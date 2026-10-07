17 теплых историй и фото о первом автомобиле, в котором пахло нагретыми сиденьями и кофе из придорожных кафешек
Первую машину, как и первую любовь, забыть невозможно. И неважно, приехали вы на этом автомобиле из салона, получили в подарок от близкого человека или взяли в стареньком дедушкином гараже. Главное — истории и эмоции, связанные с первой «ласточкой». А в конце статьи вас ждет бонус с культовой машиной, о которой мечтали многие мальчишки и девчонки.
- Продавала свою первую машину-старушку. Приехала молодая пара. Девушка начала недовольно фыркать, а парень уговорил ее прокатиться. Только отъехали, девушка резко изменилась в лице и крикнула: «Берем!» Когда отдавали деньги, они признались, что в тот момент по радио заиграла песня, под которую они познакомились. И девушка решила, что это добрый знак.
- Накопил на первую машину и невероятно гордился собой. В первый же вечер решил устроить романтическое свидание: заехал за девушкой, отправились за город. Едем, слушаем музыку, болтаем. Тут она говорит: «Ой, а включи печку, что-то прохладно». Я с умным видом начинаю крутить все ручки подряд. Через минуту в салоне заработали дворники, зажегся дальний свет, а из колонок на всю мощность запел детский хор. Девушка хохотала минут десять, пока мы искали заветную кнопку.
- Когда мне было 8 лет, у папы появилась первая машина. Я обожала возиться с ним в гараже, и в школьном сочинении «Я помогаю родителям» честно написала про машину и карбюратор. Учительница влепила двойку: «Врать нельзя!» На следующий день папа взял меня, сочинение, набор гаечных ключей, и отправился в школу. Ох, как неудобно было учителю, когда девочка 8 лет назвала верно каждый ключ, да еще и с дополнениями, в какой работе он может понадобиться.
«В таком цвете в нашем городе их было всего два»
- Одна моя подруга, только что получив права, выклянчила у отца его старенькую «Тойоту». И все бы ничего, если бы не необходимость на ней ездить... Итак, первый день за рулем — подруга забирает свой аппарат. Она садится в машину, заводится и пытается сняться с ручника. Но не тут-то было! Ручник оказался упорен — у девушки никак не получалось его опустить... Эта эпопея продолжалась добрых два часа! Под конец у отчаявшейся подруги появилась гениальная идея: она просто попросила первого проходящего мимо парня помочь ей снять машину с ручника. Дзынь и готово — в три секунды ручник был приведен в нужное положение.
- Права получила в 19 лет. Сама тогда была студенткой, ничего не зарабатывала, кроме стипендии. У родителей тоже денег особо не было, и папа купил мне отечественную модель, чтобы иногда кататься и не терять навыки. Мне сейчас 30, и та машина со мной, другой мне не надо. Поставила движок от «Мерседеса», акустику дорогую, классную электрику, сиденья теперь в итальянской коже. Все доведено до идеала. Обожаю представлять лица мужиков на дорогих машинах, когда их на трассе играючи обгоняет древняя «Волга». Я машину люблю именно за внешность, а внутри выбрала комфорт. Ни за что с ней не расстанусь, до сих пор благодарю папу за этот подарок.
"Обожаю представлять лица мужиков на дорогих машинах, когда..." Так вот они какие, женские понты. 😏
«Только что купил свою первую машину»
- Очень давно мечтал о собственной машине, но в студенческое время никак не мог накопить на нее. Все друзья на отцовских или подаренных автомобилях часто подкалывали по этому поводу. И вот мне 20, и я счастливый обладатель «ВАЗ-21099». Да, цена ее невысокая, не летит, как Ламборгини, но она моя, и я никому ничего за нее не должен! Сел и поехал, не выпрашивая разрешений! И всем, кто говорит: «Я бы посолиднее взял», отвечаю коротко: «Я сам купил».
- В студенчестве папа купил мне первую машину. Я назвала ее Умкой и полюбила. 6 лет спустя нужно было что-то побольше. Умка грустно смотрела на меня всякий раз, когда я открывала раздел «Продажа авто» на сайте. В это время сестра уже выбрала себе первую машину. Видели бы вы ее лицо, когда я убедила папу купить ей эту Умку. Через 8 лет сестра меняла авто. Умка так же грустила, не хотела прощаться. Мы пришли к папе и тот заявил: «Вы издеваетесь? В третий раз я эту вашу Умку не куплю!»
«Мне 31, и я только что купила свою первую машину без чьей-либо финансовой помощи. Чувствую себя взрослой»
- Я совсем недавно купил себе свой первый автомобиль — подержанный «Шевроле Авео». Кто-то скажет, что я совсем в них не разбираюсь, но это моя первая машина. У меня нет родителей, которые купили бы мне то, что я захочу, я долго менял работы, чтобы найти хорошую и стабильную зарплату. Мне пришлось через многое пройти ради того, чтобы исполнить свою мечту — ездить по городу на своем транспорте. И это все в 22 года. Да я на седьмом небе от счастья от этого «Авео», и мне все равно, что думают другие!
«Отец чинит свою машину 1972-го года выпуска. Это то самое авто, на котором он и моя мама отправились на первое свидание»
- У моего дедушки была «Джетта». Ездил он на ней долго, но пришло время ее менять. А я тогда купил себе свою первую машину, уже поездил на ней немного. И как-то сидели с бабулей, разговаривали. Она говорит мне: «Вот, будем что-то копить и покупать». Первая моя мысль: это нереально. Вторая мысль: я хочу подарить им свою машину. И вот, приехав в очередной раз в деревню, я отдал ключи и документы дедушке. Сам стал пешеходом. Я был уверен, что я еще молодой и заработаю. Прошло буквально полгода. Как-то друзья моих родителей попросили меня и отца помочь им перевезти вещи. Все сделали, и внезапно тетя достает ключи, документы от своей машины, отдает мне и говорит: «Делай с ней что хочешь. Она твоя». В этот момент у меня в голове была лишь одна фраза моего отца: «Если ты делаешь добро от души, оно тебе вернется вдвойне».
- Около месяца назад моя подруга купила машину. До этого она ездила на машине отца, а тут машины немного отличаются по габаритам, поэтому задняя парковка пока дается ей с приключениями. Когда мы куда-то выезжаем вместе, я обычно стою сзади и командую: «Давай! Еще чуть-чуть! Стоп! Нет-нет, назад!» И вот однажды мы поехали в кино. Парковок было мало, нашли какое-то свободное место и решили припарковаться. И так пробуем, и сяк... В этот момент мимо проезжают двое парней. Посмотрели на наши мучения, проехали дальше... А потом вернулись и спрашивают:
— Девушки, вам помочь с парковкой?
Мы: «Да!» Парень сел за руль, за несколько секунд идеально припарковал машину и уехал.
«Старый „Фольксваген“, первая машина моей сестры, и он до сих пор заводится»
- Когда только купила первую машину, приехала в магазин купить кое-что по мелочи. Вышла из магазина, смотрю — мой автобус подъезжает, забежала, поехала. Потом с диким смехом вышла на следующей остановке, шла назад пешком и хохотала во весь голос. А в другой раз так устала, что пошла со стороны пассажира заводить автомобиль. Поняла, что происходит, когда не смогла левой рукой воткнуть ключ в замок. Интересно, как я собиралась на педали нажимать?
- Я купил в автосалоне новенькую модель «Фольксваген Джетта» 1988-го года выпуска. Сразу после подписания документов и получения ключей мы с отцом поехали в ближайший ресторан на репетицию свадебного ужина моего дяди. Мой отец припарковал свою арендованную машину рядом с моей новенькой и тут же помял мою дверь, когда открыл свою. Вот так, менее чем через 20 минут после покупки, на моей первой машине уже была вмятина.
Бонус
- Мечта всех мальчиков моего детства! Не нравилось только, что пола нет.
- Почему только мальчиков? Девочкам не меньше нравилось!
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