18 историй о начальной школе и продленке — с запахом столовских булочек и маленькими радостями
Народное творчество
19.06.2026
Хоть и наступили каникулы, с приходом лета школьные воспоминания сами собой всплывают в памяти. Добрая первая учительница с ее неизменной улыбкой, первые друзья, первые пятерки, а иногда и первые двойки. Смешные записи в дневнике, аромат свежих булочек из столовой и шумная беготня на переменах. Домашняя работа на продленке, а потом долгожданный момент, когда за тобой приходит мама, и вы вместе идете домой. Именно из таких простых моментов складываются маленькие радости, которые остаются с нами на всю жизнь.
- Как-то в 1-м классе мы читали стихи из учебника вслух и мой одноклассник, Женя, выдал перл: «Дождик, дождик, хватит лить, малых дедушек мочить». Там было «детушек», конечно. Смеялись все. 30 лет прошло, до сих пор помню.
ADME
- У меня дочь-третьеклашка подстригла каре и ходила в школу с распущенными волосами. А у нее они вьются и пушатся, мне казалось, ей такая гривка к лицу, но учительница была со мной не согласна. Как-то она сказала дочери: «Девочки должны носить красивые аккуратные прически, ведь ты же хочешь нравиться мальчикам?» На что моя ответила, что, если и захочет кому-то понравиться, то своим внутренним миром, а не внешностью. Я ее этому не учила, честно! Она сама.
ADME
- У нас по технологии труда было задание в начальной школе — придумать интересные и красивые бутеры/сэндвичи. Я вырезала из хлеба бабочек и украсила начинками. В итоге отец решил, что это для него так постарались и все съел. Пришлось переделывать ночью.
kami.la3667
Взгляд этого котика так и говорит: «Давай ты не пойдешь в школу? Мультики посмотрим, вкусняшки поедим... Давай?»
- История про пуговицы. Это был третий класс, продленка, зимний вечер. Я заметила, что пара одноклассниц куда-то убегают, возвращаются и шушукаются. Спросила, что они делают. Они меня отвели в раздевалку и показали горсти пуговиц в своих ладонях и карманах. В общем, они поотрывали самые красивые пуговицы на шубах и пальто. Я подумала, что нам влетит. А еще заметила, что у моей леопардовой шубы полностью отсутствует фурнитура. Пришли родители и всех заставили вывернуть карманы. Вы бы видели лица родителей детей! Кто-то ругался, кто-то ржал. Потом все ссыпали в таз и каждый выуживал свои пуговицы. Мои родители дико смеялись.
jeka.tyan
- Продленка, 2-й класс. Противный пацан Игорь Лисичкин гонялся за девочками и дергал их за косички. И вот, воспиталка вышла, и Лисичкин погнался за мной. Бегу, понимаю, что не успею открыть дверь. И тут дверь сама открылась, я в ауте, потому что на пороге стоит моя мама. Игорек резко затормозил. Какие у него глаза были! Душа в пятки ушла, ха-ха. Конечно, ведь он мою маму знал. А я подумала, что никогда раньше мама не появлялась так вовремя!
ADME
- Викторина в школе. Сына просят назвать лишнюю картинку: курица, гусь, лошадь и лебедь. По идее лошадь лишняя или лебедь — он дикий. Но сын сказал, что гусь. Училка: «Неверно, ведь лошадь не птица!» Но ответ сына засчитали, когда он сказанул: «Это вы не правы, Надежда Витальевна, гусь же серый, а все остальные — белые! Вы же не сказали, как именно надо выбирать».
ADME
Задание для 1-го класса. Отец пишет: «Ребенку дали задание, я не смог, жена не смогла, ИИ тоже не смог»
- Мне классная огромными буквами написала замечание «Поведение 2! Неподобающий внешний вид! Хамила учителям!» А я всего лишь пришла в школу в брюках (классические черные) зимой в −25°. А хамством она назвала то, что я начала оправдываться, что мне холодно в юбке добираться в школу. Мама моя не спустила все и устроила разнос в школе. После этого ни к кому больше не было претензий по поводу брюк.
ADME
- Играли в викторину. Кто-то загадывает загадку, а весь класс должен угадать. Дошла очередь до нашего отличника Миши: «Песня про моряка и покрывало». Мы уже чего только не вспомнили, даже дельфина и русалку. А довольный Миша выдал ответ: «Это же «На белом-белом покрывале я моряк!»
ADME
Домашнее задание по окружающему миру в 3-м классе
- Пришла к нам новая училка в продленку. Фаина Ивановна. Сама Бага Яга годилась ей во внучки, было ей лет 70. Вот кто-то из класса решил к ней подмазаться и дает ей яблоко. А дальше у меня упала челюсть, когда училка не убрала яблоко в свою сумку, а достала нож и начала его делить. На весь класс. 16 частей. Каждому досталась маленькая долька и, если посмотреть на свет, да, она просвечивала. Для меня это показалось непонятным, но тогда я понял, что есть люди с другим мировоззрением.
- Лучшее время в школе — это продленка. Помню, как было круто в младших классах, когда после уроков можно остаться подольше. Учителя практически не следили за нами, сделал себе домашку и иди играй, бегай. Этим и занимались. Для меня стал настоящей трагедией переход в 5 класс. Когда никакой продленки, нужно ходить по разным кабинетам на уроки. Я ощущала, будто беззаботная жизнь закончилась. И даже пару раз просила родителей вернуть меня обратно в 4-й класс
Ребенок принес классную работу домой, 2 класс. И родители узнали, что Уральскими бывают не только горы, но и пельмени. Что называется, СТС головного мозга
- Я обычно не ношу макияж. У меня с косметикой сложные отношения. Крашусь на праздники, выступления, когда танцую. Но постоянно пользуюсь лишь гигиеничкой. А так, слежу за кожей и чтобы волосы всегда были чистыми. И вот забирала свою племянницу из продленки. Она на меня смотрит и говорит: «Ты не красишься». Я подумала, придется оправдываться. Ведь других девочек забирают накрашенные мамы. Но она добавила: «Мне не нравится красится. Я хочу носить свое лицо». Вот где их этому учат?
ADME
Иногда замечания в дневниках вызывают улыбку. Видимо, этот Тимофей не слушался учительницу. Возможно даже, Тимофей посмотрел фильм «Холоп»
«Тимофей считает, что он не крепостной крестьянин и не будет никому подчиняться».
- У меня 45 лет назад уже было два дневника. Один на каждый день, а второй, чтобы доставать из него чистые листочки и менять те, куда поставили двойки. А в параллельном классе учился вообще монстр, у которого была два «рабочих» — один парадно-выходной для пятерок и четверок и второй для замечаний и плохих оценок. Плюс третий, откуда он также доставал листочки для замены. Но он спалился! На чем — уже не помню, но нас всех как-то собрали в актовом зале и там выговаривали его с демонстрацией дневников.
- Помню, в столовке отменили бесплатное питание, но некоторые пацаны и девчонки из класса все равно там кушали. Их специально приходили и звали на обед на большой перемене. Я тогда всех нюансов не понимал. Ну и будучи худющим и бледным, разнылся, типа, что они ходят есть, а я тоже хочу. Так меня начали водить в столовку. Оказалось Светлана Ильинична, моя классная руководитель, на целый месяц мне проплатила питание. Родители когда узнали (а я молчаливый паренек был), все конечно вернули ей. И на каждый День учителя и 8 Марта я всегда в у нее гостях, а если что-то починить или помочь, то в любой день.
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