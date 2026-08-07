15+ человек, которые открыли для себя одиночные путешествия и нашли в них много радости и приключений

Поехала с собакой (стаффом) к друзьям в Архангельск. Туда без остановок по не федеральной дороге, но очень медленно, не учла, что 30 декабря будет ливень и дорога будет с препятствиями. Обратно решила по федеральной трассе, но с остановкой на ночлег. В отельчик меня с собакой пустили без проблем, но номер был такой маленький, что заходить пришлось, перепрыгивая через кровать. За то душевая с туалетом была))), но только когда удалось дверь в номер закрыть. От всех этих телодвижений и усталости, я забыла дверь на ключ закрыть. Улеглись с собакой после душа в кровать, обе без одежды, но под одеялом. Я ее уговорила не реагировать на шумы из вне и заснули. Ночью дверь в номер стала открываться. Уговоренная собака даже не шевельнулась, а я со страху залаяла. Оказалась, подпитая компания дверью ошиблась. Весь сон, как рукой сняло. Еще час посторожила спящую собаку, но в три часа ночи решила не терять время и двинуться домой в Питер😂