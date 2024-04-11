Женщина положила приятно пахнущий мешочек и забыла о нем, вынесла мужу мозг. Ладно, за это прости , дорогой, я была не права.
Но как быть со всем остальным ? Муж свинтус ещё тот, со слов жены, а в доме чисто. Либо он всё же имеет руки, а не лапки, и вполне способен прибраться в доме либо ...
Короче, мужик, лучше скажи, что у тебя руки. :)))
15+ чистюль и грязнуль, которые знают, что уборка в доме — это целое приключение
Мало кому нравится жить в грязи, но вот с наведением порядка история совсем другая. Одни из нас реально успокаиваются, пока надраивают квартиру или моют тарелки, а другие громко заявляют: «Глаза бы мои на эти губки и швабры не смотрели!» Герои нашей статьи тоже не всегда в восторге от уборки, а кое с кем на этой почве приключались такие истории, что не знаешь — то ли посмеяться над ними, то ли просто обнять.
- Уезжала к маме на выходные, муж остался дома. Возвращаюсь и вижу, что квартира убрана, хотя муж мой тот еще неряха. А когда ложились спать, то почувствовала яркий запах духов на кровати. Всю ночь допрашивала его, давила, кричала. И вдруг из подушки, которую я швырнула в сердцах, вылетел какой-то мешочек. Подняла, и меня как током ударило. Это же я положила мешочки с лавандой в подушку, чтобы спать было приятно. Положила и забыла. Муж назвал истеричкой и уже день со мной не разговаривает. © Подслушано / Ideer
- Мы с женой чистоплюи и отмываем посуду как надо. Но когда купили посудомойку, поняли, что мы те еще свинтусы. Кастрюльки, крышки, тарелочки — все стало сверкать чистотой. А столовые приборы? Будто новые! В общем, лучший подарок любой семье — это посудомойка. И чем быстрее, тем лучше. © Hottabov / Pikabu
- Меня привычка убираться в ванной во время чистки зубов привела к забавной истории. Пошла я в ресторане мыть руки, в этот момент мне позвонили. Я заболталась, взяла миниполотенце для рук и во время разговора на автомате начала драить им зеркало, раковину, тумбочку, мыльницу. Выражение лица зашедшей в этот момент уборщицы было бесценно. А я, главное, даже не сразу поняла, что делаю. © Лика Безумная / ADME
Женщина положила приятно пахнущий мешочек и забыла о нем, вынесла мужу мозг. Ладно, за это прости , дорогой, я была не права.
- Я обычно подметаю и ленюсь заглядывать веником в углы, за дверь — в общем, туда, где грязь не бросается в глаза. Хоть и подметаю ежедневно, из-за такой моей халатности в итоге могут скопиться лохмотья пыли и шерсти. Потом меня озаряет, чувствую себя Золушкой, начинаю все везде драить и становится дико стыдно при виде поддиванного безобразия. Ругаю себя. Потихоньку борюсь с собой и исправляюсь. © Лейла / ADME
- Моя маменька так радовалась, когда нашла какую-то штуку для дома — то ли календарь, то ли скатерть, с надписью типа «Чистота в доме — время на ветер». Она каждый раз тыкала меня носом в этот девиз. Нет, дорогая мама, время на ветер — это твои годы пустого сидения дома, неспособность сделать карьеру и поддерживать здоровые отношения даже с собственными детьми. Грязный дом — это просто вишенка на торте. © Hot-Ant-5526 / Reddit
- Всегда считал, что бывшая жена слишком строга с дочерью. Три месяца назад дочка позвонила мне в слезах и стала отчаянно проситься жить со мной. Тут же приехал, вызвал на разговор, сказал, что забираю ребенка, и пусть радуется, что без суда. Бывшая отнеслась довольно спокойно, сказала, что даже рада, теперь может согласиться на командировку в другую страну на полгода, и отправила дочь собирать вещи.
Первое время все было нормально, а потом выяснилось, что дочь — жуткая неряха, в ее комнату даже зайти неприятно. На попытки убедить, что нужно навести порядок, огрызается, пытаюсь настоять — кричит, что пожалуется на меня в опеку. До возвращения бывшей еще три месяца, и я не знаю, что делать. © Подслушано / Ideer
- Мой муж заявляет, что способен постирать свои вещи самостоятельно. Но в этот раз он оставил в кармане ручку, а из нее чернила растеклись по всему барабану стиралки. А ведь сегодня у меня большая пятничная стирка, и я планировала сделать 6 загрузок. Уже пробовала оттереть эту синеву всякими растворителями, но результата особого не вижу, да и побаиваюсь теперь запускать машинку. Кажется, придется пойти в прачечную. © Glopez1223 / Reddit
- От раковины с грязной посудой меня аж передергивает. Ненавижу, когда все туда сваливают, тарелки и кружки пачкаются еще больше — потом их оттирать устанешь. Лучше так: поел и сразу помыл. Чисто и аккуратно.
- Меня с детства приучили каждое утро после уборки постели сразу протирать пыль. Привычка сохраняется до сих пор. Свекровь все время удивлялась, почему у нас дома пыли нет. Когда я сказала, что каждый день убираюсь, она на меня обиделась, типа не надо ее за глупую держать, каждый день никто порядок наводить не будет © Лика Безумная / ADME
- В детстве я жил в жуткой грязи. Моя одежда неприятно пахла, диваны и коврики были в пятнах, на кухне грудами стояла грязная посуда, окна мылись, наверное, раз в год. Я никогда не приводил друзей в гости. По сути, у меня никогда не было дома. Теперь я вырос и изо всех сил стараюсь содержать свое жилье в чистоте. Я хочу, чтобы моей дочке всегда было приятно возвращаться домой. © AlexHammouri / Reddit
- Не вздумайте подобно мне игнорировать хозяйственные резиновые перчатки. Я заведую учебным кабинетом в школе и сегодня наводила там порядок. Решила привести в пристойный вид парты и стулья и имела дурость воспользоваться для этих целей пятновыводителем. Потом смотрю, а руки у меня белые. Пошла отмывать, а оно — ни в какую. Только кожа зудит и шелушится. Пошла к учителю химии, спросить, что это такое, и получила ответ, что ожог. Из плюсов — мне неплохо убрало кутикулу на некоторых пальцах. Самое обидное, что не удалось оттереть со стула детские художества. © Аноним / Pikabu
- У меня есть метод «программирования» на уборку, отработанный на моем парне. Он жуткий неряха из тех, у кого ни одна вещь не возвращается на место. Я решила не тратить время на ссоры, после которых все равно убирать мне, а просто молча и ежедневно наводить порядок. Каждый день он возвращался в идеально убранную квартиру и так к этому привык, что незаметно для себя стал поддерживать привычный порядок вещей. Чистоту любят все, просто не все об этом знают. © Подслушано / Ideer
«Сняла кепку со своего парня и закинула в стирку. Ужас, сколько там было грязи!»
- Самый лучший совет по уборке, который я когда-либо встречала: сделай лентяя своим бывшим парнем. Я прожила с одним мужчиной больше года, в нашем доме всегда был беспорядок, но виновата в этом всегда оказывалась только я. Сам же он никогда не хотел убираться, потому что «там потом снова все испачкается». © alieneileen / Reddit
- У меня классическая свекровь: все, что я делаю, ей не нравится. Однажды я психанула и скинула все дела на мужа. Он с энтузиазмом убрался, наготовил еды. Приехала свекровь, поискала пыль по углам, поела, а потом набросилась на сыночка со словами: «Твоя жена неряха, пол пыльный, да тут вообще не убирались, еда отвратительная. Вообще ничего не делает, криворукая!» Таким озадаченным своего супруга я еще не видела. © Подслушано / Ideer
- Вчера вечером мою посуду и говорю мужу, что это уже третий подход к раковине за сегодня. Он искренне удивился, мол, это же просто посуда. А я в этот момент была готова выбросить эту кастрюлю, лишь бы не мыть ее. Несколько раз я даже отправляла в мусорку грязные банки, потому что к ним у меня особая неприязнь. Дошло до того, что я когда ищу какой-то рецепт, то сначала прикидываю количество испачканного инвентаря и оцениваю, надо это мне или нет. Муж смеется, что после меня на кухне хаос, потому что пока он готовит, то параллельно все моет, а я на это не способна. © elna96 / Pikabu
- Я только в 30 годиков разобралась с этим «тыжедевочка». Матери твердо и четко сказала: «Это моя квартира, в которой все устроено так, как удобно мне. Я же не прихожу к тебе домой и не читаю нотации, что с точки зрения дизайна и эргономики у тебя местами ад кромешный». И да, еще один важный пункт, как сохранить душевное спокойствие: не давайте родственникам ключи от квартиры. А с мужчиной мне просто повезло — это не бытовой инвалид, которого надо обслуживать, а человек, который сам в состоянии следить за порядком. Вот уже почти 5 лет ни одного конфликта из-за уборки. © Миранда Буш / ADME
Во время наведения порядка в доме обычно исчезает не только пыль, но всякий хлам, который только мешается или создает не лучшее впечатление о хозяевах. Вот, к примеру, 15 вещей в ванной комнате, из-за которых гости сморщат нос и не зайдут даже руки помыть.
Комментарии
"Муж смеется, что после меня на кухне хаос, потому что пока он готовит, то параллельно все моет, а я на это не способна."
У меня мама тоже такая же. Как начнет готовить, так грязные тарелки в одну кучу составляет. И пофиг, что тарелку где был натерт сыр или вареное яйцо можно прям сразу сполоснуть и поставить на сушилку, а не класть сверху на тарелку где лежало что-то жирное. Так и дно жирным не будет, и мыть меньше. Но главная фишка в том, что готовит мама, а посуду мою ВСЕГДА я. Поэтому ей плевать.
Одно радует , хоть и с трудом но приучила её ставить тарелки на край мойки, а не в неё. Теперь хоть есть пространство под струёй воды что бы нормально мыть, а не получать брызги воды в лицо от стопок тарелок, и не бояться одним неловким движением руки перевернуть тарелку и разбить её о кучу других, грязных, стоящих под ней.
помню, в школе все наши художества с парт неплохо выводились обычным пемоксолем, без всяких хим.ожогов.
пс я из тех, кто любит чистоту, но ненавидит уборку в любой её подаче. хотя с детства меня задействовали в уборке дома. но. не в коня корм. завидую рыжей завистью тем, кому мытьё посуды, окон, полов приносит удовольствие.
как-то в студенчестве подрабатывала в виварии ГИдУВа (кормили зверушек, чистили клетки и тд). так одна сотрудница вынесла мне Ds: синдром Золушки🤦♀️т.е. если я добиралась что-то отмыть, то драила это слишком уж основательно и всё была не довольна результатом. так же у меня и дома. либо полный хаос, либо многочасовые, а то и многодневные попытки навести идеальную чистоту.
ненавижу😅