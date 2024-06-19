17 кулинарных историй, от которых даже у Гордона Рамзи уши бы в трубочку свернулись

Прилетела на день рождения к старому своему другу итальянцу. Гостей много, международная тусовка из итальянцев, австрийцев, немцев, поляков, и кого-то еще, не помню. А друг, как полагается итальянцу, трепетно относится к готовке и прекрасно готовит сам. Было море разной пиццы в качестве закуски, паста, конечно, болоньезе (которая готовится, разумеется, двести лет, а не то что там в ресто подают), куча всяких салатов, тирамису. Это все ко всяким карпаччо, оливкам и тп. Ну, вы поняли. А готовит он и правда отлично, уж при всем моем равнодушии к итальянской кухне. И вроде как пиццы лежало несколько подносов, но вжик, под кьянти да вальполичеллу как-то хорошо пошло. И кто-то спрашивает у него, не осталось ли еще где-нибудь пиццы. Друг радостно восклицает, что нет, но сейчас он еще приготовит. И этот несчастный задает вопрос: "О, да ты купил тесто с запасом". О, святые печеньки! Мой милый друг обнаружил в себе Зевса и глазами метал гром с молниями, а руки выделывали неслыханные вензеля в воздухе. "Джордио покупает тесто???? ДЖОРДЖИО ПОКУПАЕТ ТЕСТО???? ДЖОРДЖИО ИТАЛЬЯНЕЦ!! Он не осквернит свою кухню полуфабрикатами!". В общем, было страшно :)