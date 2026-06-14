16 пап, которые на своем примере показали, что быть родителем — это крутейшая суперсила

Вечная проблема. Быть с семьей, но в нищете, или семья в достатке, но как бы и не семья. Итглавное, нельзя сказать, как правильно. Есть знакомые, у которых отцы вахтами работали, есть "дочка дальнобоя". В большинстве случпев в детстве обижались, что папки дома нет. С возрастом кто-то это принял, кто-то понял, почему было так, а есть пара знакомых, которые считают "лучше б меньше денег, зато нормальная семья была бы".

Всё индивидуально.

Когда у нас встал вопрос, что муж уезжает на заработки, даже не обсуждалось - мы едем все вместе. Иначе это не семья.