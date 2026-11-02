20+ человек, чьи имена и фамилии запоминают с первого раза и потом вспоминают с улыбкой

Истории
02.11.2026
20+ человек, чьи имена и фамилии запоминают с первого раза и потом вспоминают с улыбкой

Необычные имена и фамилии запоминаются надолго, особенно, когда с ними связаны какие-то занятные истории. Зато обладателям нестандартных паспортных данных никогда не бывает скучно, ведь почти каждый день у них есть повод для того, чтобы немного похихикать.

  • У меня фамилия — Храпун. Уже привык к шуточкам, а жена, которая после свадьбы взяла мою фамилию, пока нет. Пошла устраиваться на новую работу, обратно пришла давясь от смеха. Показывает: приказ подписал директор с фамилией Нехрапунов.
ADME
  • В наш университет в середине 70-х с разницей в один год поступили сначала парень Рябокобыла, а на следующий год девушка Рябоконь. Жили в студенческом общежитии. Через три года общежитие и факультет рыдали от смеха, так как они поженились. Вот какую фамилию оставили — уже не помню.
Екатерина Бурганская
только что

Лично знаю носителей фамилии Семикобыла. И Кривоконь. На Кубани никого такими фамилиями не удивить. Гнилокишко смешнее)))

Ответить
  • Я знала женщину по фамилии Дорогая. Спрашиваю, мол, замужем? Отвечает: «Да». И я думаю: «Как это классно, разговариваешь с мужем: «Да, Дорогая», «Да, Дорогой»! И по фамилии и полюбовно!
  • У нас Бухало давал доверенность Бутылкину. Мы лет 15 смеялись над этой историей, пока не пришла жена Бухало и не рассказала, что в соседней квартире у них живет Наливайко.

Да, все верно, его жена будет Миленькая. Классно же!

isaak_milenkii
  • У нас на курсе учился паренек по фамилии У. Сергей У. Ни больше, не меньше!
  • В нашем городе был ясли-сад «Лесок», директор — Медведева, бухгалтер и завхоз — Волкова и Зайцева.
  • У меня были знакомые по фамилии Кизяк, Миленький, Хороший, Плохой, Мревлишвили, Казак, Злой, Добряк. Злой и Добряк служили в милиции, и их почему-то в патрулирование вдвоем назначали.
  • Я — Король Наталья, а дочь у меня — Король Мира.
zdes_korol
  • Моя девичья фамилия — Виноградова. По мужу я — Заяц. Муж сказал, что если бы у него была какая-то не очень фамилия, взял бы мою. У него еще с инициалами прикольно: А.Я.Заяц.
alizayats_
  • У меня девичья фамилия — Колбаска. Натерпелась в детстве. Вышла замуж, стала Логинова. Сейчас рассказываю: все ищут мужей, высоких, красивых, богатых, а я сразу спрашивала, какая фамилия у парня. Это, конечно, шутка, но в каждой шутке есть доля правды!
alenka_dmtr
  • Одноклассница была по фамилии Ща. Вышла замуж стала Тё. Я предлагал ей оставить двойную фамилию: Тё-Ща. Она шутку не оценила.
alex_kolmakov83
  • У меня у одногруппника фамилия — Владыка. Он хочет назвать дочек: Ада и Рая. Чтобы была Владыка Ада и Владыка Рая.
imindires
  • Девичья фамилия моей мамы — Зайцева, а после замужества — Волкова. Ее родная сестра вышла замуж и стала Куркина. Я вышла замуж и стала Боброва.
sveta_story_insta_
  • Есть знакомый у которого фамилия — Бетман, но, естественно, большая часть общих знакомых произносят — Бэтман. Если вдруг он не вышел на работу, то значит город спасает.
lom_a1i_
  • С детства в семье меня мама называла лисенком, ведь я — рыжая. Вышла замуж на немца с фамилией, которая переводится как лиса. То ли я так выбрала, то ли он меня нашел. Но улыбки на лицах вижу, когда представляюсь.
evgenia.fuchs
Олег Кроль
только что

Недавно смотрел передачу с участием Игоря Губерман. Он при Советской Власти сидел на зоне. Так вот он рассказывал что у них сидел один еврей с фамилией Райхер у которого была кличка Меняла.

Ответить

«И даже эту фамилию регулярно умудряются исковеркать»

krasnaya.d
  • Работала на мероприятии, где была организатор с фамилией Прекрасная. Она звонила там кому-то и говорила: «Здравствуйте, я — Елена Прекрасная».
sharipova.mila
  • Когда-то был сотрудник по фамилии Баранов. Звонит телефон, снимает трубку он и скороговоркой: «Отдел по гражданству и миграции, Баранов». На том конце пауза. А потом: «Простите, миграции кого?!»
lady.mammi
Илья Морсин
только что

Гаишник останавливает машину и подходит к водителю:
– Капитан Козлов! Предъявите ваши документы
– Капитан кого?

Ответить
  • Моя фамилия — Черныш. Был недавно случай в ветеринарке, отвозил кота, мне говорят:
    — Ваша фамилия?
    — Черныш.
    — Не кличка кота, а ваша фамилия.
    — Вы все правильно услышали.
    — А кличка кота?
    — Альбус.
    — Хм, а почему Альбус? Альбус — это же белый, а у вас кот черный?
    — Не знаю, так жена назвала.
    Посмеялись.
znauchelkotskaz
  • Был у нас в университете профессор. Читал нам — студентам философского факультета — высшую математику. Фамилия у профессора — Кошкин. Угадайте, с какой фамилией он подобрал себе ассистента? Мышкин!
vn1.online
  • Работаю администратором в супермаркете, на бейджике гордо красуется: «Олег Добрый». Вечерний час пик, очередь огромная. Подходит мужчина с полной тележкой и начинает требовать книгу жалоб из-за перепутанного ценника. Я подхожу с улыбкой: «Спокойно, я Добрый, во всем разберемся». Мужчина багровеет и выхватывает паспорт: «А я Злой! И вы меня не переубедите!» Оказалось, у покупателя реальная фамилия — Злой. Вся очередь замерла в ожидании. Закончилось все тем, что мы вместе перепроверили чек, нашли скидку и все уладилось.
ADME

История от автора

  • На той же работе, где у меня был коллега Кислый, был еще и мастер — Моторный. Рассказывал как-то историю. Звонит разъяренный клиент: машина заглохла посреди моста, эвакуатор застрял, человек на взводе. Я вежливо пытаюсь успокоить, говорю: «Не переживайте, сейчас все решим». А он в трубку: «Да кто вы вообще такой?!» Называю фамилию, а в ответ — пауза и тихий стон: «Вы надо мной издеваетесь?!» Оказалось, бедолагу зовут Артем Тормоз. Он решил, что оператор службы поддержки просто шутит над ним. Но мне удалось все нормально объяснить и мужчина успокоился. Там и у водителя эвакуатора получилось выехать и все разрешилось.
ADME

А вот еще подборка имен и фамилий, которые добавили щепотку позитива в обычный день.

Комментарии

Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!

Похожее