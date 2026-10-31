11 детских вопросов, к которым взрослые не сразу нашли ответы

Дети видят мир без фильтров и задают вопросы, к которым жизнь нас не готовила: от классического «Существует ли Дед Мороз?» до прагматичного «Зачем мне вообще эта география?» В нашей подборке — знакомые многим ситуации, когда детская логика поставила взрослых в тупик, а заодно и взгляд на то, о чем в этот момент могли думать мамы и папы. В бонусе — личная история автора статьи о неожиданном вопросе, который однажды задал ей сын перед сном.