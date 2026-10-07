17 теплых историй и фото о первом автомобиле, в котором пахло нагретыми сиденьями и кофе из придорожных кафешек

Дорогие читатели! У нас участились случаи автоматической блокировки аккаунтов. Не волнуйтесь, мы уже работаем над этим, параллельно спасая вас из бана. :) А пока мы все отстраиваем, пожалуйста, просим вас воздержаться в комментариях от грубых и резких слов, от любых упоминаний насилия и придерживаться нейтрального тона — к сожалению, у нашей системы нет чувства юмора 🥲