19 историй о случайной доброте незнакомцев, которая согревает лучше костра на природе

Искренняя доброта редко бывает громкой. Чаще всего она прячется в совсем простых поступках, которые порой ничего не стоят тому, кто их совершает, но могут значить невероятно много для другого человека. Именно такие вдохновляющие истории, от которых на душе мгновенно становится теплее, мы и собрали в этой статье.