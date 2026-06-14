16 пап, которые на своем примере показали, что быть родителем — это крутейшая суперсила
«Любимый папа» — как много ласки, тепла и душевности в одной этой фразе, не так ли? Он учит нас быть сильными, ценить поступки, а не слова, заботиться о других, а самое главное, что мы всегда будем для него маленькими детьми. Даже через 10, 20, 30, 50 лет! Герои наших сегодняшней статьи рассказали о своих отцах в небольших трогательных историях.
- Короче, помню, расстался в подростковом возрасте с девушкой. Пришел домой, весь грустный. Мама сразу начала меня успокаивать, мол, все будет хорошо, еще помиритесь. И тут смотрит на папу и такая: «Сережа, чего ты молчишь, посоветуй сыну что-то, ты же мужик». Он поворачивает голову и спокойно выдает: «Да пусть она идет на все четыре стороны!» И обратно повернулся с невозмутимым взглядом читать газету. Я как давай ржать и реально стало легче. Папа — лучший психолог.
- На мой седьмой день рождения мы с папой купили одинаковые чашки с нашими именами. Сейчас мне уже 22, я замужем, живу отдельно, но до сих пор пью только из нее. Приезжаю в гости к родителям, а папа пьет из этой чашки. Хотя она уже очень старая и даже треснула в одном месте. Люблю папу!
Не надо пить из треснувшей чашки, купите папе новую.
И это не про приметы, а про банальное порезаться. Или в один непрекрасный день она просто развалится в руках, окатив стол (а то и ноги) кипятком. Мне повезло, у меня был стол...
- Подслушал разговор на остановке папы и его семилетнего сына: «Запомни, сынок, все лучшее — маме, потому что она девочка. Затем — коту, потому что он беспомощен и зависит от нас. А затем уже и нам с тобой, потому что мы — мужчины». Вот с таким папой сын вырастет настоящим мужиком.
У нас в семье я детям говорю, что самое лучшее и самое вкусное надо оставлять папе, а мужу говорю, что — детям.
«Мы с папой в 2001 и 2024»
Какая символичная картинка на футболке! Пикачу вырос, теперь у него есть свои покемоны )))
- Мне 20 лет, приехала недавно к отцу в дом отдохнуть. Утром перед работой он меня целует и приговаривает: «Дочу беречь надо, завтра замуж выйдет, будет чьей-то снохой, там набегается». Люблю его!
Странный совет от отца. Жить молодым нужно отдельно от родителей мужа и жены, и своим умом. Не представляю себе, чтобы я делала что-то по указке свекрови или свёкра.
- «Ну давай попробуем еще раз» — я уже отчаялся научить сына завязывать шнурки. Сколько попыток, сколько объяснений! Мне казалось, что это уже никогда не случится. Но в тот день, возвращаясь домой, я услышал радостный крик сына прямо с порога: «Папа, смотри!» Сын сидел на полу с кроссовками в руках, шнурки были завязаны узлом, пусть и неровным, но правильным. Я остановился, глядя на него, и почувствовал невероятную гордость. Он сделал это. А я был частью этого маленького, но такого важного достижения.
Как же это мило! ❤️ Быть частью маленьких достижений маленького родного человечка - есть счастье ❤️
- У меня самый лучший папа на свете! С детства он научил меня многим вещам. Но самое главное, всегда мне говорил, чтобы я не давала в обиду и берегла сердце. Фраза, которую люблю больше всего: «Доча, мужчина, у которого злоба в сердце, особенно на женщин, — никогда не сделает тебя счастливой. Береги свой свет, не давай себя в обиду, следи, чтобы о тебе заботились и берегли тебя, а если это не так, уходи».
Хорошие слова. Я бы еще добавила: береги своего мужчину, не обижай его, заботься о нем.
- Мой папа шикарно готовит! Но днями напролет он трудится юристом, сильно устает, приходит домой без сил и желания что-то делать. Мы с мамой часто уговариваем его сменить работу, но он отказывается, говорит, что хотел бы стать поваром, но боится, что у него не получится, да и платят на работе достаточно хорошо, можно потерять большой процент заработка. День «Икс» наступил, когда наши знакомые попросили папу испечь торт и кексики им на свадьбу. Его это сильно удивило, но с каким же азартом, с какой страстью папа взялся за работу. Целый день пахал на кухне, превзошел самого себя, а знакомые потом боготворили его кулинарные способности. Сейчас сменил работу, печет торты, пирожные, кексы на заказ, но иногда и ходит на работу, смог договориться с начальником о своеобразном фрилансе. Папа расцвел на наших глазах, потому что наконец-то занялся тем делом, которое ему по душе.
Какая прекрасная история! Очень рада за вашего папу! Мечтаю сменить профессию, но это долго и дорого
«Мы с папой. Разница между фото 20 лет»
- Когда я пошел в первый класс, папа передо мной произнес напутственную речь. Я запомнил только саму суть — когда мне исполняется 18 лет, меня выпускают в свободное плавание. Нужно хорошо учиться и быть готовым после школы себя обеспечить. По действовало. Я подрабатывал на выходных, когда был мелкий, расклеивал рекламу. Стал чуть постарше — смонтировал видео для соцсетей, выполнил основное задание на заказ. В старших классах нашел, где купить цветы, и реализовывал себе с друзьями на улице такой мелкий бизнес. Деньги я старался не тратить, сохранить. Когда мне исполнилось 18 лет, я был финансово готов жить самостоятельно. А папа объявил, что мне купили квартиру! Заработанные деньги включаются в счет, с ними получаю пассивный доход. Родители сначала давали деньги на еду, но уже на первом курсе я перестал их принимать. То, что давным-давно знал, где и как мне заработать себе на жизнь.
- Отец у меня шофер-дальнобойщик, всю жизнь в рейсах, дома бывал редко. Я в детстве обижался на это, ну как — все папы дома, а мой где-то на трассе. Он когда возвращался, всегда привозил что-нибудь — то магнитик, то конфеты местные, то просто какую-нибудь фигню смешную с заправки. Мне казалось, это он откупается что ли, неловко так. Вырос, сам стал работать, понял, что такое деньги и усталость. Однажды спрашиваю его: «Пап, а ты не хотел другую работу, поспокойнее?» Он говорит: «Хотел». Я говорю: «Почему не поменял?» А он ответил: «Тут платили больше, вы с матерью ни в чем не нуждались». Вот и все объяснение. Теперь, когда смотрю на магнитики с холодильника думаю, каким же я был дураком.
Вечная проблема. Быть с семьей, но в нищете, или семья в достатке, но как бы и не семья. Итглавное, нельзя сказать, как правильно. Есть знакомые, у которых отцы вахтами работали, есть "дочка дальнобоя". В большинстве случпев в детстве обижались, что папки дома нет. С возрастом кто-то это принял, кто-то понял, почему было так, а есть пара знакомых, которые считают "лучше б меньше денег, зато нормальная семья была бы".
Всё индивидуально.
Когда у нас встал вопрос, что муж уезжает на заработки, даже не обсуждалось - мы едем все вместе. Иначе это не семья.
- Дочь скоро заканчивала школу — отличница, шла на красный аттестат, но наш физрук пошел на принцип и наотрез отказывался ставить пятерку, мол, не участвует она в спортивной жизни школы так же, как другие отличники. Я уже не знала, что делать, и собралась было к директору, ведь уроки она не пропускала и все нормативы сданы по нормам. Но муж сказал: «Оставь это мне». Да уж, думаю, что ты там уладишь... В итоге проходит день, и я узнаю: он взял и реально пошел в школу и решил с этим физруком просто познакомиться, даже не говоря сначала, чей он отец. Два мужика поболтали, с полуслова подружились, засели вместе у него в кабинете, и тут мой как бы между прочим рассказывает про дочку. Ну а как же не помочь такому крутому мужику — в итоге согласился. До сих пор пересекаются.
Если б у ребенка срезалась медаль только из-за физкультуры, то плешь этому физкультурнику администрация школы проела бы.
«Любимый папочка!»
- Я в командировке, а муж с сыном остались. Ему 4 тогда было, в садик еще ходил. Позже воспитатель рассказывала: приводит отец с опозданием, я им говорю: «Петь, ты же на гимнастику опоздал, завтрак проспал, откуда силы-то брать будешь?» И тут папа как сказанет: «Не учите орла летать! Я считаю, что залог здорового духа — здоровый сон, а богатырь сегодня аж 10 часов проспал, так что посильнее многих будет. А позавтракать мы по дороге успели, не переживайте». Естественно, сын запомнил фразочку и до сих пор, а ему уже 17, на все замечания о раннем подъеме напоминает нам, что сон организму важнее.
- Мой отец владеет неплохим бизнесом. После того как я закончил универ, сразу пошел работать к нему, благо, это было несложно организовать. Думал, что там будет легко, но нет. Отца на работе не узнать, он превращается в строгого, дисциплинированного и злого, всех отчитывает за какие-то косяки, а меня в два раза сильнее. Однажды при всех сотрудниках меня так отчитал, что мне стыдно было, я обиделся на него, пару дней не разговаривал. Дома он снова становился добрым папой. Одним вечером он подошел ко мне и сказал: «Это одно из главных правил жизни. Дома ты можешь быть собой — папой, сыном, та хоть клоуном, кем захочешь. А на работе ты должен быть начальником, сотрудником, должен соблюдать субординацию и работать, а не пятую точку греть на стуле!» Благодарен отцу за то, что он объяснил мне, что такое работа, а что такое дом. Без него я бы точно не стал хорошим работником и отличным сыном.
- Так получилось, что с трех лет меня воспитывал отец. Маленьким мне вроде все нравилось, было весело, он всегда был рядом. Но когда пошел в школу, стал замечать разницу между мной и одноклассниками. Сколько нервов он потратил, сколько моих слез видел, но никогда не сдавался. Он старался делать все, чтобы я не чувствовал себя обделенным. Со временем все изменилось. К 14 годам одноклассники начали мне завидовать. Каждые выходные мы с батей ездили на рыбалку, гоняли на футбол, а потом еще и научил меня готовить. Он стал мне не просто родителем, а настоящим другом. Всегда слушал меня, уважал мои интересы, ничего не навязывал. Спасибо тебе, пап, ты сделал мое детство по-настоящему счастливым.
«Я с папой, 30 лет назад и сейчас»
- Мой папа — лучший в мире. Как-то так получалось, что он всегда знал, что нужно сказать или сделать, чтобы я успокоилась и его послушалась. А недавно мы заговорили об этом, и он рассказал мне, что в начале ему было очень сложно и он допускал много нелепых ошибок в моем детстве. Но самое главное, что он хотел стать хорошим отцом, поэтому много со мной общался, всегда старался помочь. Скоро я и сама мамой стану, благодаря папиным словам знаю, что не все будет идеально, но я стану хорошей мамой. Пап, спасибо тебе за поддержку. Мне было очень важно услышать эти слова.
- Папа 37 лет проработал в шахтах. Работы очень физически сложная. Но он каждый день возвращался домой с улыбкой на лице, все равно продолжал стараться для семьи. И всегда был в настроении, правда. Никогда не жаловался, не ссорился с мамой. Каждый день он обнимал меня и маму, говорил, как сильно любит, а потом рассказывал, как у него прошел день. От него я наслушалась много смешных и добрых историй о шахтерах, мне в детстве казалось, что это очень веселая и простая работа. Мой папа умеет видеть хорошее во всем. Больше всего я ценю в нем то, что он стал для меня кумиром и главной мотивацией в жизни. Не каждый человек смог бы работать на такой сложной работе, приходить домой, обнимать жену, которая потеряла зрение, и целовать дочь в инвалидной коляске. Сильнее духом человека я в жизни не видела. Мой папа — мой супергерой.
- Мой отец — самый сильный человек, которого я знаю, даже если сам он так не считает. Он никогда не был многословным, не говорил о чувствах, не обнимал просто так, но стоило мне упасть с велосипеда, как он тут же поднимал меня, не давая расплакаться. Он не умел говорить «я тебя люблю», но мог стоять у двери школы в мороз, пока я писала контрольную, чтобы потом забрать меня домой, потому что на улице было слишком холодно. Он никогда не сюсюкался, но если я говорила, что хочу мороженое зимой, то оно каким-то образом появлялось в морозилке. Работал сутками, без выходных, чтобы у меня было все, что нужно. Говорил, что так и должно быть, что отцу нельзя показывать усталость, что мужчина должен справляться сам. Теперь я взрослая, замужем, но стоит мне сказать, что болит голова, он уже спрашивает, не нужно ли приехать, не нужно ли что-то привезти. Может, он не идеальный, может, иногда грубоватый, может, не умеет говорить красивые слова, но для меня он лучший. Потому что любовь — это не слова, а поступки. И я никогда этого не забуду.
А какие поступки родителей стали для вас важным уроком в жизни? Делитесь в комментариях ниже.
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Комментарии
Я уже писала здесь о своём отце. Вот вспомнила ещё, что когда летом 1991 года родила сына, а в магазинах было шаром покати, то он где-то умудрился достать 3-х литровый баллон сгущённого молока и огромный кусок сыра, и оставил всё это в нашем с мужем холодильнике, и ни слова не сказал. Я вернулась из роддома, открываю холодильник, и спрашиваю у мужа, который вскоре стал бывшим: "Это ты где-то купил?" - "Нет, твой отец" - был ответ. Что сказать - мужчину красят не слова, а поступки. К сожалению, мне не удалось встретить такого человека в своей жизни, скорее всего потому, что была задана очень высокая планка.