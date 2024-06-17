16 человек, которые оконфузились так, что это им на всю жизнь запомнится
Все мы время от времени совершаем ошибки. Кто-то из-за сильного волнения забывает название компании, в которую он устраивается работать, кто-то от недосыпа складывает все необходимые вещи ребенка в машину, а самого малыша случайно оставляет дома. А другие просто настолько возмущены в такой момент, что предъявляют претензии не тому человеку.
- Вызвал такси. Приехал мужчина, солидный такой, в пиджаке, с дорогими часами. Проехали буквально 100 м, как вдруг он начинает орать и резко разворачивается. Я офигеваю, он набирает скорость, и мне уже становится страшно. Спрашиваю у него, мол, что случилось. На что таксист мне отвечает: «Да я жену ждал у гипермаркета, она долго там шлялась, вот я и принял ваш заказ на автомате, пока скучал. Сейчас быстро заберем ее и поедем!» Прикол в том, что мы его жену еще ждали полчаса. © Палата № 6 / VK
- Как-то раз мой брат ехал в автобусе после работы. На остановке стояла бабушка с двумя большими сумками. Когда двери автобуса открылись, она взяла одну из сумок двумя руками и начала еле-еле поднимать ее. Брат решил помочь. Вышел, поднял вторую сумку и положил рядом с бабушкой. А она говорит: «Это не мое». И тут он видит, как за отъезжающим автобусом бежит с криками другая женщина. © Подслушано / Ideer
- Рано утром я проходила собеседование, и интервьюер зевала каждую вторую минуту. Я тоже хотела, но сдерживала себя, чтобы не показаться невоспитанной. В какой-то момент она сказала: «Я где-то читала, что социопаты не зевают, когда зевают другие люди». Я занервничала и просто ответила: «Да, я знаю». Мы уставились друг на друга, она зевнула, я нет, и собеседование тут же закончилось. © blacksheep_onfire / Reddit
- У меня муж очень ответственный человек. Во всем, что не касается семьи. Например, никогда не забуду, как я проснулась, чтобы пойти на плановый осмотр (беременность, 37 недель), а моих ключей нет. Оказывается, муж свои не нашел в кармане своих же брюк и забрал мои. Дверь открывается только ключом. То есть я замурована. Муж уехал в командировку в другой город. Звоню мужу. Он забыл меня разбудить, чтобы я за ним закрыла, и спросонья забрал мои ключики. И да, свои ключи он нашел, теперь у него 2 пары. Напомнила, что я могу начать рожать в любой момент. А он мне в ответ: «Да ладно, не переживай, вряд ли это будет сегодня». Так вот. Угадайте, в какой день у меня начались схватки? © Мамдаринка / VK
- Я работаю мерчендайзером (молочная продукция). И вот в один из дней наткнулась на женщину, которая была возмущена тем, что она взвесила сахар и обнаружила, что цена не сходится с самим ценником. В поле зрения было достаточно людей, но выбрала она именно меня. Подойдя ко мне, она начала неистово кричать: «Вы что, думаете, вам ничего не будет? Я напишу на вас заявление! Я жалобу напишу! Вы научитесь работать!» Выслушав ее, я ответила, что не являюсь сотрудником магазина. Выражение ее лица резко поменялось, она извинилась и быстрым шагом ушла. © Подслушано / Ideer
- Приехала недавно по делам в маленький городок. Пошла в магазин, набрала, что мне нужно, и иду к кассе. Кассир считает мои покупки, в этот момент какой-то мужик подходит и берет в руки мою уже посчитанную пачку печенья. Обалдев от такой наглости, говорю: «Мужчина, это мое печенье». Он отвечает: «Я знаю». Начинаю вырывать упаковку из его рук. Очередь застыла в изумлении, и тут кассир тихо и спокойно так мне сообщает: «Это охранник наш, он помогает вам складывать покупки в пакет». Отпустив пачку печенья, успокаиваюсь, а дядька и правда начал складывать в пакет мой товар. И тут слышу, как кто-то в очереди произносит, обращаясь ко мне: «Ты к сервису не привыкла, да?» © Палата № 6 / VK
- У женщины, проводившей собеседование, были ярко-фиолетовые волосы, и я никак не могла отвести от них глаз. В конце собеседования она спросила, есть ли у меня к ней вопросы, и я спросила: «Почему вы покрасили волосы в такой цвет?» Мне не перезвонили. © Hunnyandmilk / Reddit
- В начале 2000-х мои родители поехали со мной на рынок покупать одежду. Были выходные, толпа народа. Мне года 4 было, и папа нес меня на плечах. Через некоторое время папа испуганно спросил: «Где ребенок?» Знаете, это как теряют очки на лбу — вот так же обо мне, сидящей на плечах, папа забыл. В детстве мне этот эпизод казался невероятно смешным. Подросла и поняла, насколько страшным тот момент был для папы. © Подслушано / Ideer
Правтльно не перезвонили.
