Чушь.Если это написал не ИИ то ты парень тот еще мечтатель.Нормальный человек не может забыть,что рядом в комнвте случайный гость.Встречались потом , "валяли дурака" Что это значит? Продолжай мечтать...
16 сотрудников служб доставок, у которых за каждым адресом — свой повод для улыбок
Курьеры каждый день звонят в десятки дверей, и почти за каждой их ждет своя история. Кто-то встречает их горячим чаем, а кто-то угощает мороженым. Бывает, что заказ, оставленный не в той квартире, мирит поссорившихся соседей, а бабушка устраивает у лифта настоящее перетягивание сумок с незнакомой девушкой. Каждый такой неожиданный поступок или маленькое взаимопонимание способны мгновенно поднять настроение даже в самый тяжелый день. Порой доставка посылки превращается в маленький праздник, оставляя после себя исключительно светлые воспоминания.
- Пришел с работы, заказал пиццу. Приехал курьер. Открываю дверь, а там стоит девушка, грязная с ног до головы — машина обрызгала. Говорю: «Заходи, умоешься!» Она пошла в ванную, а я есть стал. Иду потом в прихожую, а там картина маслом — эта девчуля лицо умыла, а одежда грязная. Спрашиваю, мол, еще заказы есть на сегодня? Отвечает: «Нет». Я ей: «Сейчас дам чистую одежду, иди в душ, и свою одежду в стирку». Приняла она душ, одежду постирала, легла отдыхать в соседней комнате. Я вырубился я быстро, утром слышу на кухне чайник включился, испугался, выхожу и вижу девочку, чай наливает. А я и забыл про нее, так сильно устал. Приятно пообщались с ней за завтраком, она была уже не так сильно напугана, шутила. Оказалась студенткой, подрабатывала курьером. Потом пару раз еще встречались, просто гуляли и дурака валяли. Потом она уехала домой, в свой город. Приятные, теплые воспоминания.
- Как-то мне привезли заказ. А я ничего не заказывала, но курьер настаивал, что адрес точный и все уже оплачено. Решила перестраховаться. Оказалось, что курьер не заметил литеру. У меня просто номер на доме, а ему нужен был дом «№ Б».
Курьер приехал ровно в 16:56. Такой вот облом
А я тут заказала такую штрафную пиццу, так они и её с опозданием привезли, и следующий заказ опять бесплатно! Мне аж неудобно, но пиццерия буквально через две улицы, а я заказывала с большим люфтом времени, так что как они вообще ухитряются опаздывать, неясно!
- Как-то подрабатывал курьером. Достался заказ весом 25 кг. Притащил к подъезду, звоню в домофон, детский голос отвечает: «Я ничего не заказывал!» Звоню клиенту, та не берет трубку. Все это время заказ держу на плечах, чтобы потом опять не поднимать. Так и стоял, раскорячившись, пока клиент не перезвонил. Оказывается, у нее в приложении стоял статус, что заказ задерживается.
- Ой, мне в субботу по ошибке огромную коробку с бассейном привезли! Главное, припарковались возле дома, один сразу же побежал коробку выгружать, а другой вразвалочку пошел к калитке. Я, конечно, обрадовалась, подумала, может какой-то сюрприз. Но, увидев бассейн, засомневалась. Ведь у нас он есть. Спрашиваю у курьеров, мол, точно мне? Да, вот же адрес! А там название улицы созвучное моей. Говорю, нет, у нас такая-то улица. А он не верит! Показываю рукой на забор, а там табличка с названием. Так жалко было мужика, который уже почти выгрузил коробку!
Нам много лет назад на участок завезли ну очень много кирпича.Без нас, поэтому не знаю, как долго жтот кирпич был нашим. Приезжаем с мужем на участок, вижу, что кирпич завезли,,муж молчит какое-то время, а ему комплименты озвучиваю, пока он молчит:"Ой, какой молодец! Всё-таки строим дом!!! Ура, ура!" Муж выслушал тираду моих восторнов и говорит :" Кирпич не наш. Чей, не знаю.Это ошибка". 24 года так этот участок и простоял без дома. Продали мы его.
- Работаю курьером. Привезла набор постельного. Дверь открывает парень, забирает пакет и говорит: «Подождите». Начал распаковывать при мне. Вытаскивает простынь, щупает ее, растягивает, вертит так и эдак. Потом загадочно смотрит на меня и тут же выдает: «Я его под кота подбирал». И тут из-за его ноги выходит здоровенный рыжий кот, запрыгивает на пакет и укладывается ровно по центру. «Видите, на прошлом, темно-синем, вся его шерсть была видна. А тут маскировка». Кот, кажется, тоже остался доволен.
Её не видно, но она есть. У меня комплекты светлый и тёмный, кот рыжий. Я больше люблю тот, где виднее, это же маркер)
Когда курьер скоро заберет твою любимую когтеточку на чистку
- Курьер должен был доставить заказ домой вечером, а привез днем. А заказ дорогой, у двери не оставишь. Звонит мне:
— Вы где?
— Я на работе. Везите как положено, вечером.
— Да я уже тут. Давайте соседям отдам!
— Нет, только не это! У меня с ними конфликт.
А сама уже слышу как он в звонок звонит. Соседка открыла и он ей такой:
— Вот из этой квартиры попросили у вас заказ оставить!
— Точно мне?
— Да, да.
Я ему уже в ухо кричу: «Не надо!» Но сама понимаю, что уже поздно. Весь день не знала, как домой идти, как забирать заказ. Как в глаза ей смотреть, в конце концов. В итоге пришла к ней, объяснила, что ничего такого курьеру не говорила, он сам так решил. В общем, мы посмеялись и помирились. Теперь всегда здороваемся при встрече. Спасибо тебе, милый курьер!
Курьер какой-то непуганный 🤔
Была бы клиентка чуть более г#внистой, позвонила бы в фирму с претензиями, что заказ не доставлен. Соседке отдал, говорит? Ничего не знаю, товар был оплачен мной, а не соседкой, доставка была оформлена на вечер. И где?..
Досудебная претензия, иск, заявка в полицию о краже....
- Мой заказ весь день добирался до меня по городу. Я уже звонил курьеру несколько раз, звонил диспетчеру, пытался вернуть деньги обратно, сто раз бегал в подъезд проверить нет ли там курьера. Оказалось, он там просто сидел и уснул, от того, что много заказов было. Я его как давай будить, а он от неожиданности аж подскочил. Еще и ругался чего это я трубку не беру, а у самого телефон разрядился. С тех пор я тайскую лапшу по акции не заказывал.
- Везу пиццу на заказ. Открывает красавица, в доме пахнет выпечкой. Отдаю заказ, а сам сглатываю. Она выносит сверток: «Только из духовки». Я обрадовался. В машине разворачиваю, а там записка, но не с номером телефона и пожеланием приятного аппетита, а следующего содержания: «Передайте, пожалуйста, дежурной медсестре в приемном — это ей. Я знаю, у вас следующий адрес больница». И правда следующий. Отвез.
Всё бредовей и бредовей фантазии. В этой версии рассказа курьер узнает что выпечка предназначалась не ему только после того, как развернул сверток?? Специально такое придумывают.. ради комментариев
Иногда курьерам приходят ну очень оригинальные просьбы. Но они с удовольствием их выполняют
У меня для курьеров Вкусвилла стоит не самый типичный комментарий, что моя собака обожает курьеров. И если они её погладят, то собака будет счастлива. У меня очень ласковая корги. И она действительно грустит, если курьер не позвал её и не погладил. Большинство курьеров с радостью гладят. Один раз курьер привел с собой свою девушку. Она сказала, что шла ради собаки. 😁 Ещё один курьер всегда просит не держать собаку, чтобы с ней пообниматься. Ещё есть курьер, который очень хочет корги. И тискает мою собаку дольше всех, попутно распрашивая об особенностях породы.
- Я девушка-курьер. Однажды доставляла заказ, был указан 8 этаж, но в комментариях написано: «Спустимся сами». Звоню, жду. Проходит больше 5 минут. Перезваниваю. Женщина говорит, что застряла в лифте и чтобы лифт приехал, его нужно вызвать снаружи. Я говорю: «Может я позвоню соседям, если впустят, и сама попробую вызвать лифт?» Она отвечает, что лифт вызывается только ключом и продолжила: «Я не знаю, что делать. Ладно, оставьте на улице, на лавочке». Но моя рука не поднялась так сделать. Тем более я понимаю, что она изначально хотела как лучше для меня, чтобы я не поднималась пешком на 8 этаж.
Дозваниваюсь до соседей, прошу открыть дверь, захожу и поднимаюсь на 8 этаж. Думаю, ну хотя бы у ее квартиры оставлю, а не на улице. И замечаю на 8 этаже кнопку вызова лифта, которая работает без ключа. Нажимаю и лифт приезжает.
Она возвращается на свой этаж, выходит, улыбается и обнимает меня. Вечером в приложении увидела, что она еще и чаевые мне оставила. Она хотела помочь мне, а в итоге получилось, что мы помогли друг другу. Кстати, я спросила ее, почему она не сказала, что на 8 этаже рабочая кнопка. Она ответила, что ей было неудобно напрягать меня, звонить соседям и высоко подниматься. Таким людям всегда с большим удовольствием хочется помочь.
- У меня на днях ситуация была — заказал пиццу, пошел в душ. Телефон рядом на стиральной машине, разблокированный экраном вверх, чтобы следить за статусом доставки. Пиццу приготовили, передали курьеру. Проходит минуты полторы и курьер от ресторана волшебным образом телепортируется к моему дому. Понятное дело, что где-то приложение заглючило. Пришлось в темпе смывать шампунь и выскакивать в коридор, ожидая звонка в домофон.
Заказали шаурму и картошку. Сказали оставить возле двери. Бумажный пакет без ручек, поэтому пришлось акуратненько положить его на пол
- Доставлял как-то пиццу. Дошел до подъезда, позвонил в домофон. Здравствуйте, мол, доставка пиццы. Поднялся на этаж. Женщина спросила сколько. Я назвал сумму, она оплатила. Закрыл заказ, собрался уезжать. Тут мне звонок с колл-центра: «А вы когда на таком-то адресе будете? Я смотрю, вы заказ-то закрыли, а клиент на линии». Я понимаю, что я ничего не понимаю. Говорю: «Я сам клиенту позвоню, уточню как так вышло. Ведь я пару минут назад доставил». Набрал клиенту, говорю: «У вас адрес такой-то?» Мужчина говорит, мол, вообще-то не квартира, а офис, в этом же доме со стороны улицы, такая-то вывеска. Я бегом до квартиры, куда доставил пиццу:
— Пиццу еще не успели съесть?
— Нет вроде.
— А что же вы не сказали, что ничего не заказывали? Еще и оплатили без вопросов?
— А что-то я не подумала даже.
Сделал ей возврат по терминалу. Забрал, вернулся к заказчику. Мол, извините, так и так, у меня в приложении указана квартира. Бедный мужик лишь выдал: «Как же мне это надоело! Они половину моей почты получают и посылок. Теперь еще и мою пиццу». На том и разошлись.
- Собиралась в гости к 12 часам дня. Заказала пиццу. Указала время доставки 11:30, подумала, что на такси ехать 20 минут, так что привезу пиццу еще горяченькой. А пока 10:00, могу заняться собой. Полезла в ванну. Через 5 минут звонок в дверь: «Доставка!» Я открыла дверь, начала возмущаться. А курьер такой смотрит на меня, только и делает, что хлопает глазами, в конце извинился за то, что перепутали со временем.
и ещё раз напишу, если я указываю время, это не потому, что мне всё равно, когда. и за явку досрочно без согласования надо заказ на голову надевать, авось, думать научится
- Заказала одну вещицу курьерской доставкой. Должны были привезти в воскресенье, но перенесли на вторник, потом на четверг, потом на субботу. Я тогда из дома работала и эти переносы были не так критичны, но в воскресенье уезжала на две недели. И вот суббота, мне бодренько сообщают, что переносят доставку на вторник. Я звоню в магазин и бодренько им сообщаю, что уже не могу ждать, когда мне эту вещицу привезут, и не были бы они так любезны как-то повлиять на доставку и привезти ее сегодня. Предложила вариант отмены заказа, а я, мол, вернусь через две недели и закажу снова. Или не закажу. Или закажу, но в другом месте. И, о, чудо! Через пару часов курьера нашли и заказ мне привезли.
- Утром приехала доставка. Открываю и вижу девушку-курьера, было видно, что она без настроения. Принял заказ, говорю: «Подождите секундочку». Возвращаюсь и вручаю ей мороженое. Она удивилась, но заулыбалась. Ушли каждый по своим делам. Минуту спустя снова стук: «Хотите наггетсы? Заказ отменили».
Как же забавляют такие клиенты! Интересно они это на полном серьезе пишут или шутки шутят?
- Помню, курьер как-то опоздал. Приехал в офис то ли в 7, то ли в 8 часов, а я его сидела ждала. Дождь на улице, он уставший. А у нас в тот день мероприятие было с кейтерингом. Позвала его, напоила горячим чаем, накормила, он повеселел. Говорит, думал, вы возмущаться будете, что меня пришлось ждать после работы, сидеть в офисе. В общем, нам всем нужно быть человечнее. Хотелось бы жить в лучшем мире, а сделать его лучшим можем только мы сами.
- Работаю курьером. Смотрю в комментарий к заказу, а там: «Не звоните в домофон! Я выйду». Подъезжаю, вылетает мужик, хватает коробку с часами, пихает под куртку и шепчет: «Жене на годовщину, сюрприз!» Тут открывается окно и его жена кричит на весь двор: «Сережа! Раз уж ты внизу, забери у курьера и мой заказ!» А у меня в машине как раз ее пакет. Со спиннингом. Который она заказала мужу к той же годовщине.
Эти истории напоминают, что за каждым заказом стоит живой человек со своим настроением, усталостью и чувством юмора. Иногда достаточно чашки чая, теплого слова или простого, но доброго поступка, чтобы обычная доставка превратилась в светлый момент для обеих сторон.