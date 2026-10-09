16 питомцев, которые точно знают, кто в этом доме главный

Наши любимцы каждый день дарят нам уйму позитива, а иногда и приправляют все шалостями. Мы же души в них не чаем: позволяем есть со своей тарелки на столе, устраиваем им крутые уголки с собственным телевизором, и прощаем их проступки. Давайте вместе почитаем забавные истории о хвостатых шалунах, попутно рассматривая их фотодоказательства их чудачеств.

Когда питомцы решают, что будет делать их человек

Иногда пушистики четко дают понять, кто в доме главный. И это, конечно, же не человек. И не смотря на наше возмущение, мы все равно исполняем их прихоти.

«Кошка моего отца просто без ума от него и чувствует себя счастливой только тогда, когда папа держит ее на руках»

Наш кот будит только папу по ночам и в 6-7 утра. Кормушка — это на хозяине. Когда муж на смене, я могу спать спокойно, если только сама не проснусь. Зато туалет убрать — это исключительно к маме, тоже не любит, когда грязно. Мы сами разделили обязанности, и кот действует по заведенному порядку. А еще с возрастом стал очень разговорчив. Ольга Романова / Dzen

«Я переехала в дом своего парня, где живут две кошки. Мне сказали, что они независимые и не любят людей. А они ходят за мной весь день»

© SquiddlyB / Reddit Mefody Domovoy только что Это они его не любят, а к девушке очень даже привязались.

Я уже рассказывал эту историю.

Я снимал комнату в двушке, во второй комнате жила хозяйка, лет на 5 младше меня.

У нее был кот. И однажды она мне выкатила претензию, что кот любит меня больше, чем ее!

Он со мной и телек смотрел, и уроки делал, я тогда в институте студентом был. И спать приходил иногда. Ответить

У нас кошка родила 7 котят, и она не могла всех покормить. Две последние девчушки были слабенькими, мы их выкармливали смесью специальной, на ночь ставили будильник, каждые 2 часа, чтобы не проспать. Так нам кошка-мама, если мы просыпали, в кровать приносила этих двух котеек кормить. Сначала не понимали, но потом выяснили, что носит одних и тех же нам, мы их кормили и обратно к ней клали, вот как она рассудила. Оксана Т / Dzen Edikowna только что Животные умнее нас... Мы бросаем в роддоме, а кошка тащит к глупой кожаной, покормить. 🤷 Ответить

Я обожаю свою собаку, но не думала, что она настолько умная. Мы вместе уже не первый месяц, она знает все нужные команды и слушается, но бывают исключения. Видимо, в таких случаях она считает, что я не права, и настаивает на своем. Например, на днях у нее случилась гиперактивность, я запретила носиться по квартире и ушла к себе, потому что болела голова. Через пару секунд собака подходит ко мне с моими кроссовками в зубах. И нет, это не «пойдем погуляем». Это, как всегда, предупреждение, что сейчас она в них наделает дел, раз я запретила что-то. Этот намек я поняла не сразу — где-то после пятой стирки обуви дошло, что собака воспитанная, но уж слишком хитрая. © Палата №6 / VK

Когда ну хочется побаловать своего пушистика

Мы часто готовы покупать своим красавцам лучшие домики, игрушки и лакомства. И готовы им прощать мелкие шалости и особенности их характера.

«Моя кошка отказывается есть где-либо, кроме обеденного стола, словно маленькая пушистая аристократка»

«Мои коты невероятно избалованные. Черно-белый просто обожает кошачье телевидение, поэтому, когда я переставлял мебель в кабинете, я понял, что должен устроить для него маленькую гостиную. Теперь он проводит там почти все свое время»

Когда вредность — твое второе имя

Ну как можно удержаться и не похихикать с баловства и вредности наших питомцев? А если повезет, то это можно еще и успеть заснять.

«Я сфотографировал свой ужин и только потом заметил, что на снимок случайно попала моя кошка Зельда»

«Она вернулась и ведет себя так, будто ничего и не произошло. Позирует так, будто это фото для награды „Сотрудник месяца“. С Налой никогда не бывает скучно»

«Потерялась кошка. Вознаграждение: $2500.»

«Этот дундук заставил нас почти час бегать по дому и по окрестностям в его поисках, хотя все это время он просто был за комодом»

«Оставил микроволновую печь открытой на 2 минуты... Ей 18 лет, и она никогда этого не делала»

Когда у твоего меньшего друга есть свое хобби

Есть животные-коллекционеры. Кто-то собирает крышечки и резинки под диваном. А кто-то очень любит деньги и даже резиновые лодки.

«Кошка моих родителей сбежала, и они прислали мне это фото, на котором она пытается вернуться в дом»

Была у одного товарища собачка, алабай. Она отличалась весьма своеобразным чувством юмора и очень любила своих хозяев. Она тырила вещи и приносила хозяевам. Порадовать! Итак. Вечер, лето, набережная, рыбаки. Собака благополучно выворачивается из ошейника и уносится куда-то туда. Хозяин, привычный к таким финтам, спокойно садится на лавочку и ждет. И тут прямо на него прется нечто, больше всего похожее на гигантскую черепаху. «Панцирь» благополучно откидывается в сторону, после чего оказывается резиновой лодкой, из-под которой выбирается «моторная часть» с радостной улыбкой во всю необъятную пасть: «Хозяин, гляди, какая штука классная!» Хозяин говорит: «Принесла? Молодец. А теперь неси где взяла!» Собачка переворачивает лодку, аккуратно «надевает» ее на себя и чешет в обратном направлении. Хозяин выдвигается следом.

Находит на берегу совершенно офигевшего рыбака. Его рассказ: «Лодку надул, собрался отплыть, и тут появляется эта зверюга — вроде скалится, но хвостом виляет. Я стою как дурак с веслом. А она лодку цап — и как и не было! Ни лодки, ни собаки! Стою с веслом. Но дальше — круче. Пока я пытался включить мозги, в кустах зашуршало, и моя лодка пришла обратно. Сама. На ногах. Если бы не появившийся следом Вы, я бы точно того». © Зверьё Моё. Домашние животные. Смоленск. / VK

Живет у нас кот Василий. Любит этот Васька деньги, ну очень! Ну прямо с молодых когтей за монетами гонялся, в зубах их таскал и прятал под линолеум в углу. Скопил там довольно большую кучу монет, и она бугорком выпирала над общим уровнем пола. Садился на это место, откинув хвост, и царственно озирал нас, с его точки зрения неразумных. Мы над этим его увлечением посмеивались и называли Банкиром.

Однажды я принесла домой зарплату (купюрами) и выложила ее на стол, где обычно много документов по текущим делам лежало. Пока я отвлеклась по хозяйству, Васька залез на стол, стащил деньги и поволок их прятать к себе в угол. Но коварные бумажки под линолеум лезть не хотели. Когда мы с 12-летним сыном вернулись в комнату, застали такую картину: кот лежал на стыренных деньгах у себя в Банкирском углу не в меру довольный. И ведь, паршивец, не порвал их! И как он новые купюры от остальных бумаг отличил? © Зверьё Моё. Домашние животные. Смоленск. / VK Котёнок по имени Кусь только что У нас был кот, который резинки для волос таскал постоянно Ответить

Наш спаниель притащил с прогулки чью-то старую, пожеванную мягкую игрушку. Я хотела выбросить ее, но пес устроил настоящий спектакль, не отдавал и прятал ее под лежанку. В итоге я сдалась и решила хотя бы постирать это чучелко, расстегнула молнию на спинке, а внутри лежали чьи-то ключи. Дали объявление, нашли хозяев. Но игрушку упросили оставить псу, уж очень он к ней душой прикипел. ADME

История от автора, у которой была очень умная крыска

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Капусточка был очень умным крысом, и вредным. Вечером муж сидел за ноутбуком, а Капусточка вышел погулять и все время мешал мужу, мол, поиграй с мной. Муж все отмахивался, мол, занят я. Так крыс тут же перекусил провод у мышки, намекая на то, что, раз так, то не будешь ты сидеть за своим монитором. Перекусил, и сидит, смотрит на реакцию мужа. После возмущений мужа, он с довольным видом удалился по своим делам.

А еще было: когда холодно, я ставлю возле клеток крыс обогреватель. И вот, прихожу я утром, проверить, как они там, смотрю, а обогреватель не работает! Я думаю, вот же ж блин, только его купила, а уже сломался. И тут вижу, из клетки высовывается хитрое грызелко Купусточки. Думаю, это не спроста. Глядь, а вилка-то высунута из розетки! Это точно крыс был, больше некому. Это ж надо было мало того, додуматься до такого — мол, жарко ему стало. Так еще и суметь своими лапками высунуть вилку, а не просто перегрызть провод! ADME Mefody Domovoy только что Скорее всего, он выдернул провод, держа вилку не лапками, а зубами. Ответить