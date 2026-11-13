Купили квартиру 16 лет назад родителям, а письма до сих пор приходят старым хозяевам, я уже ходила много раз на почту, а они все равно носят по старому адресу.
16 историй о людях, благодаря которым даже в маленькой деревне кипит жизнь
В деревне обычно все знают, кто разносит почту, кто пасет скот, а к кому обратиться, если сломалась техника. У местных жителей разные профессии, и каждый занимается своим делом. Но деревенская жизнь не ограничивается одной работой: здесь и соседям помогают, и в интересные ситуации попадают. Мы собрали истории о таких людях и случаях, которые им особенно запомнились.
- Недавно я купила дом в деревне. Однажды вечером к моей калитке подошла местная почтальонша, тетя Нина, и протянула мне целую пачку писем со словами: «Вот, держите, 15 лет их уже ношу!» Я опешила, ведь меня здесь еще никто не знал. Посмотрела на верхний конверт, а там только одно слово: «Лене». Ни обратного адреса, ничего. Тетя Нина объяснила, что письма приходят каждый год, хотя Лена давно переехала в город и забрала родителей, а дом теперь продан мне. Выбросить письма почтальонша не могла, поэтому я на следующий день обошла соседей, через соцсети отыскала старую подругу Лены, и уже через неделю сама Лена приехала из-под Твери за своей почтой.
- В детстве мама ни за что не разрешала мне заводить собаку. Тогда я решил заработать на щенка сам и нанялся пасти стадо у одиноких пенсионерок. Получил целых три рубля и сразу купил Тигра. Первые полмесяца мы с ним спали на веранде, потому что я боялся, что мама ночью заберет щенка. Потом она все-таки сдалась. А Тигр со временем начал помогать мне с работой. Я научил его пасти скот, и теперь мы выходили пасти табун вдвоем. Правда, нанимали по-прежнему меня одного. Так что свои три рубля пес отработал с лихвой.
В Пежме «Бобры» не сидят без дела: и стол смастерили, и рамы починили
В селе Пежма местный мастер дядя Вася предложил научить ребят столярному делу. Сначала он сомневался, что подросткам это будет интересно, но желающие сразу нашлись. Так появился кружок «Бобры», который стал собираться три раза в неделю. Ребята занялись восстановлением старых круглых оконных рам для церкви, а дядя Вася приносил инструменты и объяснял, как с ними работать. «Я как-то зашла на занятие, и мне тоже нашлось дело — доверили красить рамы», — рассказывает участница проекта. Кроме того, ребята уже сделали стол для общего места отдыха на природе и планировали изготовить лавки и другие столы. По субботам в кружок приходили любители самокатов, которые строили себе гараж по проекту одного из подростков, созданному ранее на занятиях по архитектурному моделированию.
- В нашем сельском магазине хлеб привозят только по вторникам, причем за час его обычно разбирают. Однажды я пришла слишком поздно и увидела пустую полку. Спрашиваю у продавщицы, тети Зои, а она мне: «Хлеба тебе не дам. Ступай домой». Я возмутилась, но делать нечего, пошла. Прихожу домой, а на крыльце плетеная корзинка. Внутри две буханки хлеба, банка молока и записка: «Новенькой от соседей». Оказалось, тетя Зоя заранее отправила ко мне внука на велосипеде с продуктами. Она знала, что я еще не привыкла к деревенской жизни и наверняка забуду, в какой день привозят хлеб.
- Мое детство пришлось на время, когда все смотрели мексиканские сериалы. Как-то мы с мамой гостили у бабушки в деревне, и вечером там отключили электричество. На следующий день возвращались в город на автобусе вместе с другими сельчанами. И тут водитель принялся громко пересказывать всем серию «Просто Марии», которую накануне никто не смог посмотреть. Пассажиры так увлеклись обсуждением, что даже на конечной остановке еще минут пятнадцать сидели в автобусе и разговаривали о сериале.
В деревне у человека с трактором даже среди двух домов работа найдется
Пригласили меня как то в гости к знакомым в швейцарский хутор на горе. Там 4 дома, которые используют как дачи. Машина не проходила по заснеженному серпантину однозначно, проезд наверх даже шлагбаумом закрыт. На этот случай есть подьемник с 1 кабинкой, который работает 24 часа, бросаешь денежку и кабинка приезжает, везёт наверх, но не прямо к хутору, а примерно в 1 км от него, где лыжная трасса проходит и официальные подьемники для лыжников, но они в это вечернее время уже отключены. Этот километр, с вещами, проваливаясь по колено в снег; пришлось преодолеть. А потом ещё лопатой разгребать тропинку до дома. До сих пор где то фотка есть, где я стою на тропке у дома, с 2 сторон горки альпийского снега мне почти по плечи, а я 180 см.
В Рылковском Погосте Архангельской области зимой остаются жилыми всего около пяти домов. Когда нет зимника, машину приходится оставлять возле моста и дальше идти пешком. Один путешественник рассказал, как после снегопада они направлялись в соседнее Завелье и услышали позади трактор. К нему был прикреплен большой металлический клин для расчистки снега, хотя впереди уже не было автомобильной дороги — только мостики и тропинки. Местная жительница Лидия объяснила, что за рулем Юрий, который сам берется убирать снег и регулярно расчищает дороги в Рылковском Погосте, а также подход к мосту для двух домов Завелья. Где трактору не пройти, жители работают лопатами. «А обратно мы возвращались уже по расчищенным дорожкам», — вспоминает путешественник.
- Несколько лет назад я переехала в небольшую деревню, где почти никого не знала. По соседству жил мужчина, тоже один, и оказался он очень отзывчивым. Постепенно я настолько стала ему доверять, что даже дала код от ящичка с запасным ключом. Однажды я заболела и почти неделю не выходила из дома. Сижу утром на кухне и вдруг слышу, как открывается задняя дверь. Смотрю — сосед с чаем и пакетиком печенья. Говорит: «Я сегодня прошелся по деревне, никто тебя давно не видел. Решил проверить, все ли нормально». Теперь мы запросто заглядываем друг к другу.
- Мой отец увлекается охотой, поэтому собака у него тоже охотничья. Однажды перед охотой они остановились на ночлег у егеря, который разводил индюков — почти сотню. Утром егерь будит отца и начинает: «Сережа, твоя собака всех моих индюшек...» Пока он выдерживал паузу, отец уже успел мысленно пересчитать птиц, прикинуть их стоимость и представить, сколько лет ему придется отрабатывать долг. А егерь закончил: «...обратно в сарай загнала! Такая молодец, время мне сэкономила». Вот так собака с утра успела и хозяина перепугать, и егерю помочь.
Пункт выдачи в деревне — это не только посылки, но и место встречи для сплетен и новостей
Ну да,место встречи изменить нельзя!?Тут встречаются женщины и языкам отдыхать некогда,все обсудят,всем все распределят и обо всем переговорят!?Скучать некогда!?
Мама одной девушки давно мечтала открыть пункт выдачи заказов в деревне, но боялась незнакомых технологий. Дочь часто приезжала к родителям, а когда муж уехал в длительную командировку, временно поселилась у них вместе с ребенком. «Мне тоже захотелось заняться чем-нибудь новым, и я вспомнила мамину идею», — рассказывает она. Вдвоем они открыли небольшой пункт по тарифу «Домашний пункт». Постепенно жители стали приходить сюда не только за посылками, но и ради общения и поддержки. Для самой девушки это дело значило гораздо больше, чем обычная работа. На момент ее рассказа пункт готовился отметить свой первый год 1 июня.
- Моя бабушка никогда не отказывала односельчанам в помощи. Кому деньги даст, кому инструмент одолжит. Возвращали далеко не все, но бабушка считала, что другим нужнее. Дедушка из-за этого часто ругался и сам ходил по деревне собирать одолженные вещи. Нам, внукам, даже любимые игрушки привозить не разрешали, чтобы они не достались соседским детям. Когда бабушкин дом перешел мне и двоюродному брату, мы его разделили, отремонтировали и стали приезжать летом. Соседи по старой привычке продолжили просить у нас деньги и инструменты, но мы отказывали, за что быстро прослыли жадными. Одна женщина даже предложила сделать калитку между нашими участками и дать ей ключи, чтобы зимой пользоваться нашими теплыми туалетами. Разумеется, мы не согласились.
