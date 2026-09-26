15 комплиментов, которые звучат так же приятно, как мягкий шорох листвы в парке

Комплимент — это тот самый подарок, который мгновенно окрыляет, ведь простые, но искренние слова приносят радость и подвигают на крутые свершения. И неважно, похвалили ли вас за богатый словарный запас или с восхищением отметили, что ваш пушистый берет похож на кота: даже самые неожиданные слова, сказанные от чистого сердца, остаются в памяти надолго. А еще, когда мы говорим кому-то комплимент, то поднимаем настроение и себе.