16 забавных историй о людях с таким особым взглядом на жизнь, что остается только улыбнуться

В компанию мужа устроилась новая сотрудница. Он ей понравился. Она таскает ему контейнеры то с тортиками, то просто с едой. Оставляет в кабинете и прикладывает милые записки. Муж это все несет домой: мне и детям. Он с ней разговаривал, объяснял, что женат, есть двое детей, перспектив у нее нет никаких. А она начинает кричать, что ей от него ничего не надо. Вот он рядом на работе — и хорошо ей. А потом он, может, передумает и к ней уйдет. Муж даже хотел уволить ее, но я с горем пополам переубедила его. Как работник она его полностью устраивает, зачем лишаться хорошего сотрудника? То, что у нее в голове, — это ее проблемы. И да, я не ревную мужа, у нас отношения изначально были построены на доверии. Бесит только иногда его нытье по поводу этой девушки.