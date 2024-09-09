16 историй, от которых может стать теплее на душе

Не могу представить, как можно не разуться, войдя в дом. Никак не могу. Бывало, что я уставала так, что засыпала в одежде н_а диване. Но чтобы не снять обувь... Это фантастика какая-то.

Ну, либо муж там устал не только от трудов... Тогда многое становится понятным.