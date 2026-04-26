20+ трогательных фото и историй о выпускных, которые пахнут школьным мелом и весной

Выпускной бал — это светлое событие, к которому каждая девушка готовится с особым трепетом. Не только мы сами — наши мамы и бабушки тоже мечтали сиять на этом празднике в свое время. В нашей статье собраны живые и невероятно душевные фото и истории выпускниц прошлых лет, которые, как умели, создавали эффектные образы для своего главного вечера. Эти снимки, пропитанные доброй ностальгией и надеждой на лучшее, напоминают: каждая девушка может быть принцессой на своем выпускном.

«У одной моей одноклассницы было белое пышное платье на выпускном. Когда мы всем классом шли по тротуару, люди думали, что это свадьба, и кричали из авто: „Горько!“»

«У всех девчонок были платья за 5 тысяч, а у меня — за 500 рублей с китайского рынка, но я чувствовала себя просто неотразимой красоткой!»

ADME Маловато будет 3 часа назад С такой внешностью и в мешке от картошки будешь красоткой! Но тут еще очень приятный цвет платья, который, видимо, и к глазам идет... Красота! Ответить

«Мама в 1974, сестра в 1995 и я в 2001 году ходили на выпускной в одном и том же платье»

Главное, даже в этот день оставаться собой

Никогда не любила каблуки и юбки. На выпускном я решила утереть нос всем, кто считал, что я буду неуклюже топтаться в углу в платье и на каблуках. Я выбрала наряд, после которого со мной замутил самый популярный парень школы, меня пригласили на ТВ и фотосессию. Я надела смокинг. И знаете, выглядела лучше и элегантнее многих. Столько комплиментов и внимания от мужского пола я никогда не получала! Благодаря такому необычному образу у меня даже взяли интервью для газеты. До сих пор с любовью смотрю на старые фотки и улыбаюсь. Я и вправду была самая красивая, и все потому, что оставалась собой. © Палата №6 / VK

«Ох уж этот 2008 год...»

«Мне всегда нравилась эта фотография моей бабушки с выпускного бала в 1954 году. Она слева. Я в восторге от ее платья!»

Это фантастическая фотография! Прекрасный момент, запечатленный на снимке. Замечательно! © famous_unicorn / Reddit

«Мои родители на выпускном вечере, 1991 год»

Спорим, твоему отцу все друзья завидовали! © Unknown author / Reddit

Когда кошка не оценила выпускной наряд

Купила крутое выпускное платье. Накануне праздника сижу, мечтая, какой фурор я произведу завтра, и вдруг слышу характерный треск. Захожу в комнату и вижу, как кошка пытается забраться вверх прямо по платью, деря фатин. Я в слезы. Что делать? А утром мне пришлось лететь в ближайший магазин и покупать первое попавшееся платье. Но это было даже неплохо, так как моя одноклассница пришла в таком же наряде, в котором и я должна была появиться. Так что по сути кошка спасла меня от неловкой ситуации. © Палата №6 / VK Людмила Киш 3 часа назад У подруги была похожая ситуация со свадебным платьем. Она принесла его домой, положила на кровать, чтобы потом повесить в шкаф, а ее мейн-кун (8 кг) взял и лег на платье. Закончилась история хорошо. Платье не пострадало. Ответить

Тот случай, когда выпускной действительно похож на бал!

© Bounty / Pikabu Маловато будет 3 часа назад От этой фотки ностальгия в глаз попала... Причем наверняка село или небольшой городок. Почему-то чем серее обыденность, тем пышнее хочется отмечать праздники. Ну, чтобы яркие моменты навсегда остались в памяти. И если жизнь потом сложится так, что ничего примечательного в ней не случится, всегда можно вспомнить, какой королевой ты была на выпускном Ответить

«Моя бабушка на выпускном балу в середине 1930-х годов»

Помимо того, что она была очень красивой женщиной, похоже, она была еще и очень доброй. У нее добрые глаза. © TheQuixoticHorseGirl / Reddit

«У нас на выпускной все старались выбрать платье в пол. Я очень хотела отличиться, поэтому мне на заказ сшили платье-футляр и кружевное болеро»

ADME Маловато будет 3 часа назад Классная задумка, и девушке очень идет. И практично! Явно математический склад ума. Хотя у девушки в белом мне тоже очень нравится платье)) Ответить

Когда наряд на выпускной точно не будет пылиться в шкафу

Я никогда не чувствовала себя принцессой, королевой или девой, ожидающей своего принца в высокой башне. Платья мне никогда не нравились, поэтому на свой школьный выпускной я решила выделиться и пришла в спортивном костюме! Красиво, нетипично и, главное, удобно! Но классная руководительница была, мягко говоря, обескуражена, конечно. © Палата №6 / VK Маловато будет 3 часа назад Раньше был такой анекдот про гоп-район нашего города:

- А как отличить жениха на свадьбе от остальных мужчин?

- У него самый модный спортивный костюм! Ответить

«Я сшила платье сестре на выпускной. Мне потом знакомые сказали, что она была самой стильной из класса»

«Я сначала подумала, что это массовая свадьба, а оказалось выпускной!»

Когда главное украшение выпускницы — это даже не платье, а коса ниже пояса

Про прагматичный подход к выпускному наряду

Я в 1996 году школу окончила. Платье на выпускной — это что-то на богатом. Мне купили простенький китайский костюм: длинная юбка, кофта с рукавом, пиджак и ремень. В коричневом цвете, пестренький, с цветочками и надписями какими-то. Зато туфли были невероятные — Лемонти, в то время просто писк моды. Я костюм потом несколько лет носила в разных вариациях. Юбку перешила, обрезала, а из остатков материала сшила сумку-котомку. Школу окончила 30 лет назад, а кофту от костюма все еще надеваю дома, когда ремонт делаю. Она мне все еще как раз. olgabochkarewa2504 Маловато будет 3 часа назад умели же шить!))) Ответить

«Моя бабушка готовится к выпускному балу в 50-х или начале 60-х годов»

Было бы классно, если б перчатки снова вернулись в моду. Они такие элегантные! Прекрасное фото. © hatbaggins / Reddit

«На свой выпускной я надела то же платье, что и моя мамуля в 1991 году. Примечательно, что само платье из 1960-х годов — его носила еще моя бабуля!»

«Бабушка в предвкушении бала, 1959 год. Кстати, это платье она сшила сама. Бабуля была как тростинка — даже моя сестра-стройняшка не может влезть в ее наряды»

Когда мама даст фору дочке

Моя мама выглядит очень молодо, все ею восхищаются, и я в том числе. Незнакомцы думают, что мы подружки, а не мама и дочь. А что было на моем выпускном в школе! Мы с мамой выбрали самые красивые платья, отгуляли выпускной, которого у мамы в юности не было. На всех общих фото с праздника у нас в классе на одну девушку больше. Это моя маман пристроилась, и на всех снимках взгляды наших одноклассников прикованы к ней! © Палата №6 / VK

«Мой выпускной был 20 лет назад. Все по моде того времени: атлас, накидки на плечи, кудри, кружева»

«Моя прабабушка на выпускном балу в старшей школе. Кажется, это было в 1948 году»

Какое шикарное платье на такой красивой девушке! © Right_Weather_8916 / Reddit

«Это наша фотка из выпускного альбома 1996 года. Школьная любовь стала моей женой. Мне неимоверно повезло, что она до сих пор так на меня смотрит!»

«Моя бабушка в школе считалась красавицей. Сейчас ей 71, и она становится только очаровательнее!»