Пытаясь поженить? 😂 Это он вам так сказал?😂 Ана, щазз. Наивная вы женщина. Наоборот, они б ему запретили с вами близко общаться.
15+ человек, которые открыли для себя одиночные путешествия и нашли в них много радости и приключений
Путешествие в одиночку иногда может начинаться спонтанно, просто потому что никто из близких не смог поехать. А может просто ради своего удовольствия. И такая поездка может подарить кучу теплых воспоминаний и неожиданных маленьких радостей, ради которых захочется снова провернуть такой отдых. Например, у кого-то случилась редкая счастливая встреча, а кто-то постигал турецкие обычаи или просто был приятно удивлен душевному гостеприимству.
- Подруги отказались, и я поехала отдыхать на Кавказ одна. Нашла милый отельчик, хозяин всячески меня обхаживал. Однажды вечером стучится: «Катя, посидите сегодня в номере, не спускайтесь в лобби». Но мое любопытство взяло верх, я спустилась и опупела — там хозяина обступили женщины и что-то тараторят. А он стоит красный и видно, что пытается оправдаться. Я по-тихому юркнула обратно в номер. Потом оказалось, что к нему родственники приехали, и если бы меня увидели, то замучили бы обоих, пытаясь нас поженить.
- Мне 22 года, поехала в другую страну на пару дней отдохнуть. Ночь, часа 3, просыпаюсь от того, что кто-то очень настойчиво дергает ручку моей двери. Позвонила на ресепшен. Через пару минут приходят охранники, я открываю дверь, а там стоит сонный мужик, который смотрит на всех мутными глазами и спрашивает, почему все стоят у его номера. Оказалось, этот гений жил этажом выше и просто перепутал этаж.
Поехала с собакой (стаффом) к друзьям в Архангельск. Туда без остановок по не федеральной дороге, но очень медленно, не учла, что 30 декабря будет ливень и дорога будет с препятствиями. Обратно решила по федеральной трассе, но с остановкой на ночлег. В отельчик меня с собакой пустили без проблем, но номер был такой маленький, что заходить пришлось, перепрыгивая через кровать. За то душевая с туалетом была))), но только когда удалось дверь в номер закрыть. От всех этих телодвижений и усталости, я забыла дверь на ключ закрыть. Улеглись с собакой после душа в кровать, обе без одежды, но под одеялом. Я ее уговорила не реагировать на шумы из вне и заснули. Ночью дверь в номер стала открываться. Уговоренная собака даже не шевельнулась, а я со страху залаяла. Оказалась, подпитая компания дверью ошиблась. Весь сон, как рукой сняло. Еще час посторожила спящую собаку, но в три часа ночи решила не терять время и двинуться домой в Питер😂
- Я лет 10 назад в Тай летал. Заранее маршрут проложил так, чтобы максимально по пути посмотреть мест. Арендовал байк для этого, чтобы по узким тропкам проезжать. Везде заранее забронировал отели, но прикол в том, что в одном месте вообще не было отелей — дикое место. Случайно наткнулся на гостевой домик где-то посреди рисового поля. Супер! Забронировал. Приезжаю туда, а там 2 маленьких домика прямо рядом друг с другом. Подхожу ближе, а там из соседнего домика мужик в трусах выходит и говорит: «Здравствуйте! Да что же это такое?! Я думал, что хоть тут спокойно уединюсь. Решил побыть в тишине». А-ха-ха. Я сказал, что вообще не помешаю, так как лишь на одну ночь. В итоге мужик сам вечером пришел знакомиться, посидели, поговорили. Сказал, что уже 2 года один путешествует по Таю. Ни вещей, ничего. Если что надо — покупает. Что не нужно — выкидывает. Говорит, что вообще нервничать перестал.
Мы с подружкой ездили в Турцию, днем пляж и море, вечером и до позней ночи бары, тусовки, танцы. В одну из ночей , у подружки которая была изрядно под шафе, заболел живот, да так что она не могла идти. Турок аниматор , к слову сказать он за ней ухлестывал, взял её на руки и понёс в номер, в отель. Я шла рядом показывала где наш номер. Когда мы пришли и пытались открыть дверь, то она не открывалась. Пришлось позвать человека с ресепшена , чтобы нам открыли дверь.
Картина маслом... ))) 3 часа ночи, четыре человека пытаются открыть дверь, вдруг она распхивается сама, на пороге в ночной сорочке стоит женщина спросонья ничего не понимая, что-то лопоча на английском языке. И тут мы понимаем что ошиблись этажом.
Прошло уже 15 лет с тех пор, эту ситуацию помню до сих пор...
«Недавно снова зашел на Эльбрус. Пешком с 3 800 на 5 642. Сложно, на вершине был совершенно один. Жил в палатке на горе 10 дней на высоте 3 800, наслаждался штормовыми грозами, градами и диким холодом по ночам»
- Два года назад я поехала одна в Египет. А 8 марта была поездка в древний город. Это было лучшее 8 марта в моей жизни! И отдыхать одной мне понравилось. Хочу — сплю, хочу — ем, хочу — купаюсь, хочу — на экскурсии еду. Супер!
Модератор!!!!Почему мой комментарий не проходит???!!! Что не так???!!!
- В Египет отдохнуть одна поехала. Подруги не смогли. До сих пор радуюсь, что решилась тогда никого не ждать и самой лететь. Кстати, встретила там свою последнюю любовь. Не египтянина, нет. Он тоже был туристом, и этот курортный роман продлился почти 3 года. Кто бы знал, что так неожиданно встретится самая осознанная любовь в моей жизни. И так тоже бывает.
- Съездила в отпуск на 30 дней. Сама все организовала, сама снимала жилье, сама покупала билеты. В целом ни в чем себе не отказывала: питалась в кафе, ездила на экскурсии, купалась в море. Все отлично вышло. Приехала отдохнувшая, загоревшая, потратила на все 200 тысяч вместе с дорогой. В эту сумму вошло прямо все. Рассказала знакомым, коллегам, что все прошло очень хорошо. Никто не порадовался, все были недовольны. Оказывается, одни съездили на юг с семьей за 400 тысяч на 10 дней, весь отпуск экономили. Вторые были в Таиланде, отдали 300 тысяч за 7 дней, остались недовольны погодой. Третьи были на Камчатке — 180 тысяч за 3 дня! Блин, ну а я виновата, что они переплатили втридорога и поехали в одни из самых туристических и дорогих мест? Можно же порадоваться за человека, можно спросить, где и как он отдыхал, если хочется так же.
«Итак, пробег Екатеринбург — Чита успешно завершен! Хотела рвануть до Владика, но практика показала, что цели надо изначально определять. Я довольна очень. Проехала 5 000 км»
- Уволили с работы, купила билет в один конец в теплую страну. В первый же день там встретила парня, прожила с ним полгода, а потом я ему надоела, и он мне оплатил обратный билет и дал денег на первое время. Вернулась домой с тем же, с чем и была, только отдохнувшая, загоревшая. Конечно, всем друзьям сказала, что все так и планировала — перезимовать у моря и вернуться...
Мдя. Это же с "Подслушано", там всё враньё и выдумки от начала до конца. Скорее всего, даже и не девушка писала, а мужик
- Я, когда мне все надоело, уволился и все лето путешествовал на машине, в ней же и жил. Ездил в Сочи, оттуда в Абхазию — ее всю исколесил. Оттуда рванул в Минеральные Воды, Пятигорск, Кисловодск — там уже снимал хостелы в районе 500 рублей, оттуда поехал по Золотому кольцу — там тоже где в машине жил, где хостелы снимал. В общем, все лето кайфовал, обедал и ужинал на берегу моря и разных рек, у меня был столик раскладной, на нем готовил постоянно. А в начале сентября вернулся домой, за лето скинул 18 кило, потратил около 200 тысяч.
- Гранд-Каньон был притяжением моих мечтаний. Я непременно хотела не только увидеть, но и переночевать в каньоне, а в идеале — спуститься на дно. Вот время пришло. В голубых мечтах раскинуть палатку легко, в реальности же — «добро пожаловать в американские бюрократические сети». Чтобы переночевать в Гранд-Каньоне в палатке, нужен специальное разрешение — это касается кемпингов внутри каньона.
Чтобы его добыть, нужно писать за полгода в дирекцию парка по факсу или — внимание — по почте! Не электронной, а почте-почте.
Мой выбор пал на треккинг Bright Angel, он ведет до дна каньона к реке Колорадо. Спуск — 5 часов, подъем — 7 часов. На дне каньона можно поплавать в реке Колорадо! Это невероятно — купаться в реке, которая сделала такую махину, как Гранд-Каньон. Я сделала трек за 11 часов. Было жарко, но маршрут мне не показался очень сложным. Но стоит заметить, что я была в очень хорошей физической форме.
"Слона"-то и не заметили. Гранд Каньон - это старый карьер, река там не может так всё сформировать. История человечества и события в ней очень сильно искажены, равно как и календарное время.
- Захотелось острых ощущений, и, так как была в отпуске, решила поехать в Дагестан. Познакомилась с мужчиной в инете, потом начали созваниваться, и он меня пригласил к себе в гости. Причем я-то хотела заказать гостиницу, но он уговорил жить у него. Ну и я поехала. Ехала, созванивались, говорил: «Встречу, не переживай». В итоге я приехала, меня никто не встретил, присылал странные сообщения: «Жди, я скоро буду». Потом присылает: «Извини, срочно вызвали по работе, встретить не смогу». Вот и поехала в гости!
Сама же написала,что захотела острых ощущений 😅 вот и результат:одна, поздно,в незнакомом месте...французы говорят "Бойся своих желаний,они могут исполниться" 😏
- Обожаю путешествовать. Никогда не беру путевки: выискиваю билеты, отели и еду. Турция. Уже слышать не могла об олл-инклюзивных поездках моих друзей и знакомых. И вот еду я. В результате оказалась я единственной иностранкой в одном отеле.
По вечерам турки целыми семьями оккупируют столики в кафешках, к ним на руки забираются бездомные кошки, собаки крутятся рядом. А они их угощают со своего стола. Как будто это их животные. Сижу я, значит, с книжкой, неспешно ужиная, и тут ко мне подсаживается мужик. Уже думала позвать официанта и попросить помощи, но тут подошел мой приятель-пес. Он встал между мной и тем мужиком и деликатно так показал зубы. Мужик свалил. Защитник получил свой законный кусок мяса, а после ужина проводил меня до дверей моего отеля.
Тоже как то жила в мусульманский части Стамбула, там туристов почти нет. Впечатления очень интересные.
- Вырвалась одна в Петербург на пару дней. Иду, фотографирую архитектуру, и тут ко мне подходит мужчина в плаще. Наклоняется и таинственным шепотом произносит: «Девушка, вам послание, только никому не говорите». Передает сверток и уходит. У меня поджилки затряслись от интриги! Разворачиваю — а там свежайший крендель с корицей и записка от местной пекарни со словами: «Вы выглядите очень грустной, улыбнитесь!»
До ковида, рассказывают на Невском карманников и цыган было больше чем туристов, карманники в основном были кавказцы и др, а цыгане из Румынии, Молдовы, Украины ...со всеми вытекающими ..., а еще в раздевалке Эрмитажа, те в местах, где скопления туристов ...
«Здесь я провел свою первую ночь в Москве. Звучит романтично, но я тогда опоздал на метро, гулял до 6 утра, дождался, когда оно снова будет работать, сел и катался по кольцевой, видя самые сладкие сны»
Не похожий на меня,
Не похожий на тебя,
Просто так прохожий,
Парень че_рн_око_жий...
- Улетела одна в Сочи. Сижу на пляже на закате, слушаю шум волн. Вдруг из-за волнореза выбегает огромный лохматый пес, берет в зубы мою сумочку, стоящую на гальке, и дает деру! Я бегу за ним. Тут пес резко тормозит, и я натыкаюсь на его хозяина-художника, который с улыбкой сказал: «Он просто привел мне модель для портрета!» В итоге у меня есть классный набросок на память.
- Поехала одна в путешествие на Алтай искать покой и перезагрузиться на природе. Нашла идеальную поляну, устроилась поудобнее на траве, закрыла глаза. Вдруг слышу рядом громкое сопение и шуршание травы. Ну все, думаю, хозяин тайги пришел, прощай отпуск! Осторожно открываю один глаз, а передо мной стоит местная наглая коза и спокойно жует мой спальный мешок. Пришлось делиться с ней яблоками, чтобы спасти остальные вещи.
- Поехала одна в Суздаль поглазеть на архитектуру. Зашла на местный рынок за сувенирами, стою у лотка с глиняной посудой. Вдруг к продавцу подбегает кот, прыгает прямо на стол и сбивает дорогущую вазу! Я зажмурилась, ожидая криков и скандала. А продавец только рассмеялся, обнял кота и сказал: «Это Василий, мой главный маркетолог! Ну, разбилось. Бывает, дело житейское. Держите, девушка, свистульку бесплатно!»
Просто у вазы закупочная цена 150 руб, а то, что она по ценнику "дорогущая" - ну, бывает
А вот еще подборка добрых историй о путешествиях в одиночку, пропитанных духом ярких приключений и радостью.
Комментарии
Задолбали вы своим модератором!!! Какой смысл писать комментарии, если по непонятным причинам они не проходят???
Вот почитаешь о прелестях одиного отдыха из разряда "когда хочу, куда хочу - тогда и туда еду", и понимаешь, почему нынешняя молодежь всё чаще выбирает жить без семьи.