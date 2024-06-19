17 кулинарных историй, от которых даже у Гордона Рамзи уши бы в трубочку свернулись
Многие люди считают, что все связанное с кухней и готовкой не отдает рутиной только в фильмах и сериалах. Но наши герои решили доказать, что даже популярные киноделы не смогли бы придумать такие кулинарные приключения, с которыми порой приходится столкнуться простому человеку.
- Жена готовит ужин, на кухне все шкварчит, квартира наполнена ароматами. И тут она входит в комнату с задумчивым выражением лица:
— Знаешь, когда понимаешь, что позврослел?
— М?
— Когда начинаешь добавлять лук и чеснок в блюдо не потому что так надо, а потому что так вкусно!
И ушла все в той же задумчивости обратно. © AlexMurch / Pikabu
- Однажды я купил себе книгу рецептов, очень простых. Там даже был рецепт вареного яйца, настолько вот элементарные рецепты. Взялся я за приготовление жареного риса. Получилось кошмарно. И лишь потом я узнал, что рис нужно было предварительно сварить. А я сыпанул его на сковородку прямо из пакета. Глупая книга. © xmastreee / Reddit
- Когда жарю яичницу мужу, то всегда присыпаю ее куркумой. В очередной раз полезла рукой к полке для специй, схватила баночку, похожую на ту, в которой у меня куркума, и посыпала яичницу. Но это была корица. Баночки одинаковые были, а я забыла. Муж ел эти яйца без единого звука. Даже когда я все поняла, и пообещала приготовить все по новой. © AosothSammy / Reddit
- Когда родители поженились, мама задалась целью научиться готовить так же, как свекровь, потому что знала, как папа любит стряпню своей матери. Но сколько она ни билась, добиться того же вкуса еды не получалось. Она уже и уточняла у свекрови рецепты, и пыталась выведать секреты (свекровь клялась, что никаких секретов не было)... Но когда она ставила перед папой тарелку с очередным борщом и спрашивала, получилось ли добиться нужного вкуса, тот пробовал и отвечал: «По вкусу нормально, но не как у мамы». Так продолжалось несколько лет. Мама уже утратила надежду. Но вот наконец свершилось: в один прекрасный день папа попробовал борщ и сказал: «Вот он, тот самый вкус!» А на самом деле рецепт был все тем же. Просто случайно лук подгорел... © Renome / Pikabu
- Моя сестра совсем не умеет готовить, но как-то решила помочь нам сварганить печенья к празднику. Она выбрала простой рецепт, но тесто просто растеклось по противню. Сестра позвонила мне в слезах, на нее это вообще не похоже. Оказалось, что наша мама хранила ингредиенты для выпечки в коробках без этикеток. И вместо муки, моя горе-повар использовала сахарную пудру. Больше помогать нам она не бралась. © Friendly721 / Reddit
- На выходных муж помогал готовить. Даю очередное поручение:
— Отбей, пожалуйста, мне два куриных филе. Но не так, как в прошлый раз, будто эта курица регулярно изменяла тебе в браке, а как если бы она всего лишь флиртовала с незнакомцем.
Отбивные вышли идеальные. © Unknown author / Pikabu
- Пару лет назад я приготовил бутерброд для девушки, с которой тогда встречался. Отдал ей, пошел обратно на кухню. Внезапно я услышал, как она взвизгнула. Посмотрел на нее и увидел, как она вытаскивает изо рта лист бумаги, который я забыл отклеить от сыра. Она выглядела настолько огорченной, что я не мог перестать смеяться. © handjokazooie / Reddit
Я бы тоже расстроилась,если бы мне в бутерброде попалась бумага...а если этот бутер мне ещё и кто-то сделал и потом поржал - у нас ничего не выйдет 🤷
- Моя мама поручила мне сделать картофельное пюре и для начала попросила сварить картошку. Я решил, что под этим она имела в виду просто положить картошку в кастрюлю и включить плиту. Ну, я сжег ее всю к чертям, потому что решил, что поставить все на плиту без воды — потрясающая идея. © cookiesdino35 / Reddit
- Отключили свет дома. Долго сокрушался, что нельзя теперь нагреть еду в микроволновке, стоя рядом с газовой плитой. Не понимал, почему жена скептически на меня смотрит. © ****.Gluttony / Pikabu
- Моя бабушка приготовила сырный соус к цветной капусте, потому что это была единственная возможность заставить меня есть овощи в детстве. Еще она приготовила заварной крем для десерта. Пока она накладывала еду в тарелку, то оживленно беседовала с моей мамой. Угадайте, что в итоге оказалось на цветной капусте? © OdinsonALT / Reddit
- Если у вас есть привычка держать медикаменты в холодильнике, то проследите, чтобы тюбик с васаби и тюбик с лечебной мазью похожего цвета лежали на разных полках. Ибо холодец с мазью совсем не так хорош, как холодец с васаби. Даже скорее плох. © youKnowHow / Pikabu
- Друзья пригласили нас на ужин. Мы сидели и болтали, и в один момент начали понимать, что едой совсем не пахнет, но сохраняли надежду. И где-то к 8 вечера хозяева дома вдруг выдают: «Ну, думаю, нам пора начинать готовить ужин» и пошли и доставать курицу из морозилки. © ThaneOfCawdorrr / Reddit
Нагреть еду в микроволновке, когда отключили свет, действительно не получится. Даже если поставить её на газовую плиту =D
- Захотела сделать пирог, который часто делала бабуля, рецепт хранился у мамы. Пишу ей:
— Мам, пришли рецепт бабулиного смородинового пирога.
— Это который с малиной?
Понимаю, что чего-то не понимаю.
— Нет, который с белковым кремом и со смородиной она делала.
— Да, изначально она делала его с малиной.
Присылает рецепт — «Пирог с клюквой». Я:
— А почему он записан, как с клюквой?
— Ну так клюкву она еще до малины клала!
Все логично. © LeromoN / Pikabu
- Мечтала три года приготовить очень дорогостоящее блюдо. Наконец, купив нужные продукты, начала готовить его, и, отлучившись на минутку, вижу как моя дочь закидывает в него огромную солонку соли! Никогда не была так разочарована! © Подслушано / Ideer
- Пригласил двух знакомых марокканцев в гости. Жена приготовила суп с домашней лапшой, по их виду было понятно, что блюдо им не очень. Спросив, в чем дело, получил ответ: «У нас подобное готовят для больных». Им нужно острое и со специями. © Подслушано / Ideer
- Как-то делились на работе хитростями и тонкостями приготовления борща. И тут одна из коллег задает вопрос: «А вы что, рис в борщ не добавляете? Я всегда так делаю». После этого она добила нас еще одним шедевральным секретом кулинарии. Говорит: «Борщ готовила, смотрю, рис закончился, так я вермишельки добавила». Борщ. С вермишелькой. © Подслушано / Ideer
- Как-то в общаге наготовила слишком много оладиков. Позвала соседа, с которым общались, чтоб покушал. И не знаю от чего я тогда была в шоке больше: от того, что он выдал: «А моя мама слаще готовит, в следующий раз слаще сделай», — или от того, что он думал, что я ему все приготовленное еще и с собой отдам. © Подслушано / Ideer
Но не только на кухне происходят всякие конфузы и другие яркие моменты. Вот, к примеру, наша подборка историй, где люди попали в такие передряги, что еще долго о них помнить будут.
Комментарии
Прилетела на день рождения к старому своему другу итальянцу. Гостей много, международная тусовка из итальянцев, австрийцев, немцев, поляков, и кого-то еще, не помню. А друг, как полагается итальянцу, трепетно относится к готовке и прекрасно готовит сам. Было море разной пиццы в качестве закуски, паста, конечно, болоньезе (которая готовится, разумеется, двести лет, а не то что там в ресто подают), куча всяких салатов, тирамису. Это все ко всяким карпаччо, оливкам и тп. Ну, вы поняли. А готовит он и правда отлично, уж при всем моем равнодушии к итальянской кухне. И вроде как пиццы лежало несколько подносов, но вжик, под кьянти да вальполичеллу как-то хорошо пошло. И кто-то спрашивает у него, не осталось ли еще где-нибудь пиццы. Друг радостно восклицает, что нет, но сейчас он еще приготовит. И этот несчастный задает вопрос: "О, да ты купил тесто с запасом". О, святые печеньки! Мой милый друг обнаружил в себе Зевса и глазами метал гром с молниями, а руки выделывали неслыханные вензеля в воздухе. "Джордио покупает тесто???? ДЖОРДЖИО ПОКУПАЕТ ТЕСТО???? ДЖОРДЖИО ИТАЛЬЯНЕЦ!! Он не осквернит свою кухню полуфабрикатами!". В общем, было страшно :)
Сколько людей, столько и вкусов. Но история с дочкой, которая испортила матери её блюдо- это уже не к подборке о кулинарных историях, а скорее к отношениям родителей и детей.
Помню, как познакомилась с корейским "дошиком". Приятель привел в магазин азиатских вкусняшек. Я долго думала, что взять, решила остановиться на лапше б/п. Спрашиваю: "Какая тут НЕ острая?" Приятель ткнул пальцем: "Вот эта не острая, так, еле слабенькая". О, это по мне. Взяла, заварила... Позвонила другу и спросила:
- Жень, а что тогда для тебя ОСТРАЯ?! Я чуть весь ЖКТ не сожгла!
Короче, корейская кухня, видимо, не для меня...
Ох уж,эта кулинария😅 один из моих больших кулинарный фэйлов- это когда я, будучи подростком,поставила в микроволновку разогреваться металлическую сияющую кастрюлю. Понятия не имела,что так нельзя 🙈 у кастрюли загорелись пластиковые ручки 🙈 вонь стояла ужасная! Микроволновка была цела🤞
Штаа? Борщ с рисом? Харчо в смысле??
Уважаемые знатоки,а сахарную пудру действительно можно перепутать с мукой?я не очень хорошо знакома с пудрой,но насколько мне вспоминается,там и близко не было бы теста