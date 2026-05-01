16 человек, которые иголкой и ниткой творят шедевры не хуже именитых кутюрье
Хобби может приносить и радость, и пользу. Люди украшают невероятно милой вышивкой свою одежду, шьют обновки и создают броши. Сколько радости и душевности в мартовских котах и цветочной вышивке! Особенно поражают мужья, которые любят шить для своих жен. Давайте посмотрим вместе!
Так сразу по-весеннему! И можно носить как украшение на одежду
«Закончила вышивку на куртке»
«Решила постирать куртку, чтобы удалить карандашные наброски. Налила средство для цветного белья. А он решил, что напыление на пайетках — это тоже пятна, и смыл его. Теперь пайетки стали серебристыми, а не матово-бежевыми. Но переделывать это я, конечно же, не буду».
Знакомьтесь, Леон Иванович!
«Вам повезло, сегодня вас принимает сам Леон Иванович. Его рост — 38 сантиметров. И с такими данными он легко попадет в любое сердечко. Началось все с того, что одному врачу захотели сделать необычный подарок. Я редко делаю игрушки на заказ, но в этот раз просто не могла отказать. Стетоскоп сделала сама из настоящего».
Такая вот розовая курточка на весну
«Моя первая куртка. Многому научилась, много ошибок допустила, но, по крайней мере, вещь пригодна для носки, и это был интересный опыт!»
Очаровательное платье
Эта вышивка называется «Скалы»
«Ткань — сатин, нитки — мулине. Техники: гладь, французкий узелок. Картинку заскринила в раскраске по номерам».
«Сшил купальник жене! Задача со звездочкой — сделал сетчатую вставку»
- Вы отлично справились! И жена в нем красотка. © Glittering-Lychee629 / Reddit
«Только что закончил шить прямые брюки в клетку»
«Я на 7-м месяце. Сшила такое платье»
Юбка в этом платье слишком длинная. Нынче беременные носят платья с юбкой которая чисто символически трусики прикрывает. С мамой как-то шли, увидели. Мама не выдержала:как не стыдно!!! Сестра меланхолично отреагировала: ну мама, ты правда не понимаешь? Она к родам готова. Начнутся схватки, ей только трусишки снять останется...
«Лиф был создан по образцу корсета без бретелей. Мне пришлось укоротить его по линии под грудью, так как именно там сейчас находится моя талия, ахаха».
- Спина просто вау! Вы выглядишь восхитительно! © JumpyPumpkin9526 / Reddit
«Мартовские коты»
«Вот снег летит горизонтально
В квадрате темного окна,
И я смотрю и понимаю -
Весна».
Платье сшито из ткани 1960-х годов
Если кто не работал с тканями ХХ века, упомяну одну их особенность: они жосско линяют.
«Закончив факультет моды в прошлом году, я занимаюсь кропотливым процессом оцифровки своей огромной коллекции винтажных выкроек 1960-х и 1970-х годов. И подзастяла в этом. А работа над этим платьем вернула меня к творчеству».
«Это был сложный и увлекательный процесс — портретная брошь «Кошка»
«Сделала косплей на королеву Падме»
Когда вижу подобные фото, воздыхаю: хочется моду на платья фей. А у нас в моде бесполый оверсайз. 😖
«В выходные я побывала на ярмарке эпохи Возрождения, и пришла туда в косплее Падме! Это был мой первый опыт шитья корсетного топа, и я очень горжусь результатом! На работу ушло около месяца».
Девушка вышила котолампу. Наконец-то мы знаем, как она выглядит
«Сделал эту работу в подарок подруге, которая поддержала меня в трудный момент. Это ее дом»
«Все ткани — бывшие в употреблении»
«В этом платье пошла гостьей на свадьбу»
«Когда меня пригласили, я решила сшить платье сама. Я нашла выкройку и принялась за дело. Готовое платье стоило $ 140; мне удалось сшить его за $ 80. Не помню, когда в последний раз я чувствовала себя такой красивой!»
Мы будем рады увидеть и ваши рукоделия!
Комментарии
Почему-то полные девушки страстно любят мини. А девушки с идеальной фигурой ходят в сером оверсайзе.