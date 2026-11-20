Делать ремонт - нормально, зачем вообще кому-то писать, если всё в рамках закона?
20+ объявлений и вывесок, в которых столько выдумки и юмора, что сложно пройти мимо
Авторы уличных вывесок и объявлений порой проявляют такую фантазию, что не каждому рекламщику под силу. То откроют овощной под названием «Голова-капуста», то ищут няню для говорящего попугая. Вот 20+ надписей и историй с городских улиц, из подъездов и с сайтов объявлений, которые хочется прочитать вслух.
- Купили квартиру в старом фонде, а свекровь крутила носом: «Клоповник, хоть и центр». Даже на новоселье час посидела и ушла. И вот иду я как-то домой, бросаю взгляд на доску объявлений около домофона, бац — почерк свекрови. И большими буквами: «Дорогие соседи! Мы только что заехали в квартиру 25 и просим прощения, если будем шуметь. Если что, пишите на этот номер». Оказалось, она все-таки услышала, что мы ремонт делать собираемся, порадовалась и решила таким образом нам помочь.
Заходите, но много не просите
- В квартале, где я раньше жила, был небольшой супермаркет с названием «Зеленый лук» и соответствующей неоновой вывеской. Вся округа его знала, даже бабушки, не говорящие на местном языке. Этому же хозяину принадлежал еще один овощной магазин — «Голова-капуста»... С фантазией был дядя.
Можно предположить, что вторая неоновая вывеска была.... с головой хозяина
Ветер слегка подправил вывеску
- Объявление о продаже двухмесячных щенков овчарки: «Собаки приучены к детям, коту, прогулкам по 15 минут. Документы в порядке. Едят все. Весят около 10 кг. Окрас черно-серый. На фото они очень грустные, потому что у всех Новый год будет в семье, а у них в загончике... И елку убрали так, что им ее не уронить и не погрызть...»
Рыба прямиком из Шервудского леса
- Жаль, не сфоткала. Шла сегодня по улице, на дороге увидела баннер про открытие нового ПВЗ, даже адрес написан: улица ПарашУтная. «У» зачеркнута маркером и исправлена на «Ю». Жителям улицы, наверное, обидно стало, вот и поправили.
Тот случай, когда макет согласовали с главным заказчиком
- Искала акустическое пианино, нашла объявление в сети. Причина продажи: дочь окончила музыкальную школу с отличием, и инструмент уже не нужен. Вот думаю: «Интересно, зачем было указывать, что дочь закончила музыкальную школу с отличием? Видимо, пианино удачу приносит?»
А нужно было написать честно: "Дочь окончила музыкальную школу с отличием, на это пианино смотреть больше не может"
Скидочныя карты и желтые ценники въ лучшемъ виде!
- На остановке увидел написанное маркером объявление: «Корма. Недорого. 8-хххххххххх». Показываю другу, тот восторженно: «Ну ничего себе, в наших краях даже кусок корабля купить можно!» Хохотали оба: сначала я, когда дошло, о чем он, а потом вместе, когда объяснил.
Главное, чтобы все буквы влезли, а люди сами соберут
- Я в детстве часто ездила к бабушке в этот город, а вот отец впервые оказался там именно во время этой истории. Местный трамвайный парк находился в районе с исторически сложившимся названием «Водопой». И вот едет отец в трамвае и слышит вместо названия следующей остановки объявление водителя: «Трамвай идет в парк на Водопой». Местные-то уже привыкли, поэтому смеялся он один. Так и представляется: куча маленьких красненьких трамвайчиков столпились у водоема и дружно хлебают водичку.
Простите, но мы сегодня работаем
- Сегодня у нас в подъезде появилось такое объявление: «Отдам акустическую гитару. Знает три аккорда и две песни Цоя, остальному придется учить самостоятельно. Пыль собирает исправно, в углу стоит красиво». В конце автор добавил: «Отдаю бесплатно, потому что обещал себе научиться играть еще в 2018 году, а совесть уже не позволяет смотреть на нее каждый день».
Если бы была "правильная" совесть, то объявление надо бы повесить в другом подъезде, чужого дома, соседнего города, сопредельной страны...😊
Как говорили наши сосайтницы, - применительно к другому контексту - "Во избежание перекосов и ради сохранения справедливого единства"!
😇
Не акция, а дружеский совет от продавца
- Я отдавала нерабочую СВЧ-печку. В объявлении даже заглавными буквами это уточнила, но каждый, кто писал, спрашивал, работает ли она. Но полное «рукалицо» случилось после того, как я отредактировала объявление. Я написала: «Не работает, то есть курица не разогреется и на карусели не покатается». Мне задали такой вопрос: «Курицу нет, а кашу разогреет?»
А пчелы у вас правильные?
- Увидела объявление: «Требуется помощник по хозяйству. График гибкий, оплата достойная, чай и печеньки включены». А внизу мелким почерком приписано: «Главная обязанность — ловить по всей квартире говорящего попугая, который сбегает из клетки, болтает на двух языках и прячется на карнизе».
Возьмите меняяяя, я хочу бегать за попугаем. Вернее, вместе с ним 😀.
И заодно учить попугаичий язык, даже два! Ещё и за денюшку. Не говоря о печеньках с чаем 🙄
Если надолго зависнуть у полки с вкусняшками, на улице может пройти целая вечность
- Наткнулась в сети на объявление: «Отдам даром двухметровый фикус. Просьба звонить только людям со стальным характером». Ну, думаю, это же я! Забрала красавца домой, приготовилась спасать от листопадов — а он стоит зеленый и даже выпустил новый лист. Через две недели звоню бывшей хозяйке уточнить, где подвох, а та смеется. Ее фикус совсем неприхотливый, просто девушка устроила такой «кастинг», чтобы отсеять тех, кто забирает цветы ради красивого фото в соцсетях и забывает поливать.
А если после таких примеров фантазии вам захотелось порадовать близких чем-то особенным, загляните в наши подборки о подарках:
Комментарии
Вот и статья хорошая, в старом духе. А превью-отстой, в новом)
Первое побуждение-пройти мимо.