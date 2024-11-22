19 репетиторов, в чьей работе хватает приключений

Даже если кажется, что в школе ребенок проводит целую кучу времени, знаний все равно бывает недостаточно. Да и взрослым порой нужно подтянуть какой-нибудь иностранный язык. И тогда на сцену выходят репетиторы. Их работа не так проста, как кажется на первый взгляд, да и с учениками часто приходится повозиться.