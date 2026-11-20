У моего отца были игровые кубики, а у деда - почти такая же розочка. Эх, ностальгия
7 автомобильных традиций нашего детства, которые сейчас вспоминаются с улыбкой
Есть вещи, которые ассоциируются с определенной эпохой, и это касается всего, в том числе и автомобильной «моды». Тридцать лет назад практически в каждой машине были чехлы из деревянных бусин, а на панели красовалась собачка, мотающая головой при движении. Сегодня это кажется милым и даже немного забавным, однако вспоминаем мы эти приметы эпохи с доброй ностальгической улыбкой.
Собачка, кивающая головой, на приборной панели
Помню, у моего папы была такая собачка — рыжая, с длинными ушами, кажется, такса. Стоило только машине тронуться, как она начинала кивать головой. Я специально просила папу поставить ее так, чтобы мне было видно ее с заднего сиденья, и всю дорогу как завороженная за ней наблюдала. Однажды мне стало интересно, как устроена эта собачка, и, оказалось, что голова с телом соединена пружинкой. Правда, мой исследовательский интерес папа не одобрил. Кстати, такие игрушки выпускали не только в виде собачек — попадались тигры, кошки и даже человечки.
Розочка в рычаге коробки передач
Я помню, как лет 30 назад мой брат купил свою первую машину — это была вишневая девятка, настоящий писк моды тех времен. А так как брал он ее, само собой, с рук, в ней была именно такая ручка переключения передач — с ярко-красной розой, вырезанной в куске плексигласа. Делали их двумя способами — вытачивая в толстом куске оргстекла, или заливая искусственный цветок, помещенный в избавленную от цоколя лампочку, эпоксидкой. Кстати, иногда внутри были игровые кубики или маленькие модельки машин.
Оплетка руля
Еще один автомобильный аксессуар того времени — оплетка руля. Делали ее из самых разнообразных материалов — самые простые были из обычной изоленты, а вот более изысканные плели из цветной оплетки проводов, толстой лески и даже из капельниц. Выполняли они не только декоративную функцию — дело в том, что рули у тогдашних автомобилей зачастую были тонкими и абсолютно гладкими, а, учитывая, что о гидроусилителях тогда еще не слышали, водить было не очень-то удобно. Благодаря этому изобретению, руль было проще держать, да и в морозную погоду водителям не приходилось держать в руках холодный пластик.
Это сейчас автомобильный рынок в изобилии, а в те далекие времена запчасти не купишь. За некоторыми обращались к токарям на заводах, чтобы они выточили нужную деталь. У особо талантливых отбоя от клиентов не было.
Елочка-ароматизатор
Кажется, эта картонная елочка болталась на зеркале заднего вида чуть ли не каждой машины, а некоторые водители и вообще разом вешали несколько штук, причем с разными ароматами. Я до сих пор помню тот сногсшибательный в прямом смысле запах, который буквально сносил тебя, стоило только открыть дверцу машины. Кстати, появились они в 1952 году, когда химик Юлиус Зэман услышал жалобу водителя молоковоза на запах прокисшего молока в кабине. Тогда химик пропитал впитывающий материал ароматическими веществами, и придал ему форму елочки — в память о годах, проведенных в лесах за изучением эфирных масел. А вы знали, что производители рекомендуют вытаскивать елочку из упаковки постепенно, чтобы запах не был слишком сильным?
Голова куклы на фаркопе
Привычка украшать фаркопы кукольными головами была явно придумана каким-то шутником со своеобразным чувством юмора, хотя у нее была и практическая цель — защищать шар фаркопа и смазку на нем от пыли и грязи. Впрочем, не все были такими оригиналами и в большинстве случаев использовали для этих целей обычные резиновые мячики. Помню, у меня была любимая игрушка — резиновый сапожник, с которой я не расставалась. А потом бабушка подарила ее дяде, и я, стоя на балконе, наблюдала, как он водружает моего сапожника на фаркоп своего «Москвича». Прошло почти 40 лет, а я до сих пор жалею об этой игрушке.
Сигналить встречным машинам дальним светом
Как-то ехали мы с папой на дачу, и вдруг встречная машина дважды моргнула нам фарами, помню, я тогда страшно удивилась — зачем незнакомый водитель подает нам какие-то сигналы. А папа посерьезнел и говорит, что впереди, скорее всего, какая-то опасность. И правда, через километр мы увидели сломанный грузовик, который частично перегородил дорогу. В те времена, когда ни навигаторов ни водительских чатов еще не было, моргание дальним светом было своеобразной азбукой Морзе — так водители предупреждали друг друга о неприятностях на дороге. А еще папа всегда благодарил водителей жестом руки, даже если они уже успели проехать мимо.
- Лет 30 назад встречалась одна девушка с парнем. Думала, что он ну очень влиятельный. Была у парня старенькая «Лада» 2-й модели. Стоило им выехать, как встречные водители на крутых машинах ему рукой махали. Чуть позже девушка выяснила, что этот умник просто моргал крутым машинам дальним светом, чтобы те аккуратнее ехали.
Чехлы из деревянных бусин на сиденьях
Тридцать лет назад эти кажущиеся странными чехлы из деревянных бусин были, кажется, символом водительского комфорта — считалось, что они обеспечивают массаж спины во время длительных поездок. А еще между бусинами были промежутки, благодаря которым спина меньше потела в жару. Сначала сидеть на таком чехле было неудобно, бусины ощутимо давили на спину, особенно если долго не менять позу. Однако многие водители настолько привыкали к этому своеобразному аксессуару, что не меняли его годами.
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