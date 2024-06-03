15 человек, которые точно победили бы в соревнованиях по невезению
Народное творчество
1 час назад
Не существует людей, которым постоянно везет, у каждого случаются провалы и неудачи. Но есть настолько яркие случаи, что так и подмывает рассказать о них в сети. Так и поступили пользователи, с которыми случилась ситуация, когда все пошло из рук вон плохо.
«Да, вышло нелепо. Платье хранилось в кладовке рядом с бутылочкой моторного масла, и оно пролилось. Две недели до свадьбы, невеста в отчаянии. Что делать?!»
«Я ехала 2 часа, чтобы встретиться со старым другом. Он отменил встречу, когда я уже была на месте. Я возвращалась обратно и плакала. И тут лопнуло колесо»
«Я забыл добавить воду, когда варил яйца»
«Мы испекли торт папе на день рождения, а взбитые сливки начали таять. До его прихода еще 6 часов»
«Очень хотелось арбуза»
«Заказали кроссовки онлайн, и вот как они прибыли. До магазина 2 часа езды!»
«Наш стеклянный журнальный столик сам по себе разбился, когда мы смотрели телевизор»
«Мои дорогущие наушники»
«Поздно пришла с работы, уронила бутерброд. Сварила макароны — кастрюля выпала из рук. Сварила во второй кастрюле — у нее отвалилась ручка. Не ела, поплакала»
«Потерял свой кошелек 3 дня назад. Наконец-то заказал новые карты, а потом...»
«А все потому, что нужно включать свет, когда собираешься на работу»
«Мой шкаф решил, что день, когда я установил новую плиту со стеклянной поверхностью — самый подходящий момент, чтобы сорваться со стены и развалиться»
«Я купил лайм, в котором не было ни капли сока»
«Я ждал этого момента почти 14 лет и, конечно, пропустил его»
«Я случайно положил свои кожаные перчатки в стиральную машину»
Бонус
- Один раз меня на работе выбесили, я вся на нервах поехала на стрижку. Постригли кошмарно, настроение ужасное. Меня останавливает гаишник. Я вышла, посмотрела на свое отражение в стекле, и меня прорвало — я как начала рыдать! Он в шоке, глаза круглые. Я ему сквозь слезы: «Это разве каре?!» Он забрал права и заявил, что я никуда не поеду, пока слезы не высохнут. Велел успокоиться и сказал, что я и так тоже очень красивая. Обнял меня крепко, и я уехала. Мне кажется, что он вообще забыл, для чего меня остановил. © Bassed / Pikabu
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