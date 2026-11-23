Однажды бабушка сшила мне юбку в горох. Белую, в крупные черные горошины. Нарядную, из атласа. Как раз на носу был то ли бабушкин, то ли мой день рождения — они у нас с разницей в пять дней. Было мне лет семь, жили мы тогда в деревне. За окном цвело лето — нежаркое, средней паршивости: то дождь, то солнце.

Я гордо вышла гулять в новой юбке. Девочки бурно повосхищались, а потом у нас нашлось более важное дело: тем летом у нас как раз случилось противостояние с пацанами из соседней деревни. И именно в тот день оно выплеснулось из берегов — мы с хохотом обкидали друг друга «грязежками» (комьями грязи из луж). Накануне как раз был дождь. Домой я пришла в таком виде, будто меня катили до дома колбаской через все проселочные дороги.

Бабушка посмотрела на меня. Закатила глаза. Посмотрела еще раз. Сказала: «Так...» Я заверещала и побежала вокруг дома. На третьем круге бабушка сдалась. Я смылась через малинник, а бабушка вслед кричала что-то насчет того, что я оголодаю и все равно приду. Так оно и вышло, конечно. Благо к тому моменту бабушка уже отошла.

Потом у меня спустя 20 лет случился гороховый ренессанс в период увлечения ретро-стилем (см. выше), но это уже совсем другая история. А вот ту юбку отстирать так и не вышло. Эх, жалко...