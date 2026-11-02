Похоже, людям старшего поколения сложно понять, что в наше время работа, на которую не уходишь из дома, это - тоже работа 😒
15 историй о решительных людях, которые не стали ждать попутного ветра и сами подняли паруса
Некоторые люди меняли профессию кардинально, переезжали на другой континент или сами начинали важные разговоры. «Будь реалистом» — говорили им. Они не послушались. И, кажется, не пожалели. Среди них — девушка которую не взяли в библиотеку в 20 лет, а в 36 она открыла свою за тысячи километров от дома. Подруга которая прямо сказала симпатичному инспектору: «Женитесь на мне». И женщина которая после 25 лет в корпорации переехала в Италию и начала карьеру художника.
- Мама двенадцать лет называла мою работу «баловством». Я делаю торты на заказ, у меня сорок с лишним заказов в месяц и очередь на два месяца вперед. Ей это не мешало говорить: «Ну когда ты уже на нормальную работу?» В апреле она попросила торт для юбилея подруги. Я: «Тридцатого не смогу, у меня три заказа». Она: «Так ты же для меня». Я: «Мам, это и есть работа». Она сказала «поняла» и повесила трубку. Через неделю прислала мне трех клиенток из своей поликлиники. Про «нормальную работу» с тех пор не заговаривала ни разу.
- По образованию я агроном, по факту — продавала теплицы. И в один момент это все так надоело, психанула и устроилась в ресторан, лепила пельмени и вареники за копейки, но была очень рада смене деятельности, да и коллектив суперский попался. В итоге доросла до старшего кондитера и вышла замуж за шеф-повара.
- Каждый год на свой день рождения я сама собирала стол, потому что муж говорил: «В кафе дорого, давай сами». За две недели до юбилея сделала себе подарок — купила путевку в санаторий. Родственники возмущались: «Так не делается». И вот, сижу, грущу с компотом в столовке, как вдруг за соседним столиком замечаю подругу. Она сидит, улыбается, смотрит. Оказывается, решила мне сделать сюрприз и приехала. В итоге мы были в санатории 10 дней, ходили в горы, гуляли по лесу и вообще был отличный день рождения. На следующий год планируем повторить.
Кажется, на следующий год она подарит себе развод с нелюбимым мужем 🤔
«Мечтала стать хирургом, училась на инязе, а работаю в лесном хозяйстве мастером леса. Обожаю лес!»
- 4 года встречалась с итальянцем. Мы путешествовали, мне приходилось бесконечно делать визы. В итоге на 4 год я так вымоталась, что просто выдала: «Или мы женимся, или аривидерчи!» Он тут же пропал, не писал, не звонил. Я была сама не своя. Заявила семье, что за пару дней найду себе другого итальянца. И даже нашла, представляете, что творилось в моей голове!? А через пару дней мой написал и мы начали готовить документы к свадьбе. Он приехал ко мне, подарил кольцо с бриллиантом. Мне сначала было обидно, что я сама по сути сделала ему предложение. А потом я забила и решила жить счастливую жизнь. Сегодня мы иногда вспоминаем эту историю, смеемся и все. А если б я ждала и молчала, то где бы мы сейчас были...
Моя мама тоже так папу перед фактом поставила: " Либо за Вову, сделавшего предложения выхожу, либо за тебя". В итоге умудрились аж 25 несчастливых лет вместе прожить. При разводе маме было обидно, а я аж выдохнула с облегчением, ибо больше не услышу родительских скандалов
- Всегда мечтала о тихой жизни у моря. Устала от большого города и достигаторства. Уволилась с должности руководителя филиала, купила квартиру в курортном городе. Живу на деньги от сдачи недвижимости в столице. На третий год устроилась в ПВЗ у дома на три дня в неделю, чтобы скучно не было. Все знакомые крутят пальцем у виска. А мне так хорошо, как не было никогда в жизни.
Таки да, когда изначально есть своя квартира в столице, о каком достинаторстве речь?
- Поступила на IT в свое время, отучилась, поработала по специальности. Понимала, что не мое, хотя зарабатывала прилично. Уехала за границу, отучилась на переводчика, открыла свое бюро переводов, больше 20 лет работала переводчиком. Постоянно повышала квалификацию. Обожаю свою работу. Параллельно получила еще одну специальность. Но это скорее как хобби.
«Дочь захотела волосы такого же цвета, как у героини фильма „Кейпоп-охотницы на демонов“. Платила за окрашивание сама из скопленных денег. Теперь жду понедельника, чтобы узнать, пустят ли ее в школу»
Да-да, именно так всё и делается! Сначала покраситься, а потом поинтересоваться, приемлемо ли это в школе. Примерно по такому же принципу в "Беремена в 16" попадают
- Когда мне было 20, я очень мечтала работать в нашей районной библиотеке. Просто быть среди книг — уже счастье. Однажды я набралась смелости и пошла проситься туда на работу. Меня не взяли — не было нужного образования. Сейчас мне 36. Я за тысячи километров от дома и открываю свою маленькую библиотеку. Чтобы быть среди любимых книг и людей, которые тоже их любят. Иногда мечты сбываются самым неожиданным способом.
- Я ушла из продаж в скучную офисную работу — в поликлинике. Да, зарплата ниже, зато никто не колупает мозги, сидишь себе в кабинете со своим крохотным коллективчиком, никаких клиентов, никаких пациентов — никого! Начальства как такового тоже нет. Наконец-то никаких звонков по работе в выходные, человеческие праздничные дни, в которые не нужно работать. Отпуск, больничный — все как у людей. Еще и от дома буквально две-три остановки. Просто наслаждаюсь этой работой. Никакие деньги такого спокойствия и удовлетворения мне не давали...
- Моя подруга всех переплюнула. Дело было так. В ее детсад пришла проверка. Инспектор — статный, симпатичный мужчина. Она ловко выведала, что он разведен, и тут же напросилась на личную «консультацию» тем же вечером. Через пару часов они сидели в его кабинете и вот вам ее речь: «Давайте без обиняков. Мы с вами — одного поколения. Я здоровая, богатая. Вы интеллигентный, умный. Женитесь на мне. У нас будет чудесная старость». Вот так, девочки. Расписались они через месяц.
А мужик тут и смекнул: "Раз здоровая, меня переживёт, раз богатая, то найдёт на что похоронить. Ну и что, что брак по расчёту. Зато бесплатную сиделку нашёл".
«Работая лесничим, вдруг задумался, что многие месяцами ждут отпуск, чтобы выбраться на природу. А я каждый день могу позволить себе сварить еду на костре, пожарить сальца, заварить ароматный чай»
Интересно, сколько времени потребовалось, чтобы до этого допетрить 😅
- А можно я сегодня просто похвалю свою жену? Пару лет назад она абсолютно с нуля, без какого-либо опыта записалась на курсы в IT. Каждый день сидела по 5 часов, писала конспекты, зубрила.. Так училась 6 месяцев. И после учебы в течение месяца получила работу в IT с очень хорошей зарплатой. Для меня это — фантастика. Я бы никогда так не смог. Очень горжусь и восхищаюсь!
Это именно потому, что муж гордился и восхищался, а не ныл, что она 5 часов занимается, вместо того, чтобы готовить обед и забирать ребёнка из садика.
- Несколько месяцев назад начала заниматься фаером (кручение реквизита с огнем). И это так круто — после стольких лет бесцельного существования понять, что ты нашел то, что тебе нужно! Теперь живу от тренировки до тренировки, а главная цель — попасть на фестиваль.
- В 52 ушла с должности замгендира в компании по международной логистике в мир моды. Сейчас я международный арт-директор и стилист, а начала свой путь с моделинга — чисто хобби!
«Проснулся я утром и понял: хочу гитару. Пятнадцать лет не играл. Просто понял, что жизнь идет, и я все время: ну вот завтра, завтра, и — хоба — двадцать лет прошло»
- С детства мечтала о своей кофейне, в 18 лет пошла работать баристой, примерно в то же время впервые наводила справки про перелет на Бали и билеты стоили как моя годовая зарплата. В 28 я впервые прилетела на Бали, в 29 открыла там свой ресторанчик, в 34 его продала, в 35 переехала в столицу Испании, консультирую людей по бизнесу.
- 7 лет назад рассталась с парнем, сильно переживала. Работала горным инженером, хотела попасть в крупную энергетическую компанию. Психанула. 6 лет уже бью кайфовые татухи. Люблю свое ремесло.
- Я переехала в Италию. После 25 лет в крупной компании, хорошей должности и зарплаты. Начала карьеру художника. Точнее продолжила — училась много лет назад и работала иллюстратором. Теперь у меня выставки в Италии.
Жизнь не выдается нам в черновике, и никто не знает, сколько счастья скрывается за поворотом, на который мы боимся свернуть. А вы меняли круто свою жизнь ради мечты или шанса?
Комментарии
Чувствую передоз дауншифтинговыми историями 🥱 А наоборот вообще бывает? Типа, пекла тортики за копейки, поняла, что надо что-то менять, сегодня я лучший нейрохирург города 💪🏻
Все тут рассказывают, как бросили ненавистную работу, начали новую жизнь. И никто не говорит этой самой работе спасибо. Ведь без денег, там разработанных, не было бы возможности ни переехать в другую страну, ни пройти обучение