Этим летом купила... шлепанцы, что ли? Не знаю, как на русском будет приличная дорогая открытая летняя обувь без задника. Шлепки и шлепанцы - что-то несерьезное, а тут приличная фирма, в которой покупаю много лет имено летнюю обувь, пружинящая подошва со всякими подушечками... в общем, красота. Причем эту пару купила после того, как купила до этого такую же, только другого цвета - такая оказалась удобная и красивая модель. Начала ходить - левая пищит при каждом шаге, как мышь. Бесило до чертиков. Позвонила в поддержку, сказали привезти в магазин, чтобы они отправили на фабрику на проверку. Привезла, оставила, жду. Через довольно значительное время звонят - забирайте. Приезжаю снова специально, забираю, получаю впридачу какой-то конверт, решаю, что это открытка с извинениями за причиненные неудобства - поэтому не проверяю на месте. Дома открываю коробку, надеваю обувь - опять пищит! Открываю конверт - а там написано, что не нашли проблемы, все в порядке, просто вернули мне пару (я до сих пор не уверена, что ее вообще кто-то проверял). Звоню, переписываюсь снова, после препирательств соглашаются поменять, везу пару снова в магазин - но к этому времени ничего приличного летнего уже нет, а зимнее мне не надо,и купон с суммой на следующую покупку тоже не надо. Да не против именно такой пары, последняя моего размера находится в другом городе - но она того же цвета, как и та, которая у меня уже есть (и которая не скрипит и не пищит)... На этом этапе поддержка все-таки присылает мне ответ, что писк не является недостатком по их критериям, поэтому они изначально не собирались ничего чинить. После раздумий решаю согласиться на такую же пару, которая у меня уже есть, такого же цвета - про запас, уж очень удобная. Жду месяц, звоню в магазин - еще не привезли. Жду еще недели две, звоню снова - не привезли. Я так понимаю, что и не собирались. Еду в магазин, забираю мою пищащую пару, которая ждала там полтора месяца, решаю попробовать починить сама - либо выбросить, потому ходить и пищать при каждом шаге нервы не позволяют. Муж пытается что-то сделать, что-то проколоть - не помогает, предлагаю проверить способом, которым ищут проколы в шинах - настроен скептически. Решаю попробовать, терять уже нечего. Кладу пищащую туфлю (?) в таз с водой, нажимаю на мягкие подушечки в стельке, вижу откуда выходят пузыри воздуха... Отмечаю, даю высохнуть, заклеиваю простым силиконовым клеем из канцелярского магазина - вуаля, проблема решена. Два месяца поездок в магазин и обратно, звонков, переписок и нервов - а все было очень просто. Теперь вот не знаю, что делать с этой фирмой - покупала у нее летнюю обувь лет 20, но эта нервотрепка отбила желание.