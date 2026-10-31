Как можно перепутать Страсбург и Штутгарт?
Ни одной буквы не совпадает.
Я понимаю, если бы вы Краснодар с Красноярском перепутали.
Такие случаи были в 2014 году, когда на Олимпиаду в Сочи прилетали иностранцы и вместо Краснодара улетали в Красноярск.
13 случайных встреч, которые за мгновение перевернули всю жизнь
Случайное знакомство может перевернуть нашу жизнь вверх тормашками за каких-то несколько минут. Новое знакомство или нежданный разговор со старым приятелем могут запустить цепочку событий, которая принесет классные перемены. А самое интригующее, что угадать заранее, когда это произойдет, невозможно.
- Случайно перепутала названия городов, когда покупала билеты из Европы домой. Думала, что должна была лететь из Страсбурга, а вылет был из Штутгарта. О том, что я перепутала город, я узнала за день до вылета. Зато там я познакомилась с парнем, вышла замуж и родила сына. Живем в Штутгарте.
Как можно перепутать Страсбург и Штутгарт?
- Мы с мамой поехали отдыхать в Болгарию. Приехали, а там какая-то неразбериха случилась с отелем и нас повезли не просто в другую гостиницу, а в другой город. И такая же история случилась с одним мужчиной: он тоже забронировал путевку в другой отель, а в итоге оказался в нашем. Так мама встретилась с человеком, который стал для нее лучшим мужем, а мне, со временем, лучшим папой. Они живут в настоящей любви и скоро отметят уже 30-летие брака.
- Пришла в турфирму выбирать тур, хотела на Сейшелы. Девушка посмотрела на меня и сказала: «На Сейшелах вам будет скучно, в Мексику не хотите?» И я такая: «А давайте». Так я полетела в Канкун. Живу тут уже почти 11 лет. Та девушка из турфирмы изменила всю мою жизнь, а я даже имени ее не знаю.
- Стиралка стала «скакать» во время отжима. Живу одна, сама выставить не смогу, вызвала мастера. Приехала хрупкая девчушка и такая: «Здрасте, я насчет стиралки». Я подумала: «Заюш, да мы ее даже с места не сдвинем», — а самой любопытно, как она выкрутится. А та берет и достает из рюкзака какой-то баллончик, брызгает пол возле машинки и под ней, а потом за минуту, не напрягаясь, ее сдвигает и ставит как надо. Мы с ней разболтались, она рассказала, что раньше в магазине работала, а потом увидела объявление о наборе на курс по ремонту бытовой техники и решила пойти. Я сама в тот момент без работы была и заинтересовалась этим. Да так, что тоже окончила курсы и уже сама третий год занимаюсь ремонтом холодильников и стиралок и очень довольна тем, как с тех пор перевернулась моя жизнь.
На ремонте стиралок сейчас крутится много мошенников.
Я сам на таких попадал. Навешают лапши, что двигатель сгорел или еще что-нибудь.
Ремонт стоит 3 тысячи, например.
А сделают халтуру, которая через неделю опять сломается.
Вызываешь другого мастера, и тут выясняется, что тот тебя обманул, а на самом деле ремонт стоит не 3, а 7 тысяч.
- На прошлой неделе машину моей подруги на парковке притер какой-то мужчина. Он оказался хорошим человеком и скинул ей на карту круглую сумму, чтобы она убрала царапину на бампере. Она сделала все у знакомого мастера очень дешево и остаток денег отправила тому мужику обратно на карту. Сегодня у них свидание.
Скинул 50 тысяч, сделала за 15. Недавно эту историю читала, не знаю, зачем суммы скрывать в пересказе.
- Мы на работе искали сотрудника. Пришло несколько кандидатов, одинаковых по характеристикам и навыкам. Не могли определиться и решили тянуть жребий. Все 5 человек вытянули одного кандидата. Директор ему позвонил и пригласила на работу. Он потом рассказывал, что через минуту ему позвонили с другой вакансии и пригласили туда, мы были первыми, поэтому он приехал к нам. Теперь он мой муж.
- Записалась на занятие по джампингу, забыла кроссовки, меня не пустили. Расстроилась и спросила, проходит ли какое-то еще другое занятие в это время и могу ли я зайти. Мне сказали, что аэростретчинг, но зайти я смогу только если кто-то не дойдет, так как запись полная. Одна девушка не пришла и меня пустили, теперь я тренер по аэростретчингу.
- Написал сообщение другу, который недавно переехал в другой регион, и, как потом выяснилось, сменил там номер на местный. Вместо него мне ответила незнакомая девушка, которая сказала, что недавно получила этот номер и понятия не имеет, кто я. На следующий день она по ошибке тоже отправила мне сообщение. Мы немного пообщались. Прошло 15 лет. Мы счастливо женаты, а наш ребенок уже учится в школе.
- Дело было в 2010 году. Я тогда хотела устроиться работать в сферу торговли, но случайно перепутала место и пришла на собеседование не в тот магазин. Что удивительно, меня туда приняли. Каждый раз, когда я отслеживаю траекторию своей жизни до того момента, понимаю, что если бы я тогда не перепутала адрес, то никогда не встретила бы свою лучшую подругу и своего мужа. Никто из них там не работал, но косвенные знакомства, которые я там завела, привели меня к ним.
- В 2017 году сижу в аэропорту, жду вылет в Нью-Йорк, летела по программе Work & Travel в очень маленький городок. Подошел парень, перепутал меня с другой девушкой, ушел. Я прилетаю в Нью-Йорк, потом еду в свой городок на автобусе, начинаю работать, проходит пара дней и там я встречаю его же. Он приехал туда же, только позже. Сейчас мы женаты и у нас двое деток.
- Моя подруга в юности работала официанткой, где встретила вице-президента какой-то суперкрутой компании, которого частенько обслуживала. Он был так восхищен ее трудолюбием, что когда ему в штат потребовался координатор, то он предложил ей эту должность. В общем, сейчас она сама тоже вице-президент в этой сфере.
- Друзья уговаривали пойти с ними на одно мероприятие. Я сначала отказывался, а потом все же согласился. Там познакомился с девушкой, мы разговорились и в какой-то момент разговор зашел о кулинарии. Она упомянула, что ищет шеф-повара для своего банкета. А я как раз неплохо готовлю и имею опыт в приготовлении блюд на толпу более 50 гостей и готов взяться за работу. Чтобы не быть голословным, пригласил ее к себе на ужин для демонстрации профессиональных навыков. Вот честно, у меня к ней вообще никакого романтического интереса не было, она просто показалась приятным человеком, с которым классно общаться. Короче, ее ожидания от еды я оправдал, и мы уже 10 лет женаты.
- Пока искала работу, прошла кучу разных собеседований, созванивалась с огромным количеством компаний. Как-то раз мне перезвонили, сказали, что понравилось мое портфолио и сразу предложили выйти к ним в офис. Прихожу я туда, значит, и уверенно заявляю, что у меня первый рабочий день. Мне выделили рабочее место, накидали каких-то задач сразу и я сижу, разбираюсь. Тут звонит мой телефон. Это звонили из той компании, в которую меня взяли! Получилось, что я пришла совсем в другую фирму, в которой тоже как-то проходила собеседование, но мне тогда отказали. А тут я уверенно зашла, заявила, что работаю тут, и ни у кого не возникло вопросов.
Если у вас есть примеры, когда неожиданная встреча обернулась крутыми переменами, то расскажите, пожалуйста, об этом в комментариях.
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