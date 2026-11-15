Как живут во Владивостоке, где море начинается за углом, а на фуникулере ездят на работу

Интересное
15.11.2026
Как живут во Владивостоке, где море начинается за углом, а на фуникулере ездят на работу

«Владивосток — дело тонкое». Именно так хочется немного перефразировать выражение из известного фильма. Этот город манит своими видами с сопок, ароматом соленой воды, нежным туманом, скрипом фуникулера и вкусом азиатской кухни. Все эти особенности дарят туристам уйму впечатлений, а местным жителям — незабываемые будни. Одним словом, столица Приморья богата и на рыбу, и на истории.

Рельеф города: и фитнес не нужен

© AnnrR / Pikabu

Вид на бухту с сопки

Многих приезжих удивляет местность. Город стоит на сопках, так что найти ровную дорожку — задача со звездочкой: все время приходится идти или вниз, или вверх. Рельеф повлиял и на природу Владивостока: из-за барьерного хребта Сихотэ-Алиня, перегородившего путь леднику, здесь довольно много эндемиков и во флоре, и в фауне.

Японское море

  • Самое прикольное во Владивостоке — это неожиданность! Это у себя на Урале я могу идти по улице, а она прямая. И все понятно. А тут каждые 50-100 метров удивление! Идешь, например, по навигатору, на развилке он такой: «Налево иди». Хорошо, мистер навигатор, иду налево. А через 40 метров навигатор такой: «А теперь наверх вон туда». — «Эээ? Вот по этой бетонной рядом с подъездом, потом ржавой железной, а наверху, вообще, деревянной лестнице?» — «Ну да, ачотакова? Хочешь, чеши в обход 4000 километров через Иркутск!» Пошел по лестнице, куда деваться.
© AnnrR / Pikabu

Фуникулер — отдельный вид транспорта

Благодаря все тому же рельефу жители Владивостока обзавелись весьма необычным транспортом — фуникулером. Нет-нет, он служит не для того, чтобы подняться на самую высокую гору — люди буквально ездят на нем на работу и по личным делам. Появилось такое средство передвижения в 1962 году: маршрут начинается у Пушкинского театра и старого корпуса Дальневосточного университета и заканчивается на смотровой площадке. Иногда фуникулеры закрывают на техническое обслуживание: передвигаться приходится по лестницам.

  • Поехала во Владивосток в командировку, до офиса ездила на фуникулере. Раз сел рядом веселый дедок, а у него ведро дребезжит. Говорит: «Не тушуйся, дочка, это краб. Внучку порадую». Тут кабина дернулась, краб вылетел и зацепился за мой каблук. Я замерла, а кондуктор как скомандовала: «Палыч, что это твой безбилетник к девушкам клеится? Давай-ка убирай его, пока я с тебя за багаж не попросила». Дедуля улыбнулся, убрал своего краба в ведро, а я еще месяц по возвращении рассказывала эту историю своим коллегам в московском офисе. Такие вот приморские будни.
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Азиатский колорит

© AnnrR / Pikabu
Niikta_Vioko
только что

Эта пища, кажется, ещё и острая, так что давайте добавим огоньку:🔥)))

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Удон с морепродуктами прямо на ходу: «Остро. Вкусно»

Расположение Владивостока не могло не сказаться и на формировании городских традиций: близость Кореи, Китая и Японии. Здесь много товаров из этих стран по приятным ценам, масса заведений с азиатской кухней, которая адаптирована под местных жителей. Можно сказать, шаурма продается рядом с удоном.

А еще вы едва ли найдете в центре города огромный гипермаркет. Подобно азиатским городкам, Владивосток отличается маленькими уютными магазинчиками, где можно найти закуски, сладости, полуфабрикаты и другую мелочь. То же самое и с известными сетями — здесь вы не увидите привычных вывесок: почти все родом из самого Владивостока.

Рина Лем
только что

Это не совсем так. Привычных сетей действительно нет, но вроде 5-ка появилась некоторое время назад, но свои гипермаркеты имеются и многие предпочитают закупаться в них.

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Лучшее место для любителей морепродуктов и рыбалки

На рыбалке во Владивостоке нужно быть готовым ко всему.
Например, к наплыву детей крабов-стригунов

Рыбалка здесь длится круглый год, и каждому сезону — своя рыба. Подо льдом зимой ловят корюшку, навагу и минтая. Весной можно добывать сельдь и по лицензии — лососевую рыбу. Лето — пик сезона для походов на рыбалку на катерах и лодках в Амурском и Уссурийском заливах. Тут можно и камбалу поймать, и на кальмара ночью поохотиться. Ну а осенью активны красноперка и терпуг.

  • Переехали из Питера во Владивосток. Муж стал задерживаться «на работе», возвращался под ночь, пахнущий морем, с блаженной улыбкой. Ну, думаю, приехали. Решила устроить разговор, и вот заходит он довольный со словами: «Родная, я должен тебе кое-что сказать. Ты у меня любишь корюшку и, знаю, скучаешь. Так вот, я кое-что наловил». И протянул мне ведро моей любимой рыбы. Благоверный нашел себе приятелей-рыбаков, несколько дней подбирал снасти и ездил с ними, а потом вот и сам занялся рыбалкой.
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Удивительные животный и растительный миры, которые ценят местные жители

Друг автора фото тренирует во Владивостоке дельфинов
и белух для показательных выступлений

Как мы уже писали, климат Владивостока и особенность его местности располагают к тому, что здесь сходятся и южные, и северные представители флоры и фауны. Особенно жители гордятся тем, что в регионе обитают амурские тигры. А в сафари-парке обитает известный представитель полосатых — Амур. Прославился тигр своей дружбой с козлом. Кстати, здесь выхаживают многих животных, которые попали в беду. Славится город и своим океанариумом, который известен не только своими шоу, но и работой с животными и научной деятельностью.

Любопытный факт. Во время освоения местности люди активно собирали здесь женьшень. Как только маленький кустик находили, ставили мысленно геометку, а потом через несколько лет возвращались за плодами. Сейчас на добычу дикого женьшеня устанволены строгие квоты.

Рина Лем
только что

Рассказывала про эту дружбу своему преподавателю английского, британцу живущему в Лондоне. Он мне не поверил 🤣

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  • Не совсем привычен был тот факт, что на дворе август и кругом море-океан, а людей, купающихся и загорающих, повсюду нет. Но зато есть комфортный для прогулок чистый воздух, красивые интересные виды и приятные спокойные впечатления. К такому формату отдыха тоже очень быстро привыкаешь. Деревья какой-то невероятной высоты и по ним скачут белки. Ручные почти. Белки как белки, только черно-белые и с длиннющими пальцами.
Рина Лем
только что

Не знаю честно говоря, где автор во Владивостоке нашел высокие деревья. В тайге да. А лиственные деревья ниже своих сородичей из центральной России. В Москве деревья сильно выше.

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© Luci8 / Pikabu

Погода: густые туманы и почти теплая зима

Все жители и посетители города восхищаются необычными и красивыми туманами, хотя ясных дней тоже много. Зима во Владивостоке несуровая, но −15 вполне себе ощутимы при сильном ветре. Морозный хрустящий снег — явление не такое частое. Хотя ледяные дожди бывают.

Alena
только что

Ясных дней много? Да ладно! Там жабры прорастать начинают от постоянного тумана и 100%-ной влажности воздуха((

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Обычный туманный день во Владивостоке

  • Я в шоке от погоды, хоть и живу здесь 29 лет. Или жарко, или холодно, или ветер, или дождь, или солнце, или туман. Нет ровной стабильной погоды. Терпеть не могу никакую погоду, кроме солнца.
aleks.p7316
Любовь Голикова
только что

Я родилась в Анапе и живу здесь практически всю жизнь, в молодости моряк сделал мне предложение и хотел увести во Владивосток, но я побоялась оставить одну больную маму и отказалась, похоже что правильно сделала, очень люблю свой город, он очень расстроился и на ПМЖ сюда приезжают дальневосточники))

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Большое количество автомобилей и отсутствие тротуаров

Набережная у морского вокзала: суда и портовые краны

Если где-то в соцсетях запустить опрос, что больше всего удивляет приезжих в Приморском крае, то вы точно увидите такой ответ: «Да там автомобилей — не пройдешь!» Владивосток считается самым автомобильным городом страны. Любопытно, что многие из них праворульные. Связано это с тем, что японцы продают сюда свои немного подержанные машины.

Пешеходам не так повезло, как автомобилистам: инфраструктура для них развита хуже. Нужно или долго стоять на светофоре, или искать ближайший подземный переход. А в спальных районах даже тротуар найти трудно. Во многом это связано с подражанием японскому стилю.

Но зато автомобилисты здесь привыкли к культурному вождению и всегда при необходимости пропускают пешеходов.

  • Бабушке 60 лет. Она всю жизнь прожила в Подмосковье. На курорты ездила каждое лето, но однажды захотелось кардинальных перемен. И вот она уже собирается переезжать во Владивосток. Отговаривать ее никто не стал. Она продала все, купила там квартиру в центре. Живет там уже лет пять, знает всех пенсионеров местных и не хочет возвращаться. Жалеет, что раньше не уехала.
Lorelei
только что

Так о чем писк? У бабушки прекрасное расположение духа, местные пенсионеры у нее в знакомых, и, как некоторые пишут "если что" , так медицина присутствует во Владике. И 60 лет - это наконец свобода и исполнение самых заветных желаний.

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И напоследок — закат во Владивостоке

© rustyvalve / Pikabu

Доводилось ли вам бывать в этом необычном городе? И если да, то делитесь своими впечатлениями и фотографиями.

А вот еще несколько интересных статей:

Комментарии

Уведомления
Daiken Bakemono
только что

Живу в нем 13 лет. Изначально приехал просто посмотреть на "край земли", именно так для меня представлялось это место, но потом я познакомился со своей будущей женой и "домой" уезжать расхотелось. Во Владивостоке много проблем, больше чем преимуществ, но мне этот город нравится, в основном из-за того что здесь постоянно дует ветер (сам ветер я не особо люблю), что гарантирует чистый воздух (не смотря на обилие машин), отсутствие комаров (им просто негде размножаться, так как лужи высыхают за пол дня), и очень разнообразную погоду (любое ненастье сдувает максимум за 3 дня).

Комментарий с изображением на AdMe.Media
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Дунька с Паратуньки
только что

Спасибо за статью! Очень люблю этот город. Один из самых моих любимых городов в мире. Жаль, живу теперь очень далеко.

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Рина Лем
только что

Я люблю Владивосток, но уровень жизни там низкий, цены высокие, работы мало. Может на пенсии вернусь, а пока Москва - мой новый дом (

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