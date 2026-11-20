15+ историй об отпуске в несезон, когда пляж пустой и море шумит для тебя одного
Отпуск у моря в несезон — совсем другое дело: свитер вместо купальника, закрытые ларьки на набережной и шум волн вместо дискотек в кафе-шашлычных. Кто-то едет к морю за тишиной, кто-то — чтобы ходить в горы, а кто-то просто поддается порыву попробовать что-то новое. Я отлично понимаю героев этих историй, и потому в конце статьи вас ждет бонус с моими фото из весеннего Сочи.
- Собирались вместе с любимым отправиться праздновать Новый год в Таиланде, купили тур, сделали все документы и были уже в предвкушении чудесного отдыха. Сегодня утром вместо загранпаспортов нашли конфетти — кот обнаружил, что их очень даже прикольно грызть, и всю ночь старательно работал зубами.
- Уехать жить на зиму к морю — это для каких-то мажоров, думала я. Особенно когда у тебя нет накоплений, а из работы — пара шатких фриланс-заказов. Но однажды в августе, гуляя по парку в Вологде, я вдруг ляпнула подруге: «Давай рванем на мой день рождения в апреле к морю?» Она ответила без раздумий: «А может, на всю зиму?» Так родилась идея, которая казалась полным безумием. И тем не менее через четыре месяца мы уже грузили вещи в машину. 3 января, когда мы отправлялись в путь из Вологды в Геленджик, в копилке было 80 000 рублей — тонкая финансовая простыня. Но мы уже выехали. Отступать было поздно. Получилась ли наша зимовка роскошной? Нет. Удалось ли увидеть море каждый день, гулять по пустынным пляжам в январе и встретить весну в горах? Абсолютно.
- Ездили в Корею. На четвертый день пребывания сорвался с сыном на море. Пошли купаться. На пляже куча корейцев сидят в палатках (так они отдыхают), купались только я, сын и еще мужик с девушкой. Даже не подходя, понял, что они — не местные. Так и оказалось. Корейцы почти не купаются, да и сейчас... Не сезон! Это при средней температуре воздуха в 27 градусов.
- Женщина, 33. Друзья и родственники уверяют, что я прекрасно пишу и должна написать книгу. Уехала с этой целью в Грецию на всю зиму, сняла квартиру на берегу моря. Идей — ноль, мыслей — ноль. Каждый день выкладывала в соцсети фоточки «творческого процесса»: ноутбук, чашка кофе, берег моря, блокноты с ручкой. Ничего не написала, всем вру, что работаю над черновиком. И злюсь на себя, и все равно приятно вспомнить это время.
«Лазаревское зимой»
- Решил тоже перезимовать на юге и работать на удаленке. Сказал об этом на своей работе, но мне ответили, что шиномонтаж так не работает.
- С ноября по апрель жила под Сочи. Да, сняла, по сути, конуру. Условия — ну такое. Хорошо хоть душ и туалет в номере. Одна, страшновато. Но зато ничего не заменит вечерних прогулок к морю! Я — продажник на удаленке, пришлось найти вторую работу. Вытянула, потому что хотела там быть.
Долго-долго ждала, когда же день пойдет на прибыль в декабре, потом — когда буду успевать на закат после работы. Потом — когда можно будет позагорать в марте.
Хочешь — придумаешь, как исполнить! Ну или можно ныть, что не получается...
И да, я получаю не айтишные 200–300 тысяч — 30 на одной работе, 35 плюс процент на другой. Была подушка (всегда умела откладывать) на всякий случай — не пригодилось. Без изысков — пешеходные прогулки, посидеть у моря, погулять по Сочи.
Была на море в межсезонье. Ветер, от влажности волосы постоянно дыбом - короче, мне не понравилось..
«Геленджик в межсезонье»
- Межсезонье в средней полосе — это печаль. Была один раз в Сочи в феврале, и это восторг, не верилось, что это зима: пальмы, деревья в зеленых лианах, температура 16 градусов, солнце, мимоза! А с собой в самолет я купила желтые нарциссы для мамы — это было незабываемо.
- Я не был в Геленджике летом, но представляю себе, как забиты узкие улочки едущими и припаркованными машинами, как трудно протискиваться и «дышать» среди толп отдыхающих.
Ездили зимовать в Геленджик в 23-м году. С погодой нам не так уж повезло в плане температуры. Мороз опускался до −8°C пару раз. Но в основном плюс-минус около нуля. Иногда разогревало и до +10°C. Однако море и небо голубое, а сосны зеленые!
А, да. Северо-восточный ветер тоже застали. Ну да, ветер, но не сказать, что сильно холодный. Ну да, подпрыгиваешь, а приземляешься уже в метрах пяти. Да, телефон доставать боязно — сдует. Но это тоже прикольно.
- В Геленджике я провела 6 лет в юности. Устала от офисной работы и поехала на лето на море, но осталась на несколько лет. И это были самые чудесные годы моей жизни. И зиму в этом городе я любила больше, чем лето. Пустая набережная, ярко-зеленые сосны и нереального синего цвета море, какое бывает только зимой. Я могла прийти на рассвете на центральный пирс, сесть на рюкзак, просто смотреть на море и ждать солнца. Я не живу там уже 20 лет, но остались друзья на всю жизнь. Остались яркие прекрасные воспоминания. Этот город навсегда в моем сердечке.
- В 24-м, в конце октября — начале ноября, поехали с детьми в Адлер. Не фартануло, не повезло. Уезжали мы не из жары, так что куртки, свитера, шапки у нас были. А на второй день бегала по местным рынкам-магазинам за колготками с начесом и шерстяными носками. Как же мне хотелось гулять вдоль моря, любоваться волнами, читать томик чего-нибудь приятного, пока невдалеке резвятся дети. От ветра просто нет спасения, мы ходили, туго затянув капюшоны — через шапки ветер продувал легко. Через ноздри задувал в голову, если поднять ее чуть выше. Нам достался только один солнечный и почти безветренный день. К вечеру ветер мегасильный, без вариантов. Развлекались экскурсиями, и Сочи-Парк детям очень понравился. Но, увы и ах, мне очень не хватило тихого созерцания.
- Маме жилось непросто. Было, конечно, свое жилье, но зарплата у мамы была невысокая. Чтобы обеспечить нормальную жизнь мне, она работала на двух работах и много в чем себе отказывала. Доходило до того, что я кушал нормальную еду, а она — лапшу из пакета. Сейчас я учусь в другом городе и втайне от нее подрабатываю, ведь она против подработок, так как я должен вкладывать все усилия именно в учебу. Уговорил ее на мои зимние каникулы взять отпуск. Она думает, что это для того, чтобы мы побыли вместе. А я знаю, что я уже накопил нужную сумму и на этих каникулах мамочка поедет в тур по Европе. А я в это время присмотрю за домом.
- Я вырос в маленьком поселке рядом с Туапсе. И вот чего мне не хватает, так это зимних оттепелей, чтобы передохнуть от холода и снега. В этом году с супругой решили провести новогодние праздники у моего брата в том самом поселке под Туапсе. 31-го с утра стартанули из Воронежа и в 22:30 попали в зимнюю сказку. Потому что в этом году природа оказалась щедра и вместо обычного моросящего дождя на Новый год все засыпала снегом.
Первого пошли гулять в зимний заснеженный лес. Людей мало, машины толком проехать не могут — тишина и красота. А после этого наступила весна, вышло солнце и потеплело до +15°C. Рождество встречали на пляже в Туапсе. На пляж пришло очень много людей, многие с пледами, термосами, корзинками для пикников... Один дедушка-морж даже полез купаться. Вот так за 1 неделю мы побывали в зимней сказке, где много снега и мороз был до —15°C, и встретили весну, когда светило солнышко и грело до +15°C.
- Лечу один в Таиланд на новогодние праздники. Мне все надоели со своими высказываниями: «А что с собой не возьмешь Катьку, Машку, Таньку?» Я отговариваюсь, что мне денег хватает только на одного, а на самом деле мне надоел мой круг общения. Я еду туда, чтобы не проводить с ними Новый год.
- Я уже второй год подряд зимую на юге. И за это время твердо поняла: приезжать на Черноморское побережье лучше всего в любое время, кроме лета. Сейчас я снимаю двухэтажный дом с террасой и видом на горы в селе у моря за 20 тысяч в месяц.
На днях в начале апреля на свой день рождения я забронировала SPA-отель 4* в Адлере прямо на набережной. Два подогреваемых бассейна на крыше, сауна, хаммам, джакузи. Сутки — 4000 ₽. А теперь представьте: в августе такой же номер эконом стоит 17000 ₽ в сутки. Разница в 4 раза!
Мы ходили на гору Индюк — это популярнейшая вершина Туапсинского района, где летом постоянно тусуются туристы и скалолазы, не протолкнуться! Мы ходили туда в марте — не встретили ни души! Очень было классно побродить среди скал, устроить пикник на вершине в полном одиночестве. А на море можно устроить завтрак на пустом пляже и смотреть, как волны бьются о берег.
- В 17 нашла первую работу, хорошо училась в университете, уже на третьем курсе была на отличной должности в одной компании. И вот в свои 22 я добилась того, что могу исполнить мечту родной мамы! Хочу сделать ей маленький сюрприз, повезти зимой на юг, к морю. Думаю, что мама будет довольна!
- Еще зимой дело было. Полетела за границу на морюшко одна. Семьи у меня нет, из подруг никто не смог. Да и я как бы не против была побыть наедине с самой собой. В один прекрасный день пошла я на пляж, улеглась на водичку на матрасе и неожиданно уснула. Проснулась от каких-то толчков. Смотрю вокруг — берега не видно! То есть даже непонятно, куда меня унесло и куда грести. А кто меня искать-то будет? Я же одна прилетела! И тут снова толчок. Смотрю вниз и вижу... дельфина! И ведь он действительно дотолкал меня до тех пор, пока не стало видно берег.
- Декабрь, уехали в Сочи на Новый год. Муж ночью встал и ушел с телефоном на балкон. Слышу шепот: «Да, спит... Встречаемся завтра в десять... Главное, чтобы она не догадалась». Я лежу, закипаю и думаю, с кем это он свидание назначает? И тут муж заходит в номер и виновато улыбается: «Не спишь? Блин, спалился. Завтра наши друзья приезжают! Будем вместе Новый год праздновать. Решили нам сюрприз сделать, билеты втайне купили и сняли номер по соседству — звонили сказать, во сколько их встречать».
От автора: тихие дни в Сочи перед началом сезона
Я, честно говоря, искренне разделяю любовь героев этих историй к югу в несезон. Тишина, природа, мало людей. Жара мне не нравится, и купаться в море я не любитель — мне милее хлорированный бассейн. Так что я выбираю ездить на юг в апреле или октябре. Покажу как раз несколько своих фото из апрельского Сочи.
Набережная в Адлере
Смешные песели в хаски-парке, которые дружно спали вповалку ровно до того момента, как пришла тренер с вкусняшками
Красная Поляна, высота 2200 метров
Глициния, она же вистерия. Очень рада, что попала на ее цветение!
А вы когда-нибудь ездили к морю не в сезон? Делитесь своими историями в комментариях!