19 фото и историй с террас и веранд, чтобы поймать последние ароматы лета и его маленькие радости
Летние веранды и террасы — особое место. Тут утро начинается с чашки кофе и аромата только что собранных ягод, днем на столе появляется урожай с дачи, а вечером собираются семья и соседи, и обычный ужин вдруг превращается в маленькое событие. Почитайте в нашей статье и про дачные посиделки, и еду на свежем воздухе, и семейные праздники, и истории из ресторанов и кафе. Во всех этих историях и снимках главное — светлые моменты, маленькие радости, комичные ситуации и капелька иронии, из которых складывается легкое и счастливое летнее настроение.
- Работаю официанткой. Как-то на летней террасе обслуживала мужчину. Разговаривал через губу, деловой такой. Пообедал и уехал. А минут через 40 к ресторану резко подлетает машина. Из нее выпрыгивает тот самый мужчина, красный как рак, и бежит ко мне. Смотрю, а у него в руках 5-тысячная купюра. «Девушка! Вы мне лишнюю сдачу дали!» Я проверила кассу — и правда, не хватает ровно 5 тысяч. Тут до меня дошло: он расплачивался пятитысячной, а за соседним столиком мне в тот же момент дали 10 тысяч. В спешке я перепутала и дала ему сдачу как с десятки. А он заметил лишние деньги только потом, когда в магазин заезжал, и специально вернулся. Спасибо ему большое!
«У меня дом давно, а в этом году к нему пристроили террасу, как я хотела. И у меня теперь и лето, и счастье!»
- К дочери пришла в гости новая подружка. Сидят на веранде. Я сорвала им гороха, говорю: «Ешьте». Девочка впервые увидела горох и говорит: «А что, его прям так можно есть? Он прям так растет?»
Хозяйка полдня готовилась к юбилею мужа, но свекровь припасла один сюрприз
- У мужа юбилей. Я хотела поехать куда-нибудь вдвоем, но свекровь уговорила отметить на веранде на даче. Я не стала вешать нос и навела красоту, наготовила салатов, рулетов. Самый разгар, еда не тронута — все гости столпились во дворе. Смотрю, а там свекровь притащила свой старый мангал, шампуры и ведро маринованного мяса. Конечно же, все на энтузиазме хотят шашлык. Свекровь со свекром делают отменный. Гости умяли мои закуски и основное блюдо, пока ждали шашлык. Даже не знаю, расстраиваться или радоваться. Главное — все довольны, а шашлык и правда изумительный. Муж шутил, что это лучший подарок, разумеется, после моего.
У мужа уже юбилей, а свекровь все лезет в жизнь семьи, все перетягивает на себя внимание. Да уж
«У меня есть плиточка на террасе, к завтраку оладушки жарю, к обеду — драники!»
Каждое утро на веранде появлялся свежий огурец, пока однажды хозяева не решили устроить засаду
- Сняли дачу на лето. И вдруг каждое утро стали находить на веранде огурец. Первый съели, а после третьего задумались. Муж однажды встал пораньше — караулить. Через час будит меня: «Иди скорей, я его поймал!» Выхожу, а возле дома стоит соседский мальчишка с очередным огурцом. Оказалось, прежняя хозяйка разрешала ему по утрам собирать ягоды. А его бабушка в благодарность отправляла ей овощи с грядки. Что хозяйка сдала дачу, мальчишка даже не знал.
«Я переехала неделю назад и все еще скучаю по старому дому, но меня очень спасает новая терраса»
Родители запретили занимать один стул на веранде, а вечером выяснилось почему
- Приехали к родителям на дачу, накрываем на стол к ужину. Мама говорит: «На веранде серый стул не занимайте». Спрашиваю, почему, а она, мол, вечером увидишь. За ужином стул так и стоит пустой. И тут на ступеньках появляется огромная черная тень и прыгает на него! Оказалось, красавец кот! Приходит от соседей каждый вечер поужинать с родителями. Папа ему уважительно протягивает кусочек мяска: «Угощайся, Петрович», он с достоинством берет. Ну прямо сельский джентльмен!
«Поставила у себя на террасе букет из декоративного чеснока»
Клиенты попросили официантку убрать ветер
- Одна компания гостей решила сесть на террасе ресторана, хотя я предупредила, что там ветрено. Через какое-то время подзывают меня и спрашивают: «А вы можете что-нибудь сделать с ветром?» Я решила, что они шутят, и такая: «Ну, если подождете пару дней, может, попадется день без ветра». Смотрю, никто даже не улыбается. Ну ладно, пришлось сказать, что с ветром я ничего сделать не могу, но могу пересадить их внутрь. Они отказались, и потом еще хорошие чаевые оставили.
