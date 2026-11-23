20+ вещей, которые бабушки сделали своими руками и вложили в них всю душу
Зачастую наши бабушки совсем не умеют говорить о своей любви, зато творчески подсунуть в сумку пирожок или вручную связать новые носочки и варежки (на резинке, конечно) ровно к похолоданию — на это они завсегда готовы. И эти вещи, созданные их руками, дороже золота и греют не только озябшие ноги и руки, но и сердце. Жаль, что ценить это начинаешь только с возрастом — об этом моя история в конце статьи.
Бабушка девушки с фото вяжет крючком много лет, но сказала, что этот кардиган с бабочками стал для нее самой сложной работой. Смотрится он просто волшебно!
Бабушка связала зимний чехол для телефона и осталась недовольна: сказала, что не получился, и пообещала связать еще один. А по-моему, котик вышел что надо, с характером
Эту ажурную скатерть бабушка связала давным-давно, но 20 лет она пролежала без дела — никто не хотел ее брать. Наконец скатерть досталась тому, кто ей по-настоящему рад
Этот жилет связала прабабушка автора поста. Они не успели познакомиться лично, но хотя бы так смогли прикоснуться друг к другу через поколения
Три года назад бабушке подарили на день рождения полотно и набор мулине, чтобы по вечерам не было скучно. Вышивку она закончила аккурат к новому дню рождения
Совместный проект двух поколений: лягушонок связан крючком руками автора поста, а полосатый свитер для него — бабушкина работа
- Деду повезло жениться на бабушке — она большая рукодельница. Родилась у них моя мама. Зима пришла. Ребенка одеть надо. Нашла бабушка ткань. Выкроила, сшила. А чтоб теплее и красивее было, вырезала со своей шубы кусок песца. Пришила к вороту. Пошли они в гости к родителям мужа. Свекровь как увидела курточку с таким воротничком, так причитать стала: что ж вы такую дорогую вещь ребенку купили? На следующий год мала будет! В общем, очень долго не верила свекровь, что это молодая невестка дочке сшила сама, а не в магазине купили. Недавно тетя (старшая сестра мамы) призналась, что завидовала младшей. «Еще не ходит, а курточка с песцом!»
Это одеяло прабабушка автора фото сшила вручную, от первого до последнего стежка. Теперь оно греет правнучку, словно бабулины объятия
Эти ажурные перчатки (а еще воротнички и отрезы кружева) связала крючком прапрабабушка Олив, которая родилась аж в 1890-х годах в Англии
Любимое новогоднее украшение: эту парочку в красных колпаках бабушка связала около 30 лет назад, и они до сих пор шикарно выглядят
Бабушка связала этот плед крючком меньше чем за месяц! И объемные косы в узоре ее совсем не смутили
Бабушка связала для дедушки кардиган больше 50 лет назад. Теперь его собирается носить внук и обещает, что постарается, чтобы вещь прослужила еще долго
Прабабушка вязала крючком фигурки на елку. Схемами она почти не пользовалась, вязала на глаз, а потом крахмалила игрушки, чтобы они держали форму
Бабуля сшила одеяло внуку в подарок на выпускной в университете. Говорит, что потратила на него уйму времени. И это видно по каждому квадратику!
Этот свитер бабушка связала для дедушки лет 50 назад. А еще когда-то научила автора поста вязать — теперь это умение пригодилось, чтобы подлатать протертые манжеты
Бабушка показала внучке вышивку, которую делала ее свекровь. Цвета до сих пор такие яркие, будто нитки только что из магазина!
Эту куклу бабушка сделала с нуля: сама отлила формы для лица и рук, расписала их, сшила платье и смастерила шляпку
Этот свитер с косами бабушка связала папе автора поста, когда тот был студентом. Сейчас папа сам уже дедушка, свитер ему маловат, и автор поста хочет связать по его образцу новый
Этот плед бабушка связала к рождению внучки 46 лет назад. Он пережил бесчисленные стирки и до сих пор в идеальном состоянии
Это одеяло прабабушка сшила вручную. Его нашли в шкафу в отличном состоянии: им почти не пользовались, потому что по размеру оно не подошло к кровати. Зато теперь оно красуется на диване!
- Бабушка рассказала историю. Когда она была молодая, шила всю одежду себе сама. И как-то коллега в положении (бабушка работала учителем в сельской школе) попросила сшить ей специальное платье.
— Я только на себя шью, — неизменно отвечала в таких случаях бабушка.
Но будущим мамам отказывать нельзя. Взялась баба Валя за шитье.
— Кого хочешь родить? — спросила бабушка у коллеги.
— Мальчишку! — ответила мама двух дочек.
— На! — грянула бабушка и вручила платье. — Родишь мальчика!
И правда, родила пацана. Вскоре подобное платье попросила сшить соседка Галя.
— Ты к Нинке иди и у нее возьми! Оно счастливое: кого хошь, того и родишь, — отмахнулась бабушка.
Пошла к Нинке, взяла платье. И родила Танечку — после двух разбойников-мальцов. Вскоре платье понадобилось кому-то еще. И еще. И еще. И пошло платье по деревне, на многих животах побывало. Где оно сейчас — никто не знает.
- Мы с мужем рассорились, решили разъезжаться. Позвонили моей бабушке в деревню, сказали, что приедем забрать у нее вещи мужа: удочки, лодку. Всю дорогу друг на друга не смотрели. Заходим в зал и дружно ахаем — там на диване лежит новый огромный лоскутный плед. Бабушка сшила его из наших старых памятных футболок: вот мужнина рокерская, вот моя с дурацким дельфином с нашего первого отпуска на море, вот парные толстовки. И тут бабуля говорит: «Ну, раз расходитесь, режьте пополам, я крепко сшила». Мы сели на этот плед и проревели полчаса в обнимку. Разъезжаться передумали.
Часто самое простое просто разбежаться, но ведь отношения это труд душ двоих любчщих друг друга людей, но не сумевших потрудиться сесть на диван и поговорить...
От автора: бесславный конец юбки в горох
Однажды бабушка сшила мне юбку в горох. Белую, в крупные черные горошины. Нарядную, из атласа. Как раз на носу был то ли бабушкин, то ли мой день рождения — они у нас с разницей в пять дней. Было мне лет семь, жили мы тогда в деревне. За окном цвело лето — нежаркое, средней паршивости: то дождь, то солнце.
Я гордо вышла гулять в новой юбке. Девочки бурно повосхищались, а потом у нас нашлось более важное дело: тем летом у нас как раз случилось противостояние с пацанами из соседней деревни. И именно в тот день оно выплеснулось из берегов — мы с хохотом обкидали друг друга «грязежками» (комьями грязи из луж). Накануне как раз был дождь. Домой я пришла в таком виде, будто меня катили до дома колбаской через все проселочные дороги.
Бабушка посмотрела на меня. Закатила глаза. Посмотрела еще раз. Сказала: «Так...» Я заверещала и побежала вокруг дома. На третьем круге бабушка сдалась. Я смылась через малинник, а бабушка вслед кричала что-то насчет того, что я оголодаю и все равно приду. Так оно и вышло, конечно. Благо к тому моменту бабушка уже отошла.
Потом у меня спустя 20 лет случился гороховый ренессанс в период увлечения ретро-стилем (см. выше), но это уже совсем другая история. А вот ту юбку отстирать так и не вышло. Эх, жалко...
А у вас дома хранятся сокровища, которые вышли из-под рук бабушек и прабабушек? Поделитесь в комментариях!
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Комментарии
Я мечтала, чтобы моя бабушка связала моему ребенку пледик) Она связала к его рождению и плед, и костюм (кардиган, брючки, носочки) из пряжи, которую я выбрала вместе с ней🫠 Бережно храню, хотя в основном одежду, из которой сын вырос, не оставляю.