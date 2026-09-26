17 искренних записей из детских дневников, в которых сохранились наши самые смешные секреты и заветные мечты

В детстве многие из нас вели дневники — изливали туда душу, записывали заветные мечты и делились секретами, которые казались невероятно важными. Сегодня, перечитывая эти записи, мы с улыбкой вспоминаем те счастливые моменты, из которых состояло наше детство. Маленькие радости вроде комплимента от одноклассника или покупки новой вещи вызывали целую бурю эмоций, мы посвящали им целые страницы. А самое удивительное: многие из тех записей способны сейчас не только вызвать улыбку, но и стать поводом для того, чтобы задуматься, что действительно важно в жизни.