16 историй о банкетах и застольях, приправленных смехом, теплом и капелькой хаоса

Я была примерно на такой свадьбе, и она остается моей самой любимой - выходила замуж лучшая подруга. Мы все были студентами, праздник полностью оплачивали родители. Свадьба проходила в маленьком городке (невеста была оттуда родом). И да, там были выкуп (но без кринжа), тамада с баяном, конкурсы, продажа торта, сбор на ползунки, танцы, растяжки на весь зал "Просим тещу и свекровь молодым не портить кровь". Но было весело, атмосферно, все были довольны!