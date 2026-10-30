Я заметила, что во дворах и парках все реже слышны птичьи голоса, и решила узнать, куда же пропало привычное многоголосье

Я поделилась этим наблюдением с подругой, с которой мы встретились попить кофейку. Лена рассмеялась и рассказала мне такую историю: «Знаешь же, что бабуля у меня — еще та ворчунья. Привела к ней на днях жениха знакомиться, а она опять завела любимую шарманку: мол, раньше и трава была зеленее, и кавалеры — с форсом, и даже соловьи за окном пели слаще. Я сижу, тихо фыркаю, жду, когда этот поток ностальгии закончится, и тут мой красавец выдает: „А ведь вы правы, Клавдия Ивановна, птицы действительно стали петь по-другому“. Бабуля от неожиданности аж чашку с чаем опустила, а Костик — ты же помнишь, что он ученый-эколог, — давай разливаться — не хуже тех соловьев. В общем, теперь он у бабушки главный любимчик и большой авторитет». По словам Кости, наука и правда на стороне Клавдии Ивановны. Птичье пение во дворах и парках действительно меняется, и на то есть причины, заставляющие пернатых перестраивать свой репертуар или вовсе умолкать.