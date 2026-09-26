15 комплиментов, которые звучат так же приятно, как мягкий шорох листвы в парке
Комплимент — это тот самый подарок, который мгновенно окрыляет, ведь простые, но искренние слова приносят радость и подвигают на крутые свершения. И неважно, похвалили ли вас за богатый словарный запас или с восхищением отметили, что ваш пушистый берет похож на кота: даже самые неожиданные слова, сказанные от чистого сердца, остаются в памяти надолго. А еще, когда мы говорим кому-то комплимент, то поднимаем настроение и себе.
- Лежу под зонтиком у берега моря в Турции, дремлю. Слышу восхищенный мужской голос рядом: «Ах, красавица, какая у тебя бархатная кожа! Какая фигура, просто загляденье!» Приоткрываю глаз, чтобы посмотреть, кто это мне дифирамбы поет, а парень сидит передо мной и с нежностью чешет за ушком своего золотистого ретривера. Пес доволен, я улыбаюсь, а парень заметил мой взгляд и добавил: «Но вы тоже красивая!»
- У сына есть лучший друг, учатся во втором классе. Я отвожу на машине их в школу каждое утро. Вчера купила себе новый зеленый карандаш для глаз, нарисовала красивые стрелки. Утром собрались у машины, как обычно, ждем, когда друга приведет мама. Друг сына, увидев меня, решил сделать комплимент:
— Вы такая красивая, как египетская мумия.
Его мама в ответ:
— Егор, может, не мумия, а египетская царица?!
- Стою в очереди в магазине. Мужчина впереди оборачивается: «У вас удивительное лицо». Я слегка опешила, но улыбнулась, а он мне: «Можно я вас сфотографирую?» Я кивнула, а он щелкнул, полистал что-то в телефоне и протянул мне. Смотрю, а там фото его мамы в молодости. Она действительно была на меня очень похожа: тот же овал лица, форма и цвет глаз, та же улыка. А еще в юности она была красавицей, так что мне было приятно вдвойне.
Самый лучший комплимент для зефирного флориста: «Это точно зефир? Они как живые!»
Выглядит, конечно, красиво. Но вот есть что-то, что кто-то вертел непонятно где и, возможно, немытыми руками - нет уж.
«Яблочные и смородиновые пиончики, черничка и немного ежемалины».
- Один из лучших комплиментов я получила от мальчика по имени Вадим. Он учился тогда с моей дочкой во втором классе. Чистый, ясный, наивный взгляд и протянутый мне цветок лютика: «А это вам — для хорошего настроения». Положила цветок дома в одну из книг, пусть хранится засушенный. Потом, когда совсем забуду о нем, буду убираться или решу прочесть книжку, найду. И у меня снова будет хорошее настроение.
- В прошлом году я решила показать одному человеку свой скетчбук. Я пока не очень хорошо рисую, но, пожалуй, драконы — моя сильная сторона. В общем, я показала ему свой скетчбук, полный драконов, и он сказал: «Тебе очень нравятся драконы, правда?» Я ответила, что даже очень. Он посмотрел на мой рисунок, на меня, а затем сделал мне лучший комплимент в моей жизни. Он сказал — и я никогда этого не забуду — «Ты немного похожа на дракона». Я очень обрадовалась.
- Девушки мне говорили в студенческие годы время от времени, что я душевный парень, других комплиментов не припоминаю. Но однажды в университете мне на проходной кто-то из знакомых сказал, что у меня богатый словарный запас. Это было лучшее, что я слышал в свой адрес! Так классно я себя никогда еще не ощущал, прямо светился от счастья. Единственный раз мне такое за всю жизнь сказали, и запало мне в душу из всех комплиментов именно это.
«В образе с макияжем комплиментов хватало. Но мне стало интересно: будет ли реакция такой же, если смыть все лишнее?»
- Новый заказчик, первый опыт работы с ним. Задача: сделать описание спортивно-оздоровительного комплекса для сайта туристического оператора. Написала. Отправила админу сайта. Та разместила текст на ресурсе. Спустя сутки звонок. Заказчик:
— Вы знаете, я прочел вашу работу. И, — мнется в трубку, — в общем, я забронировал себе внеплановый недельный отдых в этом санатории.
Лучший комплимент =)) даже сам хозяин захотел отдохнуть в своём санатории=)))))
- Лет в 12 мне комплимент сделал двоюродный брат, сам того не понимая. Приехали они с родителями к нам в гости на выходных и пока все общались о своем, я спокойно рисовал в программе какой-то арт на новеньком планшете. Тот самый брат зашел ко мне в комнату, поглядел, чем я занимаюсь и, скорчив ухмылку, сказал: «Не верю! Ты в интернете скачал!» И гордо вышел из комнаты. А я, не подав вида, продолжил творить, где-то внутри себя знатно похохотав над ним.
- Моя история была в году 2019. У друзей была свадьба на скорую руку, так как родственники не очень были рады тому, что молодые сначала просто расписались и слетали отдохнуть вдвоем во Вьетнам. Жених и невеста хотели, чтобы свадьба была только их праздником, но пришлось организовать ресторан и прочее для родни после приезда. Поэтому как старый друг, я старался максимально помогать в день торжества приехавшим из других городов гостям. Но в один момент от крестной невесты я услышал, как считаю до сих пор, один из лучших комплиментов в моей жизни: «Если бы моя дочка не была замужем, я бы ее за тебя отдала».
Эта тыква получила массу комплиментов от нашей соседки
- Везу недавно дочку в коляске, проходящий мужчина поцокал, сказал восхищенно: «Принцесса!» И добавил: «Ну еще бы не быть принцессой, когда мама королева». Пустячок, а приятно.
- У меня в студенчестве был любимый черный берет из ангорской шерсти. Одногруппница как-то сообщила: «У тебя берет такой пушистый, прямо кот на голове!»
- Как-то мне написала дама бальзаковского возраста: «Вы меня помните, я у вас купила в прошлом году?» Я ее знал, она в разводе, живет одна. Чтобы ей приятное сделать, я ответил: «Да, конечно, красивая такая женщина». Она: «Спасибо за комплимент». — «Ну что вы, это не комплимент, это констатация факта». Потом через месяц ее встретил. У нее была новая куртка, волосы покрашены, новый пробор, макияж. Мы с ней очень мило побеседовали.
«Сегодня его уши получили кучу комплиментов»
- Однажды утром я неслась в ТЦ, и мне навстречу выходил мужчина в возрасте. Мельком глянул и говорит: «Какое у вас лицо красивое!» Я быстро ляпнула: «Спасибо», и мы разошлись. И я вот уверена, что это был не подкат. Ничего ему от меня не было нужно, а просто человек для себя решил кого-то с утра порадовать комплиментом.
- Стояла на кассе в супермаркете, и две женщины передо мной обсуждали макияж. Одна из них повернулась ко мне и сказала своей подруге: «Вот именно такой образ мне нужен», и сказала, что мой макияж безупречен. Она спросила, какие средства я использую, каков мой ежедневный уход. Чувствовала себя польщенной.
- На заре молодости познакомился с девушкой. Уже закончила учебу, а я еще учился на дневном и подрабатывал после универа. Лето, набережная, вечер, получка. Уставший, но счастливый, бегу после работы к ней с цветами. Улыбка до ушей, обнимаю и говорю:
— Привет, подруга дней моих суровых!
Губки надула, оттолкнула. Я понять не могу...
— Что случилось?
— А ты Пушкина вообще читал?
Домашние животные тоже заслуживают наших комплиментов, ведь хвостатыми любимцами можно восхищаться бесконечно: