15+ чистюль и грязнуль, которые знают, что уборка в доме — это целое приключение

"Муж смеется, что после меня на кухне хаос, потому что пока он готовит, то параллельно все моет, а я на это не способна."



У меня мама тоже такая же. Как начнет готовить, так грязные тарелки в одну кучу составляет. И пофиг, что тарелку где был натерт сыр или вареное яйцо можно прям сразу сполоснуть и поставить на сушилку, а не класть сверху на тарелку где лежало что-то жирное. Так и дно жирным не будет, и мыть меньше. Но главная фишка в том, что готовит мама, а посуду мою ВСЕГДА я. Поэтому ей плевать.

Одно радует , хоть и с трудом но приучила её ставить тарелки на край мойки, а не в неё. Теперь хоть есть пространство под струёй воды что бы нормально мыть, а не получать брызги воды в лицо от стопок тарелок, и не бояться одним неловким движением руки перевернуть тарелку и разбить её о кучу других, грязных, стоящих под ней.