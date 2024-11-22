19 репетиторов, в чьей работе хватает приключений
Истории
44 минуты назад
Даже если кажется, что в школе ребенок проводит целую кучу времени, знаний все равно бывает недостаточно. Да и взрослым порой нужно подтянуть какой-нибудь иностранный язык. И тогда на сцену выходят репетиторы. Их работа не так проста, как кажется на первый взгляд, да и с учениками часто приходится повозиться.
А в конце вас ждет бонусная переписка, которая показывает, что у некоторых преподавателей есть «очень индивидуальный подход» к каждому запросу.
- Разбудил меня телефон.
— Доброе утро! Вы репетитор по математике?
— Доброе! Да, я вас слушаю.
— Нужен репетитор для мальчика, 10 класс.
— Извините, на 10 класс мест нет.
— Зачем же вы трубку берете тогда?
Ну тут я просто прибалдела и порадовалась, что она сама трубку бросила, потому что ответ я до сих пор не придумала... © Unknown author / Pikabu
- Обратилась ко мне бабушка, мол, нужно подтянуть внука. Вся такая милый божий одуван, на оплату согласилась, после первого урока приглашает на чай. Очень настойчиво. Не выдержала напора, чаевничаем. И вот мне уже уходить, я напоминаю про оплату, и тут бабушка вдруг сделала удивленный вид и сказала: «Какая оплата? Я же тебя покормила!» © Подслушано / Ideer
- Подругу наняли репетитором. Ребенок начал заставлять ее саму выполнять домашку. Бросался в нее арахисом. Она рассказала родителям, ожидая, что его отругают. А родители начали орать, что она некомпетентна, потому что не может решить простое домашнее задание уровня начальной школы. И да, сказали, что если она этого не сделает, ей не заплатят. Подруге очень нужны были деньги, поэтому она все делала. Но уволилась, как только нашла другую работу. © chrissy_pj / Reddit
- Я репетитор по математике. Недавно был такой звонок:
— Здравствуйте. Вы деток к экзамену готовите?
— Здравствуйте. Да.
— И они сами к вам ездят?
— Да.
— И зимой?
— Да.
— Даже если гололед?
— Все равно приезжают.
— А вы не сможете к нам приехать, если погода плохая будет?
— Нет.
— Ладно. Спасибо, до свидания. © Unknown author / Pikabu
- Как-то спросила ученика, сколько будет 10:5. Он сказал, что не знает. Я спросила его, сколько будет 10:2, он ответил, что 5. Я снова спросила его, сколько будет 10:5. Стоял и молчал. Ему 16 лет. © red_venus / Reddit
- Веду урок, звонит телефон. Сходу слова:
— Детей учишь? У меня 4-й класс, девочка.
— Учу, но наберите позже. У меня урок.
— Нет, говори сейчас! Или ученики не нужны? Ты вообще приходить к нам собираешься?
— Нет, я работаю на своей территории.
— И кому вообще такой репетитор нужен?
Гудки... © Unknown author / Pikabu
- Однажды меня наняли как преподавателя по произношению для одного очень влиятельного человека. За несколько минут до первого урока мне сказали, что если он что-то делает не так или ошибается, то нельзя говорить ему об этом. Думаю, именно на этих уроках я достиг совершенства в профессии. Я никогда не смогу превзойти тот уровень гибкости. © feet_fingers / Reddit
- Есть у меня ученица Маша. Как-то минут за 15 до занятия звонит мне, извиняется и говорит, что опоздает на 10 минут. Ну, хорошо, никаких проблем. Занятие было назначено на 13:00. Сижу, жду. Слышу шаги, очень знакомые. Но в дверь не стучится. На часах 13:07. Иду открывать сам — действительно, Маша стоит под дверью. Спрашиваю, мол, чего ты стоишь-то, опоздала же. Логика потрясающая. Раз Маша сказала, что опоздает на 10 минут, значит, опоздает на 10 минут! То есть, она ждала 13:10, чтобы все было в точности, как она сказала. Прелесть! © AlexAlpha / Pikabu
- Муж репетитор. Пришел мальчик, на грани отчисления. Времени у него нет: то тренировки, то гости... Неделю не могли согласовать график. Муж: «Давайте перед сном!» На что мама мальчика выдает: «Нет, по вечерам мы вместе ходим в бассейн».
- Я учусь и подрабатываю репетитором по рисунку. Сначала на занятии все было нормально, но потом я начала говорить что-то непонятное и рисовать корону. Ученик в шоке, мне стыдно. Хорошо, что он понял — это из-за того, что я не спала всю ночь. Мы славно посмеялись. Спите побольше, а то будет так же. © Палата № 6 / VK
- Часто приходят родители с запросом: «Надо 5». Дети, особенно класса до 5-6, трясутся над каждой ошибочкой, а матери их готовы со свету сжить за «хорошо». У ребенка на тесте было 19 из 20 баллов, я гордо об этом маме докладываю. Она аж кулаки сжимает и выдает: «Я с ним поговорю». Почему мы заточены только на то, чтобы ругать за ошибки, а не хвалить за хорошее? Оценки — это пшик! © Подслушано / Ideer
- Работаю репетитором. Уже которую неделю происходит что-то странное. Не первый раз. Я приезжаю к ученику, его по какой-то причине нет, мама извиняется передо мной, отдает деньги и отпускает. У богатых свои причуды... © trenchar / Pikabu
- Это было лет 30 назад. Одна женщина на занятии была чем-то ужасно расстроена, постоянно плакала. Но когда я начинал расспрашивать, в чем дело, она тут же прекращала. Четыре часа я просто пытался узнать у нее, что случилось, пока она наконец не призналась, что просто не может найти в калькуляторе нужные кнопки для работы с логарифмами. Я показал, она в восторге, отдала мне деньги за 4 часа, и я ушел. © EdPeggJr / Reddit
- Мама ученика: «Тут до экзаменов совсем мало времени. Давайте пару недель по три занятия в неделю проводите». Не вопрос! Я говорю ученику: «Ваня, до экзаменов совсем мало времени осталось. Заниматься будем по три раза в неделю». Ваня напрягся и выдал: «У нас в семье очень большие проблемы с деньгами. Мы не можем себе этого позволить». © AnnaDes / Pikabu
- Подрабатываю репетитором. Отлично запомнился случай, когда мне позвонила мама одиннадцатиклассника и попросила встретить ее мальчика на остановке (в двух минутах от моего дома), потому что: «Он большой, но мордашка глупая». Пацан — шкаф, я в шоке от его размеров; порой самой страшно, так как голосина еще соответствующая, скажет — стены трясутся. То есть я, 160 см ростом и весом 50 кг, еле отжимаясь от пола, могу как-то спасти его от потенциальных хулиганов, которые появятся возле райотдела, находящегося в моем доме?! © Подслушано / Ideer
- Работаю репетитором по английскому со взрослыми. И вот такую отмазку на то, что он не сделал домашнее задание, выдал мой ученик: «На этой неделе мне исполняется 30 лет, и вчера весь день я думал о том, что я сумел и чего не сумел сделать к 30 годам, поэтому мне было не до домашки!» Экзистенциализм, блин! © Подслушано / Ideer
- Выставляла на занятиях вазу с конфетами. Как-то ученица взяла и высыпала все конфеты к себе — для учеников же! Я и перестала ставить. Дала этой ученице задание, вышла на 30 секунд. А эта красотка залезла в шкаф, где лежали конфеты (знала, где я их храню). Девочка, к слову, из очень обеспеченной семьи. Явно в 10 лет не впервые сладости видит. Когда я сделала замечание, что по шкафам лазить, как минимум, неприлично, она сказала, что я на нее наговариваю и никуда она не лазила, при этом старательно пережевывала конфету в процессе оправданий.
— Но я же собственными глазами видела.
— Нет, вам показалось!
Это было ее последнее занятие. © Подслушано Репетиторы / VK
- Преподаю финский язык. Как-то мне написал желающий заниматься. Дала ему свой номер, чтобы обсудить детали в мессенджере. Не написал. Спустя день звонит по видео. Я сбрасываю. И так продолжает звонить, пока не ответила. На том конце провода отец, чавкая яблоком, снимает своего 5-летнего сына и небрежно приговаривает: «Ну! Давай! Учи финский, тебе учитель звонит!» Мальчик оказался умнее папаши, застеснялся: «Ну пап, не надо так, выключи». Занятие, пусть и короткое, не оплатили. © Подслушано Репетиторы / VK
Бонус: Когда у преподавателя есть «очень индивидуальный подход»
А вот еще парочка статей о том, какое оно, репетиторство:
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У репетитора есть одно преимущество перед учителем в школе: репетитор всегда может развернуться и уйти, он не должен как земля колхозу, школе, маме и государству.
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