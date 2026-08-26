Боже,да им всего самого наилучшего!!!!
Ну и нам,остальным ,отвесь хоть понемногу!
17 светлых историй о том, как люди нашли свою любовь в отпуске
Отпуск создан для того, чтобы работа и рутина уступили место новым впечатлениям. Во время летнего отдыха и путешествий, кажется, сама обстановка настраивает нас на романтичный лад: красивейшие закаты, теплые вечера и звездные ночи... Именно так и вспыхивают первые искорки курортных романов, некоторые из которых останутся не просто приятным воспоминанием, а перерастут в нечто большее.
- Подружка в Сочи закрутила роман с местным красавцем, чуть моложе нее. Там у них все аж бурлило. Он буквально от нее отлипнуть не мог. В один день пригласил ее к себе домой. Они приходят, а там мама его сидит и ее поджидает. Подруга чуть деру не дала, когда эта маман подскочила и давай ее обнимать, да нацеловывать. Как давай тараторить, какой ее Артурчик молодец, такой цветок заполучил! И все в таком духе. В общем до конца отпуска Артур вместе с мамой так порхали вокруг нее, что вернувшись домой, она тут же уволилась и упорхнула к возлюбленному в теплые края. 8-й год уже женаты. Теперь каждый раз, когда созваниеваемся, слушаю, как ей повезло с мужем, какие дети у них красивые и какая свекровь золотая.
Боже,да им всего самого наилучшего!!!!
- Поехала в отпуск в Грецию. Познакомилась там с французом. Гуляем по вечерам, болтаем. И вот решила я покорить его своей готовкой. Испекла пирог, позвала в гости. Гордо выдала ему кусок. Оачинает жевать, и вдруг взгляд леденеет. Смотрит он на меня и кладет руку на оставшиеся куски, будто оберегает их, следом выдает: «Можно я это другу понесу, чтобы попробовал?» В общем, произвела я все-таки на него впечатление своими кулинарными талантами. 8 лет уже вместе.
«Мои бабушка и дедушка в 50-х. Она была из состоятельной семьи и даже помолвлена с другим мужчиной. Приехав в отпуск на курорт, встретила моего деда, который ее покорил. Это была настоящая любовь!»
- Закрутила роман со спасателем на пляже в Болгарии. Он носил красные шорты, свисток на шнурке и ездил на работу на стареньком велосипеде. Я была студенткой юрфака и мажористой девчонкой из очень обеспеченной семьи... Друзья и родственники крутили пальцем у виска, и пророчили нам скорое расставание, разочарование и вообще всячески высмеивали мой курортный роман. А он закончил университет, увез меня в другую страну и купил нам дом.
- Мне было 26, ему 33. Завязался курортный роман, уезжая мы договорились встретиться через 3 месяца, но обстоятельства не позволили и мы в основном общались по телефону. Родители и друзья говорили, что это все ерунда и мы зря теряем время, как маленькие. Встретиться удалось спустя 11 месяцев. Сразу начали жить вместе, через 2 года поженились. Сейчас идет шестой год курортного романа, в который никто не верил. А мы счастливы. Вот так.
«Сделала эту красоту из эпоксидной смолы. В память о том дне, когда мои родители встретились и полюбили друг друга. Море, морской ветер и первый поцелуй...»
- В прошлом году я в одиночку поехала в Марокко, чтобы позаниматься серфингом. Там у меня закрутился роман с инструктором. Спустя год с небольшим мы обручились и после свадьбы будем жить вместе. Сейчас я приезжаю к нему раз в месяц, или он приезжает ко мне. Это самые лучшие отношения в моей жизни.
- Встретил свою жену на туристической тропе в индийских Гималаях. Я направлялся вверх по тропе, но повернул обратно, потому что изначально выбрал неподходящие кроссовки и идти стало неудобно. Через пару минут после того, как я развернулся, я увидел, как она поднимается по тропе. Она спросила, может ли она спуститься обратно вместе со мной, так как тоже выбрала неправильную обувь. Это было 17 лет назад.
«Мы познакомились на круизном лайнере год назад, и несмотря на многочисленные препятствия наконец-то поженились во Франции!»
- Я познакомился со своей женой в хостеле в Чили. Я работал гидом в этом городе, а она путешествовала по Южной Америке. Между нами сразу возникла взаимная симпатия, но после недельного романа мы попрощались, так как она собиралась уезжать. Неделю спустя, совершенно случайно, я получил более выгодное предложение о работе в городе, который она планировала посетить через несколько месяцев, на 1000 км южнее. Снова встретились, отлично провели вместе время. Перед очередным отъездом я попросил ее приехать ко мне в Канаду в конце ее путешествия. Остальное — история! Мы живем вместе с тех пор, как она переехала сюда в 2019 году, и поженились в 2020.
- В начале 2010 года я работала в одном столичном офисе. Порхала, как бабочка, чтобы зимой взять отпуск и улететь отдыхать в Таиланд! Моя мечта осуществилась, на две недели я оказалась в настоящем раю, где познакомилась с шикарными людьми и... И вышла замуж! На пляже познакомилась с классным немцем, с которым мы прямо на том пляже и обвенчались, благодаря какому-то местному обряду. Расставаться уже не хотели. Примерно так я и переехала жить в Германию с человеком, которого сейчас безумно сильно люблю, и без которого не могу представить свою жизнь!
«Это мои родители в 1981 году, спустя час после знакомства. Они обручились в течение следующих 24 часов, и до сих пор вместе»
- Я была в круизе со своими родителями и их огромной компанией друзей. Кроме нас с сестрой молодежи там не было. На второй вечер круиза я случайно попала на бальные танцы в фойе. Это было прекрасно — мужчины в смокингах и женщины в платьях танцевали под огромной люстрой. Осталась посмотреть. Через некоторое время услышала: «Хотите потанцевать?» Подняла глаза и увидела безумно красивого парня. Я растерялась и отказала, но он настоял и мы станцевали вальс. Далее следуют 4 года встреч друг с другом по всему миру. Путешествия и множество новых воспоминаний. Мы влюблялись все сильнее, пока, наконец, не поняли, что бороться с этим бесполезно. Прошло 12 лет с того вечера, когда он пригласил меня на танец и 6 из этих лет мы женаты.
- Мы с парнем, будучи знакомы 2 недели, ехали с моря. По пути заехали на свадьбу его друга. Я не знала никого, а о моем существовании не знал даже жених. В итоге молодожены развелись через 2 года, а наш курортный роман перерос в 13,5 лет брака и троих детей. Но зато после той свадьбы у нас появились друзья, с которыми дружим до сих пор.
«Сегодня исполняется 20 лет со дня нашей встречи, когда мы с женой познакомились, пока стояли в очереди на водный атракцион. Это мы тогда и сейчас»
- В 38 Поехала в Непал в составе корпоратива. Там был он — непалец. Низкий, молодой, сильный... Сверлил меня взглядом, но сам не подходил. Меня на нем прямо замкнуло. В Мананге я не выдержала... ну, и понеслась. Когда улетала, думала, что курортный роман закончился, а он прилетел в Питер, пошел учиться, а потом свадьба, ребенок. Решили переезжать в Непал. Открыли свою туристическую компанию и стали туры по горам водить.
- Я познакомилась со своим будущим мужем во время недельного средиземноморского круиза. В первый вечер мы разговорились в ресторане, а потом дальше — больше. Он был там со своей семьей, а я со своей, поэтому с будущими родственниками мы перезнакомились практически сразу. После того, как круиз закончился, я полетела к нему в гости... Сейчас мы очень счастливы в браке уже 7 лет, и обожаем вспоминать нашу историю знакомства.
Я познакомился с женщиной в одной компании. Она хоть и старше намного но я влюбился. Мы встречались в компаниях разных ,но я стиснялся говорить о чувствах, хотя очень хотел на ней жиниться. Один раз даже я пришел с цвитами и сказал что это просто для неё. Посмотрим, как дальше будет.
А вот еще несколько наших подборок про отпуск, в которых мы собрали для вас все самое интересное: