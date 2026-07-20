19 историй о случайной доброте незнакомцев, которая согревает лучше костра на природе
Искренняя доброта редко бывает громкой. Чаще всего она прячется в совсем простых поступках, которые порой ничего не стоят тому, кто их совершает, но могут значить невероятно много для другого человека. Именно такие вдохновляющие истории, от которых на душе мгновенно становится теплее, мы и собрали в этой статье.
- Однажды у меня был крайне невеселый день. Я шла на встречу, на которую совсем не хотелось идти. Грустная ехала в метро, а когда вышла на улицу, ещё и дождь зарядил.
И тут ко мне подошла совсем юная девушка, лет 14–16, молча раскрыла надо мной зонт и сказала, что нам по пути.
Так мы и шли вместе почти полчаса, разговаривали обо всём подряд. Когда дошли до места, я отвлеклась, потому что увидела знакомых. А когда снова оглянулась, девушки уже не было.
Помню только, что она рассказывала, как мечтает учиться в Швейцарии. Очень надеюсь, что у неё всё получилось.
- После расставания с парнем на душе было ужасно. Я работала в ночную смену, поэтому с работы вышла только в шесть утра. На улице ветер, почти никого нет. Иду, слушаю музыку, пытаюсь прийти в себя. Навстречу мне шла милая улыбающаяся бабушка. Поравнявшись со мной, она вдруг остановилась, слегка взяла меня за рукав и спросила: «А сегодня вторник?» «Нет, уже утро среды», говорю. А она улыбается и отвечает: «Ну значит, все плохое уже в прошлом, счастья тебе». И пошла дальше
- Во время учебы на первом курсе у меня совсем не было денег, но в обед я всё равно ходила со своими одногруппниками в столовую — просто посидеть с ними, чтобы не коротать перемену в одиночестве. Однажды хозяин столовой заметил, что я никогда ничего не беру, и спросил почему. Я честно ответила, что сейчас просто не могу себе этого позволить.
Тогда он поставил передо мной тарелку супа и сказал:
— Не могу допустить, чтобы из моей столовой кто-то уходил голодным.
Пока эта столовая существовала — каждый раз, приезжая в город, ела там.
- Летела с восьмимесячным сыном увидеться с семьей, позади сидел мужчина-турок. Он всю дорогу развлекал моего малыша, а на паспортном контроле взял его на руки, пока мы стояли в огромной очереди, чтобы я отдохнула. Всю жизнь, кажется, буду помнить его доброту.
- Мы как-то заблудились в Париже. Стоим, не понимаем, куда идти. Это заметила проходившая мимо женщина, подошла к нам, взяла меня за руку, тут же кому-то позвонила, немного поговорила и протянула телефон. Это был её сын, который учил русский в университете. Я объяснила ему, куда нам нужно попасть, он попросил передать трубку обратно маме. И та потом буквально за ручку довела нас до нужного места.
«Незнакомец нарисовал нас с девушкой, пока мы ждали заказа в ресторане. Ничего не попросил взамен за свой поступок, просто положил рисунок на стойку, улыбнулся и ушёл»
- Когда я была студенткой, со мной случилась история, которую до сих пор вспоминаю с ощущением чуда в душе. Я досрочно закрыла зимнюю сессию, чтобы прилететь к маме на день рождения. Родители передали мой авиабилет через знакомую, но она нас всех подставила и вообще не пришла на встречу. Я сидела в аэропорту без билета, без денег и ревела.
Какой-то абсолютно незнакомый парень узнал у сотрудников, что произошло, подошёл ко мне и сказал:
— Сегодня я буду твоим Дедом Морозом, — и вручил мне деньги на новый билет.
Я пыталась его потом найти в соцсетях, но безуспешно. Мне уже за 40, а до сих пор помню и безумно благодарна.
- Как-то вечером я сидела одна на скамейке в парке и плакала. Просто накопилось. Темно, тихо, я сижу, незаметно носом шмыгаю. Вдруг подходит ко мне молодой парень и очень осторожно сказал:
— Здравствуйте. Я проходил мимо и заметил, что вы плачете. Хотел спросить, всё ли у вас в порядке. Может, что-то случилось?
И я тут же расплакалась ещё сильнее, от того, как это было трогательно и чутко с его стороны.