Ну, а с ветром кто будет спорить,
Решится ветру перечить?
Вышивай жасмин и левкои,
С женихом ожидая встречи...
...Где же ветер мой? Пусто в поле.
Или предал меня мой милый?
Для чего мне краса и воля?
Он крылат, только я бескрыла!
Для чего такому жена —
Он играет шёлковой плетью;
Где-то всадник, привстав в стременах,
Летит в погоне за смертью.
Ой, да на что, на что сдалась я ему,
Словно нож, он остер и резок;
Вышивают небесную тьму
Пальцы тонких ветреных лезвий...
«Пару лет я вынашивал план остекления веранды, чтобы можно было зимой комфортно приготовить еду на огне, посидеть под треск дровишек. Вот что получилось»
Это классно. Потом к веранде пристроят террасу, потому что свежего воздуха и солнышка захочется. Потом одну сторону застеклят, потому что ветер все время. Потом повесят шторы - печет на солнце. Потом опять застекление сделают - так стильно, модно, молодежно...
Потом читай с первого предложения
Женщина возмутилась, что соседи слишком часто пользуются собственной террасой
- У нас в доме есть терраса, и летом мы постоянно там: завтракаем, ужинаем или просто сидим болтаем. И тут наша соседка как-то раз подходит к жене и выдает: «Вы бы хоть иногда в доме сидели! Я из-за вас во двор спокойно выйти не могу, как будто все время под наблюдением!» Жена аж опешила. Ну да, двор соседки с террасы хорошо просматривается, но что ж теперь, отворачиваться? Рассказываю своему коллеге, а он такой: «Ой, да пригласите ее на ужин! Вот увидите, отношения наладятся!» Может, так и сделаем.
Это от человека зависит. Мне и моим соседям тоже хочется уединения на своём участке. По обоюдному согласию возведена стена немного меньше чем 3 метра высоты.
«Сняли дачу. Наш городской котик пару дней боязливо сидел на террасе, а в конце лета уже гонял соседских котов со своей территории»
Уличный кот стал властелином веранды
- У нашего дома есть полуоткрытая веранда. И повадился туда ходить уличный кот. Мы назвали его Рыжий и поставили миску с кормом. Сначала он приходил просто поесть, перенюхивался через сетчатую дверь с нашей кошкой Бусинкой, а потом начал устанавливать свои порядки. Прогнал соседского кота и собаку, которые тоже захаживали к кормушке. С огромным ежом, который живет на участке, установил нейтралитет. Иногда Рыжий пытается прорваться в дом, понимая, что зимой лучше в тепле, но мы и сами в доме не совсем хозяева. Так что кормим его, купили ошейник, но жить ему придется на веранде, на диване, на котором мы ему сделали гнездо из старой одежды. Кстати, когда Рыжего начинаешь гладить, то звуки, которые он издает, назвать мурлыканьем трудно. Такое впечатление, что рядом работает мощный электродвигатель!
«Обустроили кухню на веранде. Вот как все выглядело сразу после покупки»
Клиенты пожелали невиданного уровня сервиса
- Я официантка. Компания из 12 человек потребовала посадить их на террасе. Я говорю: смотрите, какие тучи, похоже, дождь будет. Но они ни в какую. Мы сдвинули четыре стола, рассадили их. Начало капать. Тут они захотели внутрь. А в ресторане полная посадка, свободных столиков нет. Еле втиснули их в уголок. В своем отзыве они написали, что мы должны были держать внутри свободный стол на 12 человек — специально на случай, если станет некомфортно на террасе. М-да.
«Своя терраса — это здорово!»
Посетители устроили пикник на террасе ресторана
- Работаю официанткой. Однажды смотрю — на нашей летней террасе расположилась целая семья: восемь человек разложили на столе свою еду и устроили пикник. Еще и пользовались нашими удобствами. Пришлось мне позвать менеджера. Он подходит, а отец семейства говорит: «Да-да, давайте меню, сейчас закажем!» Но после того, как тот отошел, они быстро собрали вещички и ушли. На что они вообще рассчитывали?
Пообедали бы в таком ресторане?
- Мы арендовали дом в глухой деревне, и здесь на веранде есть 2 столика. Я мечтаю принимать здесь гостей. Без меню. Люди, что едут мимо, могут просто зайти, и вот то, что сейчас сможем приготовить, тем и будем угощать! Например, манную кашу на настоящем молоке, капустный пирог, ватрушки или горячие бутерброды на домашнем хлебе. Как вам такая идея?
А вот и еще несколько статей с историями, пронизанными летним настроением: