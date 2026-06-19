Ужас 😱 🙈
А сынуля не знал, что папа в его комнате занимается? Притом делает это, поди, для него же... Или ему так приспичило, что всё позабыл...
17 ироничных историй про встречу с будущей родней, сюжеты которых дадут фору комедийным сериалам
А помните свою первую встречу с родственниками второй половинки? Для одних она становится теплым и душевным воспоминанием, а для других целым испытанием. Но именно такие моменты и делают семейную жизнь куда интереснее. Порой эти истории бывают ярче любого кино: кто-то сразу находит общий язык с будущей родней, а у кого-то все заканчивается поводом для смешных историй. Но как бы ни сложилась эта встреча, мы всегда будем вспоминать ее с улыбкой и пересказывать снова и снова.
- Встречалась как-то с парнем. Пришли к нему домой, закрылись в комнате. Через некоторое кто-то яростно начинает ломиться в дверь, не произнося при этом ни звука. Молодой человек открывает дверь. В комнату вваливается его папан с каким-то пареньком, не произнося ни слова усаживаются за компьютер, и начинают решать какие-то математические задачи. Выяснилось, что отец был преподавателем по математике, и занимался с учениками в комнате сына. И мы такие сидим на разворошенной кровати, глазами хлопаем.
Ужас 😱 🙈
- С мужем уже 30 лет. Наши мамы познакомились в день свадьбы, пока готовили стол и ждали нас из ЗАГСа. Свекровь спросила у моей мамы: «Вы меня к раковине не пустите? Мне надо там ноги помыть». Мама опешила, но пропустила. А потом выяснилось, что речь шла о куриных окорочках, главном блюде на нашем свадебном столе.
Главное блюдо на свадьбе куриные окорочка.🫢 середина 90-х, "ножки Буша" даже на свадебный стол прибежали.
- У лучшей подруги моей мамы есть сын, на два года старше меня. Естественно, все детство провели вместе как брат и сестра. Когда мне было лет шесть, он меня за руку повел к нашим мамам на кухню. Моя мама его спросила серьезно: «Ну что, женишься на ней?» После секундного раздумья четко ответил: «Неее, спасибо, я такую тещу, как Вы, не хочу!» Припоминаю маме каждый раз, как она жаждет познакомиться с кем-либо из моих ухажеров.
Наверное для мальчишки лучше найти такую тещу, которая в ваших отношениях будет играть главную роль. Мы решили и мама сказала
«Хочу поделиться, чем меня встретила теща»
Где-то там должно быть слабительное или битое стекло. Слишком идеально, чёт подозрительно
- Поехал мой знакомый в отпуск на родину, встретил там девушку, и завертелся бурный роман. Вскоре решили они строить серьезные отношения, и пришло время знакомиться с родителями. Мама девушки была врачом. И вот, вроде бы в шутку, решила она протестировать будущего зятя с помощью картинок и ассоциативных тестов. Часть заданий, кстати, были вообще детскими. Один из тестов выглядел так: четыре изображения — акула, кит, дельфин и подводная лодка. Нужно было определить лишнее. Товарищ, не раздумывая, ответил:
— Акула.
— Почему?!
На что он спокойно пояснил:
— Подводная лодка на фото дизельная. Значит, она не может бесконечно долго находиться под водой — ей нужно периодически всплывать для подзарядки аккумуляторов. Точно так же киты и дельфины регулярно поднимаются на поверхность, чтобы дышать. А у акулы жабры, она может находиться в воде сколько угодно и всплывать ей не обязательно. Теща потом рассказала об этом тесте коллегам на работе. Говорят, смеялись долго и этот случай еще не раз вспоминали.
Молодец! Нестандартно мыслит.
Кстати, во многих детских тестах на лишнюю картинку из четырёх можно каждую из картинок назначить лишней в зависимости от того признака/критерия, по которому выбирается лишняя картинка. А тут вроде бы тест был однозначный... но не для всех 😁
- Пошел знакомиться с родителями первой жены. Тесть накрыл шикарный стол. И среди всего этого кулинарного великолепия стояла банка горчицы. Попытались тесть с тещей ее открыть, она ни в какую. А я парень спортивный, говорю, мол, сейчас открою. Вцепился в банку, к животу прижал и навалился всей силушкой богатырской. А банка возьми да и лопни у меня в руках. Ощущение были просто непередаваемые.