Какое вам дело, какой цвет волос, кожи, одежды?
Это говорит о вашей нетерпимости к необычным людям. Были бы проблемы в коллективе.
- Сижу на видеозвонке с клиентом. Клиент пожилой, особо не понимает, как этот звонок вообще работает. Его ассистент все подключил и ушел. Мы общаемся, потом я начинаю презентацию, и клиент все сидит и молчит. Он подождал пару минут, встал, сделал себе чай, погрел контейнер и сел есть. Я в шутку говорю: «Эх, точно, уже обед, давайте закругляться!» Мужчина так испугался, что весь контейнер на пол уронил. Он не думал, что его видно и слышно. © Подслушано / Ideer
- На днях немного почувствовала слабость, приболела, попросила мужа отвести ребенка в детский садик. Он согласился, да еще и успел мне завтрак в постель принести. Я поела, выпила чай и снова уснула. Просыпаюсь от того, что сын играет в компьютер напротив меня! Звоню мужу, спрашиваю, мол, не забыл ли ты чего дома. Он размышляет: «Портфель есть, вкусняшки сыну взял, обувь запасную тоже. Блин, я бегу обратно!» Он и правда старался, но забыть дома самое важное — это нужно еще уметь! © Мамдаринка / VK
- Я был тогда начинающим ИТ-специалистом, до этого отработавшим только в одной компании. И вот устраиваюсь я на новую работу... Во время собеседования я очень понравился интервьюеру. Но потом у меня было собеседование с начальником, и я внезапно забыл слово «роутер». © masterjon_3 / Reddit
- Вернулся домой с работы с шикарным букетом роз для любимой девушки. Она мне еще в обед писала и обещала вкусный ужин с каким-то интересным «продолжением». Захожу, сразу слышу, что что-то на кухне жарится, снимаю обувь и тихонько иду туда. Подкрадываюсь, закрыв лицо букетом, открываю двери и говорю: «А кто это у нас тут такой красивый?» В ответ слышу голос ее мамы: «Ой, Димочка, а Лены еще нет дома, она попросила меня приготовить тебе ужин, а сама по делам поехала!» © Палата № 6 / VK
- Как-то поехали с подругой на море после бессонной ночи и уснули прямо на пляже. Она благородно спала на животе, а я, как выяснилось позже, вздумала вертеться во сне. Следующую ночь обе выли от боли, но она могла лежать, а я просидела до утра на стульчике. Обгорели мы по собственной глупости. © Подслушано / Ideer
- Даже не знаю, сколько у меня проблем в жизни, учитывая, что я умудряюсь попадать в такие ситуации, как вчера. Шла себе по торговому центру, думала о своем, иногда заглядывала в телефон. Внезапно врезаюсь в человека, начинаю извиняться перед ним: «Ой, простите, я просто без очков плохо вижу». Затем, когда я присмотрелась, поняла, что это манекен: «Ой, вы манекен, а не человек». И продолжила говорить с манекеном, м-да. © Карамель / VK
- Однажды HR спросила меня, что я знаю о «Xxxxx». Я спросил, что это такое, и она ответила, что это название компании, в которую я устраиваюсь. Тогда я был еще новичком в поиске работы. © Kooky_Ad2907 / Reddit
- Занимались со свекровью перестановкой на кухне. Часов 6 это все у нас заняло, потому что мы никак не могли определиться с расположением мебели. Сидим с ней уставшие в зале, смотрим телевизор. Возвращается мой муж с работы. Идет на кухню, а спустя несколько минут в недоумении обращается к нам: «Слушайте, хозяюшки мои, а как включить свет на кухне?» Мы так увлеклись перестановкой, что даже не заметили, как перекрыли холодильником доступ к выключателю. Наша рука туда пролезет, а вот мужская нет. Зато муж перестанет ночью бегать к холодильнику и подъедать. Наверное. © Мамдаринка / VK
А вот подборка доказательств того, что нам, к сожалению, не может всегда сопутствовать удача.
Комментарии
Муж не перестанет бегать ночью к холодильнику, потому что в нем тоже есть свет)
Наверное, в такой ситуации были многие, когда ходишь по магазину, возникает вопрос по товару, видишь человека в фирменной футболке магазина, подходишь и начинаешь спрашивать. А человек смотрит на тебя, как на идиотку, и говорит, что он тут не работает, ничего про товар не знает. Просто цвет футболки совпал с цветом униформы этого магазина. И понимаешь, что вроде он сам виноват, что приперся в этот магазин в такой футболке, но в тоже время как-то неудобно становится.