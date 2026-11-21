На работе мы проводим немалую часть нашей жизни, и, конечно, там случаются разные запоминающиеся истории. Не заниматься же людям только лишь своими прямыми обязанностями и отчетами. Поэтому коллеги то подкармливают друг друга, то спорят о жаре и холоде, то, сами того не ведая, создают смешные ситуации, а иногда неожиданно узнают, что коллегу зовут не так, как к нему обращаются.