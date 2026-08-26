Образ мне напомнил Борщов А.Н., когда он финскую мойку красавице поставил, размечтался о семье и пятерых детях с которой.
И вопрос - а история каких времен, если 20 тысяч тенге (3500-4000 рублей) - это дорого?
20+ человек, которые убедились: даже простой вызов мастера на дом без приключений не обходится
Вызов мастера на дом — это порой целое приключение. Мы готовимся увидеть профессионала с разводным ключом и настраиваемся на шум дрели, а взамен получаем незабываемые моменты. Да и сами клиенты часто оказываются людьми ну очень требовательными и колоритными. И хотя мастера попадаются самые разные, некоторые из них поднимают настроение и остаются в памяти надолго. Герои нашей подборки оставили после себя столько эмоций, что люди до сих пор вспоминают их с улыбкой и доброй иронией.
- Сломался недавно на работе холодильник. В интернете нашел мастера.
— Что случилось с холодильником?
— Ну, не работает. Не морозит. И лампа не горит.
— И врут календари?
— И если хочешь на проверку ты прийти, то приходи.
Через час заходит мастер и говорит:
— Привет. Сейчас все сделаю, и будете все счастливы теперь и навсегда.
Сделал все быстро и качественно. Мужик оказался с чувством юмора.
- Работает у нас сантехник Коля. Одевается он не как сантехник. По квартирам ходит в поношенном твидовом пиджаке, в петличке которого всегда висит роза. И есть у Коли одна страсть, которая пожирает его зарплату, — театр, опера и балет. Большую часть зарплаты он тратит на билеты на различные мероприятия. Он ходит на все постановки города — на русском, казахском. Балеты, оперы, спектакли — ему интересно все. Однажды мне надо было поменять батарею отопления, и я вызвал сантехника. Пришел Коля, проинспектировал фронт работ и сказал:
— Будет стоить дорого.
Я приготовился к цене тысяч в 20. А заплатил ему 30 тысяч. Пусть сходит на концерт.
Если увидите там немолодого мужчину с золотыми зубами, сидящего на балконе в твидовом пиджаке и с розой в петличке, подойдите поздороваться. Он очень отзывчивый.
Образ мне напомнил Борщов А.Н., когда он финскую мойку красавице поставил, размечтался о семье и пятерых детях с которой.
И вроде бы интересно, что внутри, но в то же время тебя попросили
- Однажды делал компьютер одному пожилому адвокату. Провел у него час-полтора, не больше. Естественно, общались — я вообще разговорчивый. Я ему обозначил цену в 300. И он мне сказал:
— Дмитрий, вы себя не уважаете.
Я маленько стушевался, но быстро расставил приоритеты и заявил:
— Ладно, 150 достаточно, — про себя думая, что больше к нему не приду. А был это уже третий или четвертый раз.
На что он мне ответил:
— Дмитрий, вы меня не поняли. Вам стоит брать гораздо больше за свои услуги! И вручил мне 500. Приятно было.
странная какая-то логика у мужика. ему говорят, вы себя не уважаете, а он меньше просит
- Купил домой, в санузел, акриловую ванну. Приехал магазинный мастер, установил ее, подключил — все отлично. Новенькая, красивая — лепота. Прошло пару месяцев, и вся поверхность покрылась пузырьками. Ну, думаю, приехали. До этого была чугунная и никаких проблем, а тут повелся на рекламу, акриловую взял. Позвонил в магазин, говорю, мол, брак продали. Сказали, что высылают мастера. Приезжает техник, снимает с ванны вспузырившуюся защитную пленку и уезжает.
Встречали такого пушистого прораба? Пока автор делал в новой квартире ремонт, подобрал с улицы кота. Был лучшим помощником
- К родителям приехали. На даче у них трубу прорвало. Там такое себе — эхо из 50-х годов. Проржавело все на корню. Короче, весь день проползал в подвале. Три раза в магазин ездил. Краны все поменял, везде капало. Все починил. Нигде не капает, все течет, куда нужно. Просыпаюсь на следующий день с пониманием, что всю ночь трубы снились и как я с ними боролся. С кухни пахнет вкусно. Притопал есть вкусности от жены.
Она в шутку:
— Ну и зачем?
— Чего зачем?
— Зачем ты мне под утро руку сжимал?
