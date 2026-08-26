17 светлых историй о том, как люди нашли свою любовь в отпуске

Я познакомился с женщиной в одной компании. Она хоть и старше намного но я влюбился. Мы встречались в компаниях разных ,но я стиснялся говорить о чувствах, хотя очень хотел на ней жиниться. Один раз даже я пришел с цвитами и сказал что это просто для неё. Посмотрим, как дальше будет.