«Спасибо, я лучше поработаю!» Я перестала брать отпуск летом и только рада

Мы всем семейством любим путешествовать. И нам совершенно фиолетово, в каком формате будет протекать отпуск: на пляже или в бесконечной беготне по городским улицам и музеям. Главное — с толком и расстановкой продумать долгожданную поездку. Но есть один сезон, когда меня дальше близлежащего городка вообще не вытащишь. Это лето. Упаси меня господь еще хоть раз поехать в отпуск в эти заветные три месяца.

От согласования отпусков на стену лезть хочется

Так уж получилось, что и у меня, и у супруга на работе лето — самая жаркая пора. Чтобы выклянчить себе даже недельку отпуска, надо таким интриганом быть, что сам Макиавелли обзавидуется. В ход идут любые уловки. Коллеги мигом обрастают всевозможными болезными родственниками в разных уголках страны или сами неожиданно начинают хворать. У мужа на работе одна умница в самый аврал отпросилась у босса на несколько дней. Клялась и божилась, что едет к больной тетушке. А потом начала постить у себя на страничке пляжные фотки и прочую красоту. Скандал по ее возвращению был просто фантастический. В принципе я могу урвать себе полноценный отпуск аж на 2 недели. Но даже не представляю, каких усилий мне будет стоить совместить его с отгулами мужа. После всех этих переговоров у меня даже сил забронировать билеты не останется. А ехать на курорт с любимым чадом без мужа я не готова.

Приходится купаться не в море, а в людях

Я, конечно , не мизантроп, но один вид пляжа в разгар сезона приводит меня в обморочное состояние. Ладно, загорать мы особо не любим, поэтому проблема охоты за свободным лежаком обычно не стоит. Но забираться в водоем, раздвигая толпы людей, — вот уж увольте. Как-то приехали мы с мужем на море в июле. С утра отправились на пляж, чтобы окунуться. А там среди людских голов даже воды не видно. Мыкались часа два по жаре, наконец набрели на уютный уголок: всего с 20 отдыхающих валяются, в море вообще никого. Я на радостях швырнула на песок полотенце и понеслась газелью в волны. Бултыхаюсь в водичке, и вдруг откуда-то из-под меня выныривает огромный краснощекий мужик. Я чуть заикаться от неожиданности не начала, а этот товарищ как ни в чем ни бывало заявляет: «Женщина, у меня плавки волной унесло. Давайте вы поможете их найти, а я куплю вам за это горячую кукурузу?» Я аж порозовела в тон бикини и выскочила на берег пингвином. После этого мы ходили купаться по вечерам.

С другими отдыхающим на пляже так или иначе приходится общаться, что не всегда радует. Валяемся вот мы как-то с супругом на шезлонгах. Вдруг к мужу подлетает дядька. Глаза квадратные, волосы дыбом, аж трясется: «Мужик, умоляю, помоги!» Муж подумал, что кого-то спасать надо, и уже подорвался, но дядька выдохнул и объяснил: «Понимаешь, там за камнями такая дама лежит — ну просто богиня! Пойдем вместе попробуем познакомиться, поболтать. Если один пойду, мне жена сцену устроит. А так мы с тобой, мужиком, просто пошли куда-то вместе!» Видели бы вы лицо моего благоверного. Я аж с шезлонга от хохота свалилась.

Активированный уголь становится лучшим другом всей семьи

Иногда мне кажется, что жара и всевозможные желудочные инфекции созданы друг для друга. Достаточно просто съесть кукурузу на пляже или плохо промыть фрукты, и все — постельный режим на пару дней обеспечен. Прошлым летом мои подружки поехали с детьми на море. Где-то в теплых волнах чада умудрились подхватить ротавирусную инфекцию. Двое отделались легким испугом, один отправился прямо из гостиницы в больницу, где и провел неделю. Никогда не забуду, как мы с родителями возвращались на поезде с юга. Папа смог отхватить только билеты в плацкарт. Духотища, народу — не протолкнуться, а я еще черешни немытой в самом начале путешествия поела. В итоге двое суток провела в туалете.

От цен глаза на лоб лезут

Другая сердечная боль — цены в высокий сезон. Все, начиная от билетов и заканчивая едой, стоит как крыло самолета. При этом уровень сервиса заставляет моего внутреннего перфекциониста корчиться в муках. Понятно, что отельерам и владельцам ресторанов нужно зарабатывать. Но это мало утешает, когда ты за миллион денег снимаешь комнатушку, в которой даже окон нет. Знакомая семейная пара поехала на юг в августе, в последний момент они смогли урвать номер в отеле буквально за копейки. Радовались как дети. И вот приезжают в гостиницу, заходят к себе в комнату — все вроде тип-топ. Тут жена решила полюбоваться видом. Распахивает занавески и буквально столбенеет — перед ней открывается шикарный вид на коридор. Зачем понадобилось окно, выходящее в другое помещение, ребята так и не поняли. Зато на протяжении 2 недель наслаждались воплями и топотом других гостей, которые по этому коридору бродили.

Та же ерунда и с другими штуками. Местные жители обычно радуются большому наплыву туристов и торопятся им втюхать еду и сувениры втридорога. Ошалевшие от курортной суеты приезжие зачастую не обращают на это внимание, а потом сетуют и клянут нерадивых продавцов. Помню, подружка, задыхаясь от ярости, шипела мне, мол, какие дорогие на пляже кокосовые орехи. Продавцы вообще озверели, за $20 эту экзотику продают. Пришлось открыть ей глаза на то, что буквально за углом в овощной лавочке кокосы стоят в 10 раз дешевле. Правда, если отправиться за ними туда, можно потерять заветный шезлонг.

Начинаешь питаться подножным кормом

Другая прелесть летнего сезона — это забитые под завязку кафе и ресторанчики. Надо постараться, чтобы найти свободный столик и выловить официанта. А потом остается только ждать свой заказ часами. И не факт, что он вообще когда-нибудь до вас доберется. Так что порой приходится переходить на питание овощами и фруктами или, засучив рукава, готовить самостоятельно. Та еще радость во время отпуска.

Мы как-то несколько дней безуспешно пытались прорваться в один ресторанчик на курорте. И вот пришли пораньше, урвали свободный столик. Радостно потирая руки, заказали рыбу и салаты, замерли в ожидании. Проходит полчаса, час, а наш стол все еще девственно чист. Пробегающие мимо официанты радостно рапортуют, что вот еще 5 минуточек и все будет готово. Наконец отловили своего. А он смотрит на нас как баран на новые ворота и выдает: «Так рыба же закончилась! На что вы хотите поменять?» В общем ушли мы из этого богоугодного заведения не солоно хлебавши. Освободили столик для других счастливчиков.

Хочется весь день валяться в номере под кондеем

Я искренне завидую людям, которые легко переносят жару и даже наслаждаются ею. Я же, когда столбик термометра поднимается выше +26°C, превращаюсь в вялую тряпочку и мечтаю забиться в морозилку. Поэтому прогулки по знойным улицам или раскаленному пляжу мне только в кошмаре могут привидеться. Кондиционер, конечно, вещь хорошая, но нельзя же передвигаться по курорту перебежками, прячась то в одном магазине, то в другом. Лет 15 назад черт дернул нас с мужем поехать в августе в Испанию. На побережье было еще более-менее прохладно, но мне захотелось культурного отдыха и я потащила благоверного в Севилью. Чтоб на дворец Алькасар посмотреть. На улице +40°C, асфальт плавится от жары, мы стоим в огромной очереди за билетами. Через полчаса я поникла, как ромашка, готовясь отправиться в лучший мир, а бедный муж таскал мое бренное тело из одной аптеки в другую, пытаясь выяснить, как меня оживить. В итоге мы попали в Алькасар, но я мало что запомнила из той экскурсии. Единственная радость — во дворце было прохладнее, чем на улице.

На пляж можно выползти только глубокой ночью

Другая проблема — мы с сыном белокожие и совершенно не умеем загорать. То есть или сразу превращаемся в вареных раков или понуро бродим, покрытые толстым слоем солнцезащитного крема. Когда мы впервые вышли с чадом на пляж, народ, кажется, принял нас за вампиров на каникулах. И с некоторым опасением ждал, когда мы возгоримся. Южное летнее солнце нам показано в весьма ограниченных дозах. Бродить же по курорту, завернувшись в многослойные одежды и с зонтиком наперевес, развлечение сомнительное. А еще у меня, похоже, иногда бывает аллергия на солнце. Как-то по молодости отдыхала на югах. Жарилась я на пляже и решила искупаться. Томно встаю и тут вижу, что дядька с соседнего шезлонга странно на меня пялится. Руками провела — купальник на месте. Смотрю на мужика с немым вопросом. Он набрал побольше воздуха и выдал: «Женщина, а вы вообще не видите, что вся в пятнах? Как леопард какой-то, ей-богу». И правда: вместо ровного шоколадного оттенка я получила странный окрас из припухших красных пятен. Пришлось к врачу тащиться.

Давно катаемся осенью и безмерно довольны

Так что в отпуск мы теперь предпочитаем выбираться в конце сентября или в октябре. Народу уже мало, цены вменяемые, купаться еще можно. Для ребенка это вообще двойной праздник — можно заодно и школу прогулять. Летом мы просто отправляемся на выходные за город, ну и иногда пару отгулов берем, чтобы мини-отпуск устроить. Сын же просто проводит несколько недель на даче: то с одной бабушкой, то с другой. Здорово, что кто-то умеет организовать свой отпуск именно летом и получать от него искреннее удовольствие. Да и отдохнуть в другое время года некоторые люди просто не могут. Для нас же пара недель на курорте в высокий сезон — это испытание. Так что спасибо, конечно, но я лучше поработаю или дома посижу.