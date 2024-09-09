16 историй, от которых может стать теплее на душе
Истории
1 час назад
Когда настроение не очень, хочется почитать что-то, что вернет веру в людей или просто сможет вызвать улыбку. Герои нашей статьи как раз поделились историями, в которых есть и добрые поступки, и нужные слова поддержки, и просто греющий душу сюжет.
- Познакомилась в сети с парнем, и решили встретиться. На свидание он пришел без цветов и с большим рюкзаком. Гуляли по городу больше трех часов. А в конце прогулки он проводил меня до дому, поцеловал в щеку. И вытащил из рюкзака пакет, набитый книгами о Стране Оз, со словами: «А у меня для тебя подарок, надеюсь, что понравится». Оказывается, что когда-то я упоминала, что всегда мечтала о всей серии этих книг, но все руки не доходят зайти в книжный. А он это запомнил и столько времени протаскал четырнадцать книг у себя за спиной. Да, детки, это любовь с первого взгляда! © Палата № 6 / VK
- На кассе проходившая мимо бабушка дала мне мелочь, пока я свои десятки в сумке откапывала. Я расплатилась, нашла свои монеты и, испытывая жуткую неловкость, ведь я молодая и хорошо зарабатываю, пыталась вернуть их бабушке назад. Но она не взяла, а лишь ответила: «Да что ты, надо делать добро». Чувствую себя будто вовлеченной в бумеранг добра и кажется, что скоро мой черед. © Подслушано / Ideer
- Я поменяла шину женщине на обочине дороги. Она не думала, что я смогу это сделать, но ее муж был аж в часе езды от этого места. Она предложила мне 50 долларов, когда все было сделано, я отказалась. Она заплакала, я обняла ее и сказала, чтобы она ездила осторожно. © Weelooweeloo / Reddit
- У меня зрение было −10. И очки квадратные толстые, как у бабушки. Через год отношений мой парень сказал мне: «Надя, эти очки тебя совсем не идут. Ты не хочешь поменять их?» А что я могу хотеть, когда у родителей денег нет? Сказала просто, что никогда об этом не думала. А через неделю он отвел меня в оптику и там мне подобрали линзы. После этого он сам покупал раствор для них и каждые три месяца оплачивал новые. Просто для того, чтобы я чувствовала себя уверенней, и внешне соответствовала тому, что внутри меня. Прошло уже 16 лет, а его забота обо мне не угасает и по сей день. © Мамдаринка / VK
- Моя старшая сестра в детстве говорила всем, что выйдет замуж только за того парня, у которого будет полная коллекция бегемотиков из Киндер-сюрприза. С того периода ее жизни прошло уже лет двадцать, детское обещание, естественно, уже утратило свою актуальность. Недавно ей неожиданно сделал предложение друг детства, который был давно в нее влюблен, но никак не мог признаться в этом. Колечко преподнес ей в коробке со словами: «Я потратил на это всю свою сознательную жизнь, пришлось даже ездить заграницу в поисках некоторых из них. Выходи за меня!» В коробке вместе с кольцом лежали все бегемотики из той самой коллекции. Сестра выполнила обещание. © Палата № 6 / VK
- Я оставил официантке 50$ за 20-долларовый обед, потому что за другим столиком с ней обращались так плохо, что она плакала в подсобке. © EMRmania / Reddit
- Haчaльницa у мeня cтpoгaя, никoгдa нe улыбaeтcя. A тут я шлa нa paбoту и нa ocтaнoвкe кoтeнкa нaшлa. He выдepжaлa, зacунулa кpoxу пoд куpтку и нa paбoту пoтaщилa. Haчaльницa увидeлa кoтeнкa, кoтopoгo я пытaлacь cпpятaть в кopoбкe. И пpeoбpaзилacь буквaльнo зa ceкунду: улыбкa дo ушeй, a в глaзax cтoлькo нeжнocти, cкoлькo я вooбщe нe oжидaлa увидeть. Bзялa киcикa нa pуки, нaлилa eму cливoк, кoтopыe ceбe в кoфe дoбaвляeт. А пocлe этoгo, пoинтepecoвaвшиcь, нe мoй ли oн, cooбщилa, чтo зaбepeт мaлышa ceбe. И cpaзу жe зaкaзaлa в oфиc мeшoк кoшaчьeгo кopмa, лoтoк и миcoчку. Думaю, чтo тeпepь кoтeнoк будeт жить, кaк в paю. И вooбщe пpиятнo ocoзнaвaть, чтo этa дaмa, пoxoжaя нa poбoтa, тaкoй душeвнoй oкaзaлacь. © THE SRCH / VK
- Я только недавно осознала, какой отличный подарок я получила от родителей на свой восьмой день рождения. Тогда только вот-вот вышла книга «Гарри Поттер и Тайная Комната». Я читала первую, мне безумно понравилась, поэтому мама с папой подарили мне и вторую книгу. Я открыла ее, а внутри лежал один носок. Тогда я этого не поняла. Почему один, зачем он мне, что он делает в книге? Прочла я ее быстро, но к концу книги вовсе забыла про носок. А месяц назад нашла ее и вспомнила про носок внутри. Офигела от символизма: как же круто мои родители подходили к выбору подарков, как классно они их мне вручали, очень благодарна им за это! © Палата № 6 / VK
- Купил продукты для многодетной мамы, которую я лично не знаю, но знаю, что ей очень тяжело. Недавно ей пришлось усыновить детей своих сестер. Доставку заказал им на дом, анонимно. © beautifulpumpkin / Reddit
- Живу с бабушкой. Когда иду на работу, дверь на замок не закрываю, ключи тоже не беру: бабуля никуда обычно не выходит. Вчера пришел с работы, дверь закрыта. Стучу — не открывает. Звоню бабушке — тишина. Спустился, сел на лавочку. Потом что-то меня дернуло пойти бабушку позвать. Обошел дом, а там такая картина: какой-то дедуган лезет через наше окно на улицу. Бабуля его держит, указывает, как ногу на козырек поставить нужно. Короче, дед еле сполз на землю, поймал свою кепочку, крикнул что-то типа: «Завтра пораньше приду!» И ушел. Выждал я пару минут и пошел домой. Дверь была уже открыта, бабуля притворялась спящей, а из-за угла комнаты выглядывал спрятанный скромный букет цветов. © Палата № 6 / VK
- После того, как муж проснулся и увидел, что я сняла с него кроссовки, я услышала от него: «Моя ж ты лапушка». Несколько месяцев лета муж очень тяжело работает. Он прораб на стройке и работает в двойную смену. Иногда любимый буквально заваливается в квартиру, падает на кровать и спит. Уже утром раздевается и принимает душ. И вот в один из таких дней муж даже не разулся. И я сняла с него обувь. Я думала, что это нормально. Но оказалось, что его бывшая жена никогда так не делала. Он всегда говорит о бывшей только хорошее, как и я о своих. Но вот именно от этого факта мне стало так грустно. Ведь если человек тебе дорог, то неужели так трудно разуть его в моменты усталости. © Палата № 6 / VK
- Сели мы с парнем в маршрутку, жду, когда он оплатит. Он начинает искать по своим карманам кошелек, но его там не оказывается! Так получилось, что я тоже не взяла с собой деньги. Сидим, народу много, что делать не знаем. Домой не вариант возвращаться, так как опаздываем. Девушка, сидевшая напротив нас, достает кошелек и говорит: «Ребят, я вас понимаю, была в такой ситуации, я за вас заплачу». Мы были готовы провалиться сквозь землю! Начали говорить, что не нужно, на что она не стала обращать внимания и оплатила. Огромное ей спасибо! Есть же еще хорошие люди. © Подслушано / Ideer
- Два года назад я узнала, что мой отец мне не родной. Эта новость стала потрясением для меня, ведь мы с папой очень близки. Еще мне было немного обидно, что младшие сестры — его родные дети. А я нет. Чтобы успокоить, папа позвал меня на разговор: «Алиночка, когда мы познакомились с твоей мамой, она была беременна тобой. Вернее, она узнала об этом спустя три наших свидания. Твоя мама честно рассказала мне обо всем. Она предложила мне уйти, ведь мне было всего 20 лет и перспектива стать отцом меня пугала. Тем более, что у нас с мамой даже отношений еще не было. И вот, в момент, когда я уже собирался навсегда попрощаться, я увидел, что твоя мама держит в руках какой-то снимок. Я спросил, что это. А это была твоя первая „фотография“. Вернее, УЗИ снимок. Я попросил посмотреть, и она не отказала. Как только я увидел тебя, я понял, что ты моя. И я не ушел. Я так захотел остаться. И ты — моя девочка, моя родная дочь. И даже не сомневайся в этом никогда. Иначе, если мне за все годы не удалось уверить тебя в моей любви, моя жизнь прожита зря». © Палата № 6 / VK
Не могу представить, как можно не разуться, войдя в дом. Никак не могу. Бывало, что я уставала так, что засыпала в одежде н_а диване. Но чтобы не снять обувь... Это фантастика какая-то.
Ну, либо муж там устал не только от трудов... Тогда многое становится понятным.
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- Отец воспитывал нас в строгости. Три сына — три «скалы». А слезы для девочек. Недавно наша сестра вышла замуж. У нее и ее жениха была просто восхитительная, трогательная церемония. Я пустил слезу, смотрю по сторонам, а два моих брата тоже ревут. И так забавно стало. «Три скалы» так рады за младшую сестренку, что не сдержались. Я стал оглядываться, не дай боже, отец увидит. А он стоит в самом углу зала и плачет крокодильими слезами. Мама своими платками вытирает, и по спине его гладит, но не помогает. Подошли с братьями к нему, обняли. Воспитание, конечно, дело хорошее, но семья важнее. © Палата № 6 / VK
- Я мать-одиночка, иногда мне приходится брать с собой на работу четырехлетнею дочь. К счастью, мой начальник никогда не был против визитов дочери, очень мил со мной и с ней. В последний такой раз начальник отметил, что дочь часто играет с пластилином. Я ответила, что она просто обожает лепить. А на следующий день начальник подарил мне двадцать коробок пластилина. Я была в шоке от такой доброты! Вы бы видели радостные глаза моего ребенка. И я тоже счастлива, что возле меня есть такие заботливые и добрые люди, и очень благодарна своему начальнику за такой прекрасный подарок. © Палата № 6 / VK
- В детстве по дороге в школу я увидел, как уличный кот поймал голубя. Тот барахтался, а кот схватил его еще сильнее и куда-то понес. Я не знал, что делать, но очень хотел спасти птичку. Я подбежал и буквально руками раскрыл пасть кота. Голубь улетел. Посмотрев внимательнее на котика, я разглядел, что тот весь в ранах и очень худой. Я не мог пройти мимо. В школу в тот день я так и не дошел, потому что понес кота к нам домой. Моя мама — самая добрая женщина в мире, поэтому она поняла меня и даже похвалила. Мы накормили кота, помыли его, обработали раны. И назвали Тишкой. Уже 12 лет Тишка живет с нами. © Палата № 6 / VK
А вот вам еще подборка историй, чтобы вы не сомневались: в мире достаточно добра, невзирая ни на что.
Комментарии
Уведомления
Всё отлично, но в последней истории и во всех подобных случаях - кота всё же сначала к ветеринару!! Это важно.
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