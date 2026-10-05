15 историй о домашней еде, которая удивила даже тех, кто ее готовил

Домашняя еда собирает всю семью за одним столом, так что приготовить обед или испечь торт на день рождения — это отличная идея, пока на кухне все идет по плану. Но стоит перепутать пакеты или слегка изменить пропорции, и результат может удивить даже самого повара. Герои этих историй собирались порадовать близких вкусной едой, а заодно получили повод для смеха: у кого-то обычный суп стал хитом среди одноклассников внука, а у кого-то отец до сих пор с подозрением смотрит на торты, хотя с первой попытки прошло уже 30 лет.