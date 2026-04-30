Какие они прекрасные! Заверните все, пожалуйста, одного черного платья маловато будет😁
Как одно платье завоевало каждое десятилетие и не сдает позиций до сих пор
Коко Шанель, безусловно, сотворила много впечатляющих нарядов, но маленькое черное платье, которое должно быть в гардеробе каждой женщины, — это не просто кусок превосходно сшитой ткани. Это образ, который подойдет по любому случаю и под любое настроение. Сейчас даже представить сложно, что изысканный черный нельзя было надеть на бал или прогулку! Так что давайте вместе скажем дорогой Коко спасибо за то, что она так по-доброму и с теплотой отнеслась к некогда мрачному оттенку.
Итак, в 1926 году Коко представила свой первый фасон маленького черного платья в журнале «Vogue». Это был скромный «футляр» с длинным рукавом, округлым вырезом и длиной чуть ниже колена. Модные эксперты сравнили его с автомобилями «Ford», назвав униформой для женщин со вкусом. С тех пор фасоны менялись, модные дома рисовали эскизы на свой манер, но свои позиции черное платье не сдавало ни разу!
Варианты черных платьев из музея Шанель в Нидерландах.
1930-е
В эти годы черное платье было весьма популярно благодаря своей универсальности и доступности. Немалую славу ему принес и кинематограф. Были повседневные и вечерние модели — одно краше другого! Если честно, нашим прабабушкам определенно повезло носить такую красоту.
1940-е
И это 40-е? Будто современное очень. И я подумала сразу, что на талии широкий пояс, а это оказывается вырез такой. Но пупок все равно спрятан)
В 40-х фасоны были не менее привлекательны. Взять хотя бы потрясающее атласное платье свободного кроя с открытой талией вместо пояса, длинными рукавами и V-образным вырезом. Именно в таком наряде красовалась Лорэн Бэколл на постере картины «Иметь или не иметь» 1944 года. Если честно, я бы с удовольствием приобрела такой фасон — он же прекрасен!
1950-е
И вот в середине XX века черное платье носят уже, наверное, все знаменитости. Актрисы надевают его и в кино, и в жизни. Мэрилин Монро, Элизабет Тейлор, Софи Лорен — все иконы стиля так или иначе появлялись в, можно сказать, историческом наряде.
Все больше дизайнеров включали черное платье в свои показы, а от множества моделей глаза разбегались: пышные и прямые юбки, круглые и V-образные вырезы, бретели и длинные рукава. Наши бабушки скупали ткани и по ночам шили себе наряды, которые потом с гордостью надевали на работу или свидания.
Конечно, как не упомянуть главное платье в фильме «Карнавальная ночь» Рязанова? Ходили слухи, что пошивом наряда для Людмилы Гурченко занимались именитые французские дизайнеры! Но на самом деле это были те же костюмеры «Мосфильма», которые создавали образы в фильмах «Волга-Волга» и «Весна».
А моя бабуля с гордостью рассказывала, как купила портьерную ткань и сама скроила что-то похожее. Жаль, тогда нельзя было запечатлеть это на телефон, а в фотоателье она стеснялась ходить. Бабушка надевала наряд после смены на шинном заводе и гордо шла на трамвай. А вот на деревенских танцах с платьем случилась неприятность: они с подругами возвращались под утро, бабуля увидела, что корова выбежала из загона, полезла через забор за ней — и юбка платья была порвана.
1960-е
Пожалуй, 1961 год подарил нам самое популярное и известное на весь мир черное платье — «футляр» с открытыми плечами, в котором предстает перед зрителями утонченная Одри Хепберн в фильме «Завтрак у Тиффани». Этот наряд хорош со всех сторон и даже без жемчуга смотрелся бы потрясающе. Ну а черные перчатки дополняют образ превосходно! Загадочность и элегантность в одном флаконе.
Кстати, второе черное платье в картине не менее чудесно! Там костюмеры уже не использовали ярких украшений, но какую же потрясающую шляпу надели на актрису!
1970-е
Время внезапное и непредсказуемое во всех отношениях: смешение стилей в моде и популярность диско — это все 70-е. Но еще эта эпоха запомнится нам легендарным, без преувеличения, черным платьем из картины «Высокий блондин в черном ботинке». На первый взгляд — скромное закрытое платье. А кто-нибудь помнит его главную изюминку?
Хотя давайте признаем, что даже без того пикантного выреза на спине, наряд вызывает восторг и невероятно подходит Мирей Дарк.
1980-е
Разнообразие фасонов было как никогда многочисленным: от деловых минималистичных нарядов до пышных мини-юбок и рюшей. Но все вариации точно подчеркивали фигуру и создавали незабываемые образы. Нам больше всего запомнились два платья Джулии Робертс в картине «Мистическая пицца» — такие разные и такие впечатляющие. Если бы мне лично пришлось выбирать, то я бы остановилась на изящном варианте без бретелей с белым бантом — минимализм и гламур в одном наряде.
1990-е
Говоря об элегантных черных нарядах, конечно, мы не можем не упомянуть принцессу Диану! Еще в 80-х, несмотря на правила королевской семьи — черное уместно только во время траура, леди Ди смело выбирала этот цвет для светских приемов и обычных будней.
В 90-х она продолжила носить восхитительные черные платья. Будь то знаменитое «платье мести» или скромный наряд во время вручения Диане премии за благотворительность — везде любимая многими принцесса выглядела сногсшибательно.
Конечно, кроме нарядов леди Ди, мы видели множество чудесных моделей маленького черного платья и в кино. Например, в фильме «Красотка» Джулия Робертс была совершенно ослепительна в наряде по случаю делового ужина. В 90-х мы вновь вернулись к простоте и элегантности. Выразилось это в платьях-комбинациях, миниатюрных моделях на бретельках из шелка, атласа или кружева. Иногда образ дополняли массивными украшениями.
Ну и конечно, нельзя обойти вниманием лаконичное платье, в котором Кэрри Брэдшоу идет на долгожданную встречу с подругами. Такая модель была популярна и в 90-х, и в нулевых, да и сейчас ее можно смело надевать.
Начало XXI века
Сейчас мы тоже с удовольствием носим маленькие черные платья. Дизайнеры экспериментируют с тканями, формами и украшениями. И у многих модниц в гардеробе есть не одно, а 2-3 таких наряда, которые в сочетании с разными аксессуарами подойдут к любому случаю. Летние сарафаны, трикотажные модели на осень, изящный крой на вечеринку — черное платье всегда выручит.
Нас так и разбирает любопытство, какие же фасоны черных платьев будут носить будущие поколения. Возьмет ли по традиции ваша дочь для тусовки с друзьями то самое платье, в котором вы ходили на собеседование или первую дискотеку? Пожалуй, точно можно сказать одно — этот предмет гардероба уже не исчезнет с наших вешалок, даже несмотря на то, что к черной ткани слишком хорошо прилипает кошачья шерсть.
Какая эпоха ближе вам и сколько черных платьев вы храните в шкафу? Если не скромничаете, то делитесь в комментариях фотографиями в вашем любимом наряде.
Комментарии
Черных платьев в шkафу не держу.
А радикально черный наряд как раз на мне - прямые костюмные брюки и шелковая рубашка мужского кроя.
Без жемчугов)
Есть парочка. Выручают, когда надо очень быстро пойти на внезапное мероприятие. И еще дерзкое красное с высоким боковым разрезом, но это уже по определенному поводу.
У меня как-то так получилось, что 5 чёрных платьев. Одно даже трикотажное со съемным рукавом. Сколько же оно собрало комплиментов! Вечернее с пвшной юбкой и три сарафана. А вообще ещё очень люблю черную юбку с черной блузкой надевать. Как по мне красиво безумно)