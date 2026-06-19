18 историй о начальной школе и продленке — с запахом столовских булочек и маленькими радостями

Хоть и наступили каникулы, с приходом лета школьные воспоминания сами собой всплывают в памяти. Добрая первая учительница с ее неизменной улыбкой, первые друзья, первые пятерки, а иногда и первые двойки. Смешные записи в дневнике, аромат свежих булочек из столовой и шумная беготня на переменах. Домашняя работа на продленке, а потом долгожданный момент, когда за тобой приходит мама, и вы вместе идете домой. Именно из таких простых моментов складываются маленькие радости, которые остаются с нами на всю жизнь.