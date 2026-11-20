Когда мне было восемь, каждое зимнее утро мы с братом (старше меня на два года) шли в школу в трескучие морозы, доходившие порой до минус шестидесяти. Уроки начинались в 8:15, а ровно в восемь по радио звучал гимн. Брат тут же торопил: «Скорей!» Нам нужно было успеть пройти мимо столба с громкоговорителем на середине пути, пока играет гимн — так он сверял время.

Мама укутывала мне лицо толстым шарфом, и я шёл следом совсем вслепую, только по скрипу его шагов. Брат нарочно менял темп: то ускорялся, то шёл медленнее, а я тихонько смеялся про себя с абсолютным детским доверием. Знал, что он ведёт меня так, чтобы я не споткнулся.

Брата давно уже нет в живых, но я до сих пор с теплотой помню эти утра. Спасибо тебе, брат, за то, что всегда был рядом и так бережно вёл меня за собой.