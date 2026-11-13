16 историй о людях, благодаря которым даже в маленькой деревне кипит жизнь

Пригласили меня как то в гости к знакомым в швейцарский хутор на горе. Там 4 дома, которые используют как дачи. Машина не проходила по заснеженному серпантину однозначно, проезд наверх даже шлагбаумом закрыт. На этот случай есть подьемник с 1 кабинкой, который работает 24 часа, бросаешь денежку и кабинка приезжает, везёт наверх, но не прямо к хутору, а примерно в 1 км от него, где лыжная трасса проходит и официальные подьемники для лыжников, но они в это вечернее время уже отключены. Этот километр, с вещами, проваливаясь по колено в снег; пришлось преодолеть. А потом ещё лопатой разгребать тропинку до дома. До сих пор где то фотка есть, где я стою на тропке у дома, с 2 сторон горки альпийского снега мне почти по плечи, а я 180 см.