Опять! Вырезали кусок со смыслом всего рассказа!
Коллега увидел лысину(!) на своей макушке! Так распереживался, что всё остальное не слушал.
15+ историй с работы, на которой все время находится что-то повеселее отчетов и дедлайнов
На работе мы проводим немалую часть нашей жизни, и, конечно, там случаются разные запоминающиеся истории. Не заниматься же людям только лишь своими прямыми обязанностями и отчетами. Поэтому коллеги то подкармливают друг друга, то спорят о жаре и холоде, то, сами того не ведая, создают смешные ситуации, а иногда неожиданно узнают, что коллегу зовут не так, как к нему обращаются.
- Мне был 21 год, я устроилась на первую работу. Со мной в кабинете сидели две женщины, и я пыталась с ними подружиться. Принесла после выходных булочки с корицей, а эти дамы лишь посмотрели на меня хмуро, даже не попробовали. А вечером я получаю от одной из них СМС: «Алина Алексеевна, не обижайтесь, что мы не попробовали вашу выпечку. Мы просто с Татьяной Александровной из-за прошлой сотрудницы так попались... Думали, что дружно чай попьем, познакомимся, а она взяла и потом начальнику нажаловалась, что мы в рабочее время чаевничаем. Шеф нам небольшие перерывы, конечно, не запрещает, но было не очень приятно».
Я даже не ожидала такого, да у меня и мыслей таких не было. Позже мы все-таки подружились и теперь периодически угощаем друг друга разными вкусностями, которые из дома приносим.
- У нас один коллега повадился уходить с работы на четверть часа раньше положенного. Начальник сидит на другом этаже и в конце дня почти никогда не заходит к нам. Но на прошлой неделе он дважды заглянул под конец дня — а коллеги нет. В пятницу шеф не выдержал и спросил, почему тот уходит раньше. Коллега упорно настаивал, что не только не уходит раньше, но даже задерживается дольше остальных. Тогда начальник не стал гадать, а проверил записи с камер и вызвал сотрудника к себе. Спустя 15 минут коллега вернулся, сел за компьютер и замолчал. Я у него спрашиваю:
— Ну, что там было?
— Да, записи с камер показывал.
— И что там?
— Да я толком и не слушал, как увидел на записи свою макушку, все остальное мимо ушей прошло.
Опять! Вырезали кусок со смыслом всего рассказа!
- В студенческие годы подрабатывал на заводе железобетонных конструкций, в обед уставший лег на лавку отдохнуть и задремал. Проснулся от того, что кто-то на меня запрыгнул. Смотрю — котенок, красивый, но чумазый. Через месяц уволился и забрал его. Уже 10 лет у родителей в селе живет, мышей ловит, дома не шкодит.
«Недавно отцу на работе выдали небольшие перчатки»
- У коллеги-британки был день рождения. После празднования она принесла на работу остатки торта, что абсолютно нормально. Но! Торт был порезан на кусочки, а потом просто скинут в одну коробку и выглядел как месиво. Дальше — больше: рядом с коробкой она поставила фото, на котором было изображено, как он выглядел целым.
- Однажды я купил себе отличный кофе, а у коллеги он как раз закончился. Он попросил угостить, мне было не жалко разок-то. На следующий день он принес себе дешевый кофе, но продолжил пить мой, причем уже без спроса. На мое возмущение такой наглостью он заявил, мол, зачем ему пить свой дешевый, если можно брать мой вкусный. После того как я высказал ему все, что об этом думаю, он больше ко мне с просьбами не обращался.
«У этого милашки первый рабочий день»
- У нас в офисе работает сисадмин — спокойный, неприметный парень, почти ни с кем не болтает. Как-то раз мой компьютер вырубился прямо в разгар работы над срочным отчетом. Я заволновалась, срок сдачи вот-вот наступит. Тут подходит Витя, бросает взгляд на экран, пару секунд возится с клавиатурой и мышкой — и техника оживает. Даже тот кусок отчета, что не успела сохранить, вернулся. «Витя, ты просто волшебник!» — выпалила я, а он лишь плечами пожал и тихонько удалился. На новогоднем корпоративе кто-то из коллег не удержался и спросил: «Витя, а что тебе больше всего не нравится?» Он на секунду задумался и спокойно так отвечает: «Не люблю, когда меня зовут Витей. Потому что я Игорь». Мы хохотали минут тридцать, не меньше.
- Коллеге тяжело даются похвала и слова благодарности. Он убежден, что это не вяжется с его статусом сильного и серьезного человека. Все эти любезности не для него. Зато он компенсирует это поступками: в ответ на мою помощь всегда отблагодарит едой. А если дело было действительно важным, может даже с утра пораньше пригласить позавтракать в кафе.
«В нашей школе трудится специалист по чистоте, вот он — собственной персоной»
- Как-то коллега заварила невероятно ароматный вишневый улун, запах стоял на всю кухню! Я попросила налить и мне немного, и она с радостью поделилась. Главный бухгалтер косо на меня посмотрела, но я не придала этому значения. Напиток оказался отличным, и я поинтересовалась, в каком магазине она его купила. Та растерялась, а главбух вдруг выдала, что это вообще-то мы ее чай пьем. Я возмутилась: зачем было молчать и ставить меня в столь неловкое положение? В ответ коллега лишь заявила, что я должна была обо всем догадаться сама.
- Коллега все время приносит с собой на работу два обеда. Я предполагал, что это жена о нем так заботится, но выяснилось, что вторая порция не для него, а для парня из соседнего отдела. Тот пока стажер, живет самостоятельно, и денег у него впритык. Случайно узнав об этом, мой коллега стал его подкармливать домашней едой. Сам паренек уверен, что это в местной столовой такая выгодная акция: берешь один обед, а второй — в подарок. На самом же деле никаких акций, просто кто-то не ленится каждый вечер готовить лишнюю порцию еды.
«Коллеге на день рождения подарили „ходячий“ воздушный шар, но это была пятница и ее последний рабочий день перед отпуском, а она была без машины»
«Шарик она оставила, собиралась забрать его на следующей неделе, но все время откладывала, он ждал, ждал и решил сам отправиться к хозяйке».
- Есть у меня коллега, обожающая присылать бесконечные голосовые сообщения. В итоге я просто заблокировала для нее эту функцию. И вот она снова попыталась записать мне аудио, но не вышло. Угадайте, что она сделала? Надиктовала все на диктофон и переслала мне аудиофайлом. Я была просто поражена: это ж надо до такого додуматься.
- Моя бывшая коллега — дама в возрасте, но невероятно продвинутая, на «ты» с современными гаджетами и программами. Она нередко обращается за помощью: то программу для скриншотов установить, то с таблицей разобраться. Порой меня это слегка утомляет, но я всегда выручаю: мне нетрудно, а человеку — радость. Сейчас она на пенсии, подрабатывает из дома. И вдруг недавно мне приходит подарок... А потом СМС от нее: «Хотела пригласить в кафе, но на улице непогода, так что это просто благодарность». Поэтому было решено вечером пойти и взять себе хорошей рыбки на ужин. До чего же приятно!
«Пришла к нам в офис новенькая. По стечению обстоятельств руководство в тот момент куда-то уехало, так и не обозначив ей круг задач. Почти всю неделю девушка маялась бездельем и буквально изнывала от скуки. Захожу как-то утром в кабинет и вижу, что над столом у нее вот такой плакат».
- Пришел к нам новый сотрудник — просто красавец! Вся женская половина офиса от него глаз отвести не могла. Неожиданно он стал проявлять симпатию именно ко мне. Как-то в пятницу выхожу из офиса, а он меня поджидает. Я уже нафантазировала, что сейчас он пригласит меня куда-нибудь. А он серьезно так выдал: «Кать, у меня с руководительницей отношения не клеятся, а, говорят, вы с ней хорошо общаетесь, не замолвишь за меня словечко?» От неожиданности я опешила и сказала, что подумаю. Было, конечно, обидно: я-то уже напридумывала себе лишнего, а ему просто помощь требовалась. Впрочем, когда эмоции улеглись, я рассудила, что специалист он действительно толковый — почему бы и не поддержать.
- Едем мы как-то с начальником банка на его авто — я за рулем. Посреди разговора он вдруг спрашивает: «Налево не хочешь?» Я отвечаю, что не в курсе, ведь я еще холостой. Шеф на несколько секунд подвис, а потом разразился хохотом. Да уж, не сразу до меня дошло, что он имел в виду.
«Мне сегодня стукнуло 28 годиков, и коллеги сделали мне такой сладкий презент».
- Работал с нами один товарищ — любил февральский мороз, мог распахнуть окно и наслаждаться. Сам при этом сидел в теплом свитере, шапке и в двух штанах. Мы ему популярно объяснили, что не в холодильнике живем. Тогда он решил схитрить: окно прикрыл, ручку повернул, чтобы создавалась видимость закрытого окна. Но его хитрость быстро вскрылась, и мы высказали ему все, что думаем.
- У меня ситуация была с коллегой такова, что поутру подвозил ее или я, или другие коллеги, которых много. Круг делать надо было небольшой, но дорога так себе, и все занимало лишние 15 минут. А я очень люблю поспать. Собственно, апогей истории. Заявляется довольная коллега и говорит, мол, у нее такая хорошая идея. Чтобы мы не решали каждый раз, кто за ней заедет, всегда подвозить ее буду я, ведь мне удобнее по графику.
В целом, на работе никогда не бывает скучно — то ворох задач и отчетов, то коллеги вытворяют всякое. А вот еще несколько статей о людях и их работе: