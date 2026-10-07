17 теплых историй и фото о первом автомобиле, в котором пахло нагретыми сиденьями и кофе из придорожных кафешек

Истории
07.10.2026
17 теплых историй и фото о первом автомобиле, в котором пахло нагретыми сиденьями и кофе из придорожных кафешек

Первую машину, как и первую любовь, забыть невозможно. И неважно, приехали вы на этом автомобиле из салона, получили в подарок от близкого человека или взяли в стареньком дедушкином гараже. Главное — истории и эмоции, связанные с первой «ласточкой». А в конце статьи вас ждет бонус с культовой машиной, о которой мечтали многие мальчишки и девчонки.

  • Продавала свою первую машину-старушку. Приехала молодая пара. Девушка начала недовольно фыркать, а парень уговорил ее прокатиться. Только отъехали, девушка резко изменилась в лице и крикнула: «Берем!» Когда отдавали деньги, они признались, что в тот момент по радио заиграла песня, под которую они познакомились. И девушка решила, что это добрый знак.
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  • Накопил на первую машину и невероятно гордился собой. В первый же вечер решил устроить романтическое свидание: заехал за девушкой, отправились за город. Едем, слушаем музыку, болтаем. Тут она говорит: «Ой, а включи печку, что-то прохладно». Я с умным видом начинаю крутить все ручки подряд. Через минуту в салоне заработали дворники, зажегся дальний свет, а из колонок на всю мощность запел детский хор. Девушка хохотала минут десять, пока мы искали заветную кнопку.
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  • Когда мне было 8 лет, у папы появилась первая машина. Я обожала возиться с ним в гараже, и в школьном сочинении «Я помогаю родителям» честно написала про машину и карбюратор. Учительница влепила двойку: «Врать нельзя!» На следующий день папа взял меня, сочинение, набор гаечных ключей, и отправился в школу. Ох, как неудобно было учителю, когда девочка 8 лет назвала верно каждый ключ, да еще и с дополнениями, в какой работе он может понадобиться.

«В таком цвете в нашем городе их было всего два»

zhigunova.jr2012
  • Одна моя подруга, только что получив права, выклянчила у отца его старенькую «Тойоту». И все бы ничего, если бы не необходимость на ней ездить... Итак, первый день за рулем — подруга забирает свой аппарат. Она садится в машину, заводится и пытается сняться с ручника. Но не тут-то было! Ручник оказался упорен — у девушки никак не получалось его опустить... Эта эпопея продолжалась добрых два часа! Под конец у отчаявшейся подруги появилась гениальная идея: она просто попросила первого проходящего мимо парня помочь ей снять машину с ручника. Дзынь и готово — в три секунды ручник был приведен в нужное положение.
  • Права получила в 19 лет. Сама тогда была студенткой, ничего не зарабатывала, кроме стипендии. У родителей тоже денег особо не было, и папа купил мне отечественную модель, чтобы иногда кататься и не терять навыки. Мне сейчас 30, и та машина со мной, другой мне не надо. Поставила движок от «Мерседеса», акустику дорогую, классную электрику, сиденья теперь в итальянской коже. Все доведено до идеала. Обожаю представлять лица мужиков на дорогих машинах, когда их на трассе играючи обгоняет древняя «Волга». Я машину люблю именно за внешность, а внутри выбрала комфорт. Ни за что с ней не расстанусь, до сих пор благодарю папу за этот подарок.
Вань ну ты чего
только что

"Обожаю представлять лица мужиков на дорогих машинах, когда..." Так вот они какие, женские понты. 😏

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«Только что купил свою первую машину»

  • Очень давно мечтал о собственной машине, но в студенческое время никак не мог накопить на нее. Все друзья на отцовских или подаренных автомобилях часто подкалывали по этому поводу. И вот мне 20, и я счастливый обладатель «ВАЗ-21099». Да, цена ее невысокая, не летит, как Ламборгини, но она моя, и я никому ничего за нее не должен! Сел и поехал, не выпрашивая разрешений! И всем, кто говорит: «Я бы посолиднее взял», отвечаю коротко: «Я сам купил».
  • В студенчестве папа купил мне первую машину. Я назвала ее Умкой и полюбила. 6 лет спустя нужно было что-то побольше. Умка грустно смотрела на меня всякий раз, когда я открывала раздел «Продажа авто» на сайте. В это время сестра уже выбрала себе первую машину. Видели бы вы ее лицо, когда я убедила папу купить ей эту Умку. Через 8 лет сестра меняла авто. Умка так же грустила, не хотела прощаться. Мы пришли к папе и тот заявил: «Вы издеваетесь? В третий раз я эту вашу Умку не куплю!»
soseliana

«Мне 31, и я только что купила свою первую машину без чьей-либо финансовой помощи. Чувствую себя взрослой»

  • Я совсем недавно купил себе свой первый автомобиль — подержанный «Шевроле Авео». Кто-то скажет, что я совсем в них не разбираюсь, но это моя первая машина. У меня нет родителей, которые купили бы мне то, что я захочу, я долго менял работы, чтобы найти хорошую и стабильную зарплату. Мне пришлось через многое пройти ради того, чтобы исполнить свою мечту — ездить по городу на своем транспорте. И это все в 22 года. Да я на седьмом небе от счастья от этого «Авео», и мне все равно, что думают другие!

«Отец чинит свою машину 1972-го года выпуска. Это то самое авто, на котором он и моя мама отправились на первое свидание»

  • У моего дедушки была «Джетта». Ездил он на ней долго, но пришло время ее менять. А я тогда купил себе свою первую машину, уже поездил на ней немного. И как-то сидели с бабулей, разговаривали. Она говорит мне: «Вот, будем что-то копить и покупать». Первая моя мысль: это нереально. Вторая мысль: я хочу подарить им свою машину. И вот, приехав в очередной раз в деревню, я отдал ключи и документы дедушке. Сам стал пешеходом. Я был уверен, что я еще молодой и заработаю. Прошло буквально полгода. Как-то друзья моих родителей попросили меня и отца помочь им перевезти вещи. Все сделали, и внезапно тетя достает ключи, документы от своей машины, отдает мне и говорит: «Делай с ней что хочешь. Она твоя». В этот момент у меня в голове была лишь одна фраза моего отца: «Если ты делаешь добро от души, оно тебе вернется вдвойне».
ask1rko
  • Около месяца назад моя подруга купила машину. До этого она ездила на машине отца, а тут машины немного отличаются по габаритам, поэтому задняя парковка пока дается ей с приключениями. Когда мы куда-то выезжаем вместе, я обычно стою сзади и командую: «Давай! Еще чуть-чуть! Стоп! Нет-нет, назад!» И вот однажды мы поехали в кино. Парковок было мало, нашли какое-то свободное место и решили припарковаться. И так пробуем, и сяк... В этот момент мимо проезжают двое парней. Посмотрели на наши мучения, проехали дальше... А потом вернулись и спрашивают:
    — Девушки, вам помочь с парковкой?
    Мы: «Да!» Парень сел за руль, за несколько секунд идеально припарковал машину и уехал.
akosya_esenbek

«Старый „Фольксваген“, первая машина моей сестры, и он до сих пор заводится»

  • Когда только купила первую машину, приехала в магазин купить кое-что по мелочи. Вышла из магазина, смотрю — мой автобус подъезжает, забежала, поехала. Потом с диким смехом вышла на следующей остановке, шла назад пешком и хохотала во весь голос. А в другой раз так устала, что пошла со стороны пассажира заводить автомобиль. Поняла, что происходит, когда не смогла левой рукой воткнуть ключ в замок. Интересно, как я собиралась на педали нажимать?
aiman_hanim
  • Я купил в автосалоне новенькую модель «Фольксваген Джетта» 1988-го года выпуска. Сразу после подписания документов и получения ключей мы с отцом поехали в ближайший ресторан на репетицию свадебного ужина моего дяди. Мой отец припарковал свою арендованную машину рядом с моей новенькой и тут же помял мою дверь, когда открыл свою. Вот так, менее чем через 20 минут после покупки, на моей первой машине уже была вмятина.

Бонус

  • Мечта всех мальчиков моего детства! Не нравилось только, что пола нет.
  • Почему только мальчиков? Девочкам не меньше нравилось!

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Модератор
только что

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