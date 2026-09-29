У них отличные отношения, жена от шубы отказалась, чтобы муж мир увидел.
Я пересмотрела любимые старые фильмы вместе с подростками — и увидела героев другими глазами
Я выросла на нашем старом добром кинематографе и прекрасно знаю, что будет с тем, кто возьмет билетов пачку, и сколько блюд можно приготовить из картошки. Для меня эти фильмы — как теплый плед: даже если включаешь фоном — на душе становится уютно.
Но недавно ко мне в гости пришла подруга со своей 15-летней дочерью. Мы с приятельницей пили чай в кухне-гостиной, а Арина играла на диване с нашим котом, пока на фоне крутили «Бриллиантовую руку». В какой-то момент девушка замерла, недоуменно глядя на экран, и спросила:
— А зачем этот Семен Семеныч вечно перед женой отчитывается, как школьник перед директором?
И тут я поняла, что у меня нет готового ответа. Для нас этот страх перед супругой был привычным комедийным штампом, а для современного подростка это выглядит как странные и совсем не здоровые отношения. Мне семья Горбунковых всегда казалась идеальной, но тут я взглянула на них по-новому: жена полностью контролирует финансовые дела мужа, его передвижения и даже мысли, а сам Семен Семеныч принимает это как норму. Забота, которая виделась мне в их отношениях раньше, на деле смахивает на тотальный контроль и гиперопеку. И это вряд ли можно считать семейным счастьем.
Думаю,что девочек замуж не позову.Будут вечер жить в гражданском браке.Надо любить своих мужчин, на многие недостатки закривать глаза,проявлять тепрение и мудрость
Мы с подругой начали обсуждать сюжеты любимых фильмов один за другим. Вдруг я поймала себя на мысли: если убрать из этих картин волшебную музыку, гениальную актерскую игру и наше ностальгическое восприятие, некоторые моменты сегодня выглядят, мягко говоря, неоднозначно.
— Слушай, — хмыкнула подруга, прихлебывая чай. — Раз уж мы пошли по классике, то тут нельзя не затронуть фильм «Москва слезам не верит».
Оказалось, пару месяцев назад подруга показала 15-летней дочке идеал мужчины нашего времени — Гогу. А девочка глаза закатила: «Мам, только ленивый уже не обсудил его в сети. Сомнительный персонаж. Но самого главного вы так и не заметили: ведь если мужчину пугает успешность женщины настолько, что он начинает ее избегать, то это, кроме прочего, еще и очень ранимый, незрелый человек. Ну а уж его фраза про то, что но всегда все будет решать сам на том простом основании, что он — мужчина, вообще ни в какие ворота. То есть человек с кучей комплексов, который про партнерство в браке ничего не знает. И это идеал?»
Сегодняшние молодые умнее нас,тех молодых!
Это,то ,что есть...
Но поскольку мне самой уже 40+, и куда больше вопросов вызывает эпизод, когда Гоша караулит Катерину у подъезда после единственной встречи в электричке. Представляете: идешь ты с работы, уставшая, с пакетами, а у двери стоит вчерашний случайный попутчик. Мало ли, что у него на уме?
Однако Катерина смело приглашает его домой — отчаянная женщина! А дальше Гоша продолжает нарушать границы: хозяйничает на кухне и подгоняет ее дочь, мол, помогай давай, чего стоишь? В современных реалиях такое поведение кажется бестактным. Но во времена съемок о личных границах никто не задумывался, а мужчина, способный за 15 минут из ничего соорудить ужин, считался сногсшибательным по умолчанию.
— Мам, а ваша любимая «Ирония судьбы»? Это вообще какой-то кринж! — снова подала голос с дивана 15-летняя Арина, не отрываясь от телефона. — Непонятный мужик ввалился в чужую квартиру, уходить не хочет да еще и хамит. Как вы это смотрите каждый Новый год?
Мы с подругой переглянулись. А ведь правда: забавная новогодняя история при таком взгляде милой уже не кажется. Человек проникает в чужое жилье, рушит многолетние планы Нади с Ипполитом, да и свою невесту оставляет коротать главную ночь в году в одиночестве. Так себе романтика, если честно.
Какие "многолетние планы" у Нади с Ипполитом, если они поднимали тост за то, что "в этом году я встретил тебя" - "а я тебя". Меньше года знакомы Надя и Ипполит. Слышим звон, не знаем где он? Смотрим в книгу, видим фигу?
Я сразу вспомнила, как мы впервые смотрели «Иронию» с сыном. Он тогда спросил: «Мам, тебя ничего в сюжете не смущает?» Я засмеялась: «Ну, одинаковый адрес — это они за уши притянули». Сын посмотреть на меня как на безнадежную: «Я не про это. Ничего, что у этого Лукашина ключ подошел к чужой квартире?» И я зависла. Столько лет смотрела фильм, и ни разу никто из нас не задал этот простой бытовой вопрос! Конечно, можно допустить, что все в те времена было такое одинаковое, что и замки, и ключи подходили ко всем дверям. Но это же было не так, да? Молодежь сразу видит бытовые несостыковки, которые мы просто принимали как данность.
В новом доме в одном подъезде один ключ подошёл к дверям всех квартир.
— Ладно, а «Самая обаятельная и привлекательная»? — вступилась подруга. — Там-то все честно: научный подход, аутотренинг, смена имиджа!
— Честно-то честно, — вздохнула я. — В юности советы Сусанны казались мне веселой пародией на женские хитрости. Но сейчас поражает другое: Надя начинает ломать и переделывать себя ради мужчины, который к ней абсолютно равнодушен. Меняет походку, бросает любимый пинг-понг... Хорошо хоть фильм в итоге разрушает эту идею: методика проваливается, а Надя возвращается к себе настоящей. Ну вот представь: сейчас твоя дочь ради какого-то парня начнет так себя переделывать — скажешь, что нормально?
Дочка подруги хмыкнула с дивана:
— И ради кого? Ради какого-то серого коллеги с завода? Да сейчас ни одна девчонка не станет менять себя ради парня, которому на нее пофиг!
Все-таки у молодежи с самооценкой получше, чем у нас в их возрасте было.
А вот этот фильм мне понравился. И тогда было не понятно зачем менять себя ради кого-то, но фильм смотрела несколько раз и с удовольствием
Как же без шедевров Леонида Гайдая? Дошли с подругой и до них.
— Взять хотя бы «Кавказскую пленницу», — продолжала я. — Тут современный мозг особенно сопротивляется. Ведь все мы помним, что вместо красивых ухаживаний за спортсменкой, комсомолкой и просто красавицей товарищ Саахов применял более решительные методы, не особо спрашивая, нравится все происходящее его избраннице или нет.
Дикие обычаи горцев и в наше время не редкость, а скорее закономерность. Изменить статус страны можно быстро, а вот изменить сознание и привычки людей непросто.
При этом Шурика обманом заставляют помочь: ему преподносят происходящее как безобидный «местный свадебный обычай». На экране это работает как искрометный комедийный аттракцион со знаменитыми шутками. Но стоит на секунду убрать легкую музыку и юмор — и перед нами разворачивается сюжет совсем другого, не комедийного жанра. Арине этот фильм не нравится категорически. Современные дети считывают ситуацию как не смешную с самого начала. И, мне кажется, это говорит о том, что они более чуткие, как считаете?
Любая комедия пугает, если убрать из нее комедийные приемы и представить в реальной жизни, не только старые и советские.
Относительно свежую, например, теорию большого взрыва посмотрите - тут и навязчивое преследование Леонардом Пенни, и периодические увечья и социально неадаптированные инфантильные герои и просто не очень психически нормальный Шелдон - хотели б вы такого соседа?
Потому что гротеск на экране - это смешно, а гротеск в жизни - страшно.
Мы просидели на кухне до самого вечера, споря о кино, границах и разных поколениях. Все-таки за последние 50-70 лет представления о семейном счастье, веселье и идеальных мужчинах очень изменились. Мы так и не смогли объяснить современному подростку, почему Тося простила Илью, ведь для Арины он один большой «редфлаг». И не переубедили ее в том, что Надюха — на редкость токсичная дама, сбежать от которой было самым правильным решением.
Но мы остались при своем мнении, конечно: эти фильмы мы с подругой обожаем просто потому, что они — часть нашего культурного кода, а раскладывать их на современный лад — все равно, что пытаться пробовать отдельно муку, яйца, сахар и молоко и удивляться, что на вкус совсем не торт.
А вы пересматривали старые фильмы во взрослом возрасте? Какие сцены из привычного с детства кино сегодня вызывают у вас вопросы? Давайте обсудим в комментариях!
Комментарии
Никогда Гоша мне нравился, и главный момент - он в принципе не прав, настоящий человек заставляет всех разговаривать на своем языке, а сленг оставлять для других
Хм, а был ли хоть один нормальный по нынешним меркам мужской образ в тогдашнем кинематографе? Да и женский тоже, раз пошла такая пьянка
Я лечу наркозависимых много лет . Первые это дети , родившееся в девяностых . Когда советские фильмы плохо, а из за бугра хорошо. Это поколение дало нам самое большое число наркозависимых, суицидников и т д . Время шло , а меньше проблем ни стало. Наркоманов все больше и скицидников соответственно . Так вот мое поколение , выросшее на таких фильмах в петлю не лезет, не смотря на то что нравится Гоша нам или нет. А вот то что после нас выросло огромная социальная проблема . Поэтому мамам из СССР надо переживать не за советские фильмы , а за те , которые их дети и внуки смотрят сейчас .