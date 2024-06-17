16 человек, которые оконфузились так, что это им на всю жизнь запомнится

Наверное, в такой ситуации были многие, когда ходишь по магазину, возникает вопрос по товару, видишь человека в фирменной футболке магазина, подходишь и начинаешь спрашивать. А человек смотрит на тебя, как на идиотку, и говорит, что он тут не работает, ничего про товар не знает. Просто цвет футболки совпал с цветом униформы этого магазина. И понимаешь, что вроде он сам виноват, что приперся в этот магазин в такой футболке, но в тоже время как-то неудобно становится.