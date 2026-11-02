20+ человек, чьи имена и фамилии запоминают с первого раза и потом вспоминают с улыбкой

Необычные имена и фамилии запоминаются надолго, особенно, когда с ними связаны какие-то занятные истории. Зато обладателям нестандартных паспортных данных никогда не бывает скучно, ведь почти каждый день у них есть повод для того, чтобы немного похихикать.