велика фигура. да дур...а . для этого есть горячая вода, или открывалка, ну если крышка вакуумная-то нож.
- Встречалась с парнем. Настал момент знакомства с его родителями. Мы приехали к ним в соседний город. Встреча прошла радужно, был очень вкусный ужин, приняли тепло. Перед сном подошла к маме парня попросить полотенце, чтобы сходить в душ, на что получила какую-то грязноватую тряпочку и ведерко. Мать его говорит: «Достаточно будет пойти и подмыться из ведра, мы ванной не пользуемся». Гостить мы должны были у них пять дней. Утром позвонила маме и попросила меня забрать.
- Привез дедушка бабулю знакомить с родителями как свою невесту. Чтобы впечатлить будущих «городских» родственников, бабушка состригла длинную косу и решила покрасить волосы. Уж не знаю, что там была за краска и как долго ее держали, но в родительский дом приехал дедушка и его невеста с ярко—розовыми волосами.
- Когда сын ходил в детский сад, подружился он там с девочкой. Ну а что, парень видный и даже грамоту разумеет в разумных пределах. И в один из дней отвожу сына в садик. Подходит ко мне одна из мамочек с очень серьезным видом.
— Я мама Маши, — говорит она и многозначительно на меня смотрит. — Наши дети дружат,— и бровью какие-то пируэты делает.
— Дружат, — подтверждаю на всякий случай.
— Так вот, Маша из очень состоятельной семьи.
Вот на этом моменте я теряю дар речи, потому что мне даже в голову не приходило интересоваться такими вопросами, как состояние Машиной семьи на текущий момент.
— У нас несколько квартир и своя фирма, —продолжает мадам.
Честно, это был один из тех раз, когда я решительно не нашлась что сказать. С девочкой у сына любовь прошла сама собой, не оставив даже воспоминаний, если бы не упущенное состояние.
Странная мама. Понимаю, если бы дети были уже взрослыми. Да и в данном случае зачем имуществом светить, чтобы дочу взяли замуж ради её квартир?
- Настал момент, когда девушка решила представить меня своим родителям. Пришли мы к ней домой, она открыла дверь. Слышу возглас ее отца: «Ну наконец-то!» Он выходит из кухни, обнимает дочку и просит пройти на кухню — помочь маме. Меня приглашает жестом в гостиную. «Присаживайся, — говорит, — на кресло». Ну я сел. А он подошел к музыкальному центру и включил. Заиграла песня Андрея Губина «Девушки как звезды». Ну эта, где «если ты обычный парень, тебе не светят никогда...» Этот дядя сел в кресло напротив меня и улыбается. А потом такой: «Ну как дела?»
- Недавно решила познакомить бабушку и дедушку со своим женихом. Сидим за столом: бабушка с нами, а дедушка, который, к слову, очень общительный, сидит в комнате, смотрит телевизор и демонстративно нас игнорирует. Мы заходим к нему — снова игнор. Ну ладно, думаю, может, не вовремя зашли. А потом звонит бабушка и объясняет ситуацию: дедушка решил, что я пришла с коллегой, и поэтому специально не выходит — вдруг начнут задавать вопросы (я корреспондент). А он у нас человек стеснительный, без зубов и «не наряжен», как он сам говорит.
- Когда мои родители были молодыми и еще неженатыми, приехал папа в деревню знакомиться с будущей тещей. Бабушка у меня была настоящая мастерица. Налепила пельменей, сварила, угощает гостя. Папа — студент, голодный, съел все с удовольствием.
Бабушка умилилась:
— Давай еще положу.
Папа съел добавку.
— Еще?
Папа кивает. Бабушка сварила все, что налепила, поставила на стол. Потом пошла лепить еще. Спустя некоторое время снова спрашивает:
— Добавки?
