Самый обычный поход в магазин одежды иногда превращается в настоящее приключение. То прочно застрянешь в платье не по размеру, и приходится звать консультанта на помощь, то случайно вломишься в чужую кабинку вместо той, где засела подружка. А то и подслушаешь какие-то разговоры в соседней примерочной, от которых приходится хихикать в кулачок. У меня так вообще однажды случился эпизод, из-за которого я как лось неслась через весь торговый центр — расскажу в конце статьи.