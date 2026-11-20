Привычка украшать фаркопы кукольными головами была явно придумана каким-то шутником со своеобразным чувством юмора, хотя у нее была и практическая цель — защищать шар фаркопа и смазку на нем от пыли и грязи. Впрочем, не все были такими оригиналами и в большинстве случаев использовали для этих целей обычные резиновые мячики. Помню, у меня была любимая игрушка — резиновый сапожник, с которой я не расставалась. А потом бабушка подарила ее дяде, и я, стоя на балконе, наблюдала, как он водружает моего сапожника на фаркоп своего «Москвича». Прошло почти 40 лет, а я до сих пор жалею об этой игрушке.