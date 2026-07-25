12 новинок мира кино, полных света, радости и тонкой иронии

Хорошая мелодрама с отличным британским юмором и сюжетом, в котором поначалу многие пары могут узнавать себя. Она шеф-повар, он архитектор, двое детей, и все было хорошо, пока карьера Айви не пошла резко вверх. Ведь бывает тяжело радоваться за успехи партнера, если у самого с работой временные неурядицы. Конечно, герои и сами видят вскрывшиеся проблемы, но просто не готовы о них говорить, отшучиваясь и надеясь, что все решится. Но решается ли оно? Об этом зритель узнает лишь в конце фильма.

Хочу отметить юмор, он здесь чудесный. Авторам удалось сбалансировать семейную драму с неловкой комедией, где герой даже в самой страшной ситуации может сказать полную чушь, которая точно вызовет у тебя улыбку на лице. Да, шутят в этом фильме много, и даже нелепо. Еще круто, что герои не вышли слишком плохими или слишком хорошими, они обычные люди, которым свойственно ошибаться. И каждый зритель может найти себя в супругах Роуз.