20+ человек, чьи имена и фамилии запоминают с первого раза и потом вспоминают с улыбкой
Необычные имена и фамилии запоминаются надолго, особенно, когда с ними связаны какие-то занятные истории. Зато обладателям нестандартных паспортных данных никогда не бывает скучно, ведь почти каждый день у них есть повод для того, чтобы немного похихикать.
- У меня фамилия — Храпун. Уже привык к шуточкам, а жена, которая после свадьбы взяла мою фамилию, пока нет. Пошла устраиваться на новую работу, обратно пришла давясь от смеха. Показывает: приказ подписал директор с фамилией Нехрапунов.
- В наш университет в середине 70-х с разницей в один год поступили сначала парень Рябокобыла, а на следующий год девушка Рябоконь. Жили в студенческом общежитии. Через три года общежитие и факультет рыдали от смеха, так как они поженились. Вот какую фамилию оставили — уже не помню.
Лично знаю носителей фамилии Семикобыла. И Кривоконь. На Кубани никого такими фамилиями не удивить. Гнилокишко смешнее)))
- Я знала женщину по фамилии Дорогая. Спрашиваю, мол, замужем? Отвечает: «Да». И я думаю: «Как это классно, разговариваешь с мужем: «Да, Дорогая», «Да, Дорогой»! И по фамилии и полюбовно!
- У нас Бухало давал доверенность Бутылкину. Мы лет 15 смеялись над этой историей, пока не пришла жена Бухало и не рассказала, что в соседней квартире у них живет Наливайко.
Да, все верно, его жена будет Миленькая. Классно же!
- У нас на курсе учился паренек по фамилии У. Сергей У. Ни больше, не меньше!
- В нашем городе был ясли-сад «Лесок», директор — Медведева, бухгалтер и завхоз — Волкова и Зайцева.
- У меня были знакомые по фамилии Кизяк, Миленький, Хороший, Плохой, Мревлишвили, Казак, Злой, Добряк. Злой и Добряк служили в милиции, и их почему-то в патрулирование вдвоем назначали.
- Я — Король Наталья, а дочь у меня — Король Мира.
- Моя девичья фамилия — Виноградова. По мужу я — Заяц. Муж сказал, что если бы у него была какая-то не очень фамилия, взял бы мою. У него еще с инициалами прикольно: А.Я.Заяц.
- У меня девичья фамилия — Колбаска. Натерпелась в детстве. Вышла замуж, стала Логинова. Сейчас рассказываю: все ищут мужей, высоких, красивых, богатых, а я сразу спрашивала, какая фамилия у парня. Это, конечно, шутка, но в каждой шутке есть доля правды!
- Одноклассница была по фамилии Ща. Вышла замуж стала Тё. Я предлагал ей оставить двойную фамилию: Тё-Ща. Она шутку не оценила.
- У меня у одногруппника фамилия — Владыка. Он хочет назвать дочек: Ада и Рая. Чтобы была Владыка Ада и Владыка Рая.
- Девичья фамилия моей мамы — Зайцева, а после замужества — Волкова. Ее родная сестра вышла замуж и стала Куркина. Я вышла замуж и стала Боброва.
- Есть знакомый у которого фамилия — Бетман, но, естественно, большая часть общих знакомых произносят — Бэтман. Если вдруг он не вышел на работу, то значит город спасает.
- С детства в семье меня мама называла лисенком, ведь я — рыжая. Вышла замуж на немца с фамилией, которая переводится как лиса. То ли я так выбрала, то ли он меня нашел. Но улыбки на лицах вижу, когда представляюсь.
Недавно смотрел передачу с участием Игоря Губерман. Он при Советской Власти сидел на зоне. Так вот он рассказывал что у них сидел один еврей с фамилией Райхер у которого была кличка Меняла.
«И даже эту фамилию регулярно умудряются исковеркать»
- Работала на мероприятии, где была организатор с фамилией Прекрасная. Она звонила там кому-то и говорила: «Здравствуйте, я — Елена Прекрасная».
- Когда-то был сотрудник по фамилии Баранов. Звонит телефон, снимает трубку он и скороговоркой: «Отдел по гражданству и миграции, Баранов». На том конце пауза. А потом: «Простите, миграции кого?!»
Гаишник останавливает машину и подходит к водителю:
– Капитан Козлов! Предъявите ваши документы
– Капитан кого?
- Моя фамилия — Черныш. Был недавно случай в ветеринарке, отвозил кота, мне говорят:
— Ваша фамилия?
— Черныш.
— Не кличка кота, а ваша фамилия.
— Вы все правильно услышали.
— А кличка кота?
— Альбус.
— Хм, а почему Альбус? Альбус — это же белый, а у вас кот черный?
— Не знаю, так жена назвала.
Посмеялись.
- Был у нас в университете профессор. Читал нам — студентам философского факультета — высшую математику. Фамилия у профессора — Кошкин. Угадайте, с какой фамилией он подобрал себе ассистента? Мышкин!
- Работаю администратором в супермаркете, на бейджике гордо красуется: «Олег Добрый». Вечерний час пик, очередь огромная. Подходит мужчина с полной тележкой и начинает требовать книгу жалоб из-за перепутанного ценника. Я подхожу с улыбкой: «Спокойно, я Добрый, во всем разберемся». Мужчина багровеет и выхватывает паспорт: «А я Злой! И вы меня не переубедите!» Оказалось, у покупателя реальная фамилия — Злой. Вся очередь замерла в ожидании. Закончилось все тем, что мы вместе перепроверили чек, нашли скидку и все уладилось.
История от автора
- На той же работе, где у меня был коллега Кислый, был еще и мастер — Моторный. Рассказывал как-то историю. Звонит разъяренный клиент: машина заглохла посреди моста, эвакуатор застрял, человек на взводе. Я вежливо пытаюсь успокоить, говорю: «Не переживайте, сейчас все решим». А он в трубку: «Да кто вы вообще такой?!» Называю фамилию, а в ответ — пауза и тихий стон: «Вы надо мной издеваетесь?!» Оказалось, бедолагу зовут Артем Тормоз. Он решил, что оператор службы поддержки просто шутит над ним. Но мне удалось все нормально объяснить и мужчина успокоился. Там и у водителя эвакуатора получилось выехать и все разрешилось.
А вот еще подборка имен и фамилий, которые добавили щепотку позитива в обычный день.