Нет вы не правы это деревня как старинная семья здесь ходят результаты приглашения и оказывают помощь без просьб Здесь все просто Это в городе сосед соседу не друг и не враг а так
- Местные фермеры знают, что я хорошо умею варить металл. Если у кого-нибудь ломается оборудование, часто зовут меня, и порой ради этого приходится откладывать свои дела. Как-то соседу понадобился большой ремонт, работы было часов на восемнадцать. Мастерскую предоставил он, я принес сварочный аппарат и электроды, а третий сосед привез металл. Фермеры тоже помогают мне, снабжают на зиму сеном моих овец и коз. А еще однажды я сделал одному местному хозяину снегоотвал. С тех пор подъездную дорогу к дому мне больше не приходится расчищать самому.
Некоторым людям при жизни памятник нужно ставить. Жаль, что мало, кто это понимает
А в Европе много памятников вот таким простым смертным. Уличным торговцам, которые ходили со своим ящиком товаров от дома к дому и которых весь город знал. Памятники прсвещены именно им, а не собирательному образу.
На снимке дедушка автора поста готовится к визитам на дом. «Он был единственным врачом на пять деревень», — рассказывает автор. Фотография сделана примерно в 1950 году.
- Я вырос в небольшой деревне, где было всего четыре улицы и около трехсот домов. Мама руководила местной почтой и, когда я учился в седьмом или восьмом классе, предложила подрабатывать помощником почтальонши тети Светы. Я согласился, а позже узнал, что деньги за эту работу давала мне сама мама. Каждый день почтовый УАЗик привозил письма, журналы и газеты, причем газеты сначала приходилось складывать из отдельных листов. Затем мы разбирали всю почту по адресам, сверяясь со специальной тетрадкой — ходовиком, и я отправлялся по деревне. Сначала бывало, что я ошибался с почтовыми ящиками, зато постепенно запомнил почти все дома и фамилии жителей. Местные бабушки тоже стали узнавать меня, частенько спрашивали, не пришло ли им письмо, а летом иногда угощали чем-нибудь вкусным.
- Мой отец был почтальоном в маленьком сельском городке. Во время работы он любил включать в машине классическую музыку через громкоговоритель. Фермеры слышали знакомые мелодии издалека и сразу понимали, что скоро привезут почту. А летом музыку особенно ждали местные дети. Они выбегали навстречу отцу, потому что знали: помимо писем, у него всегда найдутся конфеты для них.
Такие люди существуют: и грамоте учить успевала, и готовить на восьмерых детей
Моя прабабушка автора жила в небольшом городке на юге Италии. Она учила местных детей читать и писать, а еще готовила еду для своей семьи из восьми человек. «Милый ребенок, пытающийся помочь, — это моя бабушка», — объясняет автор подписи к семейной фотографии.
- Мой дед умел добиваться удивительных вещей с помощью обычных писем. У одного его соседа была старая немецкая машина. На ней чуть ли не вся деревня ездила за грибами, возили почту и даже свадьбы играли. В 60-е машина сломалась, а подходящую деталь нигде не могли найти. Сосед пришел к деду за советом, и тот написал прямо на завод, где эту машину сделали. Мол, как же так, посевная на носу, все на вашу технику рассчитывают, а она подвела! И ведь через полгода из Германии пришла посылка с нужной деталью и официальным письмом с извинениями. После этого машина проработала еще двадцать лет.
У деревенской жизни свои особенности. Здесь и выручить могут без лишних просьб, и поговорить бывает о чем, и соседские привычки порой удивляют. Если хочется узнать больше о жизни за городом, почитайте рассказ девушки, переехавшей в деревню, и посмотрите комиксы о разнице между городом и деревней.