Я пересмотрела любимые старые фильмы вместе с подростками — и увидела героев другими глазами

Мы с подругой начали обсуждать сюжеты любимых фильмов один за другим. Вдруг я поймала себя на мысли: если убрать из этих картин волшебную музыку, гениальную актерскую игру и наше ностальгическое восприятие, некоторые моменты сегодня выглядят, мягко говоря, неоднозначно.

— Слушай, — хмыкнула подруга, прихлебывая чай. — Раз уж мы пошли по классике, то тут нельзя не затронуть фильм «Москва слезам не верит».