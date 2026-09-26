17 искренних записей из детских дневников, в которых сохранились наши самые смешные секреты и заветные мечты
В детстве многие из нас вели дневники — изливали туда душу, записывали заветные мечты и делились секретами, которые казались невероятно важными. Сегодня, перечитывая эти записи, мы с улыбкой вспоминаем те счастливые моменты, из которых состояло наше детство. Маленькие радости вроде комплимента от одноклассника или покупки новой вещи вызывали целую бурю эмоций, мы посвящали им целые страницы. А самое удивительное: многие из тех записей способны сейчас не только вызвать улыбку, но и стать поводом для того, чтобы задуматься, что действительно важно в жизни.
- Нашла свой старый личный дневник, который вела, когда мне было лет шесть-семь. Там почти все записи «отредактированы» моей бабушкой — буквально исправлены ошибки в словах. А в графе «Любимый исполнитель» зачеркнуто Nelly Furtado и ее почерком написано: «Надежда Кадышева».
Девушка показала свой старый школьный дневник в соцсетях и собрала тысячи комплиментов своим рисункам
- Сегодня обнаружила, что дочка нашла мой старый дневник. Ну я, конечно, сразу напряглась: там же все мои подростковые переживания, влюбленности и секреты. А она с серьезным лицом говорит: «Мам, а ты правда думала, что выйдешь замуж за Ричарда Гира?» Я чуть не упала со стула от смеха! Ну да, были такие мысли — что поделаешь. И тут малая выдает: «Ничего, мам, папа наш не Ричард Гир, но тоже неплохой вариант».
- Разбирала ящик в гараже, нашла свой школьный дневник с 6-го по 9-й класс. Со всякими девчачьими секретами и охами по понравившемуся мальчику. Самое удивительное: ни стабильные пятерки, ни олимпиады и прочее не были для меня предметом гордости, а училась-то я в математической школе. Зато: «Сегодня Олег сказал, что голубое мне к лицу» — повод для радости на двух страницах.
Девушка нашла свой дневник, который вела в 9 лет. И понесла показывать подруге. Подругу зовут Даша и они дружат уже 20 лет!
- Нашла сегодня в шкафу дневник, который вела в 14 лет. Сидела на полу и читала минут сорок, не вставая. Там буквально написано: «Сегодня он посмотрел на меня в столовой. Я думаю, он догадывается». Кто он? О чем догадывается? Я до сих пор понятия не имею. Потом целая страница про то, что «никто меня не понимает», и сразу следующая запись: «Купили новые кроссовки, белые, очень красивые».
В конце концов каждому из нас довелось в своё время пройти через этот ад, именуемый молодость © М. Мусерович
- Нашла дневник, который вела в 8–9-м классе. Поток мыслей у меня был примерно такой же, как у моей дочери-семиклассницы. Видимо, со временем забываешь, что они чувствуют, и думаешь, что понимаешь их, но на самом деле — нет. Прочитала взахлеб. Большую половину людей, которых я там упоминала и о которых писала в связи с любовью и дружбой, я даже не помню. Этот дневник помог мне вспомнить себя в том возрасте и лучше понять дочь.
- Зашла в гости к родителям — живем отдельно. Мама попросила разобрать старые коробки с бумагами. Наткнулась на большую тетрадь с коричневой картонной обложкой и штемпелем «Амбарная книга». Открываю — детский почерк. «4 апреля. Я решила начать вести дневник. Юлька сказала, что тоже ведет и записывает в него все, что с ней происходит. Сегодня не было ничего интересного. Сходила в школу, получила три пятерки. Пигусов опять кидался бумажками, а замечание написали мне...» Так это же мой девичий дневник! Точно, я вела его несколько лет, хоть и с перерывами. Тогда это было модно.
Вела дневник с третьего класса и до середины 90 - х годов.. Бросила, поняв, что не могу больше писать о той безнадеге, что происходила вокруг.. Просто хотела стереть себе память
Мама нашла детский дневник дочери. Прошло 15 лет, девочка давно выросла и все-таки завела собаку. А мама теперь думает: «Зря я тогда не разрешила»
- Дочка попросила завести дневник. Красивый, с замочком, вся такая серьёзная. Купили. Она писала туда три дня — я не лезла, уважаю личное пространство. На четвёртый день прибегает с этим дневником и говорит: «Мама, почитай, я тут написала кое-что важное». Открываю. Там три страницы о том, что наш кот Василий «не ценит её как личность» и «специально делает вид, что спит, когда она хочет с ним поговорить». На третьей странице вывод: «Василий — эгоист, но я его всё равно люблю, потому что он мягкий».
- Разбирала шкаф и нашла старую коробку с памятными вещами. Самой интересной оказалась запись в дневнике за апрель 2000 года: «Боже! Стивен встречается с Дженни, а я снова в него влюбляюсь. Старые чувства так просто не проходят. Но он такой милый! Он всегда мне нравился. Я даже не знала, что он уже расстался с Кортни. Эх, как бы я хотела быть со Стивеном. Я заполучу его до окончания школы». Ну, до окончания школы я его так и не «заполучила». Это случилось летом, сразу после выпуска. Сейчас нам по 39. Мы женаты. Эту запись я сделала в 15 лет. И я до сих пор очень люблю его.
Все, у кого есть братья и сестры, прекрасно понимают, о чем написал автор этого дневника
- Сегодня нашла в гараже старую записную книжку и подумала, как забавно вспоминать, как я в детстве вела дневники. Особенно комично то, что я писала так, будто действительно с кем-то разговаривала. Например: «Извини, я быстренько схожу проверю календарь». Еще меня рассмешило, что я постоянно называла всякие вещи словом «bogus» — что-то вроде «фигня» или «отстой». Это было из-за подростковой серии «Уродины» Скотта Вестерфельда: я начиталась ее и стала копировать лексику героев, чтобы казаться крутышкой.
- На днях у родителей на даче решил разобрать старые коробки. Там было полно всякого хлама: игрушки, тетради, какие-то древние журналы с поп-звездами. И вот среди всего этого я нашел свой старый детский дневник. Если честно, я вообще забыл, что его вел. Когда открыл и начал читать, не смог сдержать смех — мой девятилетний «я» оказался таким... ну, своеобразным. В одной из записей я всерьез возмущался: «Почему взрослые все время работают?» Мне это тогда казалось дико странным. Я был уверен, что, когда стану взрослым, буду каждый день играть и веселиться. Даже написал: «Надо напомнить им, что можно отдыхать, а не только работать».
Согласитесь, многие из нас и сейчас не отказались бы от волшебного принца, который любит балет, дом и окружающих. Только чтобы был немножко моложе 911 лет
- Лет с 13 веду дневники. Одна из записей — о нашей поездке с мамой в Питер. Боже! Ни одна фотография не передаст тех ощущений так точно, как дневниковая запись. Восторженная и окрыленная, я описывала все мелкие детали нашего путешествия. Сейчас, спустя семь лет, перечитываю дневник и как будто заново гуляю по Невскому проспекту, вижу, как разводят мосты, и чувствую запах ладана в Казанском соборе.
- В детстве писала всякое в дневничке. Скоро выхожу замуж. Собирали с парнем вещи перед переездом к нему. Он нашел мой детский дневник, листает, посмеивается и вдруг мрачнеет. Спрашиваю, что не так, а он показывает мне запись, мол, это как? А там написано: «Когда выйду замуж, муж от меня не дождется, чтобы я работала. Буду как тетя Маша — дома сидеть». У тети Маши муж, кстати, был успешным бизнесменом. Пришлось успокоить жениха, что все в порядке — от своей карьеры я точно отказываться не собираюсь, детские мечты остались далеко в прошлом.
А если вам показалось, что свои самые смешные перлы дети прячут исключительно под замком личного дневника, предлагаем оценить их шедевры из школьных тетрадей в статье о фразах из сочинений, которые подняли настроение учителям на весь день.