Я, честно говоря, искренне разделяю любовь героев этих историй к югу в несезон. Тишина, природа, мало людей. Жара мне не нравится, и купаться в море я не любитель — мне милее хлорированный бассейн. Так что я выбираю ездить на юг в апреле или октябре. Покажу как раз несколько своих фото из апрельского Сочи.