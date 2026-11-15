Как живут во Владивостоке, где море начинается за углом, а на фуникулере ездят на работу

Расположение Владивостока не могло не сказаться и на формировании городских традиций: близость Кореи, Китая и Японии. Здесь много товаров из этих стран по приятным ценам, масса заведений с азиатской кухней, которая адаптирована под местных жителей. Можно сказать, шаурма продается рядом с удоном.

А еще вы едва ли найдете в центре города огромный гипермаркет. Подобно азиатским городкам, Владивосток отличается маленькими уютными магазинчиками, где можно найти закуски, сладости, полуфабрикаты и другую мелочь. То же самое и с известными сетями — здесь вы не увидите привычных вывесок: почти все родом из самого Владивостока.