- Лежала в родильном отделении, ходить не могла, была ужасно голодная. Родные были далеко, муж не успевал приехать. В той же палате лежала еще одна девушка, к ней пришла мама и принесла домашний суп. Дочка есть не захотела, и тогда женщина повернулась ко мне:
— Хотите?
Я, конечно же, ответила, что хочу.. Она кормила меня с ложечки, а я ела суп и не могла сдержать слёз. Прошло уже много лет, а я до сих пор с теплотой вспоминаю доброту этой женщины.
- Однажды я забыла рюкзак в маршрутке. А в нём было всё: документы, деньги, телефон. На руках — двухлетний сын и его самокат. Стою и реву, не понимая, что делать.
В этот момент ко мне подошла незнакомая девушка. Успокоила, посадила нас в такси, и мы поехали догонять маршрутку. Догнали её через четыре остановки. Рюкзак оказался на месте, ничего не пропало. А когда я полезла расплачиваться за такси, незнакомка остановила меня и сказала, что она уже за всё заплатила.
«Этот мужчина устроил для прохожих бесплатный планетарий под открытым небом»
12 августа будет уникальный день. Сразу три события. Затмение, шесть планет будут в ряд и максимум метеоритного дождя.
Надпись на табличке: «Подходите посмотреть на Сатурн»
- Переезжала я как-то в декабре. Вечер, холодина, куча коробок, и всё это как-то надо затащить на шестой этаж. До подъезда ещё от ворот идти прилично. Стою и думаю, как мне с этим справляться. В этот момент мимо проходит мужчина с тележкой. Я спрашиваю, можно ли взять её на время. Он отвечает, что сам только что одолжил её в строительном магазине. Потом посмотрел на меня, на гору коробок и говорит:
— Давайте помогу.
И шесть или семь раз в этот мороз ходил со мной туда-обратно, пока мы не перетаскали все вещи.
Забирала в WB 18 рулонов обоев. Пункт в нашем доме, с другой стороны. Разложила пополам в 2 сумки на колесиках. Нужно было спусть по 12 железным ступенькам вниз на входе. Было тяжело. Внизу стоял мужчина лет 35, курил и с интересом смотрел как это я делаю.
- Приехала масло в машине менять. Какой-то мужичок решил блеснуть умом и давай подшучивать, мол, девочка, ты хоть знаешь, куда тут бензин заливать? Я растерялась, но тут из-под соседней машины вылезает механик, стучит по капоту и выдает: «Слушай, спец, я тут смотрю твою колымагу и думаю — как хорошо, что у этой девушки хотя бы коленвал исправен, в отличие от твоего автомобиля и чувства юмора». Мужик сразу уткнулся в телефон, а механик подмигнул мне и полез дальше ключом крутить.
- Я с разбитым сердцем покупала билеты на поезд в Японии. Стою в очереди и по лицу беззвучно катятся слёзы. На меня несколько раз обернулась пожилая японка. А затем достала из сумочки красивый платок в цветочках и маленькую бутылочку зелёного чая и протянула мне, показывая, чтобы я вытерла платком слезы. Спасибо этой незнакомой женщине за доброту и поддержку, я храню её цветочный платок по сей день.
«Эта пара заметила, что я пытаюсь сфотографировать гору Фудзи»
- Выступала на конкурсе национального уровня. До моего выхода оставались считаные минуты, а я ужасно нервничала. Полный зал, сильнейший страх сцены — еле держалась. И тут прямо перед моим выступлением объявляют получасовой перерыв. За это время я вообще сдулась и растеряла весь настрой. Неожиданно ко мне подошёл какой-то мужчина, кажется, один из преподавателей и спокойно, очень по-доброму меня замотивировал буквально парой фраз. Вместо перепуганной фиалочки вышла на сцену чуть ли не оскалив зубы. И сыграла, наверное, лучшую программу в своей жизни.
Ну, вот, в чём проблема передать конкретные слова, которые были сказаны?! 😡
- Лет десять назад в аэропорту Нью-Йорка я случайно неправильно указала фамилию в авиабилете. До вылета оставалось минут пятнадцать, никто не мог мне ничем помочь, только руками разводили. От отчаяния я просто встала посреди зала регистрации и разрыдалась.
И тут ко мне подошёл солидный американец в костюме. Взял мой паспорт, подошёл к стойке регистрации, сказал срочно всё исправить, а потом сам проводил меня в самолёт и усадил на место. Уже потом я узнала, что это был пилот моего рейса.
