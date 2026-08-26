19 фото и историй с террас и веранд, чтобы поймать последние ароматы лета и его маленькие радости

Ну, а с ветром кто будет спорить,

Решится ветру перечить?

Вышивай жасмин и левкои,

С женихом ожидая встречи...



...Где же ветер мой? Пусто в поле.

Или предал меня мой милый?

Для чего мне краса и воля?

Он крылат, только я бескрыла!



Для чего такому жена —

Он играет шёлковой плетью;

Где-то всадник, привстав в стременах,

Летит в погоне за смертью.



Ой, да на что, на что сдалась я ему,

Словно нож, он остер и резок;

Вышивают небесную тьму

Пальцы тонких ветреных лезвий...