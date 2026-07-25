12 новинок мира кино, полных света, радости и тонкой иронии
Иногда, чтобы отдохнуть, поднять себе настроение и доставить радость, достаточно всего пары часов. Особенно если в это время вы, чтобы расслабиться, включите новую киноленту. И не переживайте, специально для вас мы сделали свежую подборку новинок мира кино. Ведь найти стоящее кино, то еще искусство. Здесь вам и добрые романтические кинокомедии, и душевные ироничные мелодрамы, и даже парочка приятных фильмов для семейного просмотра.
На деревню к дедушке
Комедия о мальчике, который в силу обстоятельств вынужден провести несколько дней под присмотром дедушки в деревне. Тут стоит отметить, что дед тоже не особо доволен этим фактом, но что делать. Владик пытается сделать все, чтобы сбежать в город на важный IT-конкурс, но дед не идет у него на поводу.
- Мне очень «зашел» этот фильм. Во-первых, любимый актер — Юрий Стоянов, во-вторых, ну какая же ностальгия! Современным сложно понять, каким был мир без интернета. Чтобы позвонить родным, нужно было добежать до автомата, воду покупали не бутилированную, а набирали из колонки, а вместо отпуска «все включено» мы ездили с мая по сентябрь к бабушке в деревню. Вот где действительно все включено: и натуральные продукты, и свежий воздух, и трудовое воспитание. Возможно, именно из-за этих любимых сердцу воспоминаний я с такой радостью посмотрела этот фильм. Кстати, в этом году обещают вторую часть, я жду!
Проект: «Конец света»
Однажды школьного учителя приглашают в команду ученых, которые пытаются спасти планету. И все бы хорошо, если бы в одно утро он не очнулся на космическом корабле совершенно один. Постепенно он вспоминает, что произошло, пытается обследовать обстановку и находит... друга.
- Недавно муж пришел с работы и заявил, что сегодня, после того как уложим детей спать, у нас запланирован просмотр фильма. «М-м-м, романтика», — подумала я, но как же ошибалась! Вместо домашнего свидания на диване мне предстояла очередная лекция о космосе. Так я решила, когда увидела аннотацию к фильму «Проект: «Конец света». Не тут-то было — это один из самых лучших, добрых и интересных фильмов, которые я смотрела за последнее время. Уверена, что буду возвращаться к нему еще много раз.
Туда
Вадим работает таксистом, и в один прекрасный вечер он подъехал к обычному московскому дому, чтобы совершить очередную обычную поездку. Все было бы так, если бы не Вера, которая заказала такси в Уфу. 18 часов дороги, знакомства, остановки, города, разговоры и, конечно, приключения. К чему же придут наши герои?
- Фильм «Туда» — это маленькое путешествие, которое дарит большие эмоции. Он умеет быть смешным и грустным, наивным и глубоким, но главное — невероятно искренним. Если вам хочется чего-то светлого, душевного и настоящего — это идеальный выбор. 10 из 10 без сомнений.
Папины дочки. Мама вернулась
Любимая история детства не только получила продолжение в виде новых сезонов, но и представлена как полноценный фильм. Как следует из названия, в новой части возвращается Даша, и вполне явными становятся причины ее отъезда. Теперь Веник пытается вымолить прощение и разобраться в отношениях, дети, конечно, помогают отцу. А вот жизнь старших сестер бьет ключом, и нам остается только порадоваться за них.
- Однозначно, что это детское кино в большей степени, но оно и отлично подходит для семейного просмотра. Любителям телесериала этот фильм точно понравится, ведь мы можем снова увидеть героинь, к которым привыкли и успели полюбить. Сюжет развивается довольно стремительно, скучно не было, да и зал был полный, что говорит о том, что фильм пользуется популярностью. А главное — это достаточно доброе и хорошее кино, которое точно стоит посмотреть детям.
Супруги Роуз
Хорошая мелодрама с отличным британским юмором и сюжетом, в котором поначалу многие пары могут узнавать себя. Она шеф-повар, он архитектор, двое детей, и все было хорошо, пока карьера Айви не пошла резко вверх. Ведь бывает тяжело радоваться за успехи партнера, если у самого с работой временные неурядицы. Конечно, герои и сами видят вскрывшиеся проблемы, но просто не готовы о них говорить, отшучиваясь и надеясь, что все решится. Но решается ли оно? Об этом зритель узнает лишь в конце фильма.
- Хочу отметить юмор, он здесь чудесный. Авторам удалось сбалансировать семейную драму с неловкой комедией, где герой даже в самой страшной ситуации может сказать полную чушь, которая точно вызовет у тебя улыбку на лице. Да, шутят в этом фильме много, и даже нелепо. Еще круто, что герои не вышли слишком плохими или слишком хорошими, они обычные люди, которым свойственно ошибаться. И каждый зритель может найти себя в супругах Роуз.
Знакомство родителей
Парень, девушка, любовь, предложение руки и сердца, и вот она сказала заветное: «Да!» Хэппи-энд? Нет, на этом наш фильм только начинается. Теперь главный герой узнает, что его невеста сказочно богата, а требование будущих родственников — познакомиться со сватьями. Что же из всего этого выйдет?
- Режиссер не стал делать особого акцента на разнице семей из двух социальных слоев, на разнице поколений. Это мы все уже видели в другом кино и не раз. Акцент сделан на раскрытии чувств персонажей, их глубины и объема, даже случайно забредающих в голову, спонтанных и искренних. Сюжет держит внимание. Юмор тонкий, ироничный. Наслаждаешься тем, как выставлен каждый кадр. Фильму очень идут эти сказочные анимационные вставки. В сказке есть вымысел, есть волшебное стечение обстоятельств. Все сказки заканчиваются хорошо, в стиле «и жили они долго и счастливо».
Дьявол носит Prada 2
Начала смотреть, сделала перерыв, выключила. Видимо, то ли не в настроение, то ли не в состояние не попал...
Продолжение любимого многим фильма «Дьявол носит Prada». Действие происходит спустя много лет после прошлых событий. Мир изменился, и наши герои тоже. Смогут ли они найти общий язык теперь?
- Кстати, недавно подруга рассказала о забавном случае, связанном с этим фильмом. У нее отец попал под сокращение спустя 40 лет работы. Чтобы не делали, он как потух, целый день в одной позе у телика сидеть мог. А тут, говорит, приезжаю, папуля сияет от счастья, чемодан пакует. А мама ему что-то под руку ворчит. Спрашивает в чем дело. И он, смущаясь, рассказал что мать уговорила его посмотреть «бабскую мелодраму» — «Дьявол носит Prada 2». И, говорит, так проникся, что решил: какая разница, сколько мне лет, надо искать пути, чтобы развиваться дальше. Полез объявления смотреть, а в соседнем городе как раз столяр срочно требуется на объект. Правда, придется туда на 3 недели уехать, вот вещи и пакую, а мать обижается, хотела в отпуск со мной съездить, отдохнуть.
Правильно, нечего раскисать.. Особенно, когда у тебя семья, за благосостояние которой ты тоже несешь ответственность... Жизнь такая полосатая штука.. Можно и похандрить недельку, ничего страшного.. А потом руки в ноги и пошел👍
Мужу привет
Катерина — обычная женщина с очень красивой и даже романтичной профессией: она та самая сотрудница ЗАГСа, которая ежедневно объявляет десятки пар «мужем и женой». Но так ли счастлива она сама? Ее дети уже выросли, и стечение обстоятельств сталкивает ее с Георгием. Искра, влюбленность, а что же дальше?
- Мне эта мелодрама понравилась. Понравилась идеей, что за черной полосой в судьбе всегда приходит белая. Все актеры хорошо вжились в свои роли. Актеры играют органично, а взрослые дети еще остаются детьми. В картине есть надежда для зрителей. Я советую эту мелодраму посмотреть всем любителям хорошего кино. Здесь есть надежда на любовь. Шикарный фильм.
Своя в доску
Здесь играет моя любимая актриса Ольга Лерман. Мама, которая поспорила со своим сыном, что сможет научиться кататься на скейте, если тот начнет хорошо учиться. По закону жанра, новое хобби ей очень понравилось, а параллельно появилось и романтическое увлечение, да и отношения с сыном заметно наладились. Фильм очень добрый и светлый, советую для семейного просмотра.
- Мне этот фильм посоветовала сестра. Говорит, что 16 лет в браке уже, а живет, как по привычке, еще сын подросток со своими выкидонами. Устала! Махнула на все и купила горящую путевку на юга. Скачала в полет какой-то фильмец, кто ж знал, что он так «сработает». Первым делом по прилету позвонила мужу и сказала, что больше мы не будем бухтеть на новые увлечения нашего сына-подростка, а в первую очередь попытаемся понять, чем именно его это цепляет. А лучше даже попробуем заниматься новым хобби вместе. Это не только поможет нам найти общий язык с ребенком, но и стать более продвинутыми и современными. Фильм, кстати, называется «Своя в доску».
7 причин влюбиться
Сильная драма от казахского режиссера Думан Еркимбека. По сюжету: она молодая студентка, приехавшая в большой город учиться. Но одно неприятное происшествие, и ее отчислили. Чтобы помочь семье, девушке нужно срочно искать работу. Тут-то ей на помощь и приходит новый знакомый. Работая вместе, молодые люди сближаются, узнают друг друга и, конечно, влюбляются. Однако большой город подвергает их мечты и чувства испытаниям, заставляя сделать важный выбор.
- Довольно спокойная и на первый взгляд даже веселая мелодрама на самом деле оказалась сложным и местами грустным фильмом, во время просмотра которого можно задуматься о том, что порой мы не ценим то, что у нас есть. Но в целом этот фильм мне понравился, так как тут есть чему порадоваться и есть над чем очень хорошо подумать, так что я поставлю ему четверку и буду рекомендовать к просмотру.
Тюльпаны
Легкий, романтичный, комедийный фильм, снятый в пяти новеллах. У каждой истории свои герои, заморочки, приключения, но все объединяет одно — весенний праздник 8 Марта. Фильм снят создателями известных «Елок», поэтому настроение и эмоции от фильма очень похожи. Самые обычные люди, которые сталкиваются с неординарными ситуациями, а незапланированные встречи в корне меняют их жизнь.
- Актерский состав «звездный», сильный. Сюжет «вертится» около праздника 8 Марта. Показаны несколько добрых историй, которые случаются с людьми в разных городах. Это истории любви в самом широком смысле этого чувства. Да, местами они надуманные, нереальные, напоминают добрую сказку, но они нужны. Фильм встряхнул и стал для меня «волшебным пенделем», побуждающим улучшить свою жизнь.
Вечность
Уже в преклонном возрасте Джоанна покидает наш мир и оказывается «там». И вот уж чудо: тут она встречает своего любимого мужа, с которым провела почти всю свою жизнь и создала семью. Но это не все. Кроме любимого Ларри, ее ждет и Люк, первый муж, который так рано покинул этот мир. Героине предстоит крайне сложный выбор о том, с кем же провести «вечность».
- Очень советую вам «Вечность» Дэвида Фрейна. Это тот редкий случай, когда не ждешь ничего особенного от комедии о «жизни после жизни», а на деле получаешь очень теплую легкую комедийную мелодраму. При просмотре возникает ощущение, что смотришь те старые добрые фильмы 80-х и 90-х годов из детства, из-за которых и полюбил кино. Фильм смело можно рекомендовать для совместного просмотра. После него точно не хочется спорить с создателями, «правильно» их героиня выбрала или нет, а хочется вспомнить своих людей и еще раз оценить то время, которое у нас есть сейчас, до всякой вечности.
Как вам эта подборка? Может вы хотите добавить еще парочку своих новых любимчиков? Делитесь в комментариях.
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