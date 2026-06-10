18 выпускных и последних звонков, которые родная школа еще много лет будет помнить

Интересное
10.06.2026
18 выпускных и последних звонков, которые родная школа еще много лет будет помнить

Переодеться в клоунов, написать смешные стихи для учителей, съездить в Питер на «Алые паруса» или просто дружно отправиться встречать рассвет — кажется, фантазия нынешних выпускников поистине безгранична. И это замечательно! Впрочем, иногда ситуация может выйти из-под контроля, но даже забавные случаи и всевозможные курьезы во время выпускного или последнего звонка потом будут вспоминаться с теплом и легкой улыбкой.

  • У дочери на вручении аттестатов директор включала для каждого ученика мини-презентацию и произносила напутственные слова на будущее. Например: «Юля. Хорошая девочка, хороший товарищ. Она будет мести! Ой... Нести! Нести свет, добро...»

«Когда ты понял, что зашел не туда, но уже слишком поздно»

  • В 9 классе моя мама не могла прийти на мой выпускной из-за работы, ее не отпускали даже на часок, а папы не было в городе. Я пошла забирать аттестат на сцену и увидела, что у выхода стоит моя мама. Она сбежала с работы ради меня. Как же я была счастлива! На выпускной в 11 классе пришла вся моя семья, а на выпуск из университета мои родители проделали путь в 2000 километров — только ради этого дня.
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  • Одиннадцатый класс. Последний звонок. Платье, ленточка, красивая прическа. Вроде бы все было идеально. Вот только снять домашние тапочки-собачки я забыла. Так и пошла в школу.

«В школе моей дочери так провожали выпускников. Директор — заслуженный учитель словесности»

  • Недавно у нас был последний звонок, и все выпускницы привели своих парней, а те были поголовно с букетами. Мой пришел без всего. Думаю, ну хоть розочку бы купил. Но потом он, притащил огромную коробку и вручил ее мне. Открываю — а там три кило фруктовых мармеладок! Со звонка уже месяц прошел, а я до сих пор, когда грустно, открываю эту упаковку с конфетками и улыбаюсь.
  • Помню, как у нас денежки собирали на выпускной в далеком 2009 году. По 9 тысяч рублей с носа на кафе. Это были очень хорошие деньги. Я не пошла, так как понимала, что для родителей это очень дорого. А чуть позже я узнала, что само кафе стоило 2 тысячи, а остальное шло на подарок школе.

«Парень, мы найдем тебя!⁠»

  • В нашей школе тема праздника каждый год разная. Пару лет назад был космос — и выпускники предстали перед нами в серебристых одеждах, в прошлом году была Древняя Греция — и дети шагали в тогах и с венками на голове. В этом году темой последнего звонка стал бродячий цирк.
    Сначала дети явились в своих цирковых костюмах и показали нереально крутой танец. Затем действо переместилось в школьный зал. По традиции дети сидели за партами на сцене, а учителя и родители — в зале. Был номер и от учителей. Мы вышли на сцену с клоунскими носами и сказали, почему каждый из нас иногда чувствовал себя в цирке. А потом мы дружно сняли эти носы и вручили их самим детям. Весь праздник был наполнен такой атмосферой нежности, чувств и переживаний — это сложно описать словами. В этот день стираются границы. Я больше не их учитель, а они не мои ученики. Между нами разница в 8 лет, но чего будут стоить эти 8 лет, когда мне будет 60, а им 52?
  • Я рос в деревне. Классе в восьмом учитель ОБЖ рассказал нам, как один из классов решил освободить родителей от расходов на выпускной. Они посадили картошку и осенью ее сдали. На выпускной хватило. Мы загорелись этой идеей. Сказано — сделано. Мы нашли землю у родственников, добыли семена, посадили, обработали, выкопали. Денег и вправду хватило. Мы не просили у родных ни копейки.
    Класс у нас был дружный, и никому не пришло в голову уклониться от общих работ, хотя у нас дополнительно была и своя картошка, и школьная. Помню, на тот выпускной я надел коричневый костюм дяди, в котором он отжигал двадцать лет назад.
    Через два года, на выпускной в одиннадцатом, мы решили повторить схему. И опять провели выпускной за свой счет. И опять хватило. Я опять надел костюм дяди, только другой.
  • Знакомая попросила сходить с ней на выпускной к сыну. Попросила снять, как она пойдет с ним получать аттестат. Я сказала, что дети в Испании поднимаются на сцену сами, никто не выходит с мамой. Потом можно будет сфоткаться вместе. Как все. И тут она заявляет, что этот аттестат ее заслуга не меньше, чем сына, и она тоже будет его получать на сцене. И сын, вообще-то тоже ее заслуга, так что «пусть все видят, кто этого красавца вырастил» (дословная цитата). Сын был против ее затеи. И я теперь думаю, какую найти причину, чтобы не пойти.
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«Бабушка вручила мне это платье с наставлением надеть на выпускной. „Ты в нем — типичное привидение из глубинки“, — сказали мне»

  • У нас выпускной организовывался в основном силами школьников. Мы с подружкой написали сценарий, записали аудио с чудесной музыкой. Потом чередовали запись и благодарственные слова учителям. Еще мы дарили учителям букеты и рукописные свитки с теплыми словами.
    Вечером, когда были танцы, выступала какая-то группа. Это был единственный не очень удачный момент, потому что они звук не смогли нормальный настроить. И еще было чаепитие с пирогами. А утром мы пошли в бор и арендовали лодки, еще поплавали нa них пару часов.

«Во Владивостоке как-то был крутой праздник выпускников „Крылья Востока“ с лазерным шоу и фейерверком»

  • Последний звонок. Я печатаю грамоты на всю школу. У всех детей указаны полные имена, а одна девочка записана как Лера. Пишу в грамоте как полагается. После награждения ко мне влетает классный руководитель: "Вы представляете?! Мама Леры прямо на линейке взяла грамоту и сообщила, что вы неправильно написали ее имя. У нее в паспорте не Валерия записано, а именно Лера.
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«Делюсь с вами фотками с „Алых парусов“»

  • Была у меня мечта класса с восьмого, чтобы на выпускном вечере у меня было платье в горох. Доучилась до одиннадцатого класса и поняла, что выпускной вообще не светит — нет денег. И тут однажды вечером перед выпускным к нам приходят родители одноклассников. Говорят, мол, не сдавайте деньги, только дочь пусть придет на выпускной, она ведь одна из лучших учениц, без пяти минут медалистка. Потом мама куда-то сходила вечером и принесла мне платье, туфли и даже цепочку красивую. Все подошло идеально. И платье было красное в черный горох.

«Сводили дочку в школу»

  • После 9 класса у нас был выезд на шашлыки в ближайший лес. Без родителей, только с учителями. Вот только не помню, развлекательную программу для учителей и родителей мы готовили после 9 или после 11? Но то, что было и смешно, и трогательно — это 100 процентов. Каждому педагогу мы готовили песню-поздравление. Учителю черчения мы спели:
    «Еще немножко, еще чуть-чуть,
    И вот чертеж красивый самый!
    Но чем же недовольны вы -
    Чертеж ведь начертила мама».

Кажется, истории о школьных годах можно вспоминать вечно. Вот как раз еще 19 задорных заметок о том, что дети — неиссякаемый источник веселья и смеха.

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