16 забавных историй о людях с таким особым взглядом на жизнь, что остается только улыбнуться

Истории
24.06.2026
16 забавных историй о людях с таким особым взглядом на жизнь, что остается только улыбнуться

Пока одни видят в повседневных делах лишь скучную рутину, другие умудряются находить в них поводы для хорошего юмора. Их воображение и нестандартный подход к жизни вызывают искренний восторг. Наши герои поделились смешными историями о людях, которые смотрят на мир свежим взглядом и умеют раскрасить серые моменты ярким позитивом.

Вызвала мастера починить стиралку. Мило поболтали, пробежала искра, я уже обрадовалась, как в конце он выдал, что у меня такое же отчество, как у его жены. Я его со счетов сбросила, не мой вариант. А через месяц этот обормот пишет: «Вспомнил о тебе и хочу, чтобы ты оценила мою новую стрижку. Я три раза перечитала сообщение, пытаясь отыскать хоть каплю здравого смысла. На вопрос: «А жене стрижка как?» — этот чудик простодушно ответил: «Да ей некогда, она с детьми у мамы». Разумеется, продолжать не стала и молча отправила мастера в бан. Зато стиралка работает идеально!

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Dissent
только что

Однако, ничего не зная о человеке, строила куры и планы на него.

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С парнем 1,5 года вместе, он хочет, чтобы я выкладывала общие фото в соцсетях. А я не хочу. У меня там фото природы, улочек, даже мое лицо — редкость. Близкие в курсе наших отношений. Недавно психанула и сказала, что с удовольствием выложу нашу общую фотку со свадьбы. С того момента он ежедневно выносит мне мозг, что я им манипулирую. То есть я должна на каждом углу кричать, что он мой мужик, а для него в шутку поднятая тема свадьбы — давление с моей стороны? Где логика?

Познакомилась в сети с парнем, все было идеально. Договорились встретиться, я нарядилась, прилетаю на место. Тут от него смс: «Повернись». Поворачиваюсь и просто офигеваю — он стоит не один, а с мамой! На мой вопрос парень выдает гениальное: «Ну а что время терять? Пусть она тебя тоже сразу увидит!»

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Dissent
только что

Что может быть идеальным в отношениях по переписке и переглядке через веб- камеру?

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Сестра полгода назад вышла замуж, но ее избранника так никто и не видел. Приезжает всегда одна, а муж, говорит, занят по работе. На всех фото лицо скрыто, в социальных сетях его нет. Спустя десяток часов моего расследования выяснилось, что никакого мужа нет, а весь этот фарс создавался только для того, чтобы за семейным столом не было вопроса: «Маша, ты когда замуж выйдешь?»

Я назвала дочку Аделиной. Красивое благородное имя с очень классным значением. Но родственники мужа плевать хотели, как ее зовут — называют ее Адой. Потому что им так проще. А на все мои исправления отмахиваются, мол, это одно и тоже. Мама моя не лучше: сказала, что ей больше нравится Аделаида, так и обращается к внучке. Ну офигеть! Если мою маму зовут Таня, то мне ее можно Зоей называть? Вдруг мне так больше нравится.

Dissent
только что

Ребенка с пелёнок в нашей стране никто не будет называть полным именем, такова уж наша традиция. И давая новоявленному чаду длинное заковыристок имя , следует представлять, как ребенка будут звать/ дразнить до взросления.

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Брат работает на удаленке, зарабатывает неплохо. Копит на квартиру, живет с родителями. Они выносят мозг, что это не работа, и пытаются пристроить в офис. Брат психанул, сказал им, что устроился в офис и каждое утро уезжает на работу. В это время сидит либо в ТЦ, либо у нас с мужем. В день выдачи зарплаты сказал, что з/п в два раза меньше и теперь отдавать деньги на семейные нужды (коммуналка, продукты и т. д.), соответственно, тоже в два раза меньше. Мы с ним думали, что родители будут возмущаться, но они оказались довольными и сказали, что ему будут доплачивать (брат отказался). Живет так примерно около года. Блин, где логика?

Я встречаюсь с девушкой, она попросила встретить в аэропорту. За 9 часов до прилета мы с ней очень сильно ругаемся по телефону, и она заявляет, что встречать ее не надо! Прилетает, она мне звонит из аэропорта и спрашивает: «Я так понимаю, ты не встретишь меня?!» Что за, нафиг, женская логика: сказать, чтобы не встречал, а самой лететь и думать, как я ее встречу!

Бруннера
только что

А я бы не поехала встречать. Сказала "не надо", значит, не надо. Остальное - капризы

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Давно, когда мы были малявками, бабушка иногда нам давала по 10 рублей каждой на вкусняшки, а тогда на них можно было купить гору всего, а вместо этого мы бежали в киоски и покупали бумажную купюру 50 рублей, были игрушечные такие. Сейчас думаю: ну что за логика такая — обменять настоящие деньги на игрушечные?

Договорились с подругами обменяться посылками на Новый год. Обговорили, что друг другу подарим (подарки нашим детям). Я отправила каждой то, что просили они, а мне (вернее, моей десятимесячной дочке) прислали два платья, которые я просила не дарить. Зачем нужны были платья десятимесячному человеку? Зимой? В следующем году пришлю их сыновьям розовые носки.

Jrmjayay
только что

Вот еще, деньги тратить на мелкую месть. Проще вообще ничего не присылать.

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Были у нас с женой знакомые — любители чужих денег. Берут по чуть-чуть, а отдавать не спешат. И понадобилась им крупная сумма. Банки им уже отказывали, поэтому обратились к нам. Учитывая их репутацию, отказали. Как-то раз мы купили себе бытовую технику. А потом от общих знакомых узнали, что мы настоящие нелюди, ведь вместо того, чтобы им помочь, мы на их деньги (по их мнению, деньги им предназначались) себе холодильник с посудомойкой купили. И теперь они с нами общаться больше не желают.

Olga Dubrowski
только что

Вспомнила анекдот.
Каждый день один человек, проходя мимо нищего, давал ему 20 марок. Через некоторое время человек вместо 20 марок дал нищему 10. "Что случилось?" - спросил нищий. "Да вот сын мой стал студентом, затраты выросли, мы должны ему оплачивать учёбу." - "Но не за мой же счёт!" - возмутился нищий.

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Если не любишь уборку, то можно вызвать клининг. Но вот моя бабуля категорически против. Мол, как так, чужую тетку вызывать. Она же увидит, что у нас грязно! Давай убирайся сама. Тем более, ты что, миллионерша?! Вот такая логика у бабушки. И доставка продуктов ей тоже не по душе. Это же просто получить еду и совсем не мучиться! А надо тащить на себе тюки с картошкой — иначе ведь жизни не почувствуешь, блин... Вот не нужен комфорт пожилому поколению. Как будто бы легкая жизнь — это что-то плохое.

Мама спросила внучку (мою племянницу), что бы та хотела получить в подарок. Внучка с радостью ответила, мол, игрушечного пони из мультика. Настает у внучки день рождения, и бац! Моя мама вручает ей глобус. Я, растерянно: «А зачем же ты ее спрашивала?» Маман не смутилась и заявила, что у ребенка и так много игрушек, а глобус — штука полезная и познавательная. В итоге уже я дарила пони, чтобы племяшка была не в обиде, а маме объяснили, чтобы она так не делала больше. Пусть уж будет сюрприз, чем сначала спрашивать, что подарить, а потом преподнести совсем другое.

Dissent
только что

Мама не виновата, что племянница не угадала правильный ответ.

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Мне было 8 лет. Возвращалась из школы со второй смены зимой. Бабушка меня не смогла встретить, и мне надо было подняться на 8 этаж. Я боялась лифтов. Около дома стоял мужчина с детским портфелем. Моя детская логика выдала мне: раз портфель, значит есть ребенок, значит он папа; раз он папа, то он не может быть плохим. Попросила проводить меня до дома. Он проводил, все хорошо. Но до сих пор думаю, что мне повезло!

Живу в Германии. У соседей снизу в квартире живут две кошки. Собираясь с женой отдыхать на пять недель в Австралию, сосед не придумал ничего лучше, как позвонить отцу и сказать, чтобы он приехал и жил эти пять недель с кошками. На мой вопрос, а не легче ли кошек отправить к родителям, мне ответили, что это нечеловечно по отношению к животны! А я не пойму, где логика? Пенсионер должен оставить жену, хозяйство, дела, ехать в чужой город и развлекать котов. Он тут волком один воет. Это человечно!

Jrmjayay
только что

В Германии наверняка есть кошачьи гостиницы, было бы человечнее.

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В компанию мужа устроилась новая сотрудница. Он ей понравился. Она таскает ему контейнеры то с тортиками, то просто с едой. Оставляет в кабинете и прикладывает милые записки. Муж это все несет домой: мне и детям. Он с ней разговаривал, объяснял, что женат, есть двое детей, перспектив у нее нет никаких. А она начинает кричать, что ей от него ничего не надо. Вот он рядом на работе — и хорошо ей. А потом он, может, передумает и к ней уйдет. Муж даже хотел уволить ее, но я с горем пополам переубедила его. Как работник она его полностью устраивает, зачем лишаться хорошего сотрудника? То, что у нее в голове, — это ее проблемы. И да, я не ревную мужа, у нас отношения изначально были построены на доверии. Бесит только иногда его нытье по поводу этой девушки.

Jrmjayay
только что

Мужу бы лучше не приносить домой вкусности от явно неадекватной женщины.

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Как-то раз на день рождения муж вручает мне красиво упакованную коробку, по размеру — обувную. Туфли?! Неожиданно, но круто! В предвкушении снимаю упаковку, а это и впрямь коробка для туфель. Ну не чудо ли у меня муж? Открываю ее, и тут словно холодным душем окатили: внутри лежали штук 30 разных канцтоваров. Ручки, карандаши, ластики, степлеры, корректоры, стержни, клей и прочее... Это при том, что я не рисую и вообще не пишу от руки, а работаю только за компом!

А здесь 20+ душевных фото и историй о питомцах, чьи чудинки греют лучше первых солнечных лучей

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