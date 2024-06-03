15 человек, которые точно победили бы в соревнованиях по невезению

Не существует людей, которым постоянно везет, у каждого случаются провалы и неудачи. Но есть настолько яркие случаи, что так и подмывает рассказать о них в сети. Так и поступили пользователи, с которыми случилась ситуация, когда все пошло из рук вон плохо.

«Да, вышло нелепо. Платье хранилось в кладовке рядом с бутылочкой моторного масла, и оно пролилось. Две недели до свадьбы, невеста в отчаянии. Что делать?!»

«Я ехала 2 часа, чтобы встретиться со старым другом. Он отменил встречу, когда я уже была на месте. Я возвращалась обратно и плакала. И тут лопнуло колесо»

«Я забыл добавить воду, когда варил яйца»

«Мы испекли торт папе на день рождения, а взбитые сливки начали таять. До его прихода еще 6 часов»

«Очень хотелось арбуза»

«Заказали кроссовки онлайн, и вот как они прибыли. До магазина 2 часа езды!»

«Наш стеклянный журнальный столик сам по себе разбился, когда мы смотрели телевизор»

«Мои дорогущие наушники»

«Поздно пришла с работы, уронила бутерброд. Сварила макароны — кастрюля выпала из рук. Сварила во второй кастрюле — у нее отвалилась ручка. Не ела, поплакала»

«Потерял свой кошелек 3 дня назад. Наконец-то заказал новые карты, а потом...»

«А все потому, что нужно включать свет, когда собираешься на работу»

«Мой шкаф решил, что день, когда я установил новую плиту со стеклянной поверхностью — самый подходящий момент, чтобы сорваться со стены и развалиться»

«Я купил лайм, в котором не было ни капли сока»

«Я ждал этого момента почти 14 лет и, конечно, пропустил его»

«Я случайно положил свои кожаные перчатки в стиральную машину»

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