Дошло. Я ж во сне трубы соединял по резьбе, как бог сантехнический... Руками, без инструментов, и так хорошо получалось их соединять. Прям полегчало во сне, прям по резьбе все шло, на ура. Как же просто все получалось.
- Неделю вызываем электрика из-за неисправного патрона в подъезде. Сперва он пришел без инструментов. Потом пришел с инструментами, но не с теми. На следующий день он забыл почтить нас визитом, после чего у него два дня выходных. Вчера он явился без инструментов, но понял, что дело в патроне. Сегодня он пришел с инструментами, но без лампочки, чтобы проверить патрон сразу, — не заметил, что исправная лампочка вкручена в неисправный патрон.
Друг автора снял квартиру в Москве, решили заглянуть под ванную. По уверениям хозяев, «ремонт делали для себя»
- Вот буквально неделю назад жена говорит: надо на балконе плитку положить и на стены термопанели приклеить. По полу всего 2,7 квадрата, по стенам термопанелей примерно на 7 квадратов. Понятно, что мастер за такой объем, скорее всего, не возьмется. Согласился я выручить. Постелил все аккуратно, термопанели наклеил, откосы из них же сделал. Прям красота получилась.
Говорю ей:
— Смотри: по плитке 600 за квадрат — 1800, округлил до трех квадратов. За термопанели по 1000-7000. Итого 8800.
Она на меня удивленно посмотрела, дает свою карту и говорит:
— Иди купи себе чего и успокойся.
И так уже 11 лет женаты.
- Мне как-то понадобилось полотенцесушитель заменить. В ЖЭКе запросили 5 тысяч. По объявлению был приглашен мастер-частник. Ценник — 3,5 тысячи. Все в ванной комнате было расчищено: убраны все вещи, корзины... Доступ к полотенцесушителю, был открыт. Плюсом на входе я вручил ему бахилы, мол, чтобы не переобуваться. На все про все у мастера ушло минут 15.
Даю ему 3,5 тысячи, даю еще 150:
— А это вам, спасибо.
Все быстро, аккуратно, с чувством, с толком, с расстановкой сделано, проверено.
А он мне возвращает 500 обратно и с улыбкой говорит:
— Спасибо за чаевые.
На мое молчание он выдает следующее:
— Вы мне дали бахилы, вы убрали все, что могло мешать мне работать. А как правило, я прихожу менять сушитель, а на нем носки дырявые, все захламлено. Порой и воду не перекрыть: доступ к распределителю забит или там все заржавело.
Я в последнее время прям удивляюсь насколько в управляйках стали дорогими услуги - дороже чем у "частника", при всем при этом там люди работают, особо не любящие работать и тем более взаимодействовать с клиентом. Мне так надо было счетчик на воду поменять - сам не хотел рисковать (куча работы, да и немного рукожоп я). Ну, думаю, - 1000-1500 за такую работу нормально. Позвонил - 1800 за монтаж и 1800 за демонтаж. Ну уж нет - за такие деньги я сам поменяю - там две гайки открутить и две гайки закрутить. И ладно бы они потом ещё заморочились передачей данных в службы, но нет же! В общем, я теперь умею менять счетчики воды и, можно сказать, заработал 3600 рублей на этом!)))
А тут у нас чудо современной инженерной мысли — полотенцесушитель 2.0
- Есть у меня один сосед, который раньше всегда приходил за помощью по компьютерам. Недавно, в один прекрасный момент, встретил соседа у подъезда с компьютером. Он уже хотел вызывать такси, чтобы отвезти компьютер в сервис. У меня было немного свободного времени, поэтому решил подкинуть своего соседа и прогуляться с ним до сервиса. Заходим к мастеру...
— Что с компьютером? — спрашивает техник.
— Выключается каждые полчаса
— От пыли давно чистили?
— Да нет, недавно.
— Ого, у тебя тут термопаста прикипела и наклейка расплавилась... Ты что, зубной пастой его намазал?
— Да, зубной пастой.
Мы с мастером ошарашенно переглянулись, думая, что это прикол. Я наклонился поближе и понял, что от процессора действительно мощно разит мятой.
— Мне друг посоветовал. Он себе мажет, и нормально компьютер работает.
Мы с мастером просто рухнули от смеха. По его словам, он многое видел за время работы, но такое — в первый раз.
Частая ошибка, кстати. Все знают что на проц нужно нанести "пасту", а из всех паст, наверное, знают только зубную и томатную. То что томатную наносить не нужно - очевидно, а зубную - пожалуйста).
- Работаю сантехником. Поступил вызов. Прихожу на адрес, а там стоит умная стиралка — светится вся, моргает, говорит что-то невнятное. Хозяин жалуется, мол, зависла и вещи не отдает. А у него совещание. Минут 20 возился с этой стиралкой, а все без толку. Хозяин смотрит, фыркает под руку. В итоге я попросил его выйти и просто снял нижнюю панель и, пока хозяин не видел, дернул за специальный тросик аварийного открытия. И вуаля, дверца открылась.
А в инструкцию заглянуть и почитать про возможные неисправности?
У нас, кстати, как-то тоже перестала крутить, нашли телефон проверенного мастера, написали проблему - он посоветовал почистить фильтр и всего лишь. Я почистил - заработала.
Когда принесли на ремонт компьютер с жалобой, что система подвисает
- Меняли канализационную трубу в пятиэтажке, мы были на втором этаже. Перед заменой обошли три этажа сверху и попросили ничего не смывать в течение 30 минут. Все соседи согласились, заверили, что все понимают, и пожелали удачи. Но сантехники на всякий случай попросили повесить ведро. Прошло минут 5–10 после начала работ, и из трубы полилось. Ведро спасло. Пошли выяснять. Оказалось, бабушка с четвертого этажа решила проверить, действительно ли мы меняем трубу, а не просто решили пошутить над соседями.
Мы обычно как меняем стояки канализации. Объявление, обход соседей, мол так и так. Отключаем воду. Начало работ 9.00. всё подготавливаем , подрезаем . Ждём. И обязательно в течении 40 минут минимум два смыва в унитазы сверху. После этого демонтаж.
- Вызвала «мужа на час» — нужно было уложить красивую плитку, которую я выбирала очень долго и вдумчиво. Мастер оказался обаятельным дедулей. В субботу пришел заканчивать. Я на кухне, обед варю. И тут из ванны раздается крик: «Ешкин кот». Бросаю все, бегу туда, а там картина маслом дедуля, уперев руки в боки, и совершенно довольно повторяет: «Как хорошо получилось, прямо конфеточка!»
Ну тут точно мастер на все руки. Даже переживать не стоит
- Давненько было. Я тогда еще только стал мастером на месторождении, во главе небольшой бригады. Среди слесарей был уникальный работник, Борис. Все бы ничего, но доверить серьезную работу ему никто не решался. Но его исполнительность и ответственность покрывали этот недостаток. И вот в одну из ночных смен, в которые он ходил практически постоянно, лишь занимаясь наведением порядка после дневных работ, я среди прочего прошу:
— Борь, там наконец-то прислали сальниковую набивку, целую бухту. Подели ее по-честному на два цеха и отнеси коллегам их часть.
Утром на верстаке стояла ровно половина сальниковой бухты, перерезанной ножовкой пополам, как праздничный торт. Слово «отмотай» я сказать забыл.
- Устанавливал унитаз у клиента — бабушки в недавно отремонтированной квартире. Бабушка — гардеробщица из главной больницы нашего города. Приезжает специалист по установке дверей, и бабушка просит его демонтировать и снова смонтировать дверной проем в ванную, так как новая стиральная машина не проходит по габаритам в этот проем. Дверной специалист оценивает свои работы в 12 тысяч и 2,5 часа работы. Бабушка охает, безрезультатно просит скидку, и в конце концов они согласовывают дату демонтажных работ. Предлагаю ей «телепортировать» эту стиралку за 30–40 минут прямо сейчас. Она смотрит на меня удивленно. Объясняю ей, что со стиралки можно снять корпус, если на креплении корпуса нет никаких гарантийных пломб, и аккуратно занести в ванную. Заулыбалась. Снял корпус, снял барабан и под определенным углом, на весу, по воздуху, занесли станину стиралки в ванную, не задев проем. Как Лего, собрал все обратно и даже подключил сразу. Счастью не было предела Теперь очень часто добавляются новые клиенты. Взял с нее 1,5 тысячи за 30 минут такой работы. В качестве чаевых дала варенье и кабачков. Раньше кабачки не любил, а сейчас с чесночком очень даже заходят.
Коллега рассказывал. Купил двухдверный холодильник. его доставили до квартиры. Он попросил на кухню занести. по 300-400 рублей готов был заплатить. Но те сказали по 1500. Коллега отказался, потом немного наклонил холодильник, а он на колесиках. Позвал отца и вместе бесплатно отвезли его на кухню.
Порой в наших подъездах можно встретить всякое. На такое интересное объявление наткнулся автор поста. Заказали бы себе такого «мастера»?
- Ремонтировал оборудование. Как обычно, вызвали по рекомендации, рассказали о составе оборудования, договорились о цене. Нужно расположиться с ноутбуком возле станка, продиагностировать. Звоню директору:
— Мне еще столик организовать нужно.
— Да не вопрос!
Подождал минут двадцать, организовал с работягами своими силами рабочее место. Станок через полчаса поехал. Захожу к директору за наличкой, а там столик организован! Икра, балык и осетрина. Смеялись от души! Посидели, человек хороший. Всем побольше таких клиентов.
- Иногда практикую ремонт ПК по объявлению. И вот очередной звонок от потенциального клиента:
— Здравствуйте. Купили сыну новый ПК в сборе. Включили. Монитор не работает.
— Ну, попробуйте проверить, туда ли вы воткнули монитор. Кабель от монитора должен быть воткнут в видеокарту. Вы можете самостоятельно.
— Ой, мы не разбираемся! Пожалуйста, приедете и сделайте сами. Заплатим, все ок.
Хозяин-барин, подумал я и незамедлительно поехал к клиенту. На месте узрел следующее. Оказалось, что комп сыну купили прямо на второй день свадьбы. На подаренные деньги. Соответственно, все взрослое население квартиры пыталось понять, кто они и где они. А сын очень желал комп прямо сейчас. Подошел к ПК. Вынул кабель из HDMI-порта на материнской плате. Воткнул кабель в порт видюхи, и все заработало. Жена спрашивает, а сколько она мне должна. Я честно отвечаю, что ничего толком и не сделал. Можно 200. И тут оказывается, что самая мелкая купюра в доме — 5000 р. Вручила мне эти 5000 и попрощалась. Я сопротивлялся. На мои возгласы из соседней комнаты донесся сонный бас:
— Бери, пока мы богатые.
Делали ремонт в ванной. Не заказали смеситель. Сантехник закончил подводку воды и надо было проверить трубы. Сделали временный из полипропилена, работает отлично
- Довелось мне поработать два года электромонтером. За организацией был закреплен детский лагерь. И одного работника посылали на лето в лагерь в качестве электрика. Так как я был холост, выбор пал на меня. Задача простая — менять лампочки, ремонтировать розетки и выключатели. У меня была отдельная комната и куча свободного времени. Но, меня сразу предупредили: в буфете, на раздаче, стоит тетя Катя. Для нее ты будешь лишним ртом, так как бюджет питания не предусматривает электрика. Так что будешь получать полпорции гарнира и самую маленькую котлетку. Однажды прибежал пацаненок и сказал, что нужна помощь на кухне. У поварихи Кати сломалась электрическая мясорубка. Мясорубку я починил за пять минут, после чего залихватски подмигнул поварихе, от чего она даже покраснела. На обеде я, как обычно, пришел последний, и тетя Катя, так же залихватски мне подмигнув, выдала огромную тарелку, полную пюре. Но когда я начал есть пюре, то там, под ним, оказалось целых четыре котлеты.
- Загудел холодильник. При этом — на ровном месте. Ладно, думаю. Вроде все ок, но надо мастера вызвать.Позвонил, обозначил проблему. Назначили мастера. Пришел дядька. Посмотрел холодильник. Покрутил. Посоветовал отрегулировать ножки, отодвинуть от стены, почистить решетку радиатора, еще что-то надавал советов. Сказал, что чинить ничего не надо, все справно, а гудит из-за того, что кривовато стоит. Увидел дома, что ремонт делаем, дал по нему пару реально хороших советов. Выпил кофейку, поболтали за жизнь. Выписал квитанцию за осмотр холодильника — что-то там на пару сотен — и ушел.
А вот еще несколько наших подборок душевных историй, которые скрасят ваш день и подарят улыбку: