15+ зарисовок о летних вечерах, которые наполнены ароматом липы и желтым светом фонарей

В бесконечной спешке будней мы часто забываем, как прекрасно лето. Но стоит солнцу сесть за горизонт, как наступает долгожданный вечер и приходит долгожданное время расслабления и отдыха. Душевные разговоры с близкими, потрескивающий костер и любимое мороженое — это те самые маленькие радости, от которых рождаются счастливые воспоминания на всю жизнь.