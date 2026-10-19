14 мастеров и умельцев, в чьих руках старые вещи заиграли по-новому

Мастер был расстроен состоянием циферблата: «Механизм полностью разбирал и устранял дефекты, промывал в бензине. Увы, бумажный циферблат привести в приличный вид не удалось: он, как старинное фото, весь в мелких трещинах и царапинах. Но вместо него я раздобыл керамический циферблат в отличном состоянии».

Любопытно, что у старинных настенных часов декоративную нижнюю часть корпуса принято называть «бородой», а верхнюю — «короной». Так вот у «бороды» корпуса этих часиков не хватало некоторых элементов, а «короны» и вовсе не было. Умелец не растерялся: «Пришлось самостоятельно доукомплектовывать коробку. Чтобы воссоздать „корону“, за пример взял иллюстрацию в готическом стиле. В конце корпус обработал воском, а декоративные элементы с резьбой — шеллачным лаком».