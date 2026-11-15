280 ступенек вниз, к остановке, столько же назад. Степ-аэробика, говорите? Нет, остановка Гоголя
Как живут во Владивостоке, где море начинается за углом, а на фуникулере ездят на работу
«Владивосток — дело тонкое». Именно так хочется немного перефразировать выражение из известного фильма. Этот город манит своими видами с сопок, ароматом соленой воды, нежным туманом, скрипом фуникулера и вкусом азиатской кухни. Все эти особенности дарят туристам уйму впечатлений, а местным жителям — незабываемые будни. Одним словом, столица Приморья богата и на рыбу, и на истории.
Рельеф города: и фитнес не нужен
Вид на бухту с сопки
Многих приезжих удивляет местность. Город стоит на сопках, так что найти ровную дорожку — задача со звездочкой: все время приходится идти или вниз, или вверх. Рельеф повлиял и на природу Владивостока: из-за барьерного хребта Сихотэ-Алиня, перегородившего путь леднику, здесь довольно много эндемиков и во флоре, и в фауне.
Японское море
- Самое прикольное во Владивостоке — это неожиданность! Это у себя на Урале я могу идти по улице, а она прямая. И все понятно. А тут каждые 50-100 метров удивление! Идешь, например, по навигатору, на развилке он такой: «Налево иди». Хорошо, мистер навигатор, иду налево. А через 40 метров навигатор такой: «А теперь наверх вон туда». — «Эээ? Вот по этой бетонной рядом с подъездом, потом ржавой железной, а наверху, вообще, деревянной лестнице?» — «Ну да, ачотакова? Хочешь, чеши в обход 4000 километров через Иркутск!» Пошел по лестнице, куда деваться.
Я такое и в Испании, и в Турции видела. Да по идее вездк, где есть взгорья, иначе не будет
Фуникулер — отдельный вид транспорта
Благодаря все тому же рельефу жители Владивостока обзавелись весьма необычным транспортом — фуникулером. Нет-нет, он служит не для того, чтобы подняться на самую высокую гору — люди буквально ездят на нем на работу и по личным делам. Появилось такое средство передвижения в 1962 году: маршрут начинается у Пушкинского театра и старого корпуса Дальневосточного университета и заканчивается на смотровой площадке. Иногда фуникулеры закрывают на техническое обслуживание: передвигаться приходится по лестницам.
- Поехала во Владивосток в командировку, до офиса ездила на фуникулере. Раз сел рядом веселый дедок, а у него ведро дребезжит. Говорит: «Не тушуйся, дочка, это краб. Внучку порадую». Тут кабина дернулась, краб вылетел и зацепился за мой каблук. Я замерла, а кондуктор как скомандовала: «Палыч, что это твой безбилетник к девушкам клеится? Давай-ка убирай его, пока я с тебя за багаж не попросила». Дедуля улыбнулся, убрал своего краба в ведро, а я еще месяц по возвращении рассказывала эту историю своим коллегам в московском офисе. Такие вот приморские будни.
Азиатский колорит
Удон с морепродуктами прямо на ходу: «Остро. Вкусно»
Расположение Владивостока не могло не сказаться и на формировании городских традиций: близость Кореи, Китая и Японии. Здесь много товаров из этих стран по приятным ценам, масса заведений с азиатской кухней, которая адаптирована под местных жителей. Можно сказать, шаурма продается рядом с удоном.
А еще вы едва ли найдете в центре города огромный гипермаркет. Подобно азиатским городкам, Владивосток отличается маленькими уютными магазинчиками, где можно найти закуски, сладости, полуфабрикаты и другую мелочь. То же самое и с известными сетями — здесь вы не увидите привычных вывесок: почти все родом из самого Владивостока.
Это не совсем так. Привычных сетей действительно нет, но вроде 5-ка появилась некоторое время назад, но свои гипермаркеты имеются и многие предпочитают закупаться в них.
Лучшее место для любителей морепродуктов и рыбалки
На рыбалке во Владивостоке нужно быть готовым ко всему.
Например, к наплыву детей крабов-стригунов
Рыбалка здесь длится круглый год, и каждому сезону — своя рыба. Подо льдом зимой ловят корюшку, навагу и минтая. Весной можно добывать сельдь и по лицензии — лососевую рыбу. Лето — пик сезона для походов на рыбалку на катерах и лодках в Амурском и Уссурийском заливах. Тут можно и камбалу поймать, и на кальмара ночью поохотиться. Ну а осенью активны красноперка и терпуг.
- Переехали из Питера во Владивосток. Муж стал задерживаться «на работе», возвращался под ночь, пахнущий морем, с блаженной улыбкой. Ну, думаю, приехали. Решила устроить разговор, и вот заходит он довольный со словами: «Родная, я должен тебе кое-что сказать. Ты у меня любишь корюшку и, знаю, скучаешь. Так вот, я кое-что наловил». И протянул мне ведро моей любимой рыбы. Благоверный нашел себе приятелей-рыбаков, несколько дней подбирал снасти и ездил с ними, а потом вот и сам занялся рыбалкой.
Удивительные животный и растительный миры, которые ценят местные жители
Друг автора фото тренирует во Владивостоке дельфинов
и белух для показательных выступлений
Как мы уже писали, климат Владивостока и особенность его местности располагают к тому, что здесь сходятся и южные, и северные представители флоры и фауны. Особенно жители гордятся тем, что в регионе обитают амурские тигры. А в сафари-парке обитает известный представитель полосатых — Амур. Прославился тигр своей дружбой с козлом. Кстати, здесь выхаживают многих животных, которые попали в беду. Славится город и своим океанариумом, который известен не только своими шоу, но и работой с животными и научной деятельностью.
Любопытный факт. Во время освоения местности люди активно собирали здесь женьшень. Как только маленький кустик находили, ставили мысленно геометку, а потом через несколько лет возвращались за плодами. Сейчас на добычу дикого женьшеня устанволены строгие квоты.
Рассказывала про эту дружбу своему преподавателю английского, британцу живущему в Лондоне. Он мне не поверил 🤣
- Не совсем привычен был тот факт, что на дворе август и кругом море-океан, а людей, купающихся и загорающих, повсюду нет. Но зато есть комфортный для прогулок чистый воздух, красивые интересные виды и приятные спокойные впечатления. К такому формату отдыха тоже очень быстро привыкаешь. Деревья какой-то невероятной высоты и по ним скачут белки. Ручные почти. Белки как белки, только черно-белые и с длиннющими пальцами.
Не знаю честно говоря, где автор во Владивостоке нашел высокие деревья. В тайге да. А лиственные деревья ниже своих сородичей из центральной России. В Москве деревья сильно выше.
Погода: густые туманы и почти теплая зима
Все жители и посетители города восхищаются необычными и красивыми туманами, хотя ясных дней тоже много. Зима во Владивостоке несуровая, но −15 вполне себе ощутимы при сильном ветре. Морозный хрустящий снег — явление не такое частое. Хотя ледяные дожди бывают.
Ясных дней много? Да ладно! Там жабры прорастать начинают от постоянного тумана и 100%-ной влажности воздуха((
Обычный туманный день во Владивостоке
- Я в шоке от погоды, хоть и живу здесь 29 лет. Или жарко, или холодно, или ветер, или дождь, или солнце, или туман. Нет ровной стабильной погоды. Терпеть не могу никакую погоду, кроме солнца.
Я родилась в Анапе и живу здесь практически всю жизнь, в молодости моряк сделал мне предложение и хотел увести во Владивосток, но я побоялась оставить одну больную маму и отказалась, похоже что правильно сделала, очень люблю свой город, он очень расстроился и на ПМЖ сюда приезжают дальневосточники))
Большое количество автомобилей и отсутствие тротуаров
Набережная у морского вокзала: суда и портовые краны
Если где-то в соцсетях запустить опрос, что больше всего удивляет приезжих в Приморском крае, то вы точно увидите такой ответ: «Да там автомобилей — не пройдешь!» Владивосток считается самым автомобильным городом страны. Любопытно, что многие из них праворульные. Связано это с тем, что японцы продают сюда свои немного подержанные машины.
Пешеходам не так повезло, как автомобилистам: инфраструктура для них развита хуже. Нужно или долго стоять на светофоре, или искать ближайший подземный переход. А в спальных районах даже тротуар найти трудно. Во многом это связано с подражанием японскому стилю.
Но зато автомобилисты здесь привыкли к культурному вождению и всегда при необходимости пропускают пешеходов.
- Бабушке 60 лет. Она всю жизнь прожила в Подмосковье. На курорты ездила каждое лето, но однажды захотелось кардинальных перемен. И вот она уже собирается переезжать во Владивосток. Отговаривать ее никто не стал. Она продала все, купила там квартиру в центре. Живет там уже лет пять, знает всех пенсионеров местных и не хочет возвращаться. Жалеет, что раньше не уехала.
Так о чем писк? У бабушки прекрасное расположение духа, местные пенсионеры у нее в знакомых, и, как некоторые пишут "если что" , так медицина присутствует во Владике. И 60 лет - это наконец свобода и исполнение самых заветных желаний.
И напоследок — закат во Владивостоке
Доводилось ли вам бывать в этом необычном городе? И если да, то делитесь своими впечатлениями и фотографиями.
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Комментарии
Большое спасибо за такую интересную статью и фото (во Владивостоке не была).
Живу в нем 13 лет. Изначально приехал просто посмотреть на "край земли", именно так для меня представлялось это место, но потом я познакомился со своей будущей женой и "домой" уезжать расхотелось. Во Владивостоке много проблем, больше чем преимуществ, но мне этот город нравится, в основном из-за того что здесь постоянно дует ветер (сам ветер я не особо люблю), что гарантирует чистый воздух (не смотря на обилие машин), отсутствие комаров (им просто негде размножаться, так как лужи высыхают за пол дня), и очень разнообразную погоду (любое ненастье сдувает максимум за 3 дня).
*задумчиво* С недавних пор у меня в мобильном браузере реклама работы на Дальнем Востоке...)
Спасибо за статью! Очень люблю этот город. Один из самых моих любимых городов в мире. Жаль, живу теперь очень далеко.
Я люблю Владивосток, но уровень жизни там низкий, цены высокие, работы мало. Может на пенсии вернусь, а пока Москва - мой новый дом (