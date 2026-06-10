19 уютных вещей с барахолок, от которых в доме сразу стало светлее и теплее

Покрытые тонким слоем пыли трогательные картины, сваленная в кучу кухонная утварь, слегка рассохшаяся мебель. Да, на барахолках и в секонд-хендах чего только нет. И многие любят обставлять свои квартиры именно такими душевными вещами с историей, прочитать которую можно по каждой трещинке и пятнышку на поверхности. Это самые настоящие маленькие радости, которые привносят в дом уют и тепло.

Только посмотрите на этой чудесный изумрудно-зеленый бархатный диванчик! Он достался новым хозяевам всего за $ 40

«Он такой удобный и в идеальном состоянии. Я совсем не ожидала, что цена будет такой низкой. Я несколько раз переспрашивала продавца, точно ли он просит за него всего $ 40».

Девушка купила этот старинный китайский шкафчик, не питая особых надежд. Но он отлично вписался в интерьер ее квартиры

Это зеркало приобрели в секонд-хенде за $ 10

«Оно просто великолепно! Как только увидела его, сразу купила».

Спасение растения принесло бонусы

Проходила мимо барахолки. Смотрю, там бабушка продает вяленький «Тещин язык» в керамическом горшке. Жалко мне и его, и бабулю стало, купила. Еле доперла — такой он тяжеленный был. Дома случайно уронила, горшок разбился. Смотрю на него и столбенею: там в земле целая россыпь монет. Сижу теперь и думаю, что с ними делать. ADME Olga Dubrowski только что Отдать бабушке. Ответить

Девушка нашла в местном магазине подержанных вещей держатель для украшений в виде манекена. Он стоит $ 8.

«В интернете манекены такого большого размера не продавали, а я хотела именно такой. Поверить не могла своей удаче».

Мужчине это кресло досталось за $ 100

Эту гитару продавали по дешевке как украшение, но оказалось, на ней все еще можно играть

Балерина, которая спустя годы нашла дорогу домой

Нашла на блошином рынке винтажную музыкальную шкатулку в виде танцующей балерины. Красивая очень, но механизм заедал, поэтому отдавали за копейки. Принесла домой, а муж увидел и как рявкнет: «Руки от нее убери!» Я только рот открыла, как вдруг он подлетает, хватает балерину, осматривает дно и кричит: «Она, она!» Извинился передо мной и рассказал, что это та самая шкатулка, которая была у его бабушки, он ее сразу узнал. На дне он свои инициалы накарябал, они так и остались. Балерина пропала, когда бабушки не стало, и вот так неожиданно снова попала к нему. ADME

А кое-кому повезло найти и купить всего за $ 2 картину американского художника Джорджа А. Ренуара

«Похоже, у этой картины даже рама оригинальная. Она примерно 40×35 см. Чудесный пейзаж».

Девушка смогла купить оригинальный столик Knoll Saarinen Tulip за $ 5 в местном секонд-хенде

Брат этой девушки работает в комиссионном магазине. Там продавалась подержанная кофемашина за $ 20, которую он купил и подарил ей

Платье с сюрпризом

Пошла искать синее платье к подруге на свадьбу. И занесло меня в секонд-хенд. Нашла там красивенное синее платье. Село идеально, только подол оказался тяжелым, прям колотил по ногам. Купила, а дома решила посмотреть, что там. Распарываю подол, а оттуда вываливаются монетки. Видимо, кто-то специально их вшил, чтобы подол не задирался. А мне по длине оно как раз, не короткое, убрала я все эти монеты. ADME

Девушка наконец-то смогла найти 2 комплекта тюли, которые отлично подошли к ее желтым занавескам и были достаточно широкими, чтобы закрыть большущее окно



«У меня окно 3×5 метров, и в моем районе тьль для него нельзя было найти. Как же я обрадовалась, когда нашла эти комплекты».

Хозяин этой статуэтки пишет, что это была любовь с первого взгляда

На этой фотографии владелица показала все свои находки за последние годы

В старой камере нашлась пленка, которая хранила чужую историю

Купил старую пленочную камеру, в которой еще лежала пленка. Из любопытства отдал ее на проявку, и там оказались просто случайные семейные снимки примерно начала 2000-х годов. Это было что-то нереальное — смотреть на чужие воспоминания таким образом. © Aggressive_Sky4911 / Reddit

Люди купили этот шкаф на дворовой распродаже и очень довольны

«Купили его за $ 90, что кажется очень выгодной покупкой».

А эти подвесные глиняные горшки были куплены за $ 5 и подвешены на сарае

Иногда в секонд-хендах можно найти настоящий клад