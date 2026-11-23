У моей жены флористический магазин, все заказные букеты, которые онлайн, обязательно фотографируются и фотка отправляется заказчику для одобрения. Насколько я знаю, все уважающие себя магазины так делают. Если автор повелась на дёшевку, то 🤷♂️
20+ человек обратились за обычной услугой, но результат работы мастеров запомнят надолго
Иногда бывает достаточно сдать обувь в ремонт, вызвать мастера на дом или заказать букет на день рождения, чтобы понять: наши представления о хорошем сервисе ой как расходятся с тем, что нам готовы предоставить. Остается лишь поулыбаться и сделать выводы. Я, кстати, тоже как-то воспользовалась заказом букета через полмира, а потом краснела и извинялась — об этом в конце статьи.
- «Не было таких роз, мы вам заменим на другие». И вот, пожалуйста. Заказывала цветы сестре на день рождения, цветы пришли за полчаса до ее прихода, я открываю красивую крафтовую упаковку и вижу это...
- У дочери были шикарные сапоги с толстой ребристой подошвой. Подошва лопнула, я понесла в мастерскую — можно ли профилактику сделать такую же ребристую? «Да, можно», — сказал мастер. Пришла забирать, а он срезал всю ребристость и наклеил просто гладкую подошву. Я говорю: «Вы же обещали поставить ребристую». А он: «Ничего я не обещал». Итог — сапоги лежат, дочь носить не хочет. У них фишка была в подошве.
- Заказала клининг. Передаю женщине моющий пылесос со словами: «Я надеюсь, что вы сможете разобраться, я не пользовалась сама, муж обычно пылесосит». Вижу недоуменный взгляд: «А вы чем занимаетесь?» Дальше были вопросы — работаю ли я, где именно. И комментарии, что как-то грязно в доме. Вот не так я себе представляла взаимодействие с клинингом.
Вот я щас не поняла. Эта клинерша привыкла в дома, сияющие чистотой, со своими услугами приходить? 🤔
Хозяйка этих сапог две недели ждала их из ремонта, а получила вот такие заплатки
- Дано: семья с двумя маленькими детьми + два пушистых кота. Было младшему около года, решилась вызвать клининг на генеральную уборку. Приехали, убрали — красота! В течение месяца убирала сама, но под впечатлением первого приятного опыта решила вызвать опять, но уже на обычную уборку. Милая девушка сказала, что в прошлый раз у нас было так грязно, что они приедут только на генеральную. А говорят, что клинингу все равно.
В целом, ничего крамольного. Два мелких ребенка за месяц способны уделать дом так, что обычной поддерживающей уборкой не обойдешься.
Сделаешь плохо - клиент будет недоволен, а чтобы сделать хорошо, нужно гораздо больше трудочасов. А это стоит дороже.
Все логично, просто преподнесено было некорректно.
- У меня была любимая сумка черного цвета с серебряной фурнитурой, носила я ее очень часто. И вот однажды из молнии сумки выпал один зубец. Я отдала в ремонт, и мне мастер поставил золотой стоппер на место отсутствующего зубца. При дальнейшем ношении сумки в голове всегда играла песня «Зуб золотой».
- Была у меня замечательная мастерица по маникюру, делала идеально, ходила к ней долго, пока не переехала. Принимала она на дому, и один раз мне очень сильно захотелось в туалет. Я спросила, могу ли я воспользоваться уборной. Ответ меня удивил: «Нет, у меня муж дома, он не любит, когда мои клиентки ходят в туалет». Ходить к ней не перестала, а вот пить воду до маникюра — да.
Нельзя отказывать людям в воде и туалете. Я бы сказала либо в туалет, либо ухожу с недоделанными ногтями не заплатив. И точно бы никогда не вернулась.
На ботинках стерлась пятка. Мастер срезал половину ребристой подошвы и просто наклеил сверху ровный кусок
Я вот не могу понять требование к ремонту. Если протектор так стирается, то эта обувь не достойна ремонта. Что тут можно ремонтировать? Или просто мастерам пора 3D принтеры осваивать.
- Я помню, в студенчестве отнесла в Минске в Дом быта свои очень любимые модные замшевые сапожки. Они сбоку отклеились от подошвы. Мне их там просто подвернули внутри и заклеили каким-то дубовым клеем. Выглядело снаружи хорошо. Я довольная забрала и поехала домой. Обувая их дома, я просто офигела. Внутри был кусок сантиметровый дубовой замши, который давил на ногу! Расстроилась до слез.
Этим летом купила... шлепанцы, что ли? Не знаю, как на русском будет приличная дорогая открытая летняя обувь без задника. Шлепки и шлепанцы - что-то несерьезное, а тут приличная фирма, в которой покупаю много лет имено летнюю обувь, пружинящая подошва со всякими подушечками... в общем, красота. Причем эту пару купила после того, как купила до этого такую же, только другого цвета - такая оказалась удобная и красивая модель. Начала ходить - левая пищит при каждом шаге, как мышь. Бесило до чертиков. Позвонила в поддержку, сказали привезти в магазин, чтобы они отправили на фабрику на проверку. Привезла, оставила, жду. Через довольно значительное время звонят - забирайте. Приезжаю снова специально, забираю, получаю впридачу какой-то конверт, решаю, что это открытка с извинениями за причиненные неудобства - поэтому не проверяю на месте. Дома открываю коробку, надеваю обувь - опять пищит! Открываю конверт - а там написано, что не нашли проблемы, все в порядке, просто вернули мне пару (я до сих пор не уверена, что ее вообще кто-то проверял). Звоню, переписываюсь снова, после препирательств соглашаются поменять, везу пару снова в магазин - но к этому времени ничего приличного летнего уже нет, а зимнее мне не надо,и купон с суммой на следующую покупку тоже не надо. Да не против именно такой пары, последняя моего размера находится в другом городе - но она того же цвета, как и та, которая у меня уже есть (и которая не скрипит и не пищит)... На этом этапе поддержка все-таки присылает мне ответ, что писк не является недостатком по их критериям, поэтому они изначально не собирались ничего чинить. После раздумий решаю согласиться на такую же пару, которая у меня уже есть, такого же цвета - про запас, уж очень удобная. Жду месяц, звоню в магазин - еще не привезли. Жду еще недели две, звоню снова - не привезли. Я так понимаю, что и не собирались. Еду в магазин, забираю мою пищащую пару, которая ждала там полтора месяца, решаю попробовать починить сама - либо выбросить, потому ходить и пищать при каждом шаге нервы не позволяют. Муж пытается что-то сделать, что-то проколоть - не помогает, предлагаю проверить способом, которым ищут проколы в шинах - настроен скептически. Решаю попробовать, терять уже нечего. Кладу пищащую туфлю (?) в таз с водой, нажимаю на мягкие подушечки в стельке, вижу откуда выходят пузыри воздуха... Отмечаю, даю высохнуть, заклеиваю простым силиконовым клеем из канцелярского магазина - вуаля, проблема решена. Два месяца поездок в магазин и обратно, звонков, переписок и нервов - а все было очень просто. Теперь вот не знаю, что делать с этой фирмой - покупала у нее летнюю обувь лет 20, но эта нервотрепка отбила желание.
- Заказывала подруге букет на день рождения, 6000, вот вообще не фигня, и такие букеты в профиле красивые... Я за границей, разница — 7 часов. И вот я в 4 утра в роуминге звоню этим «мастерам» и выслушиваю, что букет 1 в 1, вы что, не видите?
Вроде бы да - все цветы те же и в том же количестве, только цвет другой. Но об этом обычно заранее предупреждают.
- У меня мастер сделал все отлично, поменял внутренность каблука, поставил новую внутреннюю стельку, прошил, реально отличная работа. Но есть один нюанс: это все уменьшило обувь на 1,5 размера. Я просто не могу даже надеть эти ботинки.
как, интересно, каблук может уменьшить размер. и почему внутренняя стелька такой высоты, чтобы влиять на проходимость ноги внутрь?
- Мы подруге заказывали на день рождения букет за 6,5к, розы там были очень красивые, пионовидные. Подруга получила доставку, прислала фотку, а там явно среди этих пионовидных напиханы обычные. Обещали, что раскроются и станут как остальные, и нифига в итоге. Сэкономили.
Обувь отдали в мастерскую, чтобы подклеить подошву, а ее взяли и прошили. Платить за такой ремонт хозяйка не стала
- Отдала самые любимые итальянские туфли на высоком каблуке в ремонт. Я в них попала под дождь, они намокли, стали жесткими, а подошва отошла. Забрала со вбитыми в подошву гвоздями, стали меньше на размер. Заплатила. Отошла 5 метров и выкинула. До сих пор сердце щемит.
Попадала под дождь неоднократно, кожаные босоножки намокали - высыхали, всё норм. Но стоило одной мелкой паскудине налить на коврик рядом с туфлёй, так, что часть мочи попала на кожу - всё, это задубевший кусок неароматно пахнущей кожи, и ничем не смягчается, и не вымывается...
- У меня была мастер педикюра, ходила к ней долго. Пока один раз мне очень «не зашел» цвет, который она посоветовала. Я доверилась мастеру (она ведь знала, что я люблю ярко) и не проследила, а потом скривилась от вида пальцев с этим лаком. Попросила как-то исправить, на что мастер выставила меня за дверь со словами: «Ничего не знаю, я работу сделала». А я сказала: «Раз так, отменяйте мне все последующие записи».
Букет попросили собрать по референсу, но гортензий и большинства цветов в магазине не нашлось. Получился совсем другой букет, но тоже красивый
- Полгода назад мы расстались со своим клинером. Она ни разу за 2 года не пришла в то время, о котором договаривались. Либо раньше на час, либо позже на полтора. В последний раз ждала ее в 10:00. В 10:30 пишу: «Ты где?» Она: «Дома. „Модный приговор“ смотрю. Досмотрю и сразу к тебе».
- Я вспомнила, как я свои босоножки носила в ремонт. Сверху у них тонкие полоски алой замши, выстилка светло-бежевая. Полоски эти нужно было закрепить или подклеить. Я, когда забрала босоножки, просто дар речи потеряла. Эта горе-мастерица прошила по всему краю толстыми черными канатными нитками насквозь подошву.
Мастер решил, что подошва ботильонов стерлась, нарастил ее толстым слоем с выпирающими шипами и прибил массивную набойку — получились «галоши»
Что значит "мастер решил"? А какие работы с ним обговаривались? (Зато теперь понимаю, почему нынче в поликлиниках на каждый чих бумажку нужно подписывать)
- Как-то отдала полусапожки на ремонт, поменять каблуки. Каблуки были кожаные, и кожа испортилась. Он поставил каблуки другого цвета. Я попросила показать каблуки, прежде чем менять, а он трижды ставил, что хотел. Потом вернул мне обувь без каблуков. На просьбу вернуть старые каблуки сказал, что их выкинул.
я ничего не хочу сказать, но от такой работы может внезапно воспламениться мастерская
- С маленьким сыном не имела возможности часто выходить в свет. Всегда говорила, что мой муж сам меня найдет и придет ко мне. И ведь пришел! Надо было делать ремонт в новой квартире, вызвала мастера. Пришел, сделал и больше не ушел.
Видимо, сильно мастеру понравилось квартира, а перспектива в ней жить - ещё сильнее 🤔
- Юбилей мужа решили отмечать дома с родней, и я заказала клининг с разбором шкафов. Сама ушла готовить. Гости на пороге, прошу свекра отнести пальто в спальню. Возвращается весь красный: «Наталья, давай-ка ты сама». Бегу в комнату, а там на кровати красиво, веером, разложено все мое белье, от повседневного до «нарядного». И тут я вспоминаю, что фея чистоты, уходя, сказала: «Не знала, куда кое-что убрать, отвлекать вас не стала, оставила на кровати». Свекор весь вечер старательно на меня не смотрел, а я потом еще долго смеялась. Отзыв все равно оставила хороший.
А что, до этого у нижнего белья своего места не было? Фея чистоты из всех углов и щелей его выгребала, что ли? Чё за бред???
От автора: мой нелегкий опыт с заказом цветов онлайн
Моя сестра живет в Австрии. В этом году я первый раз решилась воспользоваться заказом цветов онлайн в одном из местных салонов — уж очень недоверчиво я отношусь к таким сервисам, когда нельзя самой выбрать свежие цветы и следить за тем, что натворит флорист.
Итак, заказ оформлен, время доставки (11:00) наступило. Я с нетерпением жду сообщения от сестры. В полдень, когда от нее так ничего и не пришло, я, слегка на взводе, написала с ноутбука в салон — мол, поясните, когда ждать букет? Ведь я точно знала, что сестра вот-вот уйдет на работу. На что из салона мне вежливо ответили, что букет вручен в 11:07.
Я еще раз полезла проверять сообщения, и только тогда поняла, что на телефоне у меня отвалился интернет... И куча восторгов от сестры, видео и фото с букетом уже час меня дожидались. А на салон я зря наехала. Пришлось извиниться. На этом фоне уже как-то некомфортно было говорить, что на фото образца-то у них были веточки эвкалипта, а тут насовали какой-то дурацкой спаржи, как в тех букетах, с которыми мы в школу ходили 20 лет назад.
Вам попадались мастера, заказ у которых запомнился надолго? Делитесь своими историями в комментариях!
А вот еще несколько статей о трудовых буднях, в которых кроются свои сюрпризы:
Комментарии
Интересно)
Я клининг никак не решусь заказать. А надо почистить диван
Из последнего с услугами - надо было доверенность из Америки нам сюда переслать.
Отправили почтой за нехилую сумму со сроком доставки - до 5ти дней.
Уже второй месяц "летит".
Уже в России, видно по статусу. Хоть это радует