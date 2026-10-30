Не знаю, как в России, а в Германии резко уменьшилось количество птиц. Когда мы переехали в квартиру, в которой я сейчас живу, каждую весну нас будило громкое пение многочисленных черных дроздов. А теперь редко это пение слышу. И воробьёв заметно меньше стало. Печально. На 90% это последствия деятельности человека. Сами толком не живём и другой живности жить не даём.
Я заметила, что во дворах и парках все реже слышны птичьи голоса, и решила узнать, куда же пропало привычное многоголосье
Недавно бегала утром по знакомому с детства парку и поймала себя на странном ощущении: в привычном звуковом фоне чего-то не хватает. Вроде бы все на месте — и радостные голоса играющей детворы, и шуршание листвы под ногами, и шум ветра. А потом поняла, что почти не слышу в этой «мелодии» гомона птиц. Раньше я отчетливо слышала и резкое, металлическое карканье ворон и галок, и перепалки уток, и деловитое, тихое попискивание синичек, а еще грустные осенние песни зорянок. А сейчас эти звуки почти не слышны.
Я поделилась этим наблюдением с подругой, с которой мы встретились попить кофейку. Лена рассмеялась и рассказала мне такую историю: «Знаешь же, что бабуля у меня — еще та ворчунья. Привела к ней на днях жениха знакомиться, а она опять завела любимую шарманку: мол, раньше и трава была зеленее, и кавалеры — с форсом, и даже соловьи за окном пели слаще. Я сижу, тихо фыркаю, жду, когда этот поток ностальгии закончится, и тут мой красавец выдает: „А ведь вы правы, Клавдия Ивановна, птицы действительно стали петь по-другому“. Бабуля от неожиданности аж чашку с чаем опустила, а Костик — ты же помнишь, что он ученый-эколог, — давай разливаться — не хуже тех соловьев. В общем, теперь он у бабушки главный любимчик и большой авторитет». По словам Кости, наука и правда на стороне Клавдии Ивановны. Птичье пение во дворах и парках действительно меняется, и на то есть причины, заставляющие пернатых перестраивать свой репертуар или вовсе умолкать.
«Широконоска».
Самая очевидная — так называемый «акустический мусор». Современный город никогда не спит: гул машин, сирены и стройки создают плотный низкочастотный фон. Чтобы их услышали сородичи, птицы вынуждены менять высоту голоса. Они переходят на высокие, резкие, почти кричащие ноты, чтобы «пробить» звуковую стену мегаполиса. Сложные, нежные рулады, которыми восхищалась бабушка Лены, просто тонут в городском шуме. Птицам приходится выбирать: либо петь во все горло «некрасиво», но быть услышанными, либо молчать.
соловьи как поют так и поют . центр города, а по весне такие концерты. и никакие машины им не мешают . очень много птиц стало в последние время до этого мне не попадавшие в городе -щеглы, зяблики . снегири вернулись. их очень много лет не было , по окраинам разве что, где нибудь на промзоне
«Вьюрок».
Виртуозное исполнение требует от пернатых певцов огромных сил. Сложная и последовательная песня показывает, что самец находится в отличной физической форме — именно это привлекает самок и помогает защищать территорию. Громкие же и простые звуки со своей задачей справляются, но теряют ту красоту и богатство оттенков, которые так ценила Клавдия Ивановна.
«Подсматриваем за сойкой».
Влияют на птиц не только шумы, но и электромагнитные волны от вышек связи, проводов и гаджетов. Они сбивают их внутренний «компас», что особенно критично во время миграции. Пернатые начинают менять привычные маршруты, облетая шумные и «фонящие» города стороной. Плюс ко всему, современные парки часто выглядят чересчур ухоженными. Для комфортной жизни птицам нужны густые заросли, старые дуплистые деревья и дикая трава, где можно гнездиться и охотиться на насекомых. Когда все идеально выкошено и подстрижено, певчим птицам просто нечего есть и негде прятать птенцов. Вот еще одна причина, почему птичий «хор» в мегаполисах редеет.
По этому поводу хочется отправить лучи негодования коммунальщикам, которые буквально выбривают траву под ноль.
А еще оказалось, что птичье пение — это не просто трели, а настоящая культура, которая передается из поколения в поколение. Птенцы учатся вокалу, слушая родителей и соседей. Если популяция вида в городе сокращается, учиться становится не у кого. Ученые в Австралии заметили это на примере птичек со смешным названием — медоедов-регентов: когда их число критически снизилось, молодые самцы стали петь «неправильно» или вовсе копировать звуки других видов. Для самки такая песня звучит как фраза на незнакомом языке: если самец путает ноты, он кажется ей «чужаком». В итоге пары не образуются, и не могут дать потомства.
«Зарянка».
Но не все так печально — надежда есть! Ученые уже озадачились этой проблемой и начали привлекать к ее решению искусственный интеллект. Сейчас орнитологи и любители птиц по всему миру записывают голоса пернатых и создают огромные базы данных. На основе этих архивов ИИ синтезирует правильные мелодии. С помощью нейросетей исследователи восстанавливают утраченные песни и используют их для «обучения» молодого поколения пернатых вокалистов.
Несмотря на все сложности городской жизни, птицы остаются нашими самыми близкими соседями, и каждая случайная встреча с ними напоминает о том, как важно беречь окружающий мир. Предлагаем вам подборку кадров с удивительными птицами, которых люди встретили на обычной прогулке.
Комментарии
У нас в палисаднике за домом каждое утро часов в пять, начинает петь какая-то птичка. Мелодия её песенки всегда одинаковая. Я когда слышу её, знаю, что мне, "сове" пора ложиться спать.
У меня сосед как-то раз даже филина домой притащил - отбил во дворе у вороньей стаи. Они его (филина, не соседа) успели поранить. Полдня филин просидел у меня на балконе (балкон застеклённый), а потом его увезли в деревню на реабилитацию.
Очень много птенцов погибают ещё в гнезде, если родители использовали для постройки гнезда шерсть домашних животных, обработанную специальными средствами от блох и клещей. Эти средства - сильный яд для птенцов, а многие вычёсывают своих животных на улице.
Как же я тоскую по весне и пению птиц, которое вместе с тёплым весенним воздухом врывается в открытое окно в моей комнате...