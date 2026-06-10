18 выпускных и последних звонков, которые родная школа еще много лет будет помнить

18 историй из тренажерного зала и бассейна, после которых понимаешь: сюда ходят не только за фигурой
Истории
05.05.2026
Переодеться в клоунов, написать смешные стихи для учителей, съездить в Питер на «Алые паруса» или просто дружно отправиться встречать рассвет — кажется, фантазия нынешних выпускников поистине безгранична. И это замечательно! Впрочем, иногда ситуация может выйти из-под контроля, но даже забавные случаи и всевозможные курьезы во время выпускного или последнего звонка потом будут вспоминаться с теплом и легкой улыбкой.
Кажется, истории о школьных годах можно вспоминать вечно. Вот как раз еще 19 задорных заметок о том, что дети — неиссякаемый источник веселья и смеха.