Честно говоря , я б удивилась, если б мой муж пришел раньше с работы и не сделал поесть...Причем тут любовь?
У нее нормальное состояние работать дольше мужа, а потом к плите?!
20+ фото и историй о людях, от которых на душе становится теплее и светлее
Муж, перегладивший гору белья и помывший все кроссовки ради уставшей жены, или незнакомый водитель, бросившийся догонять ушедший автобус, — это люди, которые принесли в повседневность капельку света. Добро и трогательная забота способны в один миг превратить любой серый день в маленькое чудо. Именно такие сюжеты раскрывают живые человеческие чувства и напоминают о самом важном.
- Мой муж — совсем не романтик. От него не дождешься постоянных признаний в любви или каких-то «телячьих нежностей». Но вчерашний вечер доказал мне все без слов. Он пришел с работы, молча встал к плите и сам сделал ужин. И пусть в меню были самые обычные макароны с сосисками, для меня это значило больше, чем поход в ресторан! Он просто сказал: «Подумал, что ты придешь домой совсем без сил. Решил все приготовить, чтобы мы сразу сели вместе и поели». В этот момент я в очередной раз осознала: его любовь выражается не в красивых фразах, а в реальной заботе.
Честно говоря , я б удивилась, если б мой муж пришел раньше с работы и не сделал поесть...Причем тут любовь?
- Ехала недавно в сеульском метро, а по соседству сидели симпатичный кореец со своей мамой. Я заметила, что они довольно долго меня разглядывали, а потом парень вдруг обращается ко мне по-английски: «Мама попросила передать, что вы очень красивая». Я поблагодарила, сказав, что мне безумно приятно. Тут мама снова начинает теребить его за рукав и что-то настойчиво втолковывать по-корейски. Парень смущенно поворачивается ко мне и выдает: «Она требует, чтобы я с вами познакомился. Извините, но она просто не в курсе, что у меня уже есть девушка. Но вы и в самом деле очень красивая». Это просто сделало мой день!
Молодой человек поделился в сети радостным событием: его девушка согласилась стать его женой
- Срочно понадобились вместительные сумки для вещей. Вспомнила, что у подруги есть классные и очень стильные, и договорилась их одолжить. Сегодня вызвала к ней курьера, чтобы все это забрать. Вскоре получаю от нее сообщение: «Сумки отдала. Кстати, я там тебе еще блинчиков положила — тетя как раз свежих напекла». Я к вечеру была совершенно без сил, но от такой заботы просто расплылась в улыбке! Ко мне приехали не только нужные вещи, но и настоящие домашние блины. Ну какая же это неимоверная милота!
- Дело было лет десять назад. Решила я сэкономить на 8 Марта и заказала маме цветы с самовывозом прямо со склада. Приехала на место, захожу в огромный ангар: впереди стойка, а за ней бесконечные цветочные стеллажи и коробки. Вдоль стеночки в ожидании сидит чисто мужская компания. Я назвала свои данные и тоже присела. В самом углу сидел мужчина с шикарным букетом роз. Проходит время, у него на коленях уже три букета, а он всё сидит. Остальные мужики начали по-доброму язвить: мол, жене, теще и маме взял, теперь ждет четвертый для новой пассии Когда ему вынесли пятый букет «Для кошечки», кто-то из ожидающих не выдержал: «Слушай, признавайся, сколько у тебя женщин?» Мужик: «Да у меня дома жена, теща, мама и две дочки! У меня даже тестя нет, я один мужик на всю семью! Так мои женщины еще и кота с улицы притащили, который в итоге оказался кошкой!» Весь склад просто грохнул от смеха.
- Мои друзья недавно нашли в Батуми выпавшего птенца стрижа и на три недели превратились в приемных родителей. Пришлось срочно консультироваться с орнитологами и изучать профильные форумы. Выяснилось, что в природе стрижи кормят малышей около 35 раз в сутки, причем исключительно живыми насекомыми! Так как в Батуми такого специфического корма не достать, ребята мотались за живыми сверчками и личинками в Тбилиси! В итоге выстроили строгий график: кормили птенца семь раз в день по часам и постоянно его взвешивали, потому что после каждого приема пищи малыш должен был прибавлять ровно по два грамма. Несмотря на бессонные ночи, выматывающие поездки и постоянные кормления, у них все получилось. Птенец окреп, набрал необходимый вес и благополучно улетел.
А у этого пользователя сбылась мечта — он увидел северное сияние!
- В студенческие годы я частенько ездила на пары невыспавшейся. Естественно, что в метро меня тут же вырубало. И каждый раз находились сердобольные пассажиры, которые начинали активно тормошить меня на станции «Университет»: «Девушка, просыпайтесь! Вам выходить!» Вся ирония заключалась в том, что мой вуз находился на «Юго-Западной», и у меня была законная возможность сладко поспать еще пару станций. Конечно, я благодарила своих спасителей за бдительность и вежливо объясняла, что мне ехать дальше.
- Вчера бежала на работу и заметила бабулю, которая не решалась перейти дорогу. Она сама попросила о помощи, сказав, что стоит тут уже полчаса. Мы пошли вместе, но шагала она с огромным трудом — переходили минут десять.Одолели мы с ней и вторую дорогу, бабушка на прощание осыпала меня пожеланиями, как именинницу. Доброе дело сделано, но на работу я, естественно, опоздала. Начальнику соврала, что проспала — кто поверит в банальную историю про переведенную через дорогу старушку? Сказали бы, что дешевая отмазка. Но тут шеф меня подловил: оказывается, он проезжал мимо и все видел! В итоге похвалил и даже пообещал выписать премию за отзывчивость. Видимо, бабуля пожелала мне удачи от всей души — сработало моментально!
Котенок под капотом теперь в безопасности
«У вас под капотом котенок. Пожалуйста, посмотрите, перед тем как будете уезжать»
- Год назад везла мужа на работу. Холодное зимнее утро, темно, и вдруг на остановке замечаем плачущую бабушку — крошечную, с добрым «сказочным» лицом. Не смогли проехать мимо. Оказалось, она упустила маршрутку, а ей нужно к определенному времени на прием. Мы с мужем без раздумий повезли ее сами. Доставили ее вовремя, она благодарила нас со слезами счастья. И вот уже целый год каждое утро эта чудесная женщина присылает мне в мессенджере картинки с пожеланием доброго утра и трогательно поздравляет со всеми праздниками.
- Как-то специально доплатила за место у окна в самолете, чтобы спокойно прислониться к стеклу и поспать. Подхожу, а мое кресло занято — там сидит индийская бабушка лет восьмидесяти, а рядом такой же дедушка. На автомате говорю, что это мое место. Они в ответ молчат. Тогда я спрашиваю, хочет ли она остаться у окна. Бабуля так радостно закивала, словно ребенок, которому пообещали чудо! В итоге весь полет я им помогала: то наушники надеть, то кино включить, то столик убрать. Было такое умилительное чувство, будто я своих собственных стариков впервые вывезла в большое путешествие.
Мужчина в 38 лет наконец-то исполнил мечту
- Зимой в подъезде у моей коллеги появилась бывшедомашняя кошка. На улице стояли суровые морозы, а в домовом чате развернулись классические баталии: одни грозились выставить животное на мороз, другие жалели и подкармливали. Забрать бедолагу к себе никто не мог. Тогда коллега предложила компромисс — открыть сбор на «кошачье приданое» и отправить ее в приют. По правилам, чтобы туда приняли животное, нужно было привезти с собой корм и оплатить первое время содержания. И, представляете, половина жильцов действительно скинулась! Соседи собрали всё необходимое и благополучно организовали кошке переезд в тепло и безопасность.
- Вчера задержалась на работе допоздна и вызвала такси. В приложении водитель неожиданно спросил, не против ли я поехать с еще одним пассажиром — маленькой собачкой. Я ответила, что животных люблю и меня это абсолютно не смутит. Когда я села на переднее сиденье, увидела, что сзади, укутанный в одеяло, спит невероятно милый щенок. Таксист рассказал, что высадив предыдущих клиентов, он ехал через дворы, и вдруг прямо на дорогу выскочило это замерзшее, трясущееся чудо. Водителю стало так жаль малыша, что он решил забрать его себе. После этой поездки стало очень тепло на душе от того, что в мире еще столько добрых и неравнодушных людей.
Как же в Санкт-Петербурге любят котиков!
- Спускалась с надземного перехода и увидела, как к остановке подъезжает мой автобус. Рванула изо всех сил, но немного не успела — он уехал прямо из-под носа. Эту сцену заметил водитель проезжавшей мимо белой машины. Он начал отчаянно сигналить, пытаясь затормозить автобус, но тот поехал дальше. Тогда этот неравнодушный мужчина окликнул меня, усадил в салон и помчал к следующей остановке, по пути снова сигналя водителю автобуса, чтобы тот меня подождал. В итоге я все-таки успела на свой маршрут!
- Как-то раз гуляла по городу и обратила внимание на очень растерянного парня. Подошла узнать, в чем дело, — оказалось, он заблудился. Я помогла ему сориентироваться и проводила до нужного места. Уже собиралась попрощаться и идти по своим делам, как вдруг он останавливает меня со словами: «Можно я в знак благодарности вас нарисую?» Выяснилось, что мне встретился настоящий художник! От такого потрясающего предложения я просто не могла отказаться, а тот самый случайный скетч бережно храню до сих пор.
Девушка купила дом, оказалось, что вместе с ней теперь будет жить и красавчик-бурундучок!
- Вышли мы как-то на прогулку. Вдруг мой сын Марк резво выскакивает из коляски, тычет пальцем в колесо припаркованной машины и кричит: «Кака!» Я терпеливо объясняю, что это просто автомобильное колесо, но он упрямо гнет свою линию и тянет ручки прямо внутрь диска. Присматриваюсь — а там забилось крошечное серое чудо, месячный котенок! Я, недолго думая, прячу эту дрожащую кроху за пазуху и разворачиваюсь в сторону дома. По пути звоню мужу и прошу выйти нам навстречу. Он, конечно, не прыгал от восторга, но и возмущаться не стал — давно уже привык. Так эта маленькая серая хулиганка и стала полноправным членом нашей семьи.
- Я заранее забронировала место у окна, но когда зашла в салон, обнаружила там уже устроившегося мужчину лет пятидесяти пяти. Выяснять отношения из-за кресла не хотелось, поэтому я просто уступила и молча села на соседнее место посередине. И ничуть об этом не пожалела. Как только мы начали взлетать, этот взрослый солидный дядька принялся с детским восторгом снимать вид из иллюминатора и строчить жене трогательные сообщения. Рейс был ночной, но даже при посадке он старательно фотографировал огни города и рассылал кадры по всем семейным чатам с подписью: «Смотри, какая красота!» Глядя на его искреннюю радость, я и сама почувствовала себя абсолютно счастливой. Похоже, просто не став спорить из-за места, я случайно помогла сбыться чьей-то маленькой заветной мечте.
«Развожу васаби на продажу. Захожу недавно отправить в очередной раз пачку заказов с семенами васаби, а девушка за стойкой мне и говорит: „Вы прямо васабий король“. И так от этого приятно стало!»
- К нам на дачу приехали погостить дальние и весьма обеспеченные родственники вместе с детьми. Я заранее начала паниковать: чем занять ребят на нашем скромном участке, где нет ни скоростного интернета, ни привычных им аниматоров. В какой-то момент детвора куда-то запропастилась. Пошла их искать и просто замерла от удивления: они сидят прямо на земле между грядок, абсолютно счастливые, и с упоением лущат свежий горох! Ребята заявили, что это самая вкусная «сладкая зеленая икра», которую они когда-либо пробовали. В итоге они наотрез отказались от изысканных ресторанных десертов, привезенных родителями, и с гордостью увезли домой целое ведро нашего дачного гороха.
- Вернулась из отпуска. Муж сказал: «Я тут такое приготовил — закачаешься! Всю зарплату спустил». Я ожидала кольцо, ремонт — все, что угодно! Захожу, а в квартире раздрай, муж весь потный. Я уже на взводе, а муж закрывает мне глаза руками и ведет в спальню. Смотрю и ахаю — там все мои вещи идеально выглажены, кроссовки помыты так, что подошвы белее, чем когда я их покупала, серебро и украшения почищены, а мои орхидеи цветут, как никогда. Муж знает, как я не люблю все это делать. Легче сто раз еду приготовить и посуду помыть. А вот стирка, глажка — увольте. Говорю: «Милый, ты, конечно, молодец, а зарплату то ты на что потратил?» Он кивнул на мою шкатулку с украшениями. Там я увидела ту самую подвеску, о которой мечтала с детства — с ключиком! Даже не знаю, за что мне с ним так повезло!
Нам часто кажется, что мир слишком полон суеты, но искреннее добро и трепетная забота способны преодолеть любые невзгоды. Когда близкие или совсем незнакомые люди протягивают руку помощи, а вовремя оказанная поддержка спасает от усталости, мы с новой силой ощущаем светлые чувства, наполняющие дни особым смыслом. А вот и еще несколько наших подборок добрых историй: