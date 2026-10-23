Просто человек знает жизнь: прийти, поздравить, снять стресс икрой и уйти красивой. Татьяна, конечно, подождёт, а бутерброд с икрой ждать не будет. )
16 историй о банкетах и застольях, приправленных смехом, теплом и капелькой хаоса
Праздничное застолье — это нарядные гости, вкусная еда и радостные эмоции. Главное — встречать важный день с хорошим настроением, а уж жизнь сама позаботится о том, чтобы скорректировать наши планы и подарить поворот, который сделает банкет или юбилей незабываемым. То подруга придет в бигуди, то неожиданная любительница бутербродов заявится, то начальник попросит встать у плиты прямо на корпоративе.
- Отмечали юбилей мужа в шикарном ресторане. Гости в сборе, праздник в разгаре. Тут в зал влетает взмыленная дамочка на каблучищах с букетом наперевес. Плюхается на стул рядом с мужем и хвать бутерброд с икрой! Я вопросительно смотрю на нее, а она выдает: «А где Татьяна?» Выяснилось, что ее знакомая отмечала день рождения этажом выше. Но самое смешное, что женщина, поняв ошибку, невозмутимо доела бутер и сказала: «Ну, раз уж пришла, поздравляю с праздником!» Взяла еще один бутерброд и была такова.
- Тамада проводила конкурс: нужно было рассказать о знакомстве с молодыми. Все встают, отвечают стандартно, мол, с 1-го курса вместе, со школьной скамьи и так далее. Тут тамада обращается к одному из гостей: «Молодой человек, а теперь вы!» Парень встает, а на лицах гостей читается вопрос: «Собственно, а кто это?» Про знакомство гость так и не рассказал, но поздравил невесту с женихом. Все пошли танцевать и спросили у молодоженов, кто это. Ни он, ни она его не знают. Решили не выгонять, так и просидел с нами до конца застолья.
- Нас с мужем позвали в сентябре на свадьбу. Мол, Саня и Маня приглашают вас на торжество, просим соблюдать дресс-код пастельного тона, подарок только в конверте и ни в коем случае не кричать «Горько!» Мы уже на третью подобную свадьбу идем. Однообразно и скучно, все свадьбы сейчас похожи и сливаются в серую массу. И мы с мужем часто вспоминаем 2010 год. Тогда выходила замуж моя одногруппница. Июль, жара, мы поехали на выкуп, где жених с друзьями сначала танцевал «Лебединое озеро», а потом они его подкидывали, чтобы он поцеловал невесту. Дальше ЗАГС, где все 80 человек еле уместились. Затем катания по городу на украшенной шариками и лентами «Волге». Местная заводская столовка, украшенная шарами и растяжками «Совет да любовь», тамада — тетя Оля с грубым голосом. Были конкурсы, танцы под Стаса Михайлова и «Руки Вверх!» Вот эта свадьба была самая лучшая и запоминающаяся из всех, на которых мы были. До сих пор вспоминаем ее и смеемся. Ребята, кстати, до сих пор женаты, и у них трое детей. Хочу еще раз на такую свадьбу!
Я была примерно на такой свадьбе, и она остается моей самой любимой - выходила замуж лучшая подруга. Мы все были студентами, праздник полностью оплачивали родители. Свадьба проходила в маленьком городке (невеста была оттуда родом). И да, там были выкуп (но без кринжа), тамада с баяном, конкурсы, продажа торта, сбор на ползунки, танцы, растяжки на весь зал "Просим тещу и свекровь молодым не портить кровь". Но было весело, атмосферно, все были довольны!
«На день рождения жены я впервые испек торт с нуля»
- Рассказала сестренка. На днях подруга пригласила ее на банкет по поводу защиты диссертации. Сестра после работы привела себя в порядок, прилично оделась и отправилась на мероприятие. Заходит в банкетный зал и вдруг замечает, что все присутствующие пялятся на нее. Ей приятно всеобщее внимание, она начинает думать, что, мол, все в порядке, я эффектно выгляжу, и ничего удивительного, что такая реакция. Идет по залу и реально сама себе нравится. И тут к ней подлетает подруга и шепчет: «Может, ты снимешь бигуди?»
Я так с женой ходил в кафе. До кафе на базаре купили мне свитер. Было холодно, я его надел сразу. Пришли в кафе, заказали мороженое и коньяка по сто. Сижу, понтуюсь. Подходит официантка, на ухо шепчет, что бирка на спине свитера болтается не срезанная. Позорище. 😁😁😁
- В апреле мне исполнилось 32, и я не хотела праздновать, да и с деньгами напряг. Договорились, что я с семьей приеду к маме, посидим дома, она окрошку сделает. Муж позвонил в обед, сказал, что знакомый сестры работает сегодня в ресторане, мол, давай заедем. Ну хорошо, давай, тем более, что давно вдвоем не выходили никуда. Поехали, оделась покрасивее, заходим внутрь, начинаю снимать пальто, поворачиваюсь, и тут крики: «Сюрприз!» Муж собрал моих родных в ресторане, все организовал и оплатил (что правда было удивительно, денег же немного). И я тоже была в восторге, всегда думала, что вечеринку-сюрприз мне никто и никогда не сделает.
- Мама жила в Воркуте. Рассказывала, как однажды было семейное застолье, на которое сварили компорт в большой кастрюле. Вынесли на крыльцо охлаждаться. Потом замотались, сели за стол да и забыли (был январь или февраль). Потом, говорит, искали эту кастрюлю — не нашли. А через месяц-два, когда снег начал подтаивать, на том же крыльце обнаружили эту кастрюлю с замороженным компотом. Тогда ее снегом замело и не заметили. Они забрали в дом кастрюлю, разморозили и выпили компот.
«Моя тетя не хотела, чтобы я устраивала ей что-то грандиозное на день рождения... Поэтому я сделала нечто небольшое»
- Папе исполнялось 60 лет. Человек он солидный, удивить чем-то сложно. За две недели до даты я наткнулась в сети на объявление о продаже педального игрушечного автомобильчика «Москвич» 1980-х годов — того, о котором он мечтал в детстве, но который так и не получил. Мы с братом купили авто, отреставрировали и покрасили в синий цвет. На праздничном застолье выкатываем эту машинку перед гостями. Взрослый мужчина вдруг замолчал, сел перед ней на корточки и чуть не заплакал. А потом сказал, что это — лучший подарок за всю его жизнь.
- Снимал я как-то свадьбу. Приехали мы после прогулки с женихом и невестой на банкет. Там традиционные поздравления от гостей и родственников. Настает очередь старшей сестры невесты. Выходят всей семьей, а это двое взрослых и трое детей. Родители зачитывают написанное на открытке, что-то добавляют от себя и передают микрофон детям. Первые двое, уже почти подростки, желают стандартного: счастья, денег и детишек. Младшему лет пять, он выучил стих, который долго и с волнением проговаривает. После финальных оваций малец выдает в микрофон: «Не дождалась ты, Маринка, когда я вырасту, и замуж вышла». Ведущий несколько минут пытался успокоить смеющийся зал.
Пацан сказал — пацан сделал. Не утерпела Маринка, потеряла завидного жениха!
- Раньше у работников почти каждой профессии был свой праздник, который отмечали посиделками после работы или банкетом в ресторане. Музыкант одного такого ресторана, расположенного недалеко от завода, рассказывал, что заводские сварщики в связи с отсутствием песен про сварщиков заказывали у них арию из фильма «Мистер Икс»: «Всегда быть в маске — судьба моя...».
У ресторанных музыкантов историй на несколько томов хватит)
И у каждой группы есть свой "велосипед" 😉
«Я попросила мужа приготовить мне на день рождения равиоли с уткой»
Утка хороша, а цвет соуса вокруг утки внушает смутные сомнения : где эта утка плавает? Где она нашла лужицу со столь подозрительной окраской?
- Мы сидели за одной партой со второго класса. Сейчас нам уже под 50. Друг зарабатывает прилично, все его хотелки давно известны, и он сам может их себе позволить. Вот наступил его день рождения, а я забыл! И тут прилетает в голову идея. Закупаю продукты. Он не женат, готовит для себя порционно, на один раз. Я сделал оливье, супруга сварганила салатик с рисом и тунцом, а я еще приготовил сосиски в тесте. Добавил гренки и приложил небольшую денежку. Скинул в пакет несколько контейнеров и побежал к нему. Хорошо, он рядом живет. И вот сидим за столом. Он наворачивает. Иногда разговариваем. Не доев, он сыто отваливается и говорит: «Это был самый лучший подарок на день рождения за последние десятилетия». А потом поболтали и, обнявшись, разошлись.
- Пригласила гостей (где-то 4 января). Открыла две трехлитровые банки для стола: одну с солеными огурцами, вторую с компотом из смородины и малины. Выложила, покромсав, четыре огурца на блюдечко, налила какую-то часть компота в графин и оставила обе банки на кухне. Во время застолья огурцы на блюдце закончились, и я решила пойти поесть огурчики на кухне. Свет я решила не включать. Засовываю на ощупь руку в банку и пытаюсь достать огурец. Он все не попадается! В коридоре шаги, я дернулась, и у меня застрял браслет в горлышке банки. Представляю мысли сестры, которая, зайдя на кухню, включила свет и, увидев меня, поинтересовалась: зачем полоскать руку в компоте?
- Коллега пригласил нас с мужем на день рождения. Квартира очень дорого обставлена, все красиво. Стол ломился от угощений, всякие салаты, жареное мясо. Когда закончился банкет, я решила помочь жене коллеги убрать со стола. Заходим на кухню, спрашиваю: «Куда кости выкинуть?» А она мне: «Сейчас пакет принесу, мы потом холодец сварим».
«Сегодня у нашего человека день рождения. Мы дали ей поспать — чем не поздравление?»
- Работаю я инженером. Несколько лет назад у нас был корпоратив. А надо сказать, что у нас на предприятии половина народу — мужчины, которые весь рабочий день стоят за станками. И в конце дня они хотят есть. В этот раз все пошло не по плану. Полтора часа под легкие закуски нам рассказывали о достижениях нашего предприятия за год. Закуски кончились. Нам предложили выбрать лучшего сотрудника года. Выбрали, ему дали приз, всем остальным дали понять, что они трудились недостаточно хорошо. И вот все сидят и только вслух не спрашивают, где еда. Напоминаю, весь день мужики точили, фрезеровали, таскали железяки. И... Нам радостно говорят, что сейчас мы дружно и все вместе будем готовить еду! «Да е-мое», — подумала я и пошла резать говядину на куски для погрузки в мясорубку. Да, на каблуках, с прической, макияжем и маникюром... Спустя 5 кг говядины и 5 кг нарезанных помидоров я поехала домой. Поесть приготовленное не успела. Хорошо, что дома муж ждал с ужином — как чувствовал. У мужиков потом спросила, наелись ли. Не-а, говорят, полировали шаурмой у метро.
Где же они отмечали корпоратив, что можно было вот так спокойно пройти на кухню и начать готовить?
- Устроилась после школы работать официанткой. Меня распределили на обслуживание банкетов. Вот моя первая свадьба: стою, выполняю просьбы гостей. Одному мужчине уж очень хотелось сладкого, а время только горячих блюд. Смотрит на меня, улыбается и показывает на стол со свадебным тортом и конфетами: «Пожалуйста, кусочек тортика принеси, душенька. Нет-нет, конфет не надо, тортика кусочек небольшой хотя бы отрежь». Он так умильно просил, что я пошла, отрезала и принесла. О том, что первый кусок свадебного торта что-то означает и что его продают, я узнала только спустя минут 20, когда тамада начала аукцион.
- На свой юбилей я ждала от детей что-то символическое. И вот праздничный ужин. Дети заносят в квартиру огромную деревянную будку. Мы с гостями переглянулись: алабая, что ли, решили подарить? Дети смеются, открывают крышку «будки», и я просто ахаю. Там было роскошное кресло-качалка с мягким пледом и столиком для чая. Оказалось, дети попросили службу доставки упаковать все в прочный деревянный бокс. Теперь это кресло — мое любимое!
- Отмечали свадьбу тети. Когда вынесли торт, мой папа позвал меня и сказал: «Там на полке лежит свидетельство о браке. Возьми его». В итоге, когда я вернулась, папа громко объявил: «Уважаемые молодожены! Главный документ вашей семьи у нас. Посему отрежьте нам самый большой и красивый кусок торта». Требование было выполнено, а мы — сыты и довольны.
О веселых и смешных случаях на свадьбе мы писали в таких статьях, как: