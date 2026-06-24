16 забавных историй о людях с таким особым взглядом на жизнь, что остается только улыбнуться
Пока одни видят в повседневных делах лишь скучную рутину, другие умудряются находить в них поводы для хорошего юмора. Их воображение и нестандартный подход к жизни вызывают искренний восторг. Наши герои поделились смешными историями о людях, которые смотрят на мир свежим взглядом и умеют раскрасить серые моменты ярким позитивом.
Вызвала мастера починить стиралку. Мило поболтали, пробежала искра, я уже обрадовалась, как в конце он выдал, что у меня такое же отчество, как у его жены. Я его со счетов сбросила, не мой вариант. А через месяц этот обормот пишет: «Вспомнил о тебе и хочу, чтобы ты оценила мою новую стрижку. Я три раза перечитала сообщение, пытаясь отыскать хоть каплю здравого смысла. На вопрос: «А жене стрижка как?» — этот чудик простодушно ответил: «Да ей некогда, она с детьми у мамы». Разумеется, продолжать не стала и молча отправила мастера в бан. Зато стиралка работает идеально!
С парнем 1,5 года вместе, он хочет, чтобы я выкладывала общие фото в соцсетях. А я не хочу. У меня там фото природы, улочек, даже мое лицо — редкость. Близкие в курсе наших отношений. Недавно психанула и сказала, что с удовольствием выложу нашу общую фотку со свадьбы. С того момента он ежедневно выносит мне мозг, что я им манипулирую. То есть я должна на каждом углу кричать, что он мой мужик, а для него в шутку поднятая тема свадьбы — давление с моей стороны? Где логика?
Познакомилась в сети с парнем, все было идеально. Договорились встретиться, я нарядилась, прилетаю на место. Тут от него смс: «Повернись». Поворачиваюсь и просто офигеваю — он стоит не один, а с мамой! На мой вопрос парень выдает гениальное: «Ну а что время терять? Пусть она тебя тоже сразу увидит!»
Что может быть идеальным в отношениях по переписке и переглядке через веб- камеру?
Сестра полгода назад вышла замуж, но ее избранника так никто и не видел. Приезжает всегда одна, а муж, говорит, занят по работе. На всех фото лицо скрыто, в социальных сетях его нет. Спустя десяток часов моего расследования выяснилось, что никакого мужа нет, а весь этот фарс создавался только для того, чтобы за семейным столом не было вопроса: «Маша, ты когда замуж выйдешь?»
Я назвала дочку Аделиной. Красивое благородное имя с очень классным значением. Но родственники мужа плевать хотели, как ее зовут — называют ее Адой. Потому что им так проще. А на все мои исправления отмахиваются, мол, это одно и тоже. Мама моя не лучше: сказала, что ей больше нравится Аделаида, так и обращается к внучке. Ну офигеть! Если мою маму зовут Таня, то мне ее можно Зоей называть? Вдруг мне так больше нравится.
Ребенка с пелёнок в нашей стране никто не будет называть полным именем, такова уж наша традиция. И давая новоявленному чаду длинное заковыристок имя , следует представлять, как ребенка будут звать/ дразнить до взросления.
Брат работает на удаленке, зарабатывает неплохо. Копит на квартиру, живет с родителями. Они выносят мозг, что это не работа, и пытаются пристроить в офис. Брат психанул, сказал им, что устроился в офис и каждое утро уезжает на работу. В это время сидит либо в ТЦ, либо у нас с мужем. В день выдачи зарплаты сказал, что з/п в два раза меньше и теперь отдавать деньги на семейные нужды (коммуналка, продукты и т. д.), соответственно, тоже в два раза меньше. Мы с ним думали, что родители будут возмущаться, но они оказались довольными и сказали, что ему будут доплачивать (брат отказался). Живет так примерно около года. Блин, где логика?
Я встречаюсь с девушкой, она попросила встретить в аэропорту. За 9 часов до прилета мы с ней очень сильно ругаемся по телефону, и она заявляет, что встречать ее не надо! Прилетает, она мне звонит из аэропорта и спрашивает: «Я так понимаю, ты не встретишь меня?!» Что за, нафиг, женская логика: сказать, чтобы не встречал, а самой лететь и думать, как я ее встречу!
А я бы не поехала встречать. Сказала "не надо", значит, не надо. Остальное - капризы
Давно, когда мы были малявками, бабушка иногда нам давала по 10 рублей каждой на вкусняшки, а тогда на них можно было купить гору всего, а вместо этого мы бежали в киоски и покупали бумажную купюру 50 рублей, были игрушечные такие. Сейчас думаю: ну что за логика такая — обменять настоящие деньги на игрушечные?
Договорились с подругами обменяться посылками на Новый год. Обговорили, что друг другу подарим (подарки нашим детям). Я отправила каждой то, что просили они, а мне (вернее, моей десятимесячной дочке) прислали два платья, которые я просила не дарить. Зачем нужны были платья десятимесячному человеку? Зимой? В следующем году пришлю их сыновьям розовые носки.
Вот еще, деньги тратить на мелкую месть. Проще вообще ничего не присылать.
Были у нас с женой знакомые — любители чужих денег. Берут по чуть-чуть, а отдавать не спешат. И понадобилась им крупная сумма. Банки им уже отказывали, поэтому обратились к нам. Учитывая их репутацию, отказали. Как-то раз мы купили себе бытовую технику. А потом от общих знакомых узнали, что мы настоящие нелюди, ведь вместо того, чтобы им помочь, мы на их деньги (по их мнению, деньги им предназначались) себе холодильник с посудомойкой купили. И теперь они с нами общаться больше не желают.
Вспомнила анекдот.
Каждый день один человек, проходя мимо нищего, давал ему 20 марок. Через некоторое время человек вместо 20 марок дал нищему 10. "Что случилось?" - спросил нищий. "Да вот сын мой стал студентом, затраты выросли, мы должны ему оплачивать учёбу." - "Но не за мой же счёт!" - возмутился нищий.
Если не любишь уборку, то можно вызвать клининг. Но вот моя бабуля категорически против. Мол, как так, чужую тетку вызывать. Она же увидит, что у нас грязно! Давай убирайся сама. Тем более, ты что, миллионерша?! Вот такая логика у бабушки. И доставка продуктов ей тоже не по душе. Это же просто получить еду и совсем не мучиться! А надо тащить на себе тюки с картошкой — иначе ведь жизни не почувствуешь, блин... Вот не нужен комфорт пожилому поколению. Как будто бы легкая жизнь — это что-то плохое.
Мама спросила внучку (мою племянницу), что бы та хотела получить в подарок. Внучка с радостью ответила, мол, игрушечного пони из мультика. Настает у внучки день рождения, и бац! Моя мама вручает ей глобус. Я, растерянно: «А зачем же ты ее спрашивала?» Маман не смутилась и заявила, что у ребенка и так много игрушек, а глобус — штука полезная и познавательная. В итоге уже я дарила пони, чтобы племяшка была не в обиде, а маме объяснили, чтобы она так не делала больше. Пусть уж будет сюрприз, чем сначала спрашивать, что подарить, а потом преподнести совсем другое.
Мне было 8 лет. Возвращалась из школы со второй смены зимой. Бабушка меня не смогла встретить, и мне надо было подняться на 8 этаж. Я боялась лифтов. Около дома стоял мужчина с детским портфелем. Моя детская логика выдала мне: раз портфель, значит есть ребенок, значит он папа; раз он папа, то он не может быть плохим. Попросила проводить меня до дома. Он проводил, все хорошо. Но до сих пор думаю, что мне повезло!
Живу в Германии. У соседей снизу в квартире живут две кошки. Собираясь с женой отдыхать на пять недель в Австралию, сосед не придумал ничего лучше, как позвонить отцу и сказать, чтобы он приехал и жил эти пять недель с кошками. На мой вопрос, а не легче ли кошек отправить к родителям, мне ответили, что это нечеловечно по отношению к животны! А я не пойму, где логика? Пенсионер должен оставить жену, хозяйство, дела, ехать в чужой город и развлекать котов. Он тут волком один воет. Это человечно!
В компанию мужа устроилась новая сотрудница. Он ей понравился. Она таскает ему контейнеры то с тортиками, то просто с едой. Оставляет в кабинете и прикладывает милые записки. Муж это все несет домой: мне и детям. Он с ней разговаривал, объяснял, что женат, есть двое детей, перспектив у нее нет никаких. А она начинает кричать, что ей от него ничего не надо. Вот он рядом на работе — и хорошо ей. А потом он, может, передумает и к ней уйдет. Муж даже хотел уволить ее, но я с горем пополам переубедила его. Как работник она его полностью устраивает, зачем лишаться хорошего сотрудника? То, что у нее в голове, — это ее проблемы. И да, я не ревную мужа, у нас отношения изначально были построены на доверии. Бесит только иногда его нытье по поводу этой девушки.
Как-то раз на день рождения муж вручает мне красиво упакованную коробку, по размеру — обувную. Туфли?! Неожиданно, но круто! В предвкушении снимаю упаковку, а это и впрямь коробка для туфель. Ну не чудо ли у меня муж? Открываю ее, и тут словно холодным душем окатили: внутри лежали штук 30 разных канцтоваров. Ручки, карандаши, ластики, степлеры, корректоры, стержни, клей и прочее... Это при том, что я не рисую и вообще не пишу от руки, а работаю только за компом!
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