Папа уже с трудом, но кивает. Бабушка налепила последнее, что могла, сварила и поставила перед ним. А потом побежала к маме:
— Валентина, что делать-то? Он ест и ест!
Приходит мама к разнесчастному папе и шипит:
— Ты чего как с голодного края? Остановиться не можешь?
А папа ей почти шепотом:
— Да я уже не могу! Я еще первой порцией наелся. Но она все накладывает и накладывает. Мне неудобно отказываться, не хочу обидеть...
- Встречалась с парнем, отношения развивались стремительно. Спустя некоторое время он спросил: «Когда с родителями знакомиться будем?» Я сказала, что пока не готова морально. Переехала к нему жить. Он снова спрашивает: не хочу ли я познакомиться с его родителями. Я отвечаю: «Не сейчас». И тут начались сюрпризы. Выйдет ночью из спальни в туалет — вернется с клубникой, которой, как я точно знаю, в доме нет. Смотрим телевизор — выйдет на минуту и приносит мороженое. Разгадка этих чудес нашлась в день знакомства с его родителями. Мы два месяца были соседями, жили на одной лестничной площадке и даже здоровались при случайных встречах.
- Живу за границей. Приехала в гости мама — кроме всего прочего, чтобы познакомиться с моим новым парнем. Мне срочно нужно было убежать на работу и оставить их вдвоем на полдня. Поняла, что парень безоговорочно принят в семью, когда мама вечером восторженно рассказала, как прошел день. Выяснилось, что он сам предложил ей пройтись по магазинам, отвез в нужный бутик, отговорил от неудачной покупки, «потому что спинка не села», и терпеливо покупал ей кофе, пока она выбирала белье. Кажется, она наконец-то поняла, что я имела в виду под словом «заботливый».
- Знакомство с родителями парня прошло весьма сумбурно — его мама очень долго вглядывалась в меня, прямо пилила взглядом. Я уже в голове перебрала тысячу вариантов того, что со мной не так, пока она не признала во мне продавца-консультанта из магазина, который настойчиво уговорил ее купить кофту по скидке. А кофта села при первой стирке. Нужную температуру она, конечно же, не соблюла, но виноватой осталась, конечно же, я. Про помолвку мы пока ей не говорим.
- Однажды мой парень решил устроить сюрприз и вечером приехал знакомиться с родителями. Папа принял стойку и весь вечер расспрашивал о его планах на жизнь. В конце уже не выдержал парень и, сдав позиции, тактично попрощался и отправился к выходу. В этот момент моему отцу на ногу села собака. Он выдал: «Брысь!» Мой парень повернулся и спокойно с величием ответил: «Ухожу я... Ухожу!» Никогда в жизни не видела, чтобы мой отец так оправдывался. Зато теперь дружат.
- Был со мной случай еще в юности. Встречалась я тогда с парнем, старше себя на лет 5: кафе, кино, букетно-конфетный период. И вот парень пригласил меня в гости познакомить со своими родителями. Я, естественно, принарядилась. Приходим к нему, и первое, что сделали его родители после знакомства, так стали настойчиво предлагать переодеться в «домашнее», дали какие-то заношенные вещи. Я решила остаться в своем, так они за мной следили, чтобы я никуда не села на мягкую мебель. Объяснили это тем, что я в своей одежде была на улице (и значит, она грязная), а у них можно сидеть только в домашнем. В следующий раз посоветовали мне принести с собой свою домашнюю одежду.
- Ездила знакомиться с родителями парня, и так совпало, что его сестра тоже привела своего молодого человека. Ее парень — байкер, со всеми вытекающими: специфический внешний вид, сленг. Он говорил, что летом они на байках отправятся в путешествие по стране. В итоге я выглядела как ангел и «желанная невестка», а парень сестры — как монстр. А потом выяснилось, что сестра, зная строгий и придирчивый характер своей матери, специально попросила друга подыграть ей в этом знакомстве. Спасибо за спектакль.
А вот еще подборка живых и смешных историй про знакомство с родственниками, которые запомнились людям надолго: