16 сотрудников служб доставок, у которых за каждым адресом — свой повод для улыбок

У меня для курьеров Вкусвилла стоит не самый типичный комментарий, что моя собака обожает курьеров. И если они её погладят, то собака будет счастлива. У меня очень ласковая корги. И она действительно грустит, если курьер не позвал её и не погладил. Большинство курьеров с радостью гладят. Один раз курьер привел с собой свою девушку. Она сказала, что шла ради собаки. 😁 Ещё один курьер всегда просит не держать собаку, чтобы с ней пообниматься. Ещё есть курьер, который очень хочет корги. И тискает мою собаку дольше всех, попутно распрашивая об особенностях породы.