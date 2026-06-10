19 уютных вещей с барахолок, от которых в доме сразу стало светлее и теплее
Покрытые тонким слоем пыли трогательные картины, сваленная в кучу кухонная утварь, слегка рассохшаяся мебель. Да, на барахолках и в секонд-хендах чего только нет. И многие любят обставлять свои квартиры именно такими душевными вещами с историей, прочитать которую можно по каждой трещинке и пятнышку на поверхности. Это самые настоящие маленькие радости, которые привносят в дом уют и тепло.
Только посмотрите на этой чудесный изумрудно-зеленый бархатный диванчик! Он достался новым хозяевам всего за $ 40
«Он такой удобный и в идеальном состоянии. Я совсем не ожидала, что цена будет такой низкой. Я несколько раз переспрашивала продавца, точно ли он просит за него всего $ 40».
Девушка купила этот старинный китайский шкафчик, не питая особых надежд. Но он отлично вписался в интерьер ее квартиры
Это зеркало приобрели в секонд-хенде за $ 10
«Оно просто великолепно! Как только увидела его, сразу купила».
Спасение растения принесло бонусы
- Проходила мимо барахолки. Смотрю, там бабушка продает вяленький «Тещин язык» в керамическом горшке. Жалко мне и его, и бабулю стало, купила. Еле доперла — такой он тяжеленный был. Дома случайно уронила, горшок разбился. Смотрю на него и столбенею: там в земле целая россыпь монет. Сижу теперь и думаю, что с ними делать.
Девушка нашла в местном магазине подержанных вещей держатель для украшений в виде манекена. Он стоит $ 8.
«В интернете манекены такого большого размера не продавали, а я хотела именно такой. Поверить не могла своей удаче».
Мужчине это кресло досталось за $ 100
Эту гитару продавали по дешевке как украшение, но оказалось, на ней все еще можно играть
Балерина, которая спустя годы нашла дорогу домой
- Нашла на блошином рынке винтажную музыкальную шкатулку в виде танцующей балерины. Красивая очень, но механизм заедал, поэтому отдавали за копейки. Принесла домой, а муж увидел и как рявкнет: «Руки от нее убери!» Я только рот открыла, как вдруг он подлетает, хватает балерину, осматривает дно и кричит: «Она, она!» Извинился передо мной и рассказал, что это та самая шкатулка, которая была у его бабушки, он ее сразу узнал. На дне он свои инициалы накарябал, они так и остались. Балерина пропала, когда бабушки не стало, и вот так неожиданно снова попала к нему.
А кое-кому повезло найти и купить всего за $ 2 картину американского художника Джорджа А. Ренуара
«Похоже, у этой картины даже рама оригинальная. Она примерно 40×35 см. Чудесный пейзаж».
Девушка смогла купить оригинальный столик Knoll Saarinen Tulip за $ 5 в местном секонд-хенде
Брат этой девушки работает в комиссионном магазине. Там продавалась подержанная кофемашина за $ 20, которую он купил и подарил ей
Платье с сюрпризом
- Пошла искать синее платье к подруге на свадьбу. И занесло меня в секонд-хенд. Нашла там красивенное синее платье. Село идеально, только подол оказался тяжелым, прям колотил по ногам. Купила, а дома решила посмотреть, что там. Распарываю подол, а оттуда вываливаются монетки. Видимо, кто-то специально их вшил, чтобы подол не задирался. А мне по длине оно как раз, не короткое, убрала я все эти монеты.
Девушка наконец-то смогла найти 2 комплекта тюли, которые отлично подошли к ее желтым занавескам и были достаточно широкими, чтобы закрыть большущее окно
«У меня окно 3×5 метров, и в моем районе тьль для него нельзя было найти. Как же я обрадовалась, когда нашла эти комплекты».
Хозяин этой статуэтки пишет, что это была любовь с первого взгляда
На этой фотографии владелица показала все свои находки за последние годы
В старой камере нашлась пленка, которая хранила чужую историю
- Купил старую пленочную камеру, в которой еще лежала пленка. Из любопытства отдал ее на проявку, и там оказались просто случайные семейные снимки примерно начала 2000-х годов. Это было что-то нереальное — смотреть на чужие воспоминания таким образом.
Люди купили этот шкаф на дворовой распродаже и очень довольны
«Купили его за $ 90, что кажется очень выгодной покупкой».
А эти подвесные глиняные горшки были куплены за $ 5 и подвешены на сарае
Иногда в секонд-хендах можно найти настоящий клад
- В прошлом году я нашел в секонд-хенде пару колонок Bose 901 Series IV. Они стоили $25 и были в приличном состоянии, только пахли старьем. Купил, забрал их домой и почистил. Диффузоры, проводка, разъемы — все в отличном состоянии, только пыльное. Я их почистил и заменил поролон. Позже узнал, что они очень востребованы, и в интернете их продают более чем за $1000. Я их оставил и использую для своего проигрывателя
Комментарии
Ни разу не видела, чтобы кто-нибудь хвастался находками в наших секондах или комиссионках.