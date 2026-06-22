14 светлых историй из жизни, в которых справедливый финал оставляет послевкусие спелой июньской черешни

«Там я училась делать настойки, собирала растения и семена. А потом меня приняли на работу в эту компанию, и теперь я могу заниматься этим каждый день. Я зарабатываю больше, чем раньше, люблю свою работу, многому учусь и при этом ежедневно вижу прекрасные виды».