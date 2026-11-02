15 историй о решительных людях, которые не стали ждать попутного ветра и сами подняли паруса

Некоторые люди меняли профессию кардинально, переезжали на другой континент или сами начинали важные разговоры. «Будь реалистом» — говорили им. Они не послушались. И, кажется, не пожалели. Среди них — девушка которую не взяли в библиотеку в 20 лет, а в 36 она открыла свою за тысячи километров от дома. Подруга которая прямо сказала симпатичному инспектору: «Женитесь на мне». И женщина которая после 25 лет в корпорации переехала в Италию и начала карьеру художника.