Пока она проходила контроль безопасности, он ждал?🤔
Экипажи и сотрудники по инструкции не проходят досмотр в пассажирской зоне, поэтому история про "проводил в самолет" кажется сомнительной.🤔
- Зимой, в самый гололёд, я застряла на машине прямо во дворе, куда привезла дочку на занятия. Причём заглохла буквально на въезде. За мной уже собралась очередь, навстречу тоже никто проехать не мог — вокруг припаркованные машины. Один мужчина, проезжавший мимо, вышел, подтолкнул меня, и я проехала сантиметров пятьдесят. После чего снова намертво забуксовала. Я уже начала бегать вокруг машины, понимая, что сама точно не выберусь. И тут мимо проходивший мужчина спокойно сказал:
— Девушка, давайте помогу. Садитесь за руль, всё будет хорошо.
И толкал мою машину через весь двор, пока я наконец не выехала на дорогу.
Я была готова расплакаться от счастья. А он просто отряхнул руки и пошёл дальше.
- Мой бывший решил расстаться со мной прямо в Лондоне и просто оставил меня там одну. По-английски я тогда почти не говорила, город совсем не знала. На свой рейс не успела, а он спокойно улетел домой без меня. Денег на новый билет у меня не было. Я подошла к сотруднице аэропорта и, как смогла, объяснила свою ситуацию. Стояла в полном отчаянии и вообще не понимала, что делать дальше. И вдруг кто-то молча протянул сотруднице деньги. Она посмотрела на меня и сказала: «Знаете, что сейчас произошло? Этот мужчина только что оплатил вам билет». Я обернулась и увидела лишь, как незнакомец быстро уходит прочь. Кто это был, я так и не узнала. Но благодарна ему по сей день.
«Этот незнакомец из очереди в поликлинике бережно качал малыша на руках, пока его мама разбиралась с заполнением бумаг»
- Стоим с мужем на остановке. Он меня после завтрака пилит, мол, моя мама не так сырники делала, твои невкусные. Я молчу, а мужчина рядом слушает и вдруг спрашивает: «Уважаемый, вы себя слышите?». Муж осекся, а тот добавляет: «Просто стою и думаю — повезло ей, что хоть автобус скоро приедет». Муж замолчал до самого дома, а я всю дорогу пыталась не улыбаться.
Он МЕНЯ после завтрака пилит, мол, МОЯ мама не так сырники делала. Чья всё-таки мама? С точки зрения грамматики, мама жены, по логике повествования (и по "добрым" традициям), мама мужа.
А ещё редакторам ADME на заметку: прямая речь СУЩЕСТВУЕТ, пользуйтесь, раз уж с косвенной справиться не способны 🤬
- Ехала в автобусе в Милане. Вышла на своей остановке, иду домой. Вдруг звонит незнакомый номер. Обычно такие звонки я не беру, а тут почему-то ответила. Женщина на ломаном русском спрашивает:
— Вы ничего не теряли?
Я остановилась, неуверенно отвечаю:
— Нет...
Она говорит:
— А паспорт где?
Начинаю искать — и правда нет. Та велела подойти к следующей остановке.
Прихожу, а там стоят две милые женщины. Оказалось, я, пока что-то доставала из сумки, выронила паспорт и даже не заметила. Они его нашли, а мой номер узнали по сим-карте, которая лежала в обложке паспорта. Я была им ужасно благодарна.
- Недавно самолёт, в котором я летела, попал в сильную турбулентность. Я изо всех сил пыталась не переживать и тревожиться, но в итоге нервы все же были не на месте. Мужчина, который сидел рядом, заметил это, легонько тронул меня за плечо и спросил, всё ли в порядке. А потом просто начал болтать со мной. Мы говорили о путешествиях, родных городах, любимых местах, где успели побывать. За разговором я даже не заметила, как перестала паниковать. Спасибо, добрый попутчик, ты даже не представляешь, как сильно мне тогда помог.
«Каждое Рождество наш сосед устанавливает перед своим домом вот такую „подарочную“ елочку для нуждающихся»
А когда не спешат помочь люди, выручить могут... книги. Ведь не секрет, что порой они попадают к нам в руки не случайно, а именно в тот момент, когда особенно нужны.