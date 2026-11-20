Авторы уличных вывесок и объявлений порой проявляют такую фантазию, что не каждому рекламщику под силу. То откроют овощной под названием «Голова-капуста», то ищут няню для говорящего попугая. Вот 20+ надписей и историй с городских улиц, из подъездов и с сайтов объявлений, которые хочется прочитать вслух.