20+ человек, которые убедились: даже простой вызов мастера на дом без приключений не обходится

Я в последнее время прям удивляюсь насколько в управляйках стали дорогими услуги - дороже чем у "частника", при всем при этом там люди работают, особо не любящие работать и тем более взаимодействовать с клиентом. Мне так надо было счетчик на воду поменять - сам не хотел рисковать (куча работы, да и немного рукожоп я). Ну, думаю, - 1000-1500 за такую работу нормально. Позвонил - 1800 за монтаж и 1800 за демонтаж. Ну уж нет - за такие деньги я сам поменяю - там две гайки открутить и две гайки закрутить. И ладно бы они потом ещё заморочились передачей данных в службы, но нет же! В общем, я теперь умею менять счетчики воды и, можно сказать, заработал 3600 рублей на этом!)))