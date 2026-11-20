Она тряслась в Урюпинском трамвае,
давило одиночество, тоска,
(не старая, домашняя, не злая),
вдруг сверху по-французски: "Do des pas?"
"Мужик, француз!"- подумалось бедняжке,
Париж, Шабли, Монмартр и фрикасе,
багет, рокфор, в бистро вкусняшки...
Не веря счастью - "Pardon quoi?"
И баритон почти французский,
мечты и дум прервав полёт,
задал вопрос на чистом русском:
"Трамвай, ***, до депА идёт?"
17 человек, у которых утро выдалось на редкость чудным
Говорят, как утро встретишь, так и день проведешь. Героям этой подборки повезло: их день начался с неожиданных находок, случайных знакомств, курьезных ситуаций и приятных сюрпризов, после которых хочется улыбаться до самого вечера.
- Я живу в доме, стоящем впритык к другому дому, окна в окна. И тут на мой незастекленный балкон стали летать бумажные самолетики. Утром просыпаюсь, иду на балкон и уже машинально подбираю и выбрасываю их, и так где-то месяца два. Уже вошло в привычку. И вдруг однажды, подобрав очередной самолетик, я читаю на нем: «Приходи в парк сегодня к семи». Не могла дождаться вечера, прилетела на место, как на крыльях. С тех пор прошло два года. Обожаю своего мужа-летчика!
- Еду утром в троллейбусе. При его торможении молодой мужчина нечаянно толкнул пожилую женщину и тут же извинился — на английском языке. Женщина, улыбнувшись, что-то ответила ему, и у них завязался диалог. Провинциальный город. Семь утра, и два человека в троллейбусе мило беседуют на английском языке. Думаю, есть чему удивиться. Вслух, непроизвольно произношу: «Очень интересно, но ничего не понятно». В этот момент со мной равняется кондуктор и говорит: «Ничего интересного, просто парень рассказывает женщине, что он приехал по работе сюда».
Спрашиваю, уже не скрывая любопытства, что происходит, так как минимум три человека, включая кондуктора, знают язык. Пожилая женщина рассказала о том, что много лет преподавала иностранные языки в вузе, а кондуктор по профессии — экскурсовод со знанием английского и итальянского, которая в силу жизненных обстоятельств уехала из большого города. Никаких философских мыслей не последовало. Просто день. Просто жизнь.
Она тряслась в Урюпинском трамвае,
«Сварил кофе, выглянул в окно, а там — первый морозец и вот такая красота! Не удержался, решил поделиться»
- Утром пошла вынести мусор, и тут вижу купюру в 100 евро! Не порванная, не подделка, а самая настоящая! Кто и зачем ее выкинул? Всех опросила, никто ни сном ни духом. Муж вообще не поверил, что такое возможно.
- Работаю за городом, на работу езжу всегда одним и тем же междугородним автобусом, с одним и тем же водителем, в одно и то же время. Отличительная черта автобуса — он ярко-желтого цвета, поэтому я его пропустить не боюсь. И спокойно слушаю музыку в наушниках на остановке, зная, что что-то желтое вот-вот мелькнет. Ну и сегодня, как обычно, стою на остановке, слушаю музыку. Вдруг, сквозь наушники, слышу очень громкий автомобильный сигнал, смотрю, стоит какой-то автобус, открывается дверь, а там мой водитель кричит: «Желтый сломался. Садись, а то на работу опоздаешь!» Вот такое вот доброе утро.
«Сегодняшнее утро из окна моей работы. После проливного дождя в 5 месяцев каждый день наконец-то выпал снег, и сегодня видим мы солнышко. Заполярный круг. Полярная ночь»
- Утро раннее, спать хочется очень. Решила начать день с приятного и залезла в ванну с пеной. И тут вдруг открывается дверь, и ко мне заходит абсолютно незнакомый мужик с бородой, чемоданом и в фуфайке, и начинает, насвистывая, раздеваться. В тамбуре железная дверь. В квартиру еще одна железная дверь. Я лежу молча в опупении.
Оказывается, накануне муж договорился со слесарем менять трубы. Утром слесарь ему позвонил, сонный муж открыл дверь и утопал обратно спать, слесарь прошел к месту работы. Ну, зато проснулась. Слесарь, когда обернулся и увидел мои глаза среди этих гор пены, тоже проснулся. День начался бодренько.
- Год выдался очень тяжелым. Поэтому на свой день рождения я ничего не ждала, о каком-то праздновании речи вообще не шло. Так представьте мое удивление, когда утром, помимо приготовленного праздничного завтрака, я обнаружила на столе именную, красивейшую деревянную коробку для рецептов ручной работы. Большая, белая, такая нарядная. Оказалось, мой 15-летний ребенок нашел подработку и несколько месяцев копил деньги, чтобы подарить мне что-то на 40-летие. Стоит ли говорить, что у меня лучшая в мире дочь?
Утро этой девушки началось не с кофе. Вот это поворот!
- В детстве одним из моих любимых мультсериалов был «Черепашки-ниндзя». Мне всегда было интересно, каково истинное лицо Шреддера? Мне очень нравился этот персонаж и казался загадкой всего мультфильма. На днях я вспомнил об этом мультфильме и решил по утрам смотреть, пока завтракаю.
И вот сегодня, в районе восьми утра, я узрел лицо Шреддера! Серия была про то, как план Мозга по перемещению воинов из измерения Икс провалился, и он сам на пару со Шреддером оказались в этом измерении. Шреддера это не устроило, он срывает маску и заявляет об этом Мозгу. На этом моменте я завис с кружкой чая в руке! Завтра у меня день рождения, 33 года, детское любопытство и желание исполнилось, я счастлив!
«Утро началось приятно: нашлось мое любимое „счастливое“ кольцо. Все бы ничего, но я потеряла его в лесу в октябре этого года. А нашла в перчатке, которую не надевала с декабря 2025. И как это понимать?»
Как, как... ушло по-английски — снялось вместе с перчаткой! Видимо, кольцо решило, что палец ему великоват.
- Я не люблю ходить медленно, поэтому у меня почти всегда быстрый темп ходьбы. Иду сегодня утром на работу в потоке людей, призадумался, обхожу всех, как всегда. Тут меня обгоняет мужик, смотрю я на него и думаю: «А ведь неплохо идет, надо поднажать».
В общем, сел ему на хвост и мы несемся, как этакие «тротуар-рейсеры». То у него появится помеха в виде двух женщин и я его обойду, то он меня, срезав поворот или бодро проехав по луже. Идем мы так и на перекрестке, пока горит красный, мужик говорит: «Обычно я всегда хожу быстрее всех, а тут ты задал жару. Наверное надо после зимы размяться».
После мы обменялись пожеланиями хорошего дня и разошлись в разные стороны.
Когда мне было восемь, каждое зимнее утро мы с братом (старше меня на два года) шли в школу в трескучие морозы, доходившие порой до минус шестидесяти. Уроки начинались в 8:15, а ровно в восемь по радио звучал гимн. Брат тут же торопил: «Скорей!» Нам нужно было успеть пройти мимо столба с громкоговорителем на середине пути, пока играет гимн — так он сверял время.
Мама укутывала мне лицо толстым шарфом, и я шёл следом совсем вслепую, только по скрипу его шагов. Брат нарочно менял темп: то ускорялся, то шёл медленнее, а я тихонько смеялся про себя с абсолютным детским доверием. Знал, что он ведёт меня так, чтобы я не споткнулся.
Брата давно уже нет в живых, но я до сих пор с теплотой помню эти утра. Спасибо тебе, брат, за то, что всегда был рядом и так бережно вёл меня за собой.
Сказочное утро в Ала-Арче. Красота-то какая — лепота!
- Только что: захожу в метро — платформа пуста, поезд стоит лишних минуты две. Спокойно захожу в вагон и пробираюсь к переговорному устройству, делаю вид, что нажимаю кнопку и говорю: «Серега поехали.» И поворачиваюсь лицом к выходу. И тут по классике жанра двери закрываются и поезд устремляется в темноту туннеля.
«Сначала показалось, что на балконе просто запотели стекла. Но оказалось, что за ночь лангольеры съели пространство-время вокруг меня»
Каждое утро я еду на работу одним и тем же маршрутом. И каждый день в одно и то же время в автобус заходит молодая девушка с ребенком. Едут они несколько остановок. Я все время стараюсь сесть у окна, потому что когда они выходят на своей остановке, эта маленькая девочка машет мне рукой на прощание. Машет и улыбается. Сначала я думала, что машет она всем, но нет, ребенок смотрит именно на меня. Она идет вдоль автобуса и ищет меня глазами, а когда находит, сразу машет — это удивительно. Пишу это потому что захотелось поделиться, эта девочка просто делает мой день и заряжает своим позитивом и детской непосредственностью. На душе сразу становится тепло. Человеку на самом деле так мало нужно для счастья.
Бонус: муж оставил мне завтрак с запиской. То, что он написал — круче, чем признание в любви. Ведь я сейчас стараюсь следить за питанием
А вот еще подборка историй о маленьких чудесах, которые скрасили серые будни.