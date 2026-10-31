13 случайных встреч, которые за мгновение перевернули всю жизнь

На ремонте стиралок сейчас крутится много мошенников.

Я сам на таких попадал. Навешают лапши, что двигатель сгорел или еще что-нибудь.

Ремонт стоит 3 тысячи, например.

А сделают халтуру, которая через неделю опять сломается.

Вызываешь другого мастера, и тут выясняется, что тот тебя обманул, а на самом деле ремонт стоит не 3, а 7 тысяч.