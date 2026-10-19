14 мастеров и умельцев, в чьих руках старые вещи заиграли по-новому
Устаревшее платье из секонда, неказистый и потертый журнальный столик и сломанная пополам брошь — кто-то даже и не взглянул бы на эти вещицы. А вот настоящие мастера — не всегда профессионалы, — о которых и пойдет речь в этой статье, рискнули, и у них получилось что-то интересное и иногда даже выдающееся. Диву даешься, откуда у людей столько таланта и усердия, чтобы ремонтировать столетие часы и восстанавливать ржавые раритетные проекторы.
Девушка на барахолке купила всего за доллар старую сумку и занялась ее реставрацией. Результат удивил всех
Сумочка выполнена в стиле ар-деко 1920-х. Мастерица купила новый ремешок, а саму сумку реставрировала с помощью кондиционеров для кожи и полироли для металла.
Женщина купила на аукционе сломанную, но довольно ценную брошь. В ювелирном поначалу ей отказали, но мастер на все руки все же нашелся
«Когда мне отказали в ремонте, я расстроилась. Но тут появился мастер Фред, который взялся починить брошь, но сказал, что на это потребуется много времени. Знаете, ради такого результата стоило подождать! По моей просьбе он даже добавил скрытое ушко, чтобы украшение можно было носить и как кулон. В общем, я даже его обняла в благодарность. Все-таки человек реставрировал украшение в эдвардианском стиле работы Гаттла, примерно конец 19 — начало 20 вв. На брошке 50 бриллиантов и две чудесные жемчужины».
Девушка отреставрировала куклу и всех удивила итогом работы
«Коллега попросила привести в порядок ее куклу. И просто не могу не похвастаться результатом! Все сделала сама: новое платье, чулки, волосы. Разве что губы не трогала».
Этот раритетный проектор «Волшебный фонарь» попал в руки настоящего мастера
Никому не нужный старинный проектор покрылся пылью и заржавел. Но в итоге один мужчина разобрал его буквально по деталькам, каждую очистил, отполировал и покрыл воском деревянные элементы. Оптика тоже подверглась реставрации, а световой элемент пришлось поискать и установить. И только поглядите, как здорово смотреть слайды на «Волшебном фонаре» — историческом предке современных проекторов.
Мужчина нашел на тротуаре старенький журнальный столик, а теперь у него есть красивый предмет мебели
«Кто бы мог подумать, что я просто найду этот стол? В нем даже были чьи-то носки! Я, конечно, не профи, но результатом доволен. Удалил остатки старого покрытия, обработал несколько пятен от воды щавелевой кислотой. Сверху покрыл стол гелевой морилкой и парой слоев сатинового полиуретана. На ножки нанес черную эмаль».
Девушке достались два старых кресла от бабули
Мастерица все взяла в свои руки, полностью разобрала, как она говорит, кресла «до трухи» и собирала заново. Результат прекрасен, правда?
Мастеру всегда нравилась пиратская тематика. Именно своим увлечением он и вдохновился, чтобы переделать старый клатч
«Этот клатч совершенно прекрасен. Главная изюминка — монетница с необычным механизмом. Но со временем он потерся и выглядел не так презентабельно. Вот я и решил его обновить в пиратском стиле. Установил подиумы с рельефными рисунками. На внутренних поверхностях удалось разместить каноничные монеты».
К мужчине попали 100-летние настенные часы с маятником в печальном состоянии. И он создал из них шедевр
Мастер решил сохранить как можно больше оригинального от этих винтажных часов. Чинить пришлось практически все. Вот как он начал работу: «Дверца корпуса была разобрана, зачищена, заново склеена. Все резные элементы я выполнял вручную сам. Покрыл все лаком, сделал латунные пластинки с регулировочными винтами, чтобы часы было удобно крепить к стенке — малейший перекос может привести к остановке часов или неравномерному ходу».
Мастер был расстроен состоянием циферблата: «Механизм полностью разбирал и устранял дефекты, промывал в бензине. Увы, бумажный циферблат привести в приличный вид не удалось: он, как старинное фото, весь в мелких трещинах и царапинах. Но вместо него я раздобыл керамический циферблат в отличном состоянии».
Любопытно, что у старинных настенных часов декоративную нижнюю часть корпуса принято называть «бородой», а верхнюю — «короной». Так вот у «бороды» корпуса этих часиков не хватало некоторых элементов, а «короны» и вовсе не было. Умелец не растерялся: «Пришлось самостоятельно доукомплектовывать коробку. Чтобы воссоздать „корону“, за пример взял иллюстрацию в готическом стиле. В конце корпус обработал воском, а декоративные элементы с резьбой — шеллачным лаком».
Согласитесь, результат впечатляет! Эти часы будто недавно висели в гостиной какого-то графского поместья, а теперь украшают современную квартиру.
Мастер купил в секонде сумку за 4 евро и хорошенько над ней поработал
«В сумке не было застежки, так что изначально хотел пустить ее на сырье. Но что-то запала она мне в душу. Сделал новые замочки, отреставрировал торцы и получил хорошую сумку.».
Молодой человек похвастался тем, как его отец отреставрировал старый комод
Комод моей бабушки! Живет у тети. Забрала бы себе, но некуда, к сожалению. Это комод для большого дома, не для квартиры
«Как же хочется узнать, чем жили прежние хозяева этого комода: хранили приданое или украшения? По состоянию полозьев и ящиков ясно, что комодом часто пользовались. Видно, что и реставрация была до нас. Все работы выполнил отец: восстановил подвижность ящиков, изготовил утраченные детали, устранил щели в корпусе. Фурнитуру отполировал пастой ГОИ. Красил краской Little Greene».
Из практически разрушенного антикварного столика мастерица создала завидный предмет интерьера
«Приобрела ломберный столик в состоянии «дров». Столешница винтом, одна нога после старого ремонта, междуножье сломано. Стол был разобран, отдефектован. Стало понятно, что столешницу придется отправить в утиль, она вся проедена жуком, шпон на подстолье наполовину был утрачен. По виду — это шпон корня клена, еще его называют «птичий глаз». Красивый и редкий. Было решено сохранить родной шпон на ножках, а в качестве ремонта брать полоски с подстолья. Шпон крошился и ломался, но я настаивала на своем. Где-то месяц у меня ушел на работу с ногами. Я шпаклевала отверстия от жука и подклеивала заплатки.
Параллельно в литейной мастерской были заказаны недостающие элементы: накладки из латуни и одна лапа на ногу. Хорошо, что по каждому элементу были образцы и в мастерской мне сделали точные копии латунных украшений. Так выглядели оригинальные «лапки»:
Для столешницы решили взять основу, зафанеровать ее со всех сторон шпоном. Лицевую часть сделали в технике маркетри из разных пород дерева. За шпоном специально ездили в Санкт-Петербург на оптовый склад. Привезли несколько разных пород, но остановились на корне американского ореха (похож на «птичий глаз» на ногах) и дубе".
Ну это и практически новый столик по мотивам старого😅, но очень красиво 👍👏
Если платье вышло из моды, его не нужно сдавать в утиль. Только посмотрите, как девушка перешила модель 1980-х
Для начинающей швеи очень даже неплохо! Эх, везёт им сейчас, у нас секондов не было, шили из старых штор, а часто, на свой страх и риск, из нормального отреза.
«Придала немного очарования платью из вискозы 80-х, которое купила в секонде. Вывернула лиф так, чтобы пуговицы располагались вдоль передней части, изменила форму выреза горловины, подкорректировала рукава, чтобы они были немного пышными. Я учусь шить уже пару лет, и это первый раз, когда я так успешно переделала платье без выкройки. Было весело!»
Иногда дорогим сердцу вещам нужна минимальная переделка, и тут важно, чтобы мастер не перестарался
«Эти украшения принадлежали бабуле, и я так рада заполучить их! Единственная загвоздка — бабушка носила клипсы. Оказалось, что в мастерской их можно легко переделать в серьги-гвоздики».
Даже не профессионал может быть мастером на все руки: только посмотрите на эти отреставрированные табуретки. Жаль, что хозяину придется их отдать
«Эти табуреты стоили 40 долларов. Этот опыт реставрации мебели многому меня научил: так что если я решусь снова обновлять плетеную мебель, то многое сделаю по-другому. Но результат все равно впечатляет. Дерево обработано минимально — покрыто воском. К сожалению, они слишком высокие для стола в моем доме, и мне придется с ними расстаться, но я сохраню эти стулья в своем сердце».
Бонус: если человек мастер, то у него все получается
- Мамина старая швейная машинка совсем заклинила. Муж хотел ее выбросить, но я уговорила отнести мастеру. Тот снял корпус, заглянул внутрь и резко побледнел: «За 30 лет такое впервые вижу!» Светит фонариком и вытаскивает пинцетом почерневший от времени серебряный медальон. Мама потеряла его лет 20 назад, я еще в школу ходила. И вот — он провалился в щель нашей машинки. А со временем попал между шестернок. Мастер в итоге нам не только машинку починил, но и кулон почистил. Так что я снова могу шить, а мама радуется тому, что ее медальон нашелся.
Аа, ну это как-то мелко.. Я думала, там перстень с бриллиантом в 50 карат, или клад золотых монет килограммов десять.. С чего бледнеть-то резко было?
Если вы любите такие переделки так же, как и мы, то советуем заглянуть в другие наши статьи: