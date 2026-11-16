14 растений, которые цветут зимой и делают дом уютнее

Большинство комнатных растений осенью и зимой уходят в «спячку». Но некоторые из них, наоборот, как будто только и ждут зимы, чтобы показать себя во всей красе. Их не волнуют короткие дни, прохлада и сухой воздух. Пока за окном кружится снег, они выдают цветок за цветком и делают наши дома уютнее и светлее.

Женщина пишет, что обожает кактусы, но зимой они у нее почти не растут. Не то что орхидеи, которые делают зиму терпимой

И большинство из них она купила в продуктовом магазине. Орхидея с сиреневой сердцевиной почему-то продавалась по скидке. Аромат от нее потрясающий. Rose1 только что У меня две орхидеи. Одна цвела только один раз - когда мне ее подарили.

Вторая - три года подряд цвела каждым летом, точнее, с весны по осень.

И вот с неделю назад она повторно выбросила стрелку, ура-ура) Ответить

Один из цимбидиумов автора этого фото зацвел в октябре, а потом за ним подтянулись и другие. Кое-кто из них тоже был куплен в обычном супермаркете

Потрясающе! Зима — лучшее время года для некоторых орхидей, если обеспечить им надлежащие условия. © beardbeak / Reddit

Как вы обеспечиваете им комфортные условия? Есть какие-то особые лайфхаки? © Bombadilloo / Reddit

Я просто поливаю и немного подкармливаю удобрениями, следуя рекомендациям из интернета. Мне кажется, прохладная погода делает большую часть работы за меня. © Prudent-Fortune9380 / Reddit

Только посмотрите на это — хойя зацвела посреди зимы

Эта шлюмбергера, которую в народе называют декабристом, зацвела как раз к Рождеству

Эта орхидея Ванда находится у девушки почти 2 года и радует ее цветами каждые полгода. Она стала настоящей жемчужиной коллекции, все гости обращают внимание в первую очередь именно на нее

Каждое утро я поливаю ее под душем около 2 минут, пока корни хорошенько не пропитаются водой. Если жарко, поливаю ее еще и вечером. Я использую универсальное удобрение для цветения орхидей, разбавленное до 1/4 от рекомендуемой дозы. Опрыскиваю им корни раз в неделю в период роста листьев и корней и раз в 2-3 дня, когда начинается цветение. В целом, я считаю эту орхидею неприхотливой и легко выращиваемой в помещении, но регулярный полив очень важен. © theweasel49 / Reddit

Смотрите, какая красота — зимой зацвела хамедорея. И хотя она цветет не впервые, зимой такое видеть особенно приятно

Расскажите, пожалуйста, подробно про уход. А то у меня уже двух хамедорей не стало. © fofanchik / Pikabu

У меня их три штуки разного возраста. Две стоят на северо-восточном окне, одна на западном. Не любят прямой свет, все дружно сидят в обычном грунте без добавок, любят влажный грунт, поэтому летом полив может доходить до трех раз в неделю, зимой хватает полива раз в неделю. Та, что на фото, самая старшая, раз в месяц я ее подкармливаю. Некоторые считают оптимальным пересадить ее в минеральный грунт, но по мне, так это лишнее. © MajorM / Pikabu

Этой девушке очень повезло: в начале зимы все ее растения или цветут, или находятся в стадии бутонизации

Автор фото не знает, что это за растение, так как получил его в качестве подарка на свадьбу. Он называет его другом, который цветет зимой

В комментариях предположили, что это пилея бронзовая. Не могли бы вы рассказать, как вы за ним ухаживаете? У меня тоже есть такой, и я изо всех сил пытаюсь его сохранить. © dhuynh4 / Reddit

Растение стоит у окна, выходящего на запад. Поливаю, когда земля сверху подсыхает, это примерно раз в две недели. И каждую неделю поворачиваю его на четверть оборота. Это одно из моих самых счастливых растений. © Door_Tea / Reddit

Эта традесканция цветет у своей хозяйки всю зиму. С тех самых пор, как она ее купила. И хотя каждый цветок держится всего сутки, растение ее очень радует

Девушка восхищается зимними цветами своих нарциссов

Какие же они прекрасные! У вас есть какие-нибудь хитрости, как заставить их цвести? Я раньше пыталась, но вырастали только листья. © martinathemartian / Reddit

Я их только что посадила, и они сразу же прижились. У меня четыре луковицы в одном горшке, и эта зацвела примерно через три недели. Я регулярно раз в месяц подкармливаю их удобрением для комнатных растений и держу на ярком свете. © Aprilo2776 / Reddit

Гоппертия Варшевича начала цвести посреди зимы

Автор фото пишет, что стрептокарпусы — самые благодарные растения, которые он когда-либо выращивал. Они цветут почти постоянно

Ух ты! А сложно за ними ухаживать? © steevejr / Reddit

Выращивать растения под фитолампами совсем не сложно, мои светят по 14 часов в день. Подкармливайте растения очень разбавленным удобрением при каждом поливе. Освещение играет ключевую роль. © yllowarrow / Reddit

Когда за окном мороз, а на подоконнике лето

У мамы целый выводок таких сидит по подоконникам и подставкам. Она умудряется из одного сегмента листа куст вырастить. Если декабрист зацвел так, что листьев не видно, значит, будет мороз. Мама по нему всегда это точно определяет. У нас тут прогнозы погоды очень неточными бывают, а декабрист никогда не ошибается. © PeppermintJam